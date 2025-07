AI를 사용하여 SMB 금융의 미래를 구축 : Andrii Davydchuk와의 대화

실시간 분석, 인공지능 통합 및 플랫폼 아키텍처가 빠르게 진화함에 따라 소규모 비즈니스 금융을 변화시키는 가능성도 마찬가지입니다.이 변화의 최전선에는 Andrii Davydchuk, CTO, 시스템 아키텍처 및 upSWOT 및 Graphio.ai와 같은 플랫폼 뒤에 있는 제품 비전가 - 솔루션이 이제 전체 산업이 위험, 대출 및 실행에 접근하는 방식을 형성합니다.

우리는 Davydchuk와 이야기하여 그의 아이디어와 엔지니어링 철학이 미국과 전 세계에서 SMB 인프라의 미래에 어떻게 영향을 미치는지 이해했습니다.

Why is the current financial system failing small businesses?

Andrii Davydchuk:“미국에는 33백만 개가 넘는 소규모 기업이 있지만 대출 신청의 80퍼센트까지는 거부되거나 긴 수동 검토에 갇혀 있습니다.이것은 체계적인 실패입니다.전통적인 계약 모델은 오늘날의 실제 경제의 속도와 복잡성을 위해 설계된 적이 없습니다.우리는 오늘날 사업이 어떻게 작동하는지 반영하는 인프라를 만들 필요가 있습니다.

So you built that infrastructure — tell us how.

2019년, Davydchuk은 upSWOT을 공동 설립하고 CTO 및 리드 아키텍트 역할을 맡았으며, 그의 목표는 재무 기관이 QuickBooks 및 Stripe에서 Salesforce 및 Shopify에 이르기까지 200개 이상의 소규모 비즈니스가 이미 사용하는 SaaS 플랫폼에서 실시간 데이터를 사용하여 더 똑똑하고 빠른 결정을 내릴 수 있도록 하는 것이었습니다.

전략적 덕분에 Alkami Technology와의 협력 미국의 선도적 인 디지털 은행 제공 업체 중 하나 인 upSWOT은 전국 350 개가 넘는 은행 및 신용 협회에 제공되었습니다.

"나의 접근 방식은 간단했지만 비정상적이었습니다 : 개발자가 파이프라인에 대해 걱정할 필요가없는 모듈형, 안전하고 스케일링 가능한 아키텍처를 구축하십시오. - 단지 통합뿐입니다.

What impact did your system have on real-world SMB lending?

Davydchuk는 실제 숫자를 공유합니다 :

대출 결정 시간은 7~10일에서 3~6시간으로 줄어들었다.

승인율이 25~40% 향상

은행은 분기 계정 대신 라이브 금융에 시각성을 얻었습니다.

“우리는 은행에게 행동 할 수있는 능력을 주었고, 기다리는 것이 아니라 기업가에게 수십 년 동안 부족한 것을 주었습니다 : 가시성, 통제 및 자본에 대한 더 공정한 경로”라고 그는 설명합니다.

“upSWOT은 단순히 분석이 아니라 전체 비즈니스를 위한 컨트롤 패널입니다.”

그러나 결과만으로는 전체 이야기를 말하지 않는다.왜그것이 작동했을 때 - 그리고 그것을 확장성, 탄력성 및 적응성으로 만들었던 것 - 우리는 시스템 아키텍처, 데이터 디자인 철학, AI와 운영 지능이 이러한 결과를 가능하게하기 위해 어떻게 합쳐졌는지에 대해 더 깊이 알아야합니다.

How AI and Operational Intelligence Are Reshaping SMB Finance — In Practice, Not Just in Theory

Andrii Davydchuk"작은 기업은 실시간으로 실행되지만, 그들을 평가하는 대부분의 금융 시스템은 여전히 1995년처럼 작동합니다.

우리가 upSWOT을 출시했을 때, 우리의 임무는 단순히 점수 도구를 만드는 것이 아니 었습니다. SMB 금융의 데이터 인프라를 처음부터 재구성하려 했습니다.

SMB가 실제로 사용하는 200개 이상의 SaaS 시스템과 통합함으로써 - QuickBooks에서 Stripe에서 Salesforce에 이르기까지 - 우리는 은행이 현재 실제로 비즈니스가 어떻게 진행되고 있는지 볼 수 있게 해주었습니다.

"AI가 그 시스템에 가져온 것은 명확성 : 위험 예측, 행동 패턴 및 예방 적 권장 사항 - 정적 출력으로서가 아니라 비즈니스와 함께 진화하는 살아있는 통찰력으로서입니다."

그러나 여기에 잡음이 있습니다 : 운영 맥락이없는 AI는 소음입니다.운영 정보- 실시간 메커니즘의 집합은 ‘어떤 것’뿐만 아니라 ‘왜’와 ‘다음에 무엇을 해야 하는가’를 이해합니다.

그것은 현금 흐름이 떨어지는 것을 보는 것에 관한 것이 아닙니다 - 그것은 계절성, 청구되지 않은 청구서 또는 실패한 마케팅 캠페인 때문인지 아는 것입니다.

"이것은 좋은 것이 아니 었습니다.그것은 패러다임 변화였습니다.그리고 그것은 작동했습니다 - 은행은 대출을 5 배 더 빨리 승인하기 시작했습니다, 25 ~ 40 % 더 나은 정확도.SMB는 적극적이지 않고 반응적으로 탐색하기 시작했습니다.우리는 신용 기록을 기반으로하는 대출에서 행동 텔레메리아를 기반으로하는 대출으로 옮겼습니다."

이제 Graphio.ai를 사용하면 동일한 원칙을 적용하지만 회사 내에서 설립자, 운영자 및 팀에게 전략이 실행 중에 어떻게 붕괴되는지에 대한 시각성을 제공합니다 : 프로세스가 초점을 잃는 곳, 잘못된 조정이 형성되는 곳, 조용한 마찰이 성장을 막는 곳.

"그것은 귀하의 회사에 자체 자동 조종사 진단을 제공하는 것과 같습니다 - 인간의 리더십을 대체하는 것이 아니라 그렇지 않으면 볼 수없는 정밀 신호로 그것을 향상시킵니다."

AI와 운영 지능의 교차점에는 소프트웨어보다 더 큰 무언가가 있습니다 - 중소기업을위한 새로운 운영 모델.이 모델은 마침내 그들이 실제로 어떻게 살고, 구축하고, 싸우고, 적응하고, 승리하는지 반영합니다.

How did you lead the team through the invasion of Ukraine?

러시아가 2022년 2월 우크라이나에 대규모 침공을 시작했을 때 upSWOT의 주요 개발 허브는 여전히 키예프에 위치해 있으며 미국 금융 기관에 제품 데모를 적극적으로 전달했습니다.그러나 CTO, 공동 설립자 및 최고 건축가 인 Andrii Davydchuk는 첫 번째 폭발을 기다리지 않았습니다.

"우리는 반응하지 않았습니다 - 우리는 예상했습니다. 침공 2 주 전에, 나는 팀을 이사하기 시작하기 위해 전화를 했습니다.우리는 첫 번째 미사일이 날기 전에 떠났습니다."라고 Davydchuk는 기억합니다.

그의 예측은 단순히 기술적인 것이 아니라 운영적이고 인도적이었습니다.그는 미러 인프라, 국제 백업, 이주 계약, 보안 주택 및 장비 물류, 구조화 된 통신 프로토콜을 포함한 전체 연속성 계획을 미리 설계했습니다.이 준비는 단 하나의 출시가 지연되지 않도록 보장했으며 고객은 전쟁이 나라를 덮었을 때조차도 결코 방해를 경험하지 않았습니다.

이 놀라운 역량은 인정받고 있었다.월스트리트 저널 Wall Street Journal그의 기사에서 "우크라이나의 기술 회사들은 국가 밖에서 안정성을 찾습니다" upSWOT의 전환은 지정 정치적 위기 속에서 적극적인 리더십의 예로 강조되었습니다.

"좋은 시스템은 혼란을 살아남을뿐만 아니라 그것을 흡수하고 계속 진행합니다.이것이 우리가 구축 한 것입니다."라고 Davydchuk는 말합니다.

이 에피소드는 아키텍처가 코드에 관한 것이 아니라 사람들, 예측 가능성, 그리고 상상할 수없는 것을 위해 디자인하는 것이라는 그의 믿음의 강력한 현실적 인 확인이되었습니다.

After the acquisition — why not retire?

2024년에는 upSWOT was acquired by UPTIQ.AI 단순히 통합되는 대신, Davydchuk의 플랫폼은 UPTIQ의 깃발 제품 인 AI Workbench에 대한 논리적 인 보완이되었습니다.

“고품질의 구조화된 데이터가 없이는 지능형 인공지능이 존재하지 않습니다.이것이 우리가 테이블에 가져온 것입니다. - SMB 운영의 핵심에서 실시간 통찰력. AI Workbench에는 연료가 필요했고 upSWOT는 그 중요한 데이터 엔진이되었습니다.”

What is Graphio.ai and why is it different?

Davydchuk의 새로운 비즈니스 인 Graphio.ai는 실시간 분석 모델을 실행하고 내부적으로 적용합니다. - 고객이 아니라 회사 자체의 실행 계층에 적용됩니다.

"오늘날 모든 회사는 디지털이지만 대부분의 회사는 자신의 워크플로우 내에서 실제로 무슨 일이 일어나고 있는지 알지 못합니다."그는 말합니다. "Graphio.ai는 Jira, GitHub, Slack과 같은 도구와 연결하며, 실행이 전략에서 멀어지기 전에 숫자에 영향을 미칩니다."

이 시스템은 추적뿐만 아니라 실시간으로 수정 조치를 권장합니다.초기 채택자는 빠른 규모의 미국 기술 회사를 포함합니다.

What’s the end goal?

"나는 현대 기업을 진정으로 관리 할 수있는 시스템을 구축하고 싶다 - 본능뿐만 아니라 신호로.

"upSWOT가 은행과 비즈니스 사이의 다리라면 Graphio.ai는 비즈니스 자체 내부의 칵테일입니다."

귀하의 플랫폼은 블루 프린트가되었습니다 - 무엇이 귀하의 접근 방식을 다르게 만듭니까?

"나는 규모를 확대하고 전쟁을 살아남을 수있는 플랫폼을 구축하지 않으며 첫째 날과 다섯 번째 해에 가치를 제공합니다.이 사고방식 - 엔지니어 첫째, 항상 환상적인 -이 작업을 정의합니다. "

"당신은 가짜 아키텍처를 만들 수 없습니다.당신의 시스템이 매일 수백만 가지의 결정을 내릴 때, 그것은 작동하거나 작동하지 않습니다.그 압력은 명확성을 창출합니다."

Andrii Davydchuk는 CTO 이상의 시스템 아키텍트이며, 그 플랫폼은 매일 수천 개의 회사가 더 빠르고 똑똑한 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다. 그의 비전은 SMB 대출에서 데이터가 어떻게 사용되는지, 그리고 지금은 운영 실행에서 어떻게 사용되는지 재구성했습니다.

