당신이 사라지기 전에 구조화 된 권한을 구축해야하는 이유

0 클릭 응답이 방문을 대체하기 때문에 비즈니스는 신뢰를 표시하고 라이센스를 지원하며 검색을 넘어 생존하는 콘텐츠를 설계해야합니다. 수년 동안 콘텐츠의 경제학은 간단한 패턴을 따랐습니다.출판사는 콘텐츠를 만들고, 검색 엔진은 그것을 배포하고, 관객은 그것을 클릭하고, 광고주는 그것을 자금을 지원했습니다. 이 시스템은 완벽하지는 않았지만 투자에 보상을 주었습니다.오리지널 보고서 또는 오랫동안 생각한 리더십을 구축한 출판사는 트래픽에 의존 할 수있었습니다. 창조적 인 AI는이주기를 방해했습니다.사람들을 출판사로 인도하는 대신 AI 플랫폼은 이제 콘텐츠를 흡수하고 직접 답변을 제공합니다.아래 발생한 것은 트래픽 감소, 라이센스 거래 및 생태계 전반에 걸쳐 가치의 재배포의 새로운 역학입니다. From Search Traffic to Zero-Click Answers 검색 트래픽에서 제로 클릭 답변으로 검색은 한때 가시성을 위해 최적화 한 사람들을 보상했습니다.강력한 헤드 라인, 백 링크 또는 특징적인 스냅플릿은 검색 결과의 첫 페이지에 도착하고 사이트 트래픽을 보장 할 수 있습니다. 이것은 여전히 사실이지만 Google이 AI Overviews를 도입 한 지금은 중요하지 않습니다. Google의 AI 엔진은 이제 모든 링크가 나열되기 전에 페이지의 상단에 단일 합성 된 답변을 생성합니다.그리고 대부분의 사람들이 AI 개요에서 필요한 답변을 얻을 수 있기 때문에 그들은 거기에 멈추고 있습니다. 그들은 ChatGPT, Perplexity, 또는 Gemini로 시작하여 두 번째 검색없이 응답을 수락합니다. 이로 인해 출판사는 콘텐츠 생성의 비용을 부담하고 AI 플랫폼은 사용자가 한 번의 클릭을하기 전에 이점을 제공합니다. Content as Fuel Rather Than Destination 목적지보다는 연료로서의 콘텐츠 출판사는 처음에는 법적 압력으로 이것을 제한하려고했지만, 그 접근법은 신속하게 라이센스 계약을 통과시켰습니다. OpenAI는 The Wall Street Journal, Vox Media 및 Financial Times와 같은 매체의 콘텐츠를 라이센스합니다. 콘텐츠는 더 이상 관객이 도착하는 목적지가 아니고 광고주가 인상에 대해 지불합니다. 이 변화를 계속 싸우는 대신, 출판사는 페이지 뷰를 위해 경쟁하기보다는 아카이브에 대한 액세스를 수익화하기로 결정했습니다. Platforms That Gain as Others Decline 다른 사람들이 줄어들 때 이기는 플랫폼 일부 플랫폼은이 새로운 규칙에서 혜택을 얻었습니다.Reddit는 최근 몇 달 동안 유기 트래픽을 거의 두 배로 늘었습니다. Reddit의 장점은 구조화 된 커뮤니티 주도 기여에 있습니다. upvotes, tags, 그리고 threaded 토론의 사용은 AI 모델이 쉽게 해석 할 수있는 신호를 만듭니다. 반면에 전통적인 출판사는 반대 방향으로 움직이고 있습니다. Vox는 유기적 트래픽의 57%를 잃었으며 Atlantic은 59% 감소했습니다. 이러한 조직은 검색 주도 배포를 위해 최적화되어 있으며, 이 정확한 배포 모델이 계속해서 침식하고 있습니다. Building for Both Humans and Machines 인간과 기계를 위한 건축 컨텐츠 경제학은 이제 권위, 구조화 된 지식 및 AI 및 집계자에 의해 제어되는 배포에 대한 액세스에 의존합니다. 귀하의 디지털 발자국과 명성을 구축하는 데 시간이 걸리지만, AI 가시성을 위해 사이트를 최적화하기 위해 오늘 할 수있는 몇 가지 사항이 있습니다. . 나는 당신이 시작할 수 있도록이 무료 체크리스트에 그들을 넣었습니다. 검색의 새로운 시대에서 성공하기 위해서는 시스템에 의해 분석 될 수있는 신뢰를 구축하고 정보를 디자인해야합니다.이 방법은 응답이 생성되는 곳마다 귀하의 목소리가 존재하도록합니다.