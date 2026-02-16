Mutuum Financeの初期段階プロトコル設計

Dogecoin(DOGE)は最近の高値から60%以上落ちており、投資家は2026年の戦略を再考するように強制しています。ウイルス動きと小売興奮によって駆動されると、DOGEは現在、価格の動きが遅くなり、ボリュームが弱まるに直面しています。 ドッグコイン(DOGE) Dogecoin(DOGE)は現在0.09ドル近くで取引しており、その市場資本主義は約13億ドルに下がり、これは最近の地元高値から約60%下落し、多くの長期保有者に圧力をかけています。 以前のサイクルでは、DOGEはウイルス力、セレブの支持、およびより広範な支払いの採用に関する憶測で繁栄しましたが、2026年には、これらの催化剤はもはや同じ爆発的な影響を提供しません。 Meme ドライブされたトークンは、組み込まれた経済的枠組みが欠けているため、長期的な成長を維持するために苦労します。 注目が他のセクターに回転すると、価格サポートが急速に弱まります。 いくつかの慎重な予測は、有意義なユーティリティが現れない場合、DOGEは0.07ドルの範囲を再度見直す可能性があることを示唆しています. その結果、より大きな投資家は、単に社会的勢いだけではなく、構造化された機械と機能的なチェーン活動を通じて価値を生み出すプロトコルに向けて資本をますます再配分しています。 相互金融(MUTM) 資本が物語を駆動するトークンから離れるとき、 初期段階の代替として注目を集め始めたMutuum Financeは、保管外の融資と融資プロトコルです。 相互金融(MUTM) その長期的なアーキテクチャは、資本効率を向上させるための二重市場構造を中心に設計されています。これには、共有流動性プールに基づくピア・トゥ・コントラクト(P2C)モデルと、よりカスタマイズされた融資契約を目的としたピア・トゥ・ピア(P2P)層が含まれています。これらのコンポーネントは、より広範なロードマップの一部であり、完全なメインネット機能に向かって開発されています。 現在の内 セポリアテストネットでは、ユーザは既にリスクのない環境で流動性プールやmtTokenフレームワークを含むコアの融資メカニズムと相互作用することができる。 V1プロトコル プロトコルはまた、購入と配布のメカニズムを示しています。 r、プラットフォーム手数料の一部がMUTMトークンを取得し、完全なリリース後に参加者を報酬するために割り当てられる予定です。 公式ホワイトペーパー すべての借入論理は、リスクを管理し、波動的な市場条件下でプロトコルの安定性を維持することを目的とした自動化された清算システムによってサポートされる過剰保証の原則を中心に設計されています。 パフォーマンスの変化 Dogecoinは人々がそれについて話しているときに繁栄しますが、Mutuum Financeは人々がそれを使用しているときに繁栄します。 対照的に、MUTMはすべての融資取引、利息支払い、および清算から価値を獲得しています。DeFiセクターが成熟するにつれて、投資家は、ソーシャルメディアのトレンドの予測不可能に比べて、利率と手数料の生成の予測性を好みます。 2026年の価格予測の対比性はこの現実を強調している。アナリストは、DOGEが現在の価値を2倍にするために苦労しているかもしれないが、MUTMははるかに高い柔軟性のために位置づけられていることを示唆している。現在の価格は0.04ドルで、発行価格は0.06ドルで確認されているため、プロジェクトはメインネットの段階に入り、高動きを持っています。多くの専門家は、MUTMが2026年末までに0.20ドルから0.50ドルのターゲットを達成することを見ています。 セキュリティとインフラに基づく財団 セキュリティは、機関レベルの資本を引き付けるプロジェクトの最終要件です。Mutuum Financeは、完全なマニュアル監査を完了しました。 信頼度は90～100点と認められています。 Halborn セキュリティ コードが防弾であることを保証するために、世界的な開発者コミュニティのために5万ドルのバグボーナスが有効です。このプロトコルはまた、セキュリティ評価が常に正確で操作不可能であることを保証するために分散されたオラクルフィードを使用します。 展望すると、Mutuumのロードマップはスケーリングに焦点を当てています。チームはすでに、トランザクションコストを削減し、スピードを上げるためのLayer-2統合の計画を確認しています。Mutuumは、プロトコル内で生み出された関心によって支えられるネイティブのstablecoinを立ち上げる計画もあります。安全でオラクル駆動の融資エンジンを構築することで、Mutuumは2026年の金融景観の永続的な部分になるように位置づけています。 Mutuum Financeの背後にある数字は、この回転がすでに完全に有効であることを示しています。プロジェクトは2050万ドルを超え、19000人の個々の所有者を超えています。現在、トークンは第7段階にあり、割り当ては以前の段階よりもはるかに速く販売されています。コミュニティに割り当てられた1.82億トークンのうち、84500万トークン以上が販売されています。 Mutuum Finance(MUTM)に関する詳細については、以下のリンクをご覧ください。 サイト: トップページ > www.mutuum.com リンク: https://linktr.ee/資金調達サービス ディスカレーター この記事は情報のみを目的とし、投資アドバイスを構成するものではありません。暗号通貨は投機的で複雑で、高いリスクを伴います。これは高価格変動と初期投資の潜在的な損失を意味する可能性があります。投資の目的、財務状況を考慮し、投資の決定を下す前に財務アドバイザーに相談する必要があります。 HackerNoon編集チームは、この記事で述べた情報の正確性についてのみストーリーを検証し、これらの情報の正確性、信頼性、または完全性を保証するものではありません。 \n \n This story was published as a press release by Btcwire under HackerNoon's Business Blogging Program. この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下でBtcwireのプレスリリースとして掲載されました。 This story was published as a press release by Btcwire under HackerNoon's Business Blogging Program. この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下でBtcwireのプレスリリースとして掲載されました。 プログラム