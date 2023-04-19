🚀 Yazılım Mühendisi Olarak Verimliliğinizi Artırın 🚀





Verimlilik her zaman başarının temel kriteri olmuştur. Hızla büyüyen bir bilgi dünyasında yazılım mühendislerinin tutarlı bir şekilde odaklanması, kendini adamış ve azimli olması son derece önemlidir. Bununla birlikte, tüm gün boyunca yüksek düzeyde verimli olmanın, özellikle de sıkı teslim tarihlerine uymamız, karmaşık görevlerin üstesinden gelmemiz ve dikkat dağıtıcı unsurları azaltmamız gerektiğinde, zorlu olabileceğini hepimiz biliyoruz.





Yazılım geliştirme ve mühendislik yönetimi alanında 10 yıldan fazla profesyonel deneyimim var ve tüm kariyerim boyunca çok sayıda üretkenlik sorunuyla karşılaştım. Ben de tıpkı sizin gibi çitlere doğru sallanmak ve tabağımda sürekli genişleyen bir dizi görevi "uyarlamak, doğaçlama yapmak, üstesinden gelmek" zorunda kaldım.





Bu nedenle, hayatta ilerlemek ve üretkenliğimi artırmak için her gün kullandığım İLK 5 üretkenlik İpucu ve Püf Noktamı paylaşmaya karar verdim. Bu uygulamalar bana, mentilerime ve müşterilerime tüm ördekleri arka arkaya alma konusunda başarılı bir şekilde çok yardımcı oldu. Kalıbı tanıyabilmeniz ve kendi hayatınıza uyarlayabilmeniz için size bir dizi örnek vereceğim. Umarım siz de bunun faydalarından yararlanırsınız!

1. BİR ŞEY

Gary Keller ve Jay Papasan tarafından geliştirilen, ezber bozan bir metodoloji - "TEK Şey: Olağanüstü Sonuçların Arkasındaki Şaşırtıcı Basit Gerçek" . Fikir şu: Aynı anda yalnızca BİR şeye odaklanın ; böylece daha az çabayla daha önemli sonuçlar elde edebilirsiniz.









Sabah uyandığınızda, çalışma rutininize başlamadan önce kendinize şu soruyu sorun: "Bugün benim için TEK ŞEY nedir ki, bunu yaparak diğer her şey daha kolay veya gereksiz olsun?" . 2, 3, 4 değil - SADECE BİRİNİ alın. Ve en önemli şeyi belirlediğinizde, onu EN ÖNEMLİ önceliğiniz haline getirin.





İş yerinizdeki yöneticiniz size birçok görev verdiğinde kendinize veya yöneticinize şunu sorun: " Bugün için en büyük etkiyi yaratacak TEK Şey (görev) nedir?". Bu, kritik bir hatayı düzeltmek, yeni bir özelliği uygulamak veya performansı optimize etmek (her ne olursa olsun) olabilir. Önce en önemli göreve odaklanarak ve dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırarak en kısa sürede en büyük ilerlemeyi elde edebilirsiniz.





Başlangıçta, TEK Şeyinizi tanımlamak karmaşık olacak. Yanlışlıkla görevlerinizdeki aslan payının aynı derecede dikkati hak ettiğini düşünebilirsiniz, ancak dürüst olalım, hepsini bir anda yönetmek gerçekçi değildir, bu nedenle her şeye rağmen öncelik vermeniz gerekecektir. İnanın bana, ilerleyen süreçte sadece siz değil, iş arkadaşlarınız bile daha organize olduğunuzu, üretkenliğinizin arttığını ve şirkette daha değerli bir çalışan haline geldiğinizi fark etmeye başlayacak.





Burada öğrenmenizi istediğim İKİ ŞEY DAHA :





1) DİKKAT DAĞITICISI YOK. Göreviniz üzerinde çalışırken olası dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırdığınızdan emin olun:

Telefonunuzdaki bildirimleri kapatın;

Önemsiz sohbetleri sessize alın;

Tarayıcınızdaki gereksiz sekmeleri kapatın;

Arka plandaki konuşmaları erteleyin;

Sessiz bir çalışma alanı bulun.





Hatırlamak! Ne kadar odaklanırsanız gün içinde o kadar etkili olursunuz. İş akışının kesintiye uğramasının programınıza ne kadar sebep olabileceğini hiç merak ettiniz mi? Bu şemaya göz atın:









2) ARA VERİN. Evet, evet - molaları kaçırmayın! Tek bir görev üzerinde saatlerce oturmak zihinsel ve fiziksel olarak yorucu olabilir. Hatta ara sıra ONE Thing'imi şununla birleştiriyorum: Pomodoro tekniği : 25 dakikalık odaklanmış çalışma ve ardından kahve içmek, yürüyüşe çıkmak, e-postaları ve sohbetleri okumak, cevapsız çağrıları yanıtlamak vb. için 10 dakikalık bir mola. Kısa molalar yenilenmenize ve enerji dolu kalmanıza yardımcı olacaktır.

2. Önceliklere Göre Sonuçlar

Sonuçlar ve öncelikler, doğru kararların alınması ve hedeflerin belirlenmesi açısından önemli faktörlerdir. Öncelikler, neyin önemli olduğunu ve neye odaklanmamız gerektiğini belirlememize yardımcı olur, ancak eylemlerimizin olası sonuçlarını dikkate almazsak, farkında olmadan kendimiz ve başkaları için birçok sorunu tetikleyebiliriz.









Bir örneğe bakalım. Önünüzde aynı önceliğe sahip iki veya daha fazla görev varsa acele etmeyin, yalnızca bu görevlerin her biri için kendinize sorun:

“Bu görevi şimdi tamamlamazsam ne kötü olabilir?” veya

veya “Önce bu görevi üstlenmezsem sonuçları ne olur?”





Bu sorulara kendiniz, ekibiniz, müşterileriniz, patronunuz ve bir bütün olarak kuruluşunuzun üzerindeki etkisi de dahil olmak üzere çeşitli açılardan yaklaştığınızdan emin olun. Bu görevi yarına kadar tamamlamazsanız kovulacak mısınız yoksa müşteriyi mi kaybedeceksiniz? Görev genel olarak ürünü nasıl olumsuz etkileyecek? Kodu daha az temiz, okunabilir, yapılandırılmış veya bakımı kolay hale getirecek mi? Ve cevaplara göre hareket edin. Bazı ÜST düzey yöneticilerin bile karar verirken bu basit prensibi unuttuğunu fark ettim.





Eylemlerinizin potansiyel sonuçlarını belirlemek için zaman ayırırsanız, potansiyel riskleri ve faydaları göz önünde bulundurarak daha bilinçli kararlar verirsiniz. Bu sonuçta seçimlerinizin etkinliğini değerlendirmenize, önceliklerinizin uyumlu olduğundan emin olmanıza ve doğru yolda olup olmadığınızı belirlemenize yardımcı olacaktır.





Bu konuyu derinlemesine incelemenize yardımcı olabilecek kitaplardan biri “Zamanına hakim ol” Brian Tracy tarafından.

3. GTD: İşleri Bitirmek

Sektör Uzmanlarının Zirvesinde olmak istiyorsanız buna karşı koyamazsınız - GTD: Sokaksız Üretkenlik Sanatı . Bu metodoloji şüphesiz şimdiye kadar gördüğüm en etkili üretkenlik sistemlerinden biridir. David Allen tarafından oluşturuldu ve görevleri ve öncelikleri daha verimli ve organize bir şekilde yönetmenin benzersiz bir yolunu sunuyor. Zaten Barack Obama, Elon Musk, Oprah Winfrey, Will Smith, Tom Cruise, Tony Robbins gibi dünya çapında bir sürü ünlü insana yardımcı oldu.





Bu kitabı son 5 yılda bizzat yaklaşık 5 kez okudum ve Yazılım Geliştirici, Mühendislik Müdürü, Mentor, Çözüm Mimarı ve CTO olarak çalışırken kitabı günlük rutinime uyarlamaya alıştığımdan beri hayatım tamamen değişti. Ve gerçekten bunun hayatınızı değiştireceğini umuyorum!





Olayı keselim ve nasıl çalıştığını görelim. Basit bir ifadeyle 5 adımlı bir iş akışıdır:





📥YAKALAMA

Diyelim ki patronunuz sizden günlük bir rapor hazırlamanızı, bir e-posta göndermenizi veya ekip üyenize yardım etmenizi istiyor ama siz zaten TEK Şey üzerinde çalışıyorsunuz. Mola verdiğinizde bu görevleri hemen gelen kutunuza koyduğunuzdan emin olun. Görev olarak başınıza ne gelirse gelsin - HER ŞEYİ TOPLAYIN!





✏️ ANLAŞTIRIN VE ÖNCELİKLENDİRİN

Sonraki Eylemler (NA) olmadan hiçbir şey mümkün değildir. Görev yalnızca yapılacak HİÇBİR sonraki adım yoksa tamamlanmış sayılır**.** Burada hangi görevlerin ikinci planda olduğunu ve hangilerinin acil müdahale gerektirdiğini belirlersiniz. Bunları netleştirin, ayrıştırın ve sonraki adımları belirleyin.





Örnek: Diyelim ki ABC projesinde takım arkadaşınıza yardım etme göreviniz var. Kulağa çok soyut geliyor, bu yüzden onu ayrıştırıp şuna dönüştürürüm:

NA #1: ABC // Ben // Görev gereksinimlerini öğrenin;

ABC // Ben // NA #2: ABC // Ben // Ekip arkadaşımla beyin fırtınası yapmak ve tavsiyelerde bulunmak için arayın;

ABC // Ben // NA #3: ABC // Ben // Çağrı özetini gönder ve anlaşma yap;

ABC // Ben // NA #4: ABC // Takım Arkadaşı // İlerleme durumu hakkında bana geri yaz. (Not: Bunu devrediyorum ve takım arkadaşımdan doğru yolda olduğundan emin olmak için ileriye doğru hareket ettiğinde bana ping atmasını istiyorum)





📆 ORGANİZE EDİN

Her görevin bir bitiş tarihi ve atanan kişisi olmalıdır.





Kendinize şunu sorun: “Bu görev üzerinde kendim çalışmam gerektiğinden emin miyim? Bunu devredebilir miyim? Ne zaman teslim edilmeli? Benden ne gibi sonuçlar bekleniyor?”





Belirli son tarihler ve atanacak kişiler belirlemezseniz, er ya da geç son teslim tarihlerinin sürekli olarak kaçırılmasıyla karşılaşacaksınız ve patronunuzun, ekip liderinizin veya müşterinizin işinizle ilgili nasıl hayal kırıklığına uğradığını merak edeceksiniz. Onların beklentileri sadece sizinkilerle aynı olmayabilir. Görev için doğru kişi olduğunuzdan emin olun ve son teslim tarihlerini patronunuzla, yöneticinizle veya müşterinizle (sözlerle değil, tercihen kağıt üzerinde) onaylayın.





Takım arkadaşınıza ne zaman yardım etmeniz gerektiğine dair bir örnek görelim:

ABC // Ben // (20 dakika) Takım arkadaşımın görev gereksinimlerini öğren // bugün 17:00

Takım arkadaşımın görev gereksinimlerini öğren // ABC // Ben // (30 dakika) Takım arkadaşımla beyin fırtınası yapmak ve tavsiyelerde bulunmak için arayın // tmrw 14:00

Takım arkadaşımla beyin fırtınası yapmak ve tavsiyelerde bulunmak için arayın // ABC // Ben // (15 dakika) Çağrı özetini gönder ve anlaşma yap // tmrw 18:00

Çağrı özetini gönder ve anlaşma yap // ABC // Takım Arkadaşı // İlerleme durumu hakkında bana tekrar yazın // iki gün sonra saat 16:00'da





Onaylamak ve stres olmadan üzerinde çalışmaya başlamak için yöneticinize gönderin 🤝. Herkesin aynı fikirde olmasını ve liderlerinizle aranızda hiçbir yanlış anlaşılmanın olmamasını sağlamanıza olanak tanır.





🔎İNCELEME

Görevleriniz üzerinde çalışırken işler değişebilir, öncelikler değişebilir veya yeni görevler ortaya çıkabilir. Bu nedenle görevlerinizi sık sık gözden geçirmeye ve revize etmeye alışın. Daha küçük günlük incelemeler ve daha büyük haftalık incelemeler yapın. Her şeyin hâlâ güncel ve güncel olduğunu garanti edecektir. Burada ayrıca ONE Thing'inizin ertesi gün, önümüzdeki hafta, ay vb. için doğru şekilde ayarlandığından emin olursunuz.





Bunu şu şekilde yapıyorum ( aylık / yıllık görevlerle aynı):

Günlük: Yatağa gittiğimde, ertesi gün için tüm görevlerimi gözden geçiriyorum ve bunların hala geçerli olduğundan emin oluyorum ve bunları doğru sırayla düzenliyorum, son teslim tarihlerini düzeltiyorum, bazılarını diğer günlere göre yeniden düzenliyorum, yeni atananlar ekliyorum ve sonraki adımları belirliyorum. Sonunda, günlük TEK Şeyimi tanımlıyorum.

Yatağa gittiğimde, ertesi gün için tüm görevlerimi gözden geçiriyorum ve bunların hala geçerli olduğundan emin oluyorum ve bunları doğru sırayla düzenliyorum, son teslim tarihlerini düzeltiyorum, bazılarını diğer günlere göre yeniden düzenliyorum, yeni atananlar ekliyorum ve sonraki adımları belirliyorum. Sonunda, günlük TEK Şeyimi tanımlıyorum. Haftalık: Pazar günü, önümüzdeki hafta için görevlerimi gözden geçirmek ve günlük gözden geçirmede yaptığımın aynısını yapmak için yaklaşık bir saat ayırıyorum.





🚀 ETKİLEŞİM

Bu kadar! İşinizi yapmaya başlayın!





🛠️ ARAÇLAR

Bu GTD metodolojisini uyarlamanıza hangi araçlar yardımcı olabilir?





İşte en sevdiklerimin TOP-3'ü:





Onlarca üretkenlik uygulamasını kullandıktan sonra nihayet karar kıldım Todoist en esnek özellikleri, sezgisel kullanıcı arayüzü, çapraz platform desteği ve GTD metodolojisine tamamen uyum sağlama yeteneği nedeniyle. LMK'yi günlük yaşamınızda nasıl etkili bir şekilde kullanabileceğinizi öğrenmeniz için ayrı bir makale oluşturmamı isterseniz. Todoist uygulamasındaki 4 yıllık deneyimimi paylaşmaktan mutluluk duyacağım





4. Önemli ve Acil

Muhtemelen çoğunuz **'ı duymuşsunuzdur Eisenhower Matrisi **bu, aciliyet tuzağından kaçınmanızı sağlar. Gelen kutunuza ACİL, ŞİMDİ veya ASAP sözcükleriyle başlayan bir e-posta aldığınız ve son derece acil göründüğü için bu e-postayla ilgilenmek için diğer tüm görevlerinizi hemen bıraktığınız bir durumla karşılaştığınızı belirtmek isterim. , Sağ? Eğer bunu yaparsanız aciliyet tuzağına düşmüşsünüz demektir! DUR 🛑 bir an için odağınızı başka bir şeye çevirin, duyguları atlatmak için bir bardak su için, e-postayı tekrar inceleyin ve kendinize şunu sorun: "Gerçekten bu kadar acil ve önemli mi?" ve aşağıdaki adımlara göre tepki verin.





2x2'lik bir ızgara oluşturun ve çeyrekleri aşağıdaki gibi etiketleyin :

ACİL ve ÖNEMLİ – YAPIN! TEK Şeyiniz ve ilk odak noktanız.

ve – YAPIN! TEK Şeyiniz ve ilk odak noktanız. Acil DEĞİL , Ancak Önemli - Net bir son teslim tarihi yok mu? Planlayın ve geri itin.

, Ancak - Net bir son teslim tarihi yok mu? Planlayın ve geri itin. Acil, ama Önemli DEĞİL - Acil, ama TEK Şey'inize aykırı mı? Temsilci!

ama - Acil, ama TEK Şey'inize aykırı mı? Temsilci! Acil DEĞİLDİR ve ÖNEMLİ DEĞİLDİR - Herhangi bir dikkat dağıtıcı veya gereksiz görev var mı? Bu senin arka yakıcın!









Her zaman acil olan ancak önemli olmayan şeylere odaklanırsanız, kendinizi stresli, bunalmış ve tükenmiş hissetme olasılığınız artar. Görevleri aciliyet ve önem düzeylerine göre sınıflandırmak, en yüksek önceliğe sahip olan ve üretkenliğiniz üzerinde en önemli etkiye sahip olan görevlere odaklanmanızı sağlayacaktır. Zamanınızı ve enerjinizi akıllıca harcamaya nasıl karar verdiğinizi fark edeceksiniz.





5. AKILLI

SMART metodolojisi, hedeflerinizi belirlemek ve görevlerinizi zamanında tamamlamak için yaygın olarak kullanılan bir yaşam hilesidir. Bir yazılım geliştiricisi olarak günlük, haftalık ve hatta daha uzun görevlerinizi bu metodolojiye göre ayarlamak, hedeflerinize daha etkili bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olabilir. Nasıl çalıştığını görelim!





Özel

Your task has to be specific and clearly define what you need to do.





❌ Kötü Örnek: React'ı öğrenmek istiyorum (çok soyut)

✅ İyi Örnek:

Bu aya kadar Udemy.com'da React ile ilgili çevrimiçi bir kursa kaydolacağım ve geçeceğim;

Gelecek aya kadar resmi React belgelerini derinlemesine öğreneceğim;

Yaza kadar React becerilerimi geliştirmek için bir evcil hayvan projesi oluşturacağım.

Ölçülebilir

The task should allow you to track your progress





❌Kötü Örnek: İş yerinde KPI'mı artırmak istiyorum.

✅ İyi Örnek: Gelecek çeyreğe kadar GTD'yi aşılayacağım ve işyerindeki görevlerimi iki kat daha hızlı (veya %30 oranında) gerçekleştireceğim.

Ulaşılabilir

Your task needs to be realistic and easily achievable





❌Kötü Örnek: AWS'yi öğrenmek istiyorum.

✅ İyi Örnek: Bu yılın sonuna kadar AWS Ortak Geliştirici olarak sertifika alabilmem için her gün 1,5 saatimi AWS çevrimiçi kursunu geçmeye ve bunu evcil hayvan projemde uygulamaya ayıracağım.

İlgili

Your task needs to corelate with your priorities, values, dreams, and ambitions.





❌ Kötü Örnek: Python ile ilgili çevrimiçi bir kursa kaydolmak istiyorum, bu yüzden arka uç geliştirmenin inceliklerini öğrenmek için önce Java pratiği yapacağım.

✅ İyi Örnek: Python ile ilgili çevrimiçi bir kursa kaydolmak istiyorum, bu nedenle Udemy.com'da yeni başlayanlar için ilgili bir çevrimiçi Python kursu bulacağım ve ilerlememi takip edecek Mentor olarak bir Kıdemli Python Geliştiricisi bulacağım.

Zamana Bağlı

Your task needs to have a due date. Do NOT ever start a task without a deadline on it.





❌ Kötü Örnek: Hatayı en kısa sürede düzeltmem gerekiyor

✅ İyi Örnek: Hatayı Çarşamba gününe kadar düzelteceğim, Cuma gününe kadar doğrulayacağım ve düzeltmeyi Pazartesi gününe kadar dağıtacağım.

Çözüm

Net hedefler belirleyerek, dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirerek, ara vererek, doğru araçları kullanarak ve etkili bir şekilde işbirliği yaparak, işinizin üstesinden gelebilir ve yüksek kaliteli yazılım projeleri sunmak için daha verimli olabilirsiniz. Başlamak için doğru zamanı beklemeyin; bu kaybedilen bir stratejidir. Bir şeye başlamanın zor olduğunu düşünüyorsanız, küçük adımlar atmaya ve yavaş yavaş yükselmeye çalışın.





Her bireyin benzersiz olduğunu ve benim için işe yarayan şeyin sizin için ideal olarak işe yaramayabileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, bir Yazılım Mühendisi olarak üretkenliğinizi artırmak için, bu makalede listelenenler de dahil olmak üzere çeşitli teknikleri denemeniz ve kişiliğinize ve yeteneklerinize en uygun olanı bulmanız gerekir.





Verimliliğin daha çok çalışmak değil, daha akıllı çalışmak olduğunu unutmayın. Umarım uzmanlığım en azından daha odaklı, organize ve motive olmanıza yardımcı olur. Bana e-posta yoluyla bir satır göndermekten çekinmeyin - [email protected] ; ben de üretkenliğinizi artıracak uygun uygulamaları ve araçları belirlemenize yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım, böylece kendi başarılarınızla gurur duyabilirsiniz!











