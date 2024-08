🚀 Yazılım Mühendisi Olarak Verimliliğinizi Artırın 🚀

Verimlilik her zaman ba┼čar─▒n─▒n temel kriteri olmu┼čtur. H─▒zla b├╝y├╝yen bir bilgi d├╝nyas─▒nda yaz─▒l─▒m m├╝hendislerinin tutarl─▒ bir ┼čekilde odaklanmas─▒, kendini adam─▒┼č ve azimli olmas─▒ son derece ├Ânemlidir. Bununla birlikte, t├╝m g├╝n boyunca y├╝ksek d├╝zeyde verimli olman─▒n, ├Âzellikle de s─▒k─▒ teslim tarihlerine uymam─▒z, karma┼č─▒k g├Ârevlerin ├╝stesinden gelmemiz ve dikkat da─č─▒t─▒c─▒ unsurlar─▒ azaltmam─▒z gerekti─činde, zorlu olabilece─čini hepimiz biliyoruz.





Yaz─▒l─▒m geli┼čtirme ve m├╝hendislik y├Ânetimi alan─▒nda 10 y─▒ldan fazla profesyonel deneyimim var ve t├╝m kariyerim boyunca ├žok say─▒da ├╝retkenlik sorunuyla kar┼č─▒la┼čt─▒m. Ben de t─▒pk─▒ sizin gibi ├žitlere do─čru sallanmak ve taba─č─▒mda s├╝rekli geni┼čleyen bir dizi g├Ârevi "uyarlamak, do─ča├žlama yapmak, ├╝stesinden gelmek" zorunda kald─▒m.





Bu nedenle, hayatta ilerlemek ve ├╝retkenli─čimi art─▒rmak i├žin her g├╝n kulland─▒─č─▒m ─░LK 5 ├╝retkenlik ─░pucu ve P├╝f Noktam─▒ payla┼čmaya karar verdim. Bu uygulamalar bana, mentilerime ve m├╝┼čterilerime t├╝m ├Ârdekleri arka arkaya alma konusunda ba┼čar─▒l─▒ bir ┼čekilde ├žok yard─▒mc─▒ oldu. Kal─▒b─▒ tan─▒yabilmeniz ve kendi hayat─▒n─▒za uyarlayabilmeniz i├žin size bir dizi ├Ârnek verece─čim. Umar─▒m siz de bunun faydalar─▒ndan yararlan─▒rs─▒n─▒z!

1. B─░R ┼×EY

Gary Keller ve Jay Papasan taraf─▒ndan geli┼čtirilen, ezber bozan bir metodoloji - "TEK ┼×ey: Ola─čan├╝st├╝ Sonu├žlar─▒n Arkas─▒ndaki ┼×a┼č─▒rt─▒c─▒ Basit Ger├žek" . Fikir ┼ču: Ayn─▒ anda yaln─▒zca B─░R ┼čeye odaklan─▒n ; b├Âylece daha az ├žabayla daha ├Ânemli sonu├žlar elde edebilirsiniz.









Sabah uyand─▒─č─▒n─▒zda, ├žal─▒┼čma rutininize ba┼člamadan ├Ânce kendinize ┼ču soruyu sorun: "Bug├╝n benim i├žin TEK ┼×EY nedir ki, bunu yaparak di─čer her ┼čey daha kolay veya gereksiz olsun?" . 2, 3, 4 de─čil - SADECE B─░R─░N─░ al─▒n. Ve en ├Ânemli ┼čeyi belirledi─činizde, onu EN ├ľNEML─░ ├Ânceli─činiz haline getirin.





─░┼č yerinizdeki y├Âneticiniz size bir├žok g├Ârev verdi─činde kendinize veya y├Âneticinize ┼čunu sorun: " Bug├╝n i├žin en b├╝y├╝k etkiyi yaratacak TEK ┼×ey (g├Ârev) nedir?". Bu, kritik bir hatay─▒ d├╝zeltmek, yeni bir ├Âzelli─či uygulamak veya performans─▒ optimize etmek (her ne olursa olsun) olabilir. ├ľnce en ├Ânemli g├Âreve odaklanarak ve dikkat da─č─▒t─▒c─▒ unsurlar─▒ ortadan kald─▒rarak en k─▒sa s├╝rede en b├╝y├╝k ilerlemeyi elde edebilirsiniz.





Ba┼člang─▒├žta, TEK ┼×eyinizi tan─▒mlamak karma┼č─▒k olacak. Yanl─▒┼čl─▒kla g├Ârevlerinizdeki aslan pay─▒n─▒n ayn─▒ derecede dikkati hak etti─čini d├╝┼č├╝nebilirsiniz, ancak d├╝r├╝st olal─▒m, hepsini bir anda y├Ânetmek ger├žek├ži de─čildir, bu nedenle her ┼čeye ra─čmen ├Âncelik vermeniz gerekecektir. ─░nan─▒n bana, ilerleyen s├╝re├žte sadece siz de─čil, i┼č arkada┼člar─▒n─▒z bile daha organize oldu─čunuzu, ├╝retkenli─činizin artt─▒─č─▒n─▒ ve ┼čirkette daha de─čerli bir ├žal─▒┼čan haline geldi─činizi fark etmeye ba┼člayacak.





Burada ├Â─črenmenizi istedi─čim ─░K─░ ┼×EY DAHA :





1) D─░KKAT DA─×ITICISI YOK. G├Âreviniz ├╝zerinde ├žal─▒┼č─▒rken olas─▒ dikkat da─č─▒t─▒c─▒ unsurlar─▒ ortadan kald─▒rd─▒─č─▒n─▒zdan emin olun:

Telefonunuzdaki bildirimleri kapat─▒n;

├ľnemsiz sohbetleri sessize al─▒n;

Taray─▒c─▒n─▒zdaki gereksiz sekmeleri kapat─▒n;

Arka plandaki konu┼čmalar─▒ erteleyin;

Sessiz bir ├žal─▒┼čma alan─▒ bulun.





Hat─▒rlamak! Ne kadar odaklan─▒rsan─▒z g├╝n i├žinde o kadar etkili olursunuz. ─░┼č ak─▒┼č─▒n─▒n kesintiye u─čramas─▒n─▒n program─▒n─▒za ne kadar sebep olabilece─čini hi├ž merak ettiniz mi? Bu ┼čemaya g├Âz at─▒n:









2) ARA VER─░N. Evet, evet - molalar─▒ ka├ž─▒rmay─▒n! Tek bir g├Ârev ├╝zerinde saatlerce oturmak zihinsel ve fiziksel olarak yorucu olabilir. Hatta ara s─▒ra ONE Thing'imi ┼čununla birle┼čtiriyorum: Pomodoro tekni─či : 25 dakikal─▒k odaklanm─▒┼č ├žal─▒┼čma ve ard─▒ndan kahve i├žmek, y├╝r├╝y├╝┼če ├ž─▒kmak, e-postalar─▒ ve sohbetleri okumak, cevaps─▒z ├ža─čr─▒lar─▒ yan─▒tlamak vb. i├žin 10 dakikal─▒k bir mola. K─▒sa molalar yenilenmenize ve enerji dolu kalman─▒za yard─▒mc─▒ olacakt─▒r.

2. ├ľnceliklere G├Âre Sonu├žlar

Sonu├žlar ve ├Âncelikler, do─čru kararlar─▒n al─▒nmas─▒ ve hedeflerin belirlenmesi a├ž─▒s─▒ndan ├Ânemli fakt├Ârlerdir. ├ľncelikler, neyin ├Ânemli oldu─čunu ve neye odaklanmam─▒z gerekti─čini belirlememize yard─▒mc─▒ olur, ancak eylemlerimizin olas─▒ sonu├žlar─▒n─▒ dikkate almazsak, fark─▒nda olmadan kendimiz ve ba┼čkalar─▒ i├žin bir├žok sorunu tetikleyebiliriz.









Bir ├Ârne─če bakal─▒m. ├ľn├╝n├╝zde ayn─▒ ├Ânceli─če sahip iki veya daha fazla g├Ârev varsa acele etmeyin, yaln─▒zca bu g├Ârevlerin her biri i├žin kendinize sorun:

ÔÇťBu g├Ârevi ┼čimdi tamamlamazsam ne k├Ât├╝ olabilir?ÔÇŁ veya

veya ÔÇť├ľnce bu g├Ârevi ├╝stlenmezsem sonu├žlar─▒ ne olur?ÔÇŁ





Bu sorulara kendiniz, ekibiniz, m├╝┼čterileriniz, patronunuz ve bir b├╝t├╝n olarak kurulu┼čunuzun ├╝zerindeki etkisi de dahil olmak ├╝zere ├že┼čitli a├ž─▒lardan yakla┼čt─▒─č─▒n─▒zdan emin olun. Bu g├Ârevi yar─▒na kadar tamamlamazsan─▒z kovulacak m─▒s─▒n─▒z yoksa m├╝┼čteriyi mi kaybedeceksiniz? G├Ârev genel olarak ├╝r├╝n├╝ nas─▒l olumsuz etkileyecek? Kodu daha az temiz, okunabilir, yap─▒land─▒r─▒lm─▒┼č veya bak─▒m─▒ kolay hale getirecek mi? Ve cevaplara g├Âre hareket edin. Baz─▒ ├ťST d├╝zey y├Âneticilerin bile karar verirken bu basit prensibi unuttu─čunu fark ettim.





Eylemlerinizin potansiyel sonu├žlar─▒n─▒ belirlemek i├žin zaman ay─▒r─▒rsan─▒z, potansiyel riskleri ve faydalar─▒ g├Âz ├Ân├╝nde bulundurarak daha bilin├žli kararlar verirsiniz. Bu sonu├žta se├žimlerinizin etkinli─čini de─čerlendirmenize, ├Ânceliklerinizin uyumlu oldu─čundan emin olman─▒za ve do─čru yolda olup olmad─▒─č─▒n─▒z─▒ belirlemenize yard─▒mc─▒ olacakt─▒r.





Bu konuyu derinlemesine incelemenize yard─▒mc─▒ olabilecek kitaplardan biri ÔÇťZaman─▒na hakim olÔÇŁ Brian Tracy taraf─▒ndan.

3. GTD: ─░┼čleri Bitirmek

Sekt├Âr Uzmanlar─▒n─▒n Zirvesinde olmak istiyorsan─▒z buna kar┼č─▒ koyamazs─▒n─▒z - GTD: Sokaks─▒z ├ťretkenlik Sanat─▒ . Bu metodoloji ┼č├╝phesiz ┼čimdiye kadar g├Ârd├╝─č├╝m en etkili ├╝retkenlik sistemlerinden biridir. David Allen taraf─▒ndan olu┼čturuldu ve g├Ârevleri ve ├Âncelikleri daha verimli ve organize bir ┼čekilde y├Ânetmenin benzersiz bir yolunu sunuyor. Zaten Barack Obama, Elon Musk, Oprah Winfrey, Will Smith, Tom Cruise, Tony Robbins gibi d├╝nya ├žap─▒nda bir s├╝r├╝ ├╝nl├╝ insana yard─▒mc─▒ oldu.





Bu kitab─▒ son 5 y─▒lda bizzat yakla┼č─▒k 5 kez okudum ve Yaz─▒l─▒m Geli┼čtirici, M├╝hendislik M├╝d├╝r├╝, Mentor, ├ç├Âz├╝m Mimar─▒ ve CTO olarak ├žal─▒┼č─▒rken kitab─▒ g├╝nl├╝k rutinime uyarlamaya al─▒┼čt─▒─č─▒mdan beri hayat─▒m tamamen de─či┼čti. Ve ger├žekten bunun hayat─▒n─▒z─▒ de─či┼čtirece─čini umuyorum!





Olay─▒ keselim ve nas─▒l ├žal─▒┼čt─▒─č─▒n─▒ g├Ârelim. Basit bir ifadeyle 5 ad─▒ml─▒ bir i┼č ak─▒┼č─▒d─▒r:





­čôąYAKALAMA

Diyelim ki patronunuz sizden g├╝nl├╝k bir rapor haz─▒rlaman─▒z─▒, bir e-posta g├Ândermenizi veya ekip ├╝yenize yard─▒m etmenizi istiyor ama siz zaten TEK ┼×ey ├╝zerinde ├žal─▒┼č─▒yorsunuz. Mola verdi─činizde bu g├Ârevleri hemen gelen kutunuza koydu─čunuzdan emin olun. G├Ârev olarak ba┼č─▒n─▒za ne gelirse gelsin - HER ┼×EY─░ TOPLAYIN!





ԝƴŞĆ ANLA┼×TIRIN VE ├ľNCEL─░KLEND─░R─░N

Sonraki Eylemler (NA) olmadan hi├žbir ┼čey m├╝mk├╝n de─čildir. G├Ârev yaln─▒zca yap─▒lacak H─░├çB─░R sonraki ad─▒m yoksa tamamlanm─▒┼č say─▒l─▒r**.** Burada hangi g├Ârevlerin ikinci planda oldu─čunu ve hangilerinin acil m├╝dahale gerektirdi─čini belirlersiniz. Bunlar─▒ netle┼čtirin, ayr─▒┼čt─▒r─▒n ve sonraki ad─▒mlar─▒ belirleyin.





├ľrnek: Diyelim ki ABC projesinde tak─▒m arkada┼č─▒n─▒za yard─▒m etme g├Âreviniz var. Kula─ča ├žok soyut geliyor, bu y├╝zden onu ayr─▒┼čt─▒r─▒p ┼čuna d├Ân├╝┼čt├╝r├╝r├╝m:

NA #1: ABC // Ben // G├Ârev gereksinimlerini ├Â─črenin;

ABC // Ben // NA #2: ABC // Ben // Ekip arkada┼č─▒mla beyin f─▒rt─▒nas─▒ yapmak ve tavsiyelerde bulunmak i├žin aray─▒n;

ABC // Ben // NA #3: ABC // Ben // ├ça─čr─▒ ├Âzetini g├Ânder ve anla┼čma yap;

ABC // Ben // NA #4: ABC // Tak─▒m Arkada┼č─▒ // ─░lerleme durumu hakk─▒nda bana geri yaz. (Not: Bunu devrediyorum ve tak─▒m arkada┼č─▒mdan do─čru yolda oldu─čundan emin olmak i├žin ileriye do─čru hareket etti─činde bana ping atmas─▒n─▒ istiyorum)





­čôć ORGAN─░ZE ED─░N

Her g├Ârevin bir biti┼č tarihi ve atanan ki┼čisi olmal─▒d─▒r.





Kendinize ┼čunu sorun: ÔÇťBu g├Ârev ├╝zerinde kendim ├žal─▒┼čmam gerekti─činden emin miyim? Bunu devredebilir miyim? Ne zaman teslim edilmeli? Benden ne gibi sonu├žlar bekleniyor?ÔÇŁ





Belirli son tarihler ve atanacak ki┼čiler belirlemezseniz, er ya da ge├ž son teslim tarihlerinin s├╝rekli olarak ka├ž─▒r─▒lmas─▒yla kar┼č─▒la┼čacaks─▒n─▒z ve patronunuzun, ekip liderinizin veya m├╝┼čterinizin i┼činizle ilgili nas─▒l hayal k─▒r─▒kl─▒─č─▒na u─črad─▒─č─▒n─▒ merak edeceksiniz. Onlar─▒n beklentileri sadece sizinkilerle ayn─▒ olmayabilir. G├Ârev i├žin do─čru ki┼či oldu─čunuzdan emin olun ve son teslim tarihlerini patronunuzla, y├Âneticinizle veya m├╝┼čterinizle (s├Âzlerle de─čil, tercihen ka─č─▒t ├╝zerinde) onaylay─▒n.





Tak─▒m arkada┼č─▒n─▒za ne zaman yard─▒m etmeniz gerekti─čine dair bir ├Ârnek g├Ârelim:

ABC // Ben // (20 dakika) Tak─▒m arkada┼č─▒m─▒n g├Ârev gereksinimlerini ├Â─čren // bug├╝n 17:00

Tak─▒m arkada┼č─▒m─▒n g├Ârev gereksinimlerini ├Â─čren // ABC // Ben // (30 dakika) Tak─▒m arkada┼č─▒mla beyin f─▒rt─▒nas─▒ yapmak ve tavsiyelerde bulunmak i├žin aray─▒n // tmrw 14:00

Tak─▒m arkada┼č─▒mla beyin f─▒rt─▒nas─▒ yapmak ve tavsiyelerde bulunmak i├žin aray─▒n // ABC // Ben // (15 dakika) ├ça─čr─▒ ├Âzetini g├Ânder ve anla┼čma yap // tmrw 18:00

├ça─čr─▒ ├Âzetini g├Ânder ve anla┼čma yap // ABC // Tak─▒m Arkada┼č─▒ // ─░lerleme durumu hakk─▒nda bana tekrar yaz─▒n // iki g├╝n sonra saat 16:00'da





Onaylamak ve stres olmadan ├╝zerinde ├žal─▒┼čmaya ba┼člamak i├žin y├Âneticinize g├Ânderin ­čĄŁ. Herkesin ayn─▒ fikirde olmas─▒n─▒ ve liderlerinizle aran─▒zda hi├žbir yanl─▒┼č anla┼č─▒lman─▒n olmamas─▒n─▒ sa─člaman─▒za olanak tan─▒r.





­čöÄ─░NCELEME

G├Ârevleriniz ├╝zerinde ├žal─▒┼č─▒rken i┼čler de─či┼čebilir, ├Âncelikler de─či┼čebilir veya yeni g├Ârevler ortaya ├ž─▒kabilir. Bu nedenle g├Ârevlerinizi s─▒k s─▒k g├Âzden ge├žirmeye ve revize etmeye al─▒┼č─▒n. Daha k├╝├ž├╝k g├╝nl├╝k incelemeler ve daha b├╝y├╝k haftal─▒k incelemeler yap─▒n. Her ┼čeyin h├ól├ó g├╝ncel ve g├╝ncel oldu─čunu garanti edecektir. Burada ayr─▒ca ONE Thing'inizin ertesi g├╝n, ├Ân├╝m├╝zdeki hafta, ay vb. i├žin do─čru ┼čekilde ayarland─▒─č─▒ndan emin olursunuz.





Bunu ┼ču ┼čekilde yap─▒yorum ( ayl─▒k / y─▒ll─▒k g├Ârevlerle ayn─▒):

G├╝nl├╝k: Yata─ča gitti─čimde, ertesi g├╝n i├žin t├╝m g├Ârevlerimi g├Âzden ge├žiriyorum ve bunlar─▒n hala ge├žerli oldu─čundan emin oluyorum ve bunlar─▒ do─čru s─▒rayla d├╝zenliyorum, son teslim tarihlerini d├╝zeltiyorum, baz─▒lar─▒n─▒ di─čer g├╝nlere g├Âre yeniden d├╝zenliyorum, yeni atananlar ekliyorum ve sonraki ad─▒mlar─▒ belirliyorum. Sonunda, g├╝nl├╝k TEK ┼×eyimi tan─▒ml─▒yorum.

Yata─ča gitti─čimde, ertesi g├╝n i├žin t├╝m g├Ârevlerimi g├Âzden ge├žiriyorum ve bunlar─▒n hala ge├žerli oldu─čundan emin oluyorum ve bunlar─▒ do─čru s─▒rayla d├╝zenliyorum, son teslim tarihlerini d├╝zeltiyorum, baz─▒lar─▒n─▒ di─čer g├╝nlere g├Âre yeniden d├╝zenliyorum, yeni atananlar ekliyorum ve sonraki ad─▒mlar─▒ belirliyorum. Sonunda, g├╝nl├╝k TEK ┼×eyimi tan─▒ml─▒yorum. Haftal─▒k: Pazar g├╝n├╝, ├Ân├╝m├╝zdeki hafta i├žin g├Ârevlerimi g├Âzden ge├žirmek ve g├╝nl├╝k g├Âzden ge├žirmede yapt─▒─č─▒m─▒n ayn─▒s─▒n─▒ yapmak i├žin yakla┼č─▒k bir saat ay─▒r─▒yorum.





­čÜÇ ETK─░LE┼×─░M

Bu kadar! ─░┼činizi yapmaya ba┼člay─▒n!





­čŤá´ŞĆ ARA├çLAR

Bu GTD metodolojisini uyarlaman─▒za hangi ara├žlar yard─▒mc─▒ olabilir?





─░┼čte en sevdiklerimin TOP-3'├╝:





Onlarca ├╝retkenlik uygulamas─▒n─▒ kulland─▒ktan sonra nihayet karar k─▒ld─▒m Todoist en esnek ├Âzellikleri, sezgisel kullan─▒c─▒ aray├╝z├╝, ├žapraz platform deste─či ve GTD metodolojisine tamamen uyum sa─člama yetene─či nedeniyle. LMK'yi g├╝nl├╝k ya┼čam─▒n─▒zda nas─▒l etkili bir ┼čekilde kullanabilece─činizi ├Â─črenmeniz i├žin ayr─▒ bir makale olu┼čturmam─▒ isterseniz. Todoist uygulamas─▒ndaki 4 y─▒ll─▒k deneyimimi payla┼čmaktan mutluluk duyaca─č─▒m





4. ├ľnemli ve Acil

Muhtemelen ├žo─čunuz **'─▒ duymu┼čsunuzdur Eisenhower Matrisi **bu, aciliyet tuza─č─▒ndan ka├ž─▒nman─▒z─▒ sa─člar. Gelen kutunuza AC─░L, ┼×─░MD─░ veya ASAP s├Âzc├╝kleriyle ba┼člayan bir e-posta ald─▒─č─▒n─▒z ve son derece acil g├Âr├╝nd├╝─č├╝ i├žin bu e-postayla ilgilenmek i├žin di─čer t├╝m g├Ârevlerinizi hemen b─▒rakt─▒─č─▒n─▒z bir durumla kar┼č─▒la┼čt─▒─č─▒n─▒z─▒ belirtmek isterim. , Sa─č? E─čer bunu yaparsan─▒z aciliyet tuza─č─▒na d├╝┼čm├╝┼čs├╝n├╝z demektir! DUR ­čŤĹ bir an i├žin oda─č─▒n─▒z─▒ ba┼čka bir ┼čeye ├ževirin, duygular─▒ atlatmak i├žin bir bardak su i├žin, e-postay─▒ tekrar inceleyin ve kendinize ┼čunu sorun: "Ger├žekten bu kadar acil ve ├Ânemli mi?" ve a┼ča─č─▒daki ad─▒mlara g├Âre tepki verin.





2x2'lik bir ─▒zgara olu┼čturun ve ├žeyrekleri a┼ča─č─▒daki gibi etiketleyin :

AC─░L ve ├ľNEML─░ ÔÇô YAPIN! TEK ┼×eyiniz ve ilk odak noktan─▒z.

ve ÔÇô YAPIN! TEK ┼×eyiniz ve ilk odak noktan─▒z. Acil DE─×─░L , Ancak ├ľnemli - Net bir son teslim tarihi yok mu? Planlay─▒n ve geri itin.

, Ancak - Net bir son teslim tarihi yok mu? Planlay─▒n ve geri itin. Acil, ama ├ľnemli DE─×─░L - Acil, ama TEK ┼×ey'inize ayk─▒r─▒ m─▒? Temsilci!

ama - Acil, ama TEK ┼×ey'inize ayk─▒r─▒ m─▒? Temsilci! Acil DE─×─░LD─░R ve ├ľNEML─░ DE─×─░LD─░R - Herhangi bir dikkat da─č─▒t─▒c─▒ veya gereksiz g├Ârev var m─▒? Bu senin arka yak─▒c─▒n!









Her zaman acil olan ancak ├Ânemli olmayan ┼čeylere odaklan─▒rsan─▒z, kendinizi stresli, bunalm─▒┼č ve t├╝kenmi┼č hissetme olas─▒l─▒─č─▒n─▒z artar. G├Ârevleri aciliyet ve ├Ânem d├╝zeylerine g├Âre s─▒n─▒fland─▒rmak, en y├╝ksek ├Ânceli─če sahip olan ve ├╝retkenli─činiz ├╝zerinde en ├Ânemli etkiye sahip olan g├Ârevlere odaklanman─▒z─▒ sa─člayacakt─▒r. Zaman─▒n─▒z─▒ ve enerjinizi ak─▒ll─▒ca harcamaya nas─▒l karar verdi─činizi fark edeceksiniz.





5. AKILLI

SMART metodolojisi, hedeflerinizi belirlemek ve g├Ârevlerinizi zaman─▒nda tamamlamak i├žin yayg─▒n olarak kullan─▒lan bir ya┼čam hilesidir. Bir yaz─▒l─▒m geli┼čtiricisi olarak g├╝nl├╝k, haftal─▒k ve hatta daha uzun g├Ârevlerinizi bu metodolojiye g├Âre ayarlamak, hedeflerinize daha etkili bir ┼čekilde ula┼čman─▒za yard─▒mc─▒ olabilir. Nas─▒l ├žal─▒┼čt─▒─č─▒n─▒ g├Ârelim!





├ľzel

Your task has to be specific and clearly define what you need to do.





ÔŁî K├Ât├╝ ├ľrnek: React'─▒ ├Â─črenmek istiyorum (├žok soyut)

Ôťů ─░yi ├ľrnek:

Bu aya kadar Udemy.com'da React ile ilgili ├ževrimi├ži bir kursa kaydolaca─č─▒m ve ge├žece─čim;

Gelecek aya kadar resmi React belgelerini derinlemesine ├Â─črenece─čim;

Yaza kadar React becerilerimi geli┼čtirmek i├žin bir evcil hayvan projesi olu┼čturaca─č─▒m.

├ľl├ž├╝lebilir

The task should allow you to track your progress





ÔŁîK├Ât├╝ ├ľrnek: ─░┼č yerinde KPI'm─▒ art─▒rmak istiyorum.

Ôťů ─░yi ├ľrnek: Gelecek ├žeyre─če kadar GTD'yi a┼č─▒layaca─č─▒m ve i┼čyerindeki g├Ârevlerimi iki kat daha h─▒zl─▒ (veya %30 oran─▒nda) ger├žekle┼čtirece─čim.

Ula┼č─▒labilir

Your task needs to be realistic and easily achievable





ÔŁîK├Ât├╝ ├ľrnek: AWS'yi ├Â─črenmek istiyorum.

Ôťů ─░yi ├ľrnek: Bu y─▒l─▒n sonuna kadar AWS Ortak Geli┼čtirici olarak sertifika alabilmem i├žin her g├╝n 1,5 saatimi AWS ├ževrimi├ži kursunu ge├žmeye ve bunu evcil hayvan projemde uygulamaya ay─▒raca─č─▒m.

─░lgili

Your task needs to corelate with your priorities, values, dreams, and ambitions.





ÔŁî K├Ât├╝ ├ľrnek: Python ile ilgili ├ževrimi├ži bir kursa kaydolmak istiyorum, bu y├╝zden arka u├ž geli┼čtirmenin inceliklerini ├Â─črenmek i├žin ├Ânce Java prati─či yapaca─č─▒m.

Ôťů ─░yi ├ľrnek: Python ile ilgili ├ževrimi├ži bir kursa kaydolmak istiyorum, bu nedenle Udemy.com'da yeni ba┼člayanlar i├žin ilgili bir ├ževrimi├ži Python kursu bulaca─č─▒m ve ilerlememi takip edecek Mentor olarak bir K─▒demli Python Geli┼čtiricisi bulaca─č─▒m.

Zamana Ba─čl─▒

Your task needs to have a due date. Do NOT ever start a task without a deadline on it.





ÔŁî K├Ât├╝ ├ľrnek: Hatay─▒ en k─▒sa s├╝rede d├╝zeltmem gerekiyor

Ôťů ─░yi ├ľrnek: Hatay─▒ ├çar┼čamba g├╝n├╝ne kadar d├╝zeltece─čim, Cuma g├╝n├╝ne kadar do─črulayaca─č─▒m ve d├╝zeltmeyi Pazartesi g├╝n├╝ne kadar da─č─▒taca─č─▒m.

├ç├Âz├╝m

Net hedefler belirleyerek, dikkat da─č─▒t─▒c─▒ unsurlar─▒ en aza indirerek, ara vererek, do─čru ara├žlar─▒ kullanarak ve etkili bir ┼čekilde i┼čbirli─či yaparak, i┼činizin ├╝stesinden gelebilir ve y├╝ksek kaliteli yaz─▒l─▒m projeleri sunmak i├žin daha verimli olabilirsiniz. Ba┼člamak i├žin do─čru zaman─▒ beklemeyin; bu kaybedilen bir stratejidir. Bir ┼čeye ba┼člaman─▒n zor oldu─čunu d├╝┼č├╝n├╝yorsan─▒z, k├╝├ž├╝k ad─▒mlar atmaya ve yava┼č yava┼č y├╝kselmeye ├žal─▒┼č─▒n.





Her bireyin benzersiz oldu─čunu ve benim i├žin i┼če yarayan ┼čeyin sizin i├žin ideal olarak i┼če yaramayabilece─čini unutmamak ├Ânemlidir. Bu nedenle, bir Yaz─▒l─▒m M├╝hendisi olarak ├╝retkenli─činizi art─▒rmak i├žin, bu makalede listelenenler de dahil olmak ├╝zere ├že┼čitli teknikleri denemeniz ve ki┼čili─činize ve yeteneklerinize en uygun olan─▒ bulman─▒z gerekir.





Verimlili─čin daha ├žok ├žal─▒┼čmak de─čil, daha ak─▒ll─▒ ├žal─▒┼čmak oldu─čunu unutmay─▒n. Umar─▒m uzmanl─▒─č─▒m en az─▒ndan daha odakl─▒, organize ve motive olman─▒za yard─▒mc─▒ olur. Bana e-posta yoluyla bir sat─▒r g├Ândermekten ├žekinmeyin - [email protected] ; ben de ├╝retkenli─činizi art─▒racak uygun uygulamalar─▒ ve ara├žlar─▒ belirlemenize yard─▒mc─▒ olmak i├žin elimden geleni yapaca─č─▒m, b├Âylece kendi ba┼čar─▒lar─▒n─▒zla gurur duyabilirsiniz!