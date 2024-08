🚀 소프트웨어 엔지니어로서 생산성 향상 🚀

์ƒ์‚ฐ์„ฑ์€ ํ•ญ์ƒ ์„ฑ๊ณต์˜ ๊ธฐ๋ณธ ๊ธฐ์ค€์ด์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ ๋น ๋ฅด๊ฒŒ ์„ฑ์žฅํ•˜๋Š” ์ •๋ณด ์„ธ๊ณ„์—์„œ ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด ์—”์ง€๋‹ˆ์–ด๊ฐ€ ์ง€์†์ ์œผ๋กœ ์ง‘์ค‘ํ•˜๊ณ , ํ—Œ์‹ ํ•˜๊ณ , ์ธ๋‚ดํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์€ ๋งค์šฐ ์ค‘์š”ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿผ์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌํ•˜๊ณ ์šฐ๋ฆฌ ๋ชจ๋‘๋Š” ํ•˜๋ฃจ ์ข ์ผ ํšจ์œจ์„ฑ์„ ๋†’์ด๋Š” ๊ฒƒ์ด ์–ด๋ ค์šธ ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์„ ์•Œ๊ณ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํŠนํžˆ ์ด‰๋ฐ•ํ•œ ๋งˆ๊ฐ ๊ธฐํ•œ์„ ์ง€ํ‚ค๊ณ , ๋ณต์žกํ•œ ์ž‘์— ์„ ์ฒ˜๋ฆฌํ•˜๊ณ , ๋งŽ์€ ๋ฐฉํ•ด ์š”์†Œ๋ฅผ ์ค„์—ฌ์•ผ ํ• ๋•Œ๋Š” ๋”์šฑ ๊ทธ๋ ‡์Šต๋‹ˆ๋‹ค.





์ €๋Š” ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด ๊ฐœ๋ฐœ ๋ฐ ์—”์ง€๋‹ˆ์–ด๋ง ๊ด€๋ฆฌ ๋ถ„์•ผ์—์„œ 10๋ „ ์ด์ƒ์˜ ์ „๋ฌธ์ ์ธ ๊ฒฝํ—˜์„ ๊ฐ–๊ณ ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ๊ฒฝ๋ ฅ ์ „๋ฐ˜์— ๊ฑธ์ณ ์ˆ˜๋งŽ์€ ์ƒ์‚ฐ์„ฑ ๋ฌธ์ œ๋ฅผ ๊ฒช์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋‚˜๋„ ๋‹น์‹ ์ฒ˜๋Ÿผ ์šธํƒ€๋ฆฌ๋ฅผ ํ–ฅํ•ด ์Šค์œ™ํ•ด์•ผ ํ–ˆ๊ณ , ๊ณ„์†ํ•ด์„œ ๋‚ด ์ ‘์‹œ์— ํ™•์žฅ๋˜๋Š” ์—ฌ๋Ÿฌ ์ž‘์— ์„ "์ ์‘ํ•˜๊ณ , ์ฆ‰ํฅ์ ์œผ๋กœ ๋งŒ๋“ค๊ณ , ๊ทน๋ณต"ํ•ด์•ผ ํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.





๊ทธ๋ž˜์„œ ์ €๋Š” ์ธ์ƒ์—์„œ ์•ž์„œ๊ฐ€๊ณ ์ƒ์‚ฐ์„ฑ์„ ๋†’์ด๊ธฐ ์œ„ํ•ด ๋งค์ผ ์‚ฌ์šฉํ•˜๋Š” ์ƒ์‚ฐ์„ฑ ์ƒ์œ„ 5๊ฐ€์ง€ ํŒ๊ณผ ์š”๋ น์„ ๊ณต์œ ํ•˜๊ธฐ๋กœ ๊ฒฐ์ •ํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Ÿฌํ•œ ๊ด€ํ–‰์€ ๋‚˜์™€ ๋‚ด ๋ฉ˜ํ‹ฐ, ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ ๋‚ด ๊ณ ๊ฐ์ด ๋ชจ๋“ ๊ฒƒ์„ ์„ฑ๊ณต์ ์œผ๋กœ ๋‹ฌ์„ฑํ•˜๋Š” ๋ฐ ํฐ ๋„์›€์ด ๋˜์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋‚˜๋Š” ๋‹น์‹ ์ด ํŒจํ„ด์„ ์ธ์‹ํ•˜๊ณ ๊ทธ๊ฒƒ์„ ์ž์‹ ์˜ ์‚ถ์— ์ ์šฉํ• ์ˆ˜ ์žˆ๋„๋ก ์ผ๋ จ์˜ ์˜ˆ๋ฅผ ์ œ์‹œํ• ๊ฒƒ์ž ๋‹ˆ๋‹ค. ์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„๋„ ๊ทธ ํ˜œํƒ์„ ๋ˆ„๋ฆฌ์‹œ๊ธฐ๋ฅผ ์ง„์‹ฌ์œผ๋กœ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค!

1. ํ•œ ๊ฐ€์ง€

Gary Keller์™€ Jay Papasan์ด ๊ฐœ๋ฐœํ•œ ๊ฒŒ์ž„ ์ฒด์ธ์ € ๋ฐฉ๋ฒ•๋ก - "ํ•œ ๊ฐ€์ง€: ๋†€๋ผ์šด ๊ฒฐ๊ณผ ๋’ค์— ์ˆจ์€ ๋†€๋ž๋„๋ก ๋‹จ์ˆœํ•œ ์ง„์‹ค" . ์•„์ด๋””์–ด๋Š” ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํ•œ ๋ฒˆ์— ํ•œ ๊ฐ€์ง€์—๋งŒ ์ง‘์ค‘ ํ•˜๋ฉด ๋” ์ ์€ ๋ ธ๋ ฅ์œผ๋กœ ๋” ์ค‘์š”ํ•œ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ์–ป์„ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.









์•„์นจ์— ์ผ์–ด๋‚ฌ์„ ๋•Œ, ์ผ๊ณผ๋ฅผ ์‹œ์ž‘ํ•˜๊ธฐ ์ „์— ์Šค์Šค๋กœ์—๊ฒŒ ๋ฌผ์–ด๋ณด์„ธ์š”. "์˜ค๋Š˜ ๋‚˜์˜ ์œ ์ผํ•œ ์ผ์€ ๊ทธ๊ฒƒ์„ ํ•จ์œผ๋กœ์จ ๋‹ค๋ฅธ ๋ชจ๋“ ๊ฒƒ์ด ๋” ์‰ฝ๊ฑฐ๋‚˜ ๋ถˆํ•„์š”ํ•ด์งˆ ๊ฒƒ์ธ๊ฐ€?" . 2, 3, 4๊ฐ€ ์•„๋‹Œ ํ•˜๋‚˜๋งŒ ์„ ํƒํ•˜์„ธ์š”. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ ๊ฐ€์žฅ ์ค‘์š”ํ•œ ํ•œ ๊ฐ€์ง€๋ฅผ ํŒŒ์• ํ•˜์ž๋งˆ์ž ์ด๋ฅผ ์ตœ์šฐ์„ ์ˆœ์œ„๋กœ ์‚ผ์œผ์‹ญ์‹œ์˜ค.





์ง์žฅ์˜ ๊ด€๋ฆฌ์ž๊ฐ€ ๊ท€ํ•˜์—๊ฒŒ ๋งŽ์€ ์ž‘์— ์„ ํ• ๋‹นํ• ๋•Œ ์ž์‹ ์ด๋‚˜ ๊ด€๋ฆฌ์ž์—๊ฒŒ " ์˜ค๋Š˜ ๊ฐ€์žฅ ํฐ ์˜ํ–ฅ์„ ๋ฏธ์น ํ•œ ๊ฐ€์ง€ ์ž‘์— (์ž‘์— )์€ ๋ฌด์—‡์ž ๋‹ˆ๊นŒ?"๋ผ๊ณ ๋ฌผ์–ด๋ณด์‹ญ์‹œ์˜ค. ์ด๋Š” ์ค‘์š”ํ•œ ๋ฒ„๊ทธ ์ˆ˜์ •, ์ƒˆ๋กœ์šด ๊ธฐ๋Šฅ ๊ตฌํ˜„, ์„ฑ๋Šฅ ์ตœ์ ํ™” ๋“ฑ ๋ฌด์—‡์ด๋“ ๋ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ฐ€์žฅ ์ค‘์š”ํ•œ ์ž‘์— ์— ๋จผ์ € ์ง‘์ค‘ํ•˜๊ณ ์‚ฐ๋งŒํ•จ์„ ์ œ๊ฑฐํ•จ์œผ๋กœ์จ ์ตœ๋‹จ ์‹œ๊ฐ„ ๋‚ด์— ์ตœ๋Œ€์˜ ์ง„์ „์„ ์ด๋ฃฐ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.





์ฒ˜์Œ์—๋Š” ํ•œ ๊ฐ€์ง€๋ฅผ ์ •์˜ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ด ๋ณต์žกํ• ๊ฒƒ์ž ๋‹ˆ๋‹ค. ์ž‘์— ์—์„œ ๊ฐ€์žฅ ํฐ ๋น„์ค‘์„ ์ฐจ์ง€ํ•˜๋Š” ๋ถ€๋ถ„์ด ๊ทธ๋งŒํผ ์ค‘์š”ํ•˜๋‹ค๊ณ ์ž˜๋ชป ์ƒ๊ฐํ• ์ˆ˜๋„ ์žˆ์ง€๋งŒ, ์†”์งํžˆ ๋งํ•ด์„œ ๋ชจ๋“ ์ž‘์— ์„ ํ•œ๊บผ๋ฒˆ์— ๊ด€๋ฆฌํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์€ ๋น„ํ˜„์‹ค์ ์ด๋ฏ€๋กœ ๋ชจ๋“ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์— ๋Œ€๋น„ํ•ด ์šฐ์„ ์ˆœ์œ„๋ฅผ ์ •ํ•ด์•ผ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ €๋ฅผ ๋ฏฟ์œผ์„ธ์š”. ์•ž์œผ๋กœ๋Š” ๋‹น์‹ ๋ฟ๋งŒ ์•„๋‹ˆ๋ผ ๋™๋ฃŒ๋“ค๊นŒ์ง€๋„ ๋‹น์‹ ์ด ๋”์šฑ ์กฐ์งํ™”๋˜๊ณ , ์ƒ์‚ฐ์„ฑ์ด ํ–ฅ์ƒ๋˜๊ณ , ํšŒ์‚ฌ์—์„œ ๋”์šฑ ๊ฐ€์น˜ ์žˆ๋Š” ์ง์›์ด ๋œ๋‹ค๋Š” ์‚ฌ์‹ค์„ ์•Œ์•„์ฐจ๋ฆฌ๊ธฐ ์‹œ์ž‘ํ• ๊ฒƒ์ž ๋‹ˆ๋‹ค.





์—ฌ๊ธฐ์„œ ๋‘ ๊ฐ€์ง€๋ฅผ ๋” ๋ฐฐ์šฐ์ จ์œผ๋ฉด ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.





1) ๋ฐฉํ•ด ์š”์†Œ๊ฐ€ ์—†์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ž‘์— ์„ ์ˆ˜ํ–‰ํ•˜๋Š” ๋™์•ˆ ๊ฐ€๋Šฅํ•œ ๋ชจ๋“ ๋ฐฉํ•ด ์š”์†Œ๋ฅผ ์ œ๊ฑฐํ•˜์‹ญ์‹œ์˜ค.

ํœด๋Œ€ํฐ์—์„œ ์•Œ๋ฆผ์„ ๋„์‹ญ์‹œ์˜ค.

์ค‘์š”ํ•˜์ง€ ์•Š์€ ์ฑ„ํŒ ์„ ์Œ์†Œ๊ฑฐํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

๋ธŒ๋ผ์šฐ์ €์—์„œ ๋ถˆํ•„์š”ํ•œ ํƒญ์„ ๋‹ซ์œผ์‹ญ์‹œ์˜ค.

๋ฐฑ๊ทธ๋ผ์šด๋“œ ๋Œ€ํ™”๋ฅผ ์ค‘๋‹จํ•˜์„ธ์š”.

์กฐ์šฉํ•œ ์ž‘์— ๊ณต๊ฐ„์„ ์ฐพ์œผ์„ธ์š”.





๊ธฐ์–ตํ•˜๋‹ค! ์ง‘์ค‘์„ ๋งŽ์ด ํ• ์ˆ˜๋ก ํ•˜๋ฃจ ๋™์•ˆ ๋” ํšจ๊ณผ์ ์œผ๋กœ ์ผํ• ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ž‘์— ํ๋ฆ„์ด ์–ด๋–ป๊ฒŒ ์ค‘๋‹จ๋˜์–ด ์ผ์ •์ด ๋ฐœ์ƒํ• ์ˆ˜ ์žˆ๋Š”์ง€ ๊ถ๊ธˆํ•œ ์ ์ด ์žˆ์Šต๋‹ˆ๊นŒ? ์ด ๋‹ค์ด์–ด๊ทธ๋žจ์„ ํ™•์ธํ•˜์„ธ์š”.









2) ํœด์‹์„ ์ทจํ•˜์„ธ์š”. ์˜ˆ, ์˜ˆ - ํœด์‹ ์‹œ๊ฐ„์„ ๋†“์น˜์ง€ ๋งˆ์„ธ์š”! ํ•˜๋‚˜์˜ ์ž‘์— ์— ๋ช‡ ์‹œ๊ฐ„ ๋™์•ˆ ์•‰์•„ ์žˆ์œผ๋ฉด ์ •์‹ ์ ์œผ๋กœ๋‚˜ ์œก์ฒด์ ์œผ๋กœ ์ง€์น ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋‚˜๋Š” ๊ฐ€๋” ๋‚ด ONE Thing์„ ๋ฝ€๋ชจ๋„๋กœ ํ Œํฌ๋‹‰ : 25๋ถ„ ์ง‘์ค‘ ์ž‘์— ํ›„ 10๋ถ„ ํœด์‹์„ ํ†ตํ•ด ์ปคํ”ผ๋ฅผ ๋งˆ์‹œ๊ณ , ์‚ฐ์ฑ ํ•˜๊ณ , ์ด๋ฉ”์ผ๊ณผ ์ฑ„ํŒ ์„ ์ฝ๊ณ , ๋ถ€์žฌ์ค‘ ์ „ํ™”์— ์‘๋‹ตํ•˜๋Š” ๋“ฑ์˜ ์‹œ๊ฐ„์„ ๊ฐ–์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์งง์€ ํœด์‹ ์‹œ๊ฐ„์€ ์ƒ์พŒํ•จ๊ณผ ํ™œ๋ ฅ์„ ์œ ์ง€ํ•˜๋Š” ๋ฐ ๋„์›€์ด ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

2. ์šฐ์„ ์ˆœ์œ„์— ๋”ฐ๋ฅธ ๊ฒฐ๊ณผ

๊ฒฐ๊ณผ์™€ ์šฐ์„ ์ˆœ์œ„๋Š” ๋ชจ๋‘ ์˜ฌ๋ฐ”๋ฅธ ๊ฒฐ์ •์„ ๋‚ด๋ฆฌ๊ณ ๋ชฉํ‘œ๋ฅผ ์„ค์ •ํ•˜๋Š” ๋ฐ ์ค‘์š”ํ•œ ์š”์†Œ์ž ๋‹ˆ๋‹ค. ์šฐ์„ ์ˆœ์œ„๋Š” ๋ฌด์—‡์ด ๊ฐ€์žฅ ์ค‘์š”ํ•˜๊ณ ๋ฌด์—‡์— ์ง‘์ค‘ํ•ด์•ผ ํ•˜๋Š”์ง€ ๊ฒฐ์ •ํ•˜๋Š” ๋ฐ ๋„์›€์ด ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ์šฐ๋ฆฌ ํ–‰๋™์˜ ์ž ์žฌ์  ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ๊ณ ๋ คํ•˜์ง€ ์•Š์œผ๋ฉด ์˜๋„์น˜ ์•Š๊ฒŒ ์šฐ๋ฆฌ ์ž์‹ ๊ณผ ๋‹ค๋ฅธ ์‚ฌ๋žŒ๋“ค์—๊ฒŒ ๋งŽ์€ ๋ฌธ์ œ๋ฅผ ์ผ์œผํ‚ฌ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.









์˜ˆ๋ฅผ ์‚ดํŽด๋ณด๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์šฐ์„ ์ˆœ์œ„๊ฐ€ ๊ฐ™์€ ๋‘ ๊ฐœ ์ด์ƒ์˜ ์ž‘์— ์ด ์žˆ์„ ๋•Œ ์„œ๋‘๋ฅด์ง€ ๋ง๊ณ ๋‹ค์Œ ๊ฐ ์ž‘์— ์— ๋Œ€ํ•ด ์Šค์Šค๋กœ์—๊ฒŒ ๋ฌผ์–ด๋ณด์„ธ์š”.

โ€œ์ง€๊ธˆ ์ด ์ž‘์— ์„ ์™„๋ฃŒํ•˜์ง€ ์•Š์œผ๋ฉด ์–ด๋–ค ๋‚˜์œ ์ผ์ด ์ผ์–ด๋‚ ์ˆ˜ ์žˆ๋‚˜์š”?โ€ ๋˜๋Š”

๋˜๋Š” โ€œ์ด ์ผ์„ ๋จผ์ € ์ฒ˜๋ฆฌํ•˜์ง€ ์•Š์œผ๋ฉด ๊ฒฐ๊ณผ๋Š” ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ ๊นŒ์š”?โ€





๊ทธ๋ฆฌ๊ณ ์ž์‹ , ํŒ€, ๊ณ ๊ฐ, ์ƒ์‚ฌ ๋ฐ ์กฐ์ง ์ „์ฒด์— ๋ฏธ์น˜๋Š” ์˜ํ–ฅ์„ ํฌํ•จํ•˜์—ฌ ๋‹ค์–‘ํ•œ ๊ฐ๋„์—์„œ ์ด๋Ÿฌํ•œ ์งˆ๋ฌธ์— ์ ‘๊ทผํ•ด์•ผ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋‚ด์ผ๊นŒ์ง€ ์ด ์ž‘์— ์„ ์™„๋ฃŒํ•˜์ง€ ์•Š์œผ๋ฉด ํ•ด๊ณ ๋˜๊ฑฐ๋‚˜ ๊ณ ๊ฐ์„ ์žƒ๊ฒŒ ๋ ๊นŒ์š”? ์ž‘์— ์ด ์ œํ’ˆ ์ „์ฒด์— ์–ด๋–ค ๋ถ€์ •์ ์ธ ์˜ํ–ฅ์„ ๋ฏธ์น˜๋‚˜์š”? ์ฝ”๋“œ๊ฐ€ ๋œ ๊น”๋”ํ•ด์ง€๊ณ , ๊ฐ€๋ ์„ฑ์ด ๋–จ์–ด์ง€๋ฉฐ, ๊ตฌ์กฐํ™”๋˜๊ฑฐ๋‚˜ ์œ ์ง€๋ณด์ˆ˜๊ฐ€ ์–ด๋ ค์›Œ์ง€๋‚˜์š”? ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ ๊ทธ ๋Œ€๋‹ต์— ๋”ฐ๋ผ ํ–‰๋™ํ•˜์„ธ์š”. ๋‚˜๋Š” ์ผ๋ถ€ ์ตœ๊ณ ๊ด€๋ฆฌ์ž๋“ค์กฐ์ฐจ ๊ฒฐ์ •์„ ๋‚ด๋ฆด ๋•Œ ์ด ๊ฐ„๋‹จํ•œ ์›์น™์„ ์žŠ์–ด๋ฒ„๋ฆฌ๋Š” ๊ฒƒ์„ ๋ฐœ๊ฒฌํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.





์‹œ๊ฐ„์„ ๋“ค์—ฌ ํ–‰๋™์˜ ์ž ์žฌ์  ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ํŒ๋‹จํ•œ๋‹ค๋ฉด ์ž ์žฌ์ ์ธ ์œ„ํ—˜๊ณผ ์ด์ ์„ ๊ณ ๋ คํ•˜์—ฌ ๋” ๋งŽ์€ ์ •๋ณด๋ฅผ ๋ฐ”ํƒ•์œผ๋กœ ๊ฒฐ์ •์„ ๋‚ด๋ฆด ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Š” ๊ถ๊ทน์ ์œผ๋กœ ์„ ํƒ์˜ ํšจ์œจ์„ฑ์„ ํ‰๊ฐ€ํ•˜๊ณ , ์šฐ์„ ์ˆœ์œ„๊ฐ€ ์ผ์น˜ํ•˜๋Š”์ง€ ํ™•์ธํ•˜๊ณ , ์˜ฌ๋ฐ”๋ฅธ ๋ฐฉํ–ฅ์œผ๋กœ ๊ฐ€๊ณ ์žˆ๋Š”์ง€ ํŒ๋‹จํ•˜๋Š” ๋ฐ ๋„์›€์ด ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.





๊ทธ๊ฒƒ์„ ํƒ๊ตฌํ•˜๋Š” ๋ฐ ๋„์›€์ด ๋ ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ์ฑ ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋Š” ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™์Šต๋‹ˆ๋‹ค. โ€œ์‹œ๊ฐ„์„ ๋งˆ์Šคํ„ฐํ•˜์„ธ์š”โ€ ๋ธŒ๋ผ์ด์–ธ ํŠธ๋ ˆ์ด์‹œ.

3. GTD: ์ž‘์— ์™„๋ฃŒ

์— ๊ณ„ ์ „๋ฌธ๊ฐ€์˜ TOP์ด ๋˜๊ณ ์‹ถ๋‹ค๋ฉด ๊ฑฐ๋ถ€ํ• ์ˆ˜ ์—†์Šต๋‹ˆ๋‹ค - GTD: ๊ฑฐ๋ฆฌ ์—†๋Š” ์ƒ์‚ฐ์„ฑ์˜ ์˜ˆ์ˆ . ์ด ๋ฐฉ๋ฒ•๋ก ์€ ์˜์‹ฌํ• ์—ฌ์ง€ ์—†์ด ์ œ๊ฐ€ ๋ณธ ๊ฒƒ ์ค‘ ๊ฐ€์žฅ ํšจ๊ณผ์ ์ธ ์ƒ์‚ฐ์„ฑ ์‹œ์Šคํ œ ์ค‘ ํ•˜๋‚˜์ž ๋‹ˆ๋‹ค. David Allen์ด ๋งŒ๋“ ์ด ์•ฑ์€ ๋ณด๋‹ค ํšจ์œจ์ ์ด๊ณ ์ฒด๊ณ„์ ์ธ ๋ฐฉ์‹์œผ๋กœ ์ž‘์— ๊ณผ ์šฐ์„ ์ˆœ์œ„๋ฅผ ๊ด€๋ฆฌํ•˜๋Š” ๋ ํŠนํ•œ ๋ฐฉ๋ฒ•์„ ์†Œ๊ฐœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋ฏธ Barack Obama, Elon Musk, Oprah Winfrey, Will Smith, Tom Cruise, Tony Robbins ๋“ฑ๊ณผ ๊ฐ™์€ ์ „ ์„ธ๊ณ„์ ์œผ๋กœ ์œ ๋ช ํ•œ ์ˆ˜๋งŽ์€ ์‚ฌ๋žŒ๋“ค์—๊ฒŒ ๋„์›€์ด ๋˜์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.





๋‚˜๋Š” ์ง€๋‚œ 5๋ „ ๋™์•ˆ ๊ฐœ์ธ์ ์œผ๋กœ ์ด ์ฑ ์„ 5๋ฒˆ ์ •๋„ ์ฝ์—ˆ๊ณ , ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด ๊ฐœ๋ฐœ์ž, ์—”์ง€๋‹ˆ์–ด๋ง ๊ด€๋ฆฌ์ž, ๋ฉ˜ํ† , ์†”๋ฃจ์ ˜ ์„ค๊ณ„์ž, CTO๋กœ ์ผํ•˜๋ฉด์„œ ์ด ์ฑ ์„ ์ผ์ƒ์— ์ ์‘์‹œํ‚ค๋Š” ๋ฐ ์ต์ˆ™ํ•ด์ง„ ์ดํ›„๋กœ ๋‚ด ์‚ถ์€ ์™„์ „ํžˆ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ ๊ทธ๊ฒƒ์ด ์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„์˜ ์‚ถ์„ ๋ณ€ํ™”์‹œํ‚ค๊ธฐ๋ฅผ ์ง„์‹ฌ์œผ๋กœ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค!





์‚ฌ๋ก€๋ฅผ ์‚ดํŽด๋ณด๊ณ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ์ž‘๋™ํ•˜๋Š”์ง€ ์‚ดํŽด๋ณด๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ฐ„๋‹จํžˆ ๋งํ•ด์„œ 5๋‹จ๊ณ„ ์›Œํฌํ”Œ๋กœ์ž ๋‹ˆ๋‹ค.





๐Ÿ“ฅ ์บก์ฒ˜

๋‹น์‹ ์˜ ์ƒ์‚ฌ๊ฐ€ ๋‹น์‹ ์—๊ฒŒ ์ผ์ผ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ์ž‘์„ฑํ•˜๊ฑฐ๋‚˜, ์ด๋ฉ”์ผ์„ ๋ณด๋‚ด๊ฑฐ๋‚˜, ํŒ€์›์„ ๋„์™€๋‹ฌ๋ผ๊ณ ์š”์ฒญํ–ˆ์ง€๋งŒ ๋‹น์‹ ์€ ์ด๋ฏธ ํ•œ ๊ฐ€์ง€ ์ผ์„ ํ•˜๊ณ ์žˆ๋‹ค๊ณ ๊ฐ€์ •ํ•ด ๋ณด๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํœด์‹์„ ์ทจํ•˜๋Š” ์ฆ‰์‹œ ์ด๋Ÿฌํ•œ ์ž‘์— ์„ ๋ฐ›์€ ํŽธ์ง€ํ•จ์— ์ฆ‰์‹œ ๋„ฃ์œผ์‹ญ์‹œ์˜ค. ์ž‘์— ์œผ๋กœ ๋– ์˜ค๋ฅด๋Š” ๊ฒƒ์ด ๋ฌด์—‡์ด๋“ - ๋ชจ๋“ ๊ฒƒ์„ ์ˆ˜์ง‘ํ•˜์„ธ์š”!





โœ๏ธ ๋ช ํ™•ํ™” ๋ฐ ์šฐ์„ ์ˆœ์œ„ ์ง€์ •

NA(๋‹ค์Œ ์ž‘์— ) ์—†์ด๋Š” ์•„๋ฌด๊ฒƒ๋„ ๋ถˆ๊ฐ€๋Šฅํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ˆ˜ํ–‰ํ•ด์•ผ ํ• ๋‹ค์Œ ๋‹จ๊ณ„๊ฐ€ ์—†๋Š” ๊ฒฝ์šฐ์—๋งŒ ์ž‘์— ์ด ์™„๋ฃŒ๋œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๊ฐ„์ฃผ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค**.** ์—ฌ๊ธฐ์—์„œ ๋ฏธ๋ค„๋‘์–ด์•ผ ํ• ์ž‘์— ๊ณผ ๊ธด๊ธ‰ํ•œ ์ฃผ์˜๊ฐ€ ํ•„์š”ํ•œ ์ž‘์— ์„ ๊ฒฐ์ •ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋ฅผ ๋ช ํ™•ํžˆ ํ•˜๊ณ , ๋ถ„ํ•ดํ•˜๊ณ , ๋‹ค์Œ ๋‹จ๊ณ„๋ฅผ ์„ค์ •ํ•˜์„ธ์š”.





์˜ˆ: ABC ํ”„๋กœ์ ํŠธ์—์„œ ํŒ€์›์„ ๋•๋Š” ์ž‘์— ์ด ์žˆ๋‹ค๊ณ ๊ฐ€์ •ํ•ด ๋ณด๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋„ˆ๋ฌด ์ถ”์ƒ์ ์œผ๋กœ ๋“ค๋ฆฌ๋ฏ€๋กœ ๋ถ„ํ•ดํ•˜์—ฌ ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™์ด ๋ณ€ํ™˜ํ•˜๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

NA #1: ABC // ๋‚˜ // ์ž‘์— ์š”๊ตฌ ์‚ฌํ•ญ ์•Œ์•„๋ณด๊ธฐ;

ABC // ๋‚˜ // NA #2: ABC // ๋‚˜ // ํŒ€์›๊ณผ ์ „ํ™”ํ•˜์—ฌ ๋ธŒ๋ ˆ์ธ์Šคํ† ๋ฐ ๋ฐ ์กฐ์–ธ์„ ๋ฐ›์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

ABC // ๋‚˜ // NA #3: ABC // ๋‚˜ // ํ†ตํ™” ์š”์•ฝ์„ ๋ณด๋‚ด๊ณ ํ•ฉ์˜ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

ABC // ๋‚˜ // NA #4: ABC // ํŒ€์› // ์ง„ํ–‰ ์ƒํ™ฉ์— ๋Œ€ํ•ด ๋‹ต์žฅ์„ ๋ณด๋‚ด์ฃผ์„ธ์š”. (์ฐธ๊ณ : ๋‚˜๋Š” ๊ทธ๊ฒƒ์„ ์œ„์ž„ํ•˜๊ณ ํŒ€์›์ด ์˜ฌ๋ฐ”๋ฅธ ๊ธธ์„ ๊ฐ€๊ณ ์žˆ๋Š”์ง€ ํ™•์ธํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ์•ž์œผ๋กœ ๋‚˜์•„๊ฐˆ ๋•Œ ๋‚˜์—๊ฒŒ ํ•‘์„ ๋ณด๋‚ด๋‹ฌ๋ผ๊ณ ์š”์ฒญํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.)





๐Ÿ“† ์ •๋ฆฌ

๋ชจ๋“ ์ž‘์— ์—๋Š” ๋งˆ๊ฐ์ผ ๊ณผ ๋‹ด๋‹น์ž๊ฐ€ ์žˆ์–ด์•ผ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.





์Šค์Šค๋กœ์—๊ฒŒ ๋ฌผ์–ด๋ณด์„ธ์š”: โ€œ์ด ์ผ์„ ๋‚ด๊ฐ€ ์ง์ ‘ ํ•ด์•ผ ํ•œ๋‹ค๊ณ ํ™•์‹ ํ•˜๋Š”๊ฐ€? ์œ„์ž„ํ• ์ˆ˜ ์žˆ๋‚˜์š”? ์–ธ์ œ ๋ฐฐ์†ก๋˜์–ด์•ผ ํ•˜๋‚˜์š”? ๋‚˜์—๊ฒŒ์„œ ์–ด๋–ค ๊ฒฐ๊ณผ๊ฐ€ ๊ธฐ๋Œ€๋˜๋Š”๊ฐ€?โ€





๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ๋งˆ๊ฐ์ผ๊ณผ ๋‹ด๋‹น์ž๋ฅผ ์„ค์ •ํ•˜์ง€ ์•Š์œผ๋ฉด ์กฐ๋งŒ๊ฐ„ ๊ณ„์†ํ•ด์„œ ๋งˆ๊ฐ์ผ์„ ๋†“์น˜๊ฒŒ ๋˜๊ณ ์ƒ์‚ฌ, ํŒ€ ๋ฆฌ๋” ๋˜๋Š” ๊ณ ๊ฐ์ด ๊ท€ํ•˜์˜ ์ž‘์— ์— ๋Œ€ํ•ด ์‹ค๋งํ•œ ์ด์œ ๊ฐ€ ๋ฌด์—‡์ธ์ง€ ๊ถ๊ธˆํ•ดํ•˜๊ฒŒ ๋ ๊ฒƒ์ž ๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋“ค์˜ ๊ธฐ๋Œ€๊ฐ€ ๋‹น์‹ ์˜ ๊ธฐ๋Œ€์™€ ์ผ์น˜ํ•˜์ง€ ์•Š์„ ์ˆ˜๋„ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋‹น์‹ ์ด ์ž‘์— ์— ์ ํ•ฉํ•œ ์‚ฌ๋žŒ์ธ์ง€ ํ™•์ธํ•˜๊ณ ์ƒ์‚ฌ, ๋ฆฌ๋” ๋˜๋Š” ๊ณ ๊ฐ๊ณผ ํ•จ๊ป˜ ๋งˆ๊ฐ ๊ธฐํ•œ์„ ํ™•์ธํ•˜์‹ญ์‹œ์˜ค(๋ง์ด ์•„๋‹Œ ์ข ์ด๋กœ ์ž‘์„ฑํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ด ๊ฐ€์žฅ ์ข‹์Šต๋‹ˆ๋‹ค).





ํŒ€์›์„ ๋„์™€์•ผ ํ•˜๋Š” ๊ฒฝ์šฐ์˜ ์˜ˆ๋ฅผ ์‚ดํŽด๋ณด๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

ABC // ๋‚˜ // (20๋ถ„) ํŒ€์›์˜ ์ž‘์— ์š”๊ตฌ์‚ฌํ•ญ ์•Œ์•„๋ณด๊ธฐ // ์˜ค๋Š˜ ์˜คํ›„ 5์‹œ

ํŒ€์›์˜ ์ž‘์— ์š”๊ตฌ์‚ฌํ•ญ ์•Œ์•„๋ณด๊ธฐ // ABC // ๋‚˜ // (30๋ถ„) ํŒ€์›๊ณผ ์ „ํ™”ํ•˜์—ฌ ๋ธŒ๋ ˆ์ธ์Šคํ† ๋ฐ ๋ฐ ์กฐ์–ธ // tmrw ์˜คํ›„ 2์‹œ

ํŒ€์›๊ณผ ์ „ํ™”ํ•˜์—ฌ ๋ธŒ๋ ˆ์ธ์Šคํ† ๋ฐ ๋ฐ ์กฐ์–ธ // ABC // ๋‚˜ // (15๋ถ„) ํ†ตํ™” ์š”์•ฝ ๋ณด๋‚ด๊ธฐ ๋ฐ ํ•ฉ์˜ํ•˜๊ธฐ // tmrw ์˜คํ›„ 6์‹œ

ํ†ตํ™” ์š”์•ฝ ๋ณด๋‚ด๊ธฐ ๋ฐ ํ•ฉ์˜ํ•˜๊ธฐ // ABC // ํŒ€์› // ์ง„ํ–‰ ์ƒํ™ฉ์— ๋Œ€ํ•ด ๋‹ต์žฅ์„ ๋ณด๋‚ด์ฃผ์„ธ์š” // ์ดํ‹€ ํ›„ ์˜คํ›„ 4์‹œ





๊ด€๋ฆฌ์ž์—๊ฒŒ ๋ณด๋‚ด ํ™•์ธํ•˜๊ณ ์ŠคํŠธ๋ ˆ์Šค ์—†์ด ์ž‘์— ์„ ์‹œ์ž‘ํ•˜์„ธ์š” ๐Ÿค. ์ด๋ฅผ ํ†ตํ•ด ๋ชจ๋“ ์‚ฌ๋žŒ์ด ๊ฐ™์€ ์ž ์žฅ์— ์žˆ๊ณ ๊ท€ํ•˜์™€ ๋ฆฌ๋” ์‚ฌ์ด์— ์˜คํ•ด๊ฐ€ ์—†๋Š”์ง€ ํ™•์ธํ• ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.





๐Ÿ”Ž ๋ฆฌ๋ทฐ

์ž‘์— ์„ ์ˆ˜ํ–‰ํ•˜๋ฉด์„œ ์ƒํ™ฉ์ด ๋ฐ”๋€Œ๊ฑฐ๋‚˜ ์šฐ์„ ์ˆœ์œ„๊ฐ€ ๋ฐ”๋€Œ๊ฑฐ๋‚˜ ์ƒˆ๋กœ์šด ์ž‘์— ์ด ๋‚˜ํƒ€๋‚ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋”ฐ๋ผ์„œ ์ž‘์— ์„ ์ž์ฃผ ๊ฒ€ํ† ํ•˜๊ณ ์ˆ˜์ •ํ•˜๋Š” ๋ฐ ์ต์ˆ™ํ•ด์ง€์‹ญ์‹œ์˜ค. ์ผ์ผ ๋ฆฌ๋ทฐ๋Š” ๋” ์ž‘๊ฒŒ ํ•˜๊ณ ์ฃผ๊ฐ„ ๋ฆฌ๋ทฐ๋Š” ๋” ํฌ๊ฒŒ ํ•˜์„ธ์š”. ์ด๋Š” ๋ชจ๋“ ๊ฒƒ์ด ์—ฌ์ „ํžˆ ๊ด€๋ จ์„ฑ์ด ์žˆ๊ณ ์ตœ์‹ ์ƒํƒœ์ž„์„ ๋ณด์žฅํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์—ฌ๊ธฐ์—์„œ๋Š” ๋‹ค์Œ ๋‚ , ๋‹ค์Œ ์ฃผ, ๋‹ฌ ๋“ฑ์— ๋Œ€ํ•ด ํ•œ ๊ฐ€์ง€ ํ•ญ๋ชฉ์ด ์˜ฌ๋ฐ”๋ฅด๊ฒŒ ์„ค์ •๋˜์—ˆ๋Š”์ง€๋„ ํ™•์ธํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.





์ œ๊ฐ€ ํ•˜๋Š” ๋ฐฉ๋ฒ•์€ ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™์Šต๋‹ˆ๋‹ค( ์›”๊ฐ„ / ์—ฐ๊ฐ„ ์ž‘์— ๊ณผ ๋™์ผ).

๋งค์ผ: ์ž ์ž๋ฆฌ์— ๋“ค ๋•Œ ๋‹ค์Œ ๋‚ ์˜ ๋ชจ๋“ ์ž‘์— ์„ ๊ฒ€ํ† ํ•˜๊ณ ์—ฌ์ „ํžˆ ๊ด€๋ จ์„ฑ์ด ์žˆ๋Š”์ง€ ํ™•์ธํ•˜๊ณ ์ ์ ˆํ•œ ์ˆœ์„œ๋กœ ์ •๋ฆฌํ•˜๊ณ ๋งˆ๊ฐ์ผ์„ ๋‹ค๋“ฌ๊ณ ์ผ๋ถ€๋ฅผ ๋‹ค๋ฅธ ๋‚ ๋กœ ์žฌ์ •๋ ฌํ•˜๊ณ ์ƒˆ ๋‹ด๋‹น์ž๋ฅผ ์ถ”๊ฐ€ํ•˜๊ณ ๋‹ค์Œ ๋‹จ๊ณ„๋ฅผ ์„ค์ •ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋งˆ์นจ๋‚ด ๋‚˜๋Š” ์˜ค๋Š˜์˜ ํ•œ ๊ฐ€์ง€๋ฅผ ์ •์˜ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

์ž ์ž๋ฆฌ์— ๋“ค ๋•Œ ๋‹ค์Œ ๋‚ ์˜ ๋ชจ๋“ ์ž‘์— ์„ ๊ฒ€ํ† ํ•˜๊ณ ์—ฌ์ „ํžˆ ๊ด€๋ จ์„ฑ์ด ์žˆ๋Š”์ง€ ํ™•์ธํ•˜๊ณ ์ ์ ˆํ•œ ์ˆœ์„œ๋กœ ์ •๋ฆฌํ•˜๊ณ ๋งˆ๊ฐ์ผ์„ ๋‹ค๋“ฌ๊ณ ์ผ๋ถ€๋ฅผ ๋‹ค๋ฅธ ๋‚ ๋กœ ์žฌ์ •๋ ฌํ•˜๊ณ ์ƒˆ ๋‹ด๋‹น์ž๋ฅผ ์ถ”๊ฐ€ํ•˜๊ณ ๋‹ค์Œ ๋‹จ๊ณ„๋ฅผ ์„ค์ •ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋งˆ์นจ๋‚ด ๋‚˜๋Š” ์˜ค๋Š˜์˜ ํ•œ ๊ฐ€์ง€๋ฅผ ์ •์˜ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ฃผ๊ฐ„: ์ผ์š”์ผ์—๋Š” ๋‹ค์Œ ์ฃผ์˜ ์ž‘์— ์„ ๊ฒ€ํ† ํ•˜๋Š” ๋ฐ ์•ฝ ํ•œ ์‹œ๊ฐ„์„ ํ• ๋‹นํ•˜๊ณ ์ผ์ผ ๊ฒ€ํ† ์—์„œ ํ–ˆ๋˜ ๊ฒƒ๊ณผ ๋™์ผํ•œ ์ž‘์— ์„ ์ˆ˜ํ–‰ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.





๐Ÿš€ ์ฐธ์—ฌ

๊ทธ๊ฒŒ ๋‹ค์•ผ! ์ž‘์— ์„ ์‹œ์ž‘ํ•˜์„ธ์š”!





๐Ÿ› ๏ธ ๋„๊ตฌ

์ด GTD ๋ฐฉ๋ฒ•๋ก ์„ ์ ์šฉํ•˜๋Š” ๋ฐ ๋„์›€์ด ๋˜๋Š” ๋„๊ตฌ๋Š” ๋ฌด์—‡์ž ๋‹ˆ๊นŒ?





๋‚ด๊ฐ€ ๊ฐ€์žฅ ์ข‹์•„ํ•˜๋Š” TOP-3๋Š” ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™์Šต๋‹ˆ๋‹ค.





์ˆ˜์‹ญ ๊ฐœ์˜ ์ƒ์‚ฐ์„ฑ ์•ฑ์„ ์‚ฌ์šฉํ•œ ํ›„ ๋งˆ์นจ๋‚ด ๊ฒฐ์ •ํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. Todoist ๊ฐ€์žฅ ์œ ์—ฐํ•œ ๊ธฐ๋Šฅ, ์ง๊ด€์ ์ธ ์‚ฌ์šฉ์ž ์ธํ„ฐํŽ˜์ด์Šค, ํฌ๋กœ์Šค ํ”Œ๋žซํผ ์ง€์›, GTD ๋ฐฉ๋ฒ•๋ก ๊ณผ ์™„๋ฒฝํ•˜๊ฒŒ ์ผ์น˜ํ•˜๋Š” ๊ธฐ๋Šฅ ๋•๋ถ„์ž ๋‹ˆ๋‹ค. LMK๋ฅผ ์‚ฌ์šฉํ•˜์—ฌ ์ผ์ƒ ์ƒํ™œ์—์„œ ํšจ๊ณผ์ ์œผ๋กœ ์‚ฌ์šฉํ•˜๋Š” ๋ฐฉ๋ฒ•์— ๋Œ€ํ•ด ์ž์„ธํžˆ ์•Œ์•„๋ณผ ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๋ณ„๋„์˜ ๊ธฐ์‚ฌ๋ฅผ ์ž‘์„ฑํ•ด ์ฃผ์‹œ๊ธฐ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค. Todoist ์•ฑ์„ ํ†ตํ•ด ์ €์˜ 4๋ „๊ฐ„์˜ ์—ฐ์Šต์„ ๊ณต์œ ํ•˜๊ฒŒ ๋˜์–ด ๊ธฐ์ฉ๋‹ˆ๋‹ค





4. ์ค‘์š” vs ๊ธด๊ธ‰

์•„๋งˆ๋„ ๋งŽ์€ ๋ถ„๋“ค์ด **์— ๋Œ€ํ•ด ๋“ค์–ด๋ณด์ จ์„ ๊ฒƒ์ž ๋‹ˆ๋‹ค. ์•„์ด์ ํ•˜์›Œ ๋งคํŠธ๋ฆญ์Šค **๊ธด๊ธ‰ํ•จ์˜ ํ•จ์ •์„ ํ”ผํ• ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฐ›์€ํŽธ์ง€ํ•จ์—์„œ ๊ธด๊ธ‰, ์ง€๊ธˆ ๋˜๋Š” ์ตœ๋Œ€ํ•œ ๋นจ๋ฆฌ ๋ผ๋Š” ๋‹จ์–ด๋กœ ์‹œ์ž‘ํ•˜๋Š” ์ด๋ฉ”์ผ์„ ๋ฐ›์•˜๋Š”๋ฐ ๋งค์šฐ ๊ธด๊ธ‰ํ•ด ๋ณด์ด๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์— ํ•ด๋‹น ์ด๋ฉ”์ผ์„ ์ฆ‰์‹œ ์ฒ˜๋ฆฌํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ๋‹ค๋ฅธ ๋ชจ๋“ ์ž‘์— ์„ ์ค‘๋‹จํ•˜๋Š” ์ƒํ™ฉ์„ ์ ‘ํ•˜์ จ์Œ์„ ์•Œ๋ ค๋“œ๋ฆฝ๋‹ˆ๋‹ค. , ์˜ค๋ฅธ์ชฝ? ๊ทธ๋ ‡๊ฒŒ ํ•˜๋ฉด ๊ธด๊ธ‰์˜ ํ•จ์ •์— ๋น ์ง„ ๊ฒƒ์ž ๋‹ˆ๋‹ค! ๐Ÿ›‘ ์ž ์‹œ ๋ฉˆ์ถ”๊ณ ๋‹ค๋ฅธ ๋ฐ๋กœ ์ง‘์ค‘ํ•˜๊ณ ๋ฌผ ํ•œ ์ž”์„ ๋งˆ์ ” ๊ฐ์ •์„ ์šฐํšŒํ•œ ๋‹ค์Œ ์ด๋ฉ”์ผ์„ ๋‹ค์‹œ ์ •๋ ํ•˜๊ณ ์Šค์Šค๋กœ์—๊ฒŒ ์งˆ๋ฌธํ•ด ๋ณด์„ธ์š”. "์ •๋ง ๊ทธ๋ ‡๊ฒŒ ๊ธด๊ธ‰ํ•˜๊ณ ์ค‘์š”ํ•œ ์ผ์ธ๊ฐ€์š”?" ์•„๋ž˜ ๋‹จ๊ณ„์— ๋”ฐ๋ผ ๋ฐ˜์‘ํ•˜์„ธ์š”.





2x2 ๊ทธ๋ฆฌ๋“œ๋ฅผ ๋งŒ๋“ค๊ณ ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™์ด ์‚ฌ๋ถ„๋ฉด์— ๋ ˆ์ด๋ธ”์„ ์ง€์ •ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค .

๊ธด๊ธ‰ ํ•˜๊ณ ์ค‘์š”ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค . ์‹คํ–‰ํ•˜์„ธ์š”! ๋‹น์‹ ์˜ ์œ ์ผํ•œ ๊ฒƒ(ONE Thing)๊ณผ ์ฒซ ๋ฒˆ์งธ ์ดˆ์ .

ํ•˜๊ณ . ์‹คํ–‰ํ•˜์„ธ์š”! ๋‹น์‹ ์˜ ์œ ์ผํ•œ ๊ฒƒ(ONE Thing)๊ณผ ์ฒซ ๋ฒˆ์งธ ์ดˆ์ . ๊ธด๊ธ‰ํ•˜์ง€๋Š” ์•Š์ง€๋งŒ ์ค‘์š” - ๋ช ํ™•ํ•œ ๋งˆ๊ฐ์ผ์ด ์—†์Šต๋‹ˆ๊นŒ? ์ผ์ •์„ ๊ณ„ํšํ•˜๊ณ ํ‘ธ์‹œํ•˜์„ธ์š”.

- ๋ช ํ™•ํ•œ ๋งˆ๊ฐ์ผ์ด ์—†์Šต๋‹ˆ๊นŒ? ์ผ์ •์„ ๊ณ„ํšํ•˜๊ณ ํ‘ธ์‹œํ•˜์„ธ์š”. ๊ธด๊ธ‰ ํ•˜์ง€๋งŒ ์ค‘์š”ํ•˜์ง€ ์•Š์Œ - ๊ธด๊ธ‰ํ•˜์ง€๋งŒ ํ•œ ๊ฐ€์ง€์— ์–ด๊ธ‹๋‚˜๋‚˜์š”? ๋Œ€๋ฆฌ์ž!

ํ•˜์ง€๋งŒ - ๊ธด๊ธ‰ํ•˜์ง€๋งŒ ํ•œ ๊ฐ€์ง€์— ์–ด๊ธ‹๋‚˜๋‚˜์š”? ๋Œ€๋ฆฌ์ž! ๊ธด๊ธ‰ํ•˜์ง€๋„ ์ค‘์š”ํ•˜์ง€๋„ ์•Š์Œ - ์ฃผ์˜๋ฅผ ์‚ฐ๋งŒํ•˜๊ฒŒ ํ•˜๊ฑฐ๋‚˜ ๋ถˆํ•„์š”ํ•œ ์ž‘์— ์ด ์žˆ์Šต๋‹ˆ๊นŒ? ๊ทธ๊ฒƒ์€ ๋‹น์‹ ์˜ ๋“ฑ ๋ฒ„๋„ˆ์ž ๋‹ˆ๋‹ค!









ํ•ญ์ƒ ๊ธด๊ธ‰ํ•˜์ง€๋งŒ ์ค‘์š”ํ•˜์ง€ ์•Š์€ ์ผ์— ์ง‘์ค‘ํ•œ๋‹ค๋ฉด, ์ŠคํŠธ๋ ˆ์Šค๋ฅผ ๋ฐ›๊ณ , ์••๋„๋‹นํ•˜๊ณ , ํƒˆ์ง„ํ•˜๊ฒŒ ๋ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ๋” ๋†’์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ธด๊ธ‰์„ฑ๊ณผ ์ค‘์š”๋„์— ๋”ฐ๋ผ ์ž‘์— ์„ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•˜๋ฉด ์šฐ์„ ์ˆœ์œ„๊ฐ€ ๊ฐ€์žฅ ๋†’๊ณ ์ƒ์‚ฐ์„ฑ์— ๊ฐ€์žฅ ํฐ ์˜ํ–ฅ์„ ๋ฏธ์น˜๋Š” ์ž‘์— ์— ์ง‘์ค‘ํ• ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋‹น์‹ ์€ ์‹œ๊ฐ„๊ณผ ์—๋„ˆ์ง€๋ฅผ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ํ˜„๋ช ํ•˜๊ฒŒ ํˆฌ์žํ•˜๊ธฐ๋กœ ๊ฒฐ์ •ํ–ˆ๋Š”์ง€ ์•Œ๊ฒŒ ๋ ๊ฒƒ์ž ๋‹ˆ๋‹ค.





5. ์Šค๋งˆํŠธ

SMART ๋ฐฉ๋ฒ•๋ก ์€ ๋ชฉํ‘œ๋ฅผ ์„ค์ •ํ•˜๊ณ ์ œ ์‹œ๊ฐ„์— ์ž‘์— ์„ ์™„๋ฃŒํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•œ ๋„๋ฆฌ ์‚ฌ์šฉ๋˜๋Š” ์ƒํ™œ ํ•ดํ‚น์ž ๋‹ˆ๋‹ค. ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด ๊ฐœ๋ฐœ์ž๋กœ์„œ ์ด ๋ฐฉ๋ฒ•๋ก ์„ ๊ธฐ๋ฐ˜์œผ๋กœ ์ผ์ผ, ์ฃผ๊ฐ„ ๋˜๋Š” ๋” ๊ธด ์ž‘์— ์„ ์„ค์ •ํ•˜๋ฉด ๋ชฉํ‘œ๋ฅผ ๋ณด๋‹ค ํšจ๊ณผ์ ์œผ๋กœ ๋‹ฌ์„ฑํ•˜๋Š” ๋ฐ ๋„์›€์ด ๋ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ๊ฒƒ์ด ์–ด๋–ป๊ฒŒ ์ž‘๋™ํ•˜๋Š”์ง€ ๋ด ์‹œ๋‹ค!





ํŠน์ •ํ•œ

Your task has to be specific and clearly define what you need to do.





โŒ ๋‚˜์œ ์˜ˆ: React๋ฅผ ๋ฐฐ์šฐ๊ณ ์‹ถ์Šต๋‹ˆ๋‹ค(๋„ˆ๋ฌด ์ถ”์ƒ์ ์ž„)

โœ ์ข‹์€ ์˜ˆ:

์ด๋ฒˆ ๋‹ฌ๊นŒ์ง€ Udemy.com์˜ React ์˜จ๋ผ์ธ ๊ฐ•์ขŒ์— ๋“ฑ๋กํ•˜๊ณ ํ†ต๊ณผํ• ์˜ˆ์ •์ž ๋‹ˆ๋‹ค.

๋‹ค์Œ ๋‹ฌ๊นŒ์ง€ ๊ณต์‹์ ์ธ React ๋ฌธ์„œ๋ฅผ ๊นŠ์ด ๋ฐฐ์šธ ๊ฒƒ์ž ๋‹ˆ๋‹ค.

์—ฌ๋ฆ„๊นŒ์ง€ React ๊ธฐ์ˆ ์„ ์—ฐ๋งˆํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ์• ์™„๋™๋ฌผ ํ”„๋กœ์ ํŠธ๋ฅผ ๋งŒ๋“ค ์˜ˆ์ •์ž ๋‹ˆ๋‹ค.

์ธก์ • ๊ฐ€๋Šฅ

The task should allow you to track your progress





โŒ ๋‚˜์œ ์˜ˆ: ์ง์žฅ์—์„œ KPI๋ฅผ ๋†’์ด๊ณ ์‹ถ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

โœ ์ข‹์€ ์˜ˆ: ๋‚˜๋Š” GTD๋ฅผ ์‹ฌ์–ด ๋‹ค์Œ ๋ถ„๊ธฐ๊นŒ์ง€ ์ง์žฅ์—์„œ ๋‚ด ์— ๋ฌด๋ฅผ ๋‘ ๋ฐฐ ๋” ๋น ๋ฅด๊ฒŒ(๋˜๋Š” 30%) ์ˆ˜ํ–‰ํ• ๊ฒƒ์ž ๋‹ˆ๋‹ค.

์ด๋ฅผ ์ˆ˜ ์žˆ๋Š”

Your task needs to be realistic and easily achievable





โŒ ๋‚˜์œ ์˜ˆ: AWS๋ฅผ ๋ฐฐ์šฐ๊ณ ์‹ถ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

โœ ์ข‹์€ ์˜ˆ: ์˜ฌํ•ด ๋ง๊นŒ์ง€ AWS Associate Developer ์ž๊ฒฉ์„ ์ทจ๋“ํ• ์ˆ˜ ์žˆ๋„๋ก ๋งค์ผ 1.5์‹œ๊ฐ„์”ฉ AWS ์˜จ๋ผ์ธ ๊ณผ์ •์„ ์ด์ˆ˜ํ•˜๊ณ ์• ์™„๋™๋ฌผ ํ”„๋กœ์ ํŠธ์—์„œ ์—ฐ์Šตํ•˜๋Š” ๋ฐ ์ „๋ ํ•˜๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

๊ด€๋ จ ์žˆ๋Š”

Your task needs to corelate with your priorities, values, dreams, and ambitions.





โŒ ๋‚˜์œ ์˜ˆ: Python์— ๋Œ€ํ•œ ์˜จ๋ผ์ธ ๊ฐ•์ขŒ์— ๋“ฑ๋กํ•˜๊ณ ์‹ถ๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์— ๋จผ์ € Java๋ฅผ ์—ฐ์Šตํ•˜์—ฌ ๋ฐฑ์—”๋“œ ๊ฐœ๋ฐœ์˜ ์š”๋ น์„ ๋ฐฐ์šธ ๊ฒƒ์ž ๋‹ˆ๋‹ค.

โœ ์ข‹์€ ์˜ˆ: ์ €๋Š” Python ์˜จ๋ผ์ธ ๊ฐ•์ขŒ์— ๋“ฑ๋กํ•˜๊ณ ์‹ถ๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์— Udemy.com์—์„œ ์ดˆ๋ณด์ž๋ฅผ ์œ„ํ•œ ๊ด€๋ จ Python ์˜จ๋ผ์ธ ๊ฐ•์ขŒ๋ฅผ ์ฐพ๊ณ ๋ฉ˜ํ† ๋กœ์„œ ์„ ์ž„ Python ๊ฐœ๋ฐœ์ž๋ฅผ ์ฐพ์•„ ์ง„ํ–‰ ์ƒํ™ฉ์„ ์ถ”์ ํ• ๊ฒƒ์ž ๋‹ˆ๋‹ค.

๋ฐ”์ธ๋”ฉ ์‹œ๊ฐ„

Your task needs to have a due date. Do NOT ever start a task without a deadline on it.





โŒ ๋‚˜์œ ์˜ˆ: ์ตœ๋Œ€ํ•œ ๋นจ๋ฆฌ ๋ฒ„๊ทธ๋ฅผ ์ˆ˜์ •ํ•ด์•ผ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

โœ ์ข‹์€ ์˜ˆ: ์ˆ˜์š”์ผ๊นŒ์ง€ ๋ฒ„๊ทธ๋ฅผ ์ˆ˜์ •ํ•˜๊ณ , ๊ธˆ์š”์ผ๊นŒ์ง€ ๊ฒ€์ฆํ•˜๊ณ , ์›”์š”์ผ๊นŒ์ง€ ์ˆ˜์ • ์‚ฌํ•ญ์„ ๋ฐฐํฌํ•˜๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

๊ฒฐ๋ก

๋ช ํ™•ํ•œ ๋ชฉํ‘œ๋ฅผ ์„ค์ •ํ•˜๊ณ , ๋ฐฉํ•ด ์š”์†Œ๋ฅผ ์ตœ์†Œํ™”ํ•˜๊ณ , ํœด์‹์„ ์ทจํ•˜๊ณ , ์˜ฌ๋ฐ”๋ฅธ ๋„๊ตฌ๋ฅผ ์‚ฌ์šฉํ•˜๊ณ , ํšจ๊ณผ์ ์œผ๋กœ ํ˜‘์— ํ•จ์œผ๋กœ์จ ์ž‘์— ์„ ์™„๋ฒฝํ•˜๊ฒŒ ๊ด€๋ฆฌํ•˜๊ณ ๋ณด๋‹ค ํšจ์œจ์ ์œผ๋กœ ๊ณ ํ’ˆ์งˆ ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด ํ”„๋กœ์ ํŠธ๋ฅผ ์ œ๊ณตํ• ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ ์ ˆํ•œ ์‹œ์ž‘ ์‹œ๊ฐ„์„ ๊ธฐ๋‹ค๋ฆฌ์ง€ ๋งˆ์‹ญ์‹œ์˜ค. ์ด๋Š” ํŒจ๋ฐฐํ•˜๋Š” ์ „๋žต์ž ๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฌด์–ธ๊ฐ€๋ฅผ ์‹œ์ž‘ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ด ์–ด๋ ต๋‹ค๊ณ ๋Š๊ปด์ง„๋‹ค๋ฉด ์ž‘์€ ๋‹จ๊ณ„๋ถ€ํ„ฐ ์‹œ์ž‘ํ•˜์—ฌ ์ ์ฐจ์ ์œผ๋กœ ์†๋„๋ฅผ ๋†’์—ฌ๋ณด์„ธ์š”.





๋ชจ๋“ ๊ฐœ์ธ์€ ๋ ํŠนํ•˜๋ฉฐ ๋‚˜์—๊ฒŒ ํšจ๊ณผ์ ์ธ ๊ฒƒ์ด ๊ท€ํ•˜์—๊ฒŒ๋Š” ์ด์ƒ์ ์œผ๋กœ ์ž‘๋™ํ•˜์ง€ ์•Š์„ ์ˆ˜๋„ ์žˆ๋‹ค๋Š” ์ ์— ์œ ์˜ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ด ์ค‘์š”ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋”ฐ๋ผ์„œ ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด ์—”์ง€๋‹ˆ์–ด๋กœ์„œ ์ƒ์‚ฐ์„ฑ์„ ๋†’์ด๋ ค๋ฉด ์ด ๊ธฐ์‚ฌ์— ๋‚˜์—ด๋œ ๊ธฐ์ˆ ์„ ํฌํ•จํ•˜์—ฌ ๋‹ค์–‘ํ•œ ๊ธฐ์ˆ ์„ ์‹คํ—˜ํ•˜๊ณ ์ž์‹ ์˜ ์„ฑ๊ฒฉ๊ณผ ๋Šฅ๋ ฅ์— ๊ฐ€์žฅ ์ ํ•ฉํ•œ ๊ธฐ์ˆ ์„ ์ฐพ์•„์•ผ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.





์ƒ์‚ฐ์„ฑ์€ ๋” ์—ด์‹ฌํžˆ ์ผํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ด ์•„๋‹ˆ๋ผ ๋” ํ˜„๋ช ํ•˜๊ฒŒ ์ผํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ž„์„ ์žŠ์ง€ ๋งˆ์‹ญ์‹œ์˜ค. ์ œ ์ „๋ฌธ ์ง€์‹์ด ์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„์ด ์ ์–ด๋„ ์ข€ ๋” ์ง‘์ค‘ํ•˜๊ณ , ์ฒด๊ณ„์ ์œผ๋กœ, ๋™๊ธฐ๋ฅผ ๋ถ€์—ฌํ•˜๋Š” ๋ฐ ๋„์›€์ด ๋˜๊ธฐ๋ฅผ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค. ์ฃผ์ €ํ•˜์ง€ ๋งˆ์‹œ๊ณ ์ด๋ฉ”์ผ( [email protected] )๋กœ ์—ฐ๋ฝ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ท€ํ•˜๊ฐ€ ์ž์‹ ์˜ ์„ฑ๊ณผ์— ์ž๋ถ€์‹ฌ์„ ๊ฐ€์งˆ ์ˆ˜ ์žˆ๋„๋ก ์ƒ์‚ฐ์„ฑ์„ ๋†’์ด๋Š” ๋ฐ ์ ํ•ฉํ•œ ๋ฐฉ๋ฒ•๊ณผ ๋„๊ตฌ๋ฅผ ์‹๋ณ„ํ•˜๋Š” ๋ฐ ์ตœ์„ ์„ ๋‹คํ•ด ๋„์™€๋“œ๋ฆฌ๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค!