Conception du protocole de phase initiale de Mutuum Finance

Dogecoin (DOGE) a chuté de plus de 60% de ses hauts niveaux récents, forçant les investisseurs à repenser leur stratégie pour 2026. Une fois propulsé par l'élan viral et l'enthousiasme du commerce de détail, DOGE est maintenant confronté à une action de prix plus lente et à un volume affaiblissant. Le Dogecoin (DOGE) Dogecoin (DOGE) est actuellement négocié près de 0,09 $, avec sa capitalisation de marché tombant à environ 13 milliards $. Ce qui marque une baisse d'environ 60% par rapport aux hauts récents locaux, mettant de nombreux détenteurs à long terme sous pression. Dans les cycles précédents, DOGE a prospéré sur l'élan viral, l'approbation des célébrités et la spéculation autour de l'adoption plus large des paiements. Les jetons axés sur le meme ont souvent du mal à maintenir une croissance à long terme parce qu’ils manquent d’un cadre économique intégré.Lorsque l’attention se tourne vers d’autres secteurs, le soutien aux prix s’affaiblit rapidement.Techniquement, DOGE reste dans une structure fragile, avec des tentatives répétées de récupération face à de fortes pressions de vente. Certaines prévisions prudentes suggèrent que si une utilité significative n'émerge pas, DOGE pourrait revoir la gamme de 0,07 $.En conséquence, les investisseurs plus importants redistribuent de plus en plus de capital vers des protocoles qui génèrent de la valeur à travers des mécaniques structurées et une activité fonctionnelle sur la chaîne plutôt que l'élan social seul. Fonds de financement mutuel (MUTM) Comme le capital tourne loin des jetons narratifs, Mutuum Finance est un protocole de prêt et d’emprunt non-custodial. Fonds de financement mutuel (MUTM) Son architecture à long terme est conçue autour d'une structure de double marché visant à améliorer l'efficacité du capital. Cela inclut un modèle Peer-to-Contract (P2C) basé sur des pool de liquidité partagés et une couche Peer-to-Peer (P2P) destinée à des accords de prêt plus personnalisés. Ces composants font partie de la feuille de route plus large et sont en cours de développement vers une fonctionnalité complète du réseau. Dans le cadre actuel Sur le Sepolia testnet, les utilisateurs peuvent déjà interagir avec les mécanismes de prêt de base, y compris les pools de liquidité et le cadre mtToken, dans un environnement sans risque.Quand des actifs tels que l'ETH ou l'USDT sont fournis dans l'environnement de test, les mtTokens sont émis comme des reçus portant un rendement qui reflètent les intérêts accumulés au fil du temps. Le protocole V1 Le protocole définit également un mécanisme d'achat et de distribution dans son ensemble. r, où une partie des frais de plate-forme est prévue pour être allouée à l'acquisition de jetons MUTM et récompenser les participants après le lancement complet. Le whitepape officiel Toute la logique de prêt est conçue autour des principes de sur-collateralisation, soutenus par des systèmes de liquidation automatisés destinés à gérer le risque et à maintenir la stabilité du protocole dans des conditions de marché volatiles. Le changement de performance Dogecoin prospère quand les gens en parlent, mais Mutuum Finance prospère quand les gens l'utilisent. En revanche, MUTM gagne de la valeur à partir de chaque transaction d’emprunt, de chaque paiement d’intérêt et de chaque liquidation.À mesure que le secteur DeFi mûrit, les investisseurs favorisent la prévisibilité des taux d’intérêt et la génération de frais par rapport à l’imprévisibilité des tendances des médias sociaux. Le contraste de prédiction des prix pour 2026 souligne cette réalité. Les analystes suggèrent que, bien que DOGE puisse avoir du mal à doubler sa valeur actuelle, MUTM est positionné pour une élasticité beaucoup plus élevée. Avec un prix actuel de 0,04 $ et un prix de lancement confirmé de 0,06 $, le projet entre dans sa phase mainnet avec un momentum élevé. De nombreux experts voient MUTM atteindre un objectif de 0,20 à 0,50 $ d'ici la fin de 2026, tant que son volume de prêt augmente. Cela représente un potentiel 5x à 15x qu'une mémo mature ne peut tout simplement pas offrir. Une fondation fondée sur la sécurité et les infrastructures La sécurité est la condition ultime pour tout projet attirant du capital au niveau institutionnel.Mutuum Finance a réalisé un audit complet avec et possède un score de confiance élevé de 90/100 de CertiK. Sécurité Halborn Pour s'assurer que le code reste à l'abri des balles, une récompense de bug de 50 000 $ est active pour la communauté mondiale des développeurs.Le protocole utilise également des flux d'oracles décentralisés pour s'assurer que les évaluations collatérales sont toujours exactes et impossibles à manipuler. À l’avenir, la feuille de route pour Mutuum est axée sur l’échelle.L’équipe a déjà confirmé des plans pour l’intégration de la couche 2 afin de réduire les coûts de transaction et d’augmenter la vitesse.Il y a également des plans pour lancer une stablecoin native qui est soutenue par l’intérêt généré au sein du protocole.En construisant un moteur de prêt sécurisé basé sur l’oracle, Mutuum se positionne pour être une pièce permanente du paysage financier de 2026. Les chiffres derrière Mutuum Finance montrent que cette rotation est déjà en plein effet. Le projet a recueilli plus de 20,5 millions de dollars et dépassé 19 000 détenteurs individuels. Actuellement, le jeton est en phase 7, et l'allocation est vendue beaucoup plus rapidement que les phases précédentes. Plus de 845 millions de jetons ont été vendus sur les 1,82 milliard alloués à la communauté. Les données sur la chaîne montrent que l'allocation des baleines augmente à mesure que les grands détenteurs sortent des pièces meme et entrent dans cette première fenêtre. Pour plus d’informations sur Mutuum Finance (MUTM), visitez les liens ci-dessous : Le site : HTTPS à www.mutuum.com Le lien : HTTPS://linktr.ee/mutuumfinance Disclaimer Cet article est à des fins d'information uniquement et ne constitue pas un conseil d'investissement. Les crypto-monnaies sont spéculatives, complexes et impliquent des risques élevés. Cela peut signifier une volatilité élevée des prix et une perte potentielle de votre investissement initial. Vous devriez considérer votre situation financière, vos objectifs d'investissement et consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions d'investissement. L'équipe éditoriale de HackerNoon n'a vérifié l'histoire que pour l'exactitude grammaticale et n'approuve ni ne garantit l'exactitude, la fiabilité ou l'exhaustivité des informations énoncées dans cet article. \n \n Cet article a été publié comme un communiqué de presse par Btcwire dans le cadre du programme de blogging d'affaires de HackerNoon. Cet article a été publié comme un communiqué de presse par Btcwire dans le cadre du programme de blogging d'affaires de HackerNoon. Programme