Mutuum Finance의 초기 단계 프로토콜 설계

Dogecoin (DOGE)는 최근 최고 수준에서 60 % 이상 떨어졌으며 투자자들이 2026 년 전략을 재구성하도록 강요했습니다. 바이러스 성 움직임과 소매 흥분으로 인해 DOGE는 이제 더 느린 가격 행동과 약화 된 볼륨에 직면하고 있습니다. 신뢰가 냉각함에 따라 자본은 더 강력한 유틸리티와 더 명확한 성장 이야기를 가진 대체 암호 자산으로 회전하기 시작합니다. 도그코인 (DOGE) Dogecoin (DOGE)는 현재 0.09 달러 근처에서 거래하고 있으며 시장 자본화는 약 13 억 달러로 떨어지며 이는 최근 지역 최고 수준에서 약 60 % 감소를 나타내며 많은 장기 보유자를 압력합니다. 이전 사이클에서 DOGE는 바이러스 성 움직임, 유명 인사 승인 및 광범위한 지불 채택 주위의 추측으로 번성했습니다. 메모가 주도하는 토큰은 장기적인 성장을 유지하기 위해 종종 어려움을 겪고 있는데, 이는 그들이 내장된 경제적 틀이 부족하기 때문입니다. 관심이 다른 부문으로 돌릴 때 가격 지원이 빠르게 약해집니다. 일부 조심스러운 예측은 의미있는 유틸리티가 나타나지 않으면 DOGE는 0.07 달러 범위를 다시 볼 수 있다고 제안합니다.그 결과, 더 큰 투자자는 단순히 사회적 진동이 아닌 구조화 된 기계와 기능적 체인 활동을 통해 가치를 창출하는 프로토콜을 향해 자본을 점점 더 재분배하고 있습니다. 상호 금융 (MUTM) 자본이 narrative-driven 토큰에서 멀어지면, 초기 단계의 대안으로 관심을 끌기 시작했습니다.Mutuum Finance는 비 보증금 대출 및 대출 프로토콜입니다. 상호 금융 (MUTM) 그것의 장기 아키텍처는 자본 효율성을 향상시키기위한 이중 시장 구조를 둘러싸고 설계되었습니다. 이것은 공유 유동성 풀을 기반으로 한 Peer-to-Contract (P2C) 모델과 더 맞춤형 대출 계약을위한 Peer-to-Peer (P2P) 레이어를 포함합니다.이 구성 요소는 더 넓은 도로맵의 일부이며 전체 메인 네트워크 기능을 향해 개발되고 있습니다. 현재의 안에서 Sepolia 테스트넷에서 사용자는 유동성 폴리와 mtToken 프레임워크를 포함한 핵심 대출 메커니즘과 위험이없는 환경에서 이미 상호 작용할 수 있습니다.ETH 또는 USDT와 같은 자산이 테스트 환경에서 공급되면 mtTokens는 시간에 걸쳐 축적 된 이익을 반영하는 수익을 가져 오는 수수료로 발행됩니다. V1 프로토콜 이 프로토콜은 또한 구입 및 분배 메커니즘을 설명합니다. r, 플랫폼 수수료의 일부는 MUTM 토큰을 획득하고 완전한 출시 후 참가자를 보상하기 위해 할당될 예정입니다. 공식 whitepape 모든 대출 논리는 과도한 보증금의 원칙을 중심으로 설계되며, 위험을 관리하고 불안정한 시장 조건에서 프로토콜의 안정성을 유지하기위한 자동화 된 청구 시스템에 의해 지원됩니다. 성능의 변화 The Shift in Performance Dogecoin은 사람들이 그것에 대해 이야기 할 때 번성하지만 Mutuum Finance는 사람들이 그것을 사용 할 때 번성합니다. 대조적으로, MUTM은 모든 대출 거래, 모든 이자 지불 및 모든 청구에서 가치를 얻습니다.DeFi 부문이 성숙함에 따라 투자자는 소셜 미디어 동향의 예측 불가능성에 대하여 금리 및 수수료 생성의 예측 가능성을 선호하고 있습니다. 분석가들은 DOGE가 현재 가치를 두 배로 늘리는 데 어려움을 겪을 수도 있지만, MUTM은 훨씬 더 높은 탄력성을 얻을 수 있다고 제안합니다. 현재 가격은 $0.04이며 시작 가격은 $0.06로 확인되었으며,이 프로젝트는 메인 네트워크 단계를 높이기 시작하고 있습니다. 많은 전문가들은 MUTM이 대출량이 증가하는 한 2026 년 말까지 $0.20에서 $0.50의 목표를 달성한다고보고 있습니다. 이것은 성숙한 메임 동전이 단순히 제공 할 수없는 5배에서 15배의 잠재력을 나타냅니다. 보안 및 인프라를 기반으로 한 기초 보안은 기관 수준의 자본을 유치하는 모든 프로젝트의 최종 요구 사항입니다.Mutuum Finance는 전체 수동 감사를 완료했습니다. 그리고 CertiK의 높은 90/100 신뢰 점수를 보유하고 있습니다. Halborn 보안 코드가 총알 방지 상태를 보장하기 위해, $50,000 버그 보너스는 글로벌 개발자 커뮤니티를 위해 활성화되고 있습니다.The protocol also uses decentralized oracle feeds to ensure that collateral valuations are always accurate and impossible to manipulate. 앞으로, Mutuum의 로드맵은 확장에 초점을 맞추고 있습니다. 팀은 이미 트랜잭션 비용을 줄이고 속도를 높이기 위해 Layer-2 통합을위한 계획을 확인했습니다. 또한 프로토콜 내에서 생성 된 관심에 의해 지원되는 네이티브 stablecoin을 출시 할 계획이 있습니다. Mutuum Finance의 숫자는 이 회전이 이미 완전히 효과가 있음을 보여줍니다.이 프로젝트는 20.5 백만 달러 이상을 모금하고 19,000 개의 개별 소유자를 초과했습니다.현재, 토큰은 7 단계에 있으며, 할당은 이전 단계보다 훨씬 빠르게 판매되고 있습니다.845 백만 개 이상의 토큰이 커뮤니티에 할당 된 1.82 억 개 중에서 판매되었습니다.온 체인 데이터는 큰 소유자가 meme 동전을 벗어나 이 초기 창으로 이동함에 따라 고래 분배가 증가하고 있음을 보여줍니다. Mutuum Finance (MUTM)에 대한 자세한 내용은 아래의 링크를 방문하십시오. 웹사이트 : HTTPS://www.mutuum.com 에 대한 정보 링크 : HTTPS://linktr.ee/금융통신 디스플레이 이 문서는 정보 목적으로만 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 암호화폐는 추측적이며 복잡하며 높은 위험을 포함합니다. 이것은 높은 가격 변동과 초기 투자의 잠재적 손실을 의미 할 수 있습니다. 귀하의 재정 상황, 투자 목적을 고려하고 투자 결정을 내리기 전에 재무 자문자와 상담해야합니다. HackerNoon 편집 팀은 문법적 정확성을 위해서만 이야기를 확인했으며이 문서에서 언급 한 정보의 정확성, 신뢰성 또는 완전성을 보증하거나 보장하지 않습니다. \n \n 이 이야기는 HackerNoon의 비즈니스 블로그 프로그램에 의해 Btcwire에 의해 언론 발표로 게시되었습니다. 이 이야기는 HackerNoon의 비즈니스 블로그에서 Btcwire에 의해 언론 발표로 게시되었습니다. Program 프로그램