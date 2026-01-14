ამ მსოფლიოში, რომელიც შეუზღუდულია AI- ს, Miniswap- ის დამფუძნებელი ვალდებულება გზაზე

How Two Students From Cambridge Are Building the Anti-Algorithm Marketplace How two students from Cambridge are building the Anti-Algorithm Marketplace / როგორ ორი სტუდენტები Cambridge-დან აშენებენ ანტი ალგორტიმური ბაზარზე Silicon Valley აქვს ახალი ფიზიკური, და მისი ღმერთი არის ხელოვნური ინტელექტურობა. წავიდეთ ნებისმიერი Y Combinator demo დღეში და კონტაქტი inevitably გადარჩენა AGI დროის ხაზები, გადამცემი არქიტექტურა, და AI მენეჯერი, რომელიც ავტომატებს ყველაფერი. Will Hanna და Zak Singh მოვუწოდებთ კითხვას. ისინი უბრალოდ აირჩიონ არ გადაიხადოს. "სამრავი ადამიანები ჩვენი YC პარიტში აშენებენ AI გაყიდვების მენეჯერი, AI მომხმარებლის მომსახურება, AI კოდირების მენეჯერი," ამბობს Hanna, Miniswap, Warhammer ბაზარზე, რომელიც მაგრამ ჩვენ ყოველთვის კითხვებთ: რა დაკარგულია, როდესაც ყველაფერს ავტომატებს? რა ხდება ქმნის, საზოგადოების და სქესის შესახებ? მხოლოდ 3.5 მილიონი დოლარი მოაქვს მათი პასუხი არის მექანიკურად შეიმუშავებული ბაზარზე, რომელიც იპოვებს რაღაც უარყოფითი: სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო სატვირთო. A Friendship Forged in Post-Lockdown Cambridge A Friendship Forged in Post-Lockdown კამპრიდში იმისათვის, რომ იცოდეთ მთავარი ისტორია, თქვენ უნდა განიხილოთ კამბრუსში ივლისი 2021 წელს. სტუდენტები დატვირთულია შემდეგ დახურვის, ცუდი კავშირი. მათ შორის იყო Hanna და Singh, რომლებიც ამავე დროს, ფსიქოლოგია და კომპიუტერული მეცნიერება კურსდამთავრებულები და კამბრუსები. "თუ მე პირველ რიგში შეხვდა Zak, მე შეკითხე, რა ის გააკეთა პანდიმიის დროს, მოითხოვს რაღაც გენერალური," Hanna აღიარებს. "მე განაცხადა, 'მე მოუსმინებ Steely Dan.' მე ვფიქრობ, okay, ეს არის ჩემი ტიპის ადამიანი." Miniswap მათი მეგობრობა ზრდა ინტელექტუალური დეპუტაცია, ისტორიის მიმოხილვა, და რეგულარული მარშრუტი Grantchester Meadows - იგივე მარშრუტი, სადაც ცნობილი ბრიტანეთის Mathematician, Alan Turing, განკუთვნილია უნივერსიტეტის მანქანა - მათი საყვარელი pub, Blue Ball Inn. ეს იყო ამ წლების განმავლობაში, რომ Singh, ხანგრძლივი Warhammer მოთამაშე, მიმოხილვა Hanna სასიამოვნო. The Pub Where It Started The Pub, სადაც ეს დაიწყო მას შემდეგ, რაც კამბრიდში, ცხოვრება მათ დაზიანდა. Singh დასრულდა კომპიუტერული მეცნიერების დოკუმენტისთვის. Hanna მუშაობდა ლონდონში დირექტორიის მენეჯმენტში, შემდეგ კანდიაში დაბრუნდა კანადაში. ზამთრის შემდეგ, რაც Hanna- ს პირველი წერილის სკოლა, ის ფრენა დიდი ბრიტანეთში, რათა მოგზაურობას Singh. ისინი დაბრუნდნენ Blue Ball Inn- ში, რათა pints მშრალი ხეები, სადაც Turing ერთხელ წავიდა. "მე აღსანიშნავი, რომ ჯაკმა ნეპროსიურად მიმოხილვა და განაცხადა: "Will, მე აქვს იდეა სტატისტიკა. მე გსურთ შექმნათ ბაზარზე Warhammer miniatures, და მე ვფიქრობ, რომ თქვენ არის სწორი ადამიანი, რომ გააკეთოთ ეს. " მისი მეორე პენტი, Hanna იყო დაახლოებით რამდენიმე თვის განმავლობაში, მან დაასრულა კანონმდებლო სკოლა, რათა წავიდეთ ყველა. Why Not AI? რატომ არ არის AI? მას შემდეგ, რაც Singh- ის ტექნიკური გამოცდილება და ინვესტორების ინტენსიურობა AI- სთვის, რატომ არ შექმნათ AI- ის კომპანიას? " ჩვენ ვიყენებთ AI, როგორც ინსტრუმენტი," Singh გააუმჯობესებს. "მე გამოიყენებთ იგი აშენების ტექსტომინგიები.. მაგრამ ჩვენ არ ვართ AI კომპანია, რადგან AI არ არის მნიშვნელობა. საზოგადოება არის მნიშვნელობა. craft არის მნიშვნელობა." მიუხედავად იმისა, რომ Silicon Valley გაქირავებს სიზუსტით ავტომატიზაციის მეშვეობით, Singh და Hanna ვალდებულება, რომ არსებობს დიდი, ქვემოთ მომსახურებული ბაზარზე ადამიანებს, რომლებიც გსურთ პლატფორმაები, რომელიც მზადდება მკურნალობა, საზოგადოებებს, რომლებიც ღირს გამოცდილება ვირტუალურიას. Taste as Competitive Advantage კონკურენტული უპირატესობა "AI ძირითადად არის გადარჩენა საშუალო," გააჩნია Hanna. " მაგრამ გზა? გზა არის გადარჩენა მხარეს, გადარჩენა რა არის cool ან რა არის ღირებულება გზა, რომელიც არ შეამციროს მონაცემები." ამ ფსიქოლოგია ინვესტიციებს ყველა გადაწყვეტილებებს Miniswap- ში, ხოლო სხვა ბაზარები გაუმჯობესებენ სასიამოვნოთვის, Singh და Hanna შეუზღუდავია ტექსტომინგიზე, კლასიკურიზაციისთვის და "ინფორმაციო არქიტექტურა შეუზღუდავიათვის". "Warhammer- ის მოთამაშეები იღებენ ათასობით საათის განმავლობაში თითოეული მინიმაციური სურათების ფურცვა," ამბობს Hanna. "მართ უარყოფითი მნიშვნელობა, თუ რამდენად სწორი უნდა იყოს. ასე რომ, ჩვენ ასევე უარყოფითი უნდა იყოს." The Partnership კონტაქტი მისი პირველი YC განაცხადის გამოხატული. მაგრამ მათი გაზაფხულზე 2025 ინტერესში, ისინი იყო დღის განმავლობაში მათი MVP- ის დაწყების შემდეგ. Hanna აღიარებს, რომ მისი YC- ის პარტნიორი Pete Koomen- ის ბოლო კითხვები: "მინახეთ, როდესაც თქვენ დაწყებთ?" “შემდე,” ისინი ამბობენ. შემდეგი 24 საათის განმავლობაში არომატი იყო - მათი MVP- ის გადაზიდვა, Koomen- ის დატვირთვა მათი პირველი მომხმარებლისთვის, მაშინ სწრაფად შემდეგ, რაც მოითხოვს, მათ YC- ში ადგილი გთავაზობთ. ინვესტორები არ იყო მხოლოდ პროდუქტი – ეს იყო პარტნიორები. Singh აძლევს გლუვი ტექნიკური გამოცდილება და დონეის ცოდნა. Hanna აძლევს სტრატეგიული ფიქრობას, ოპერაციული ცოდნა და კომუნიკაციის უნარები გაუმჯობესებული მენეჯმენტებს. "გესია არის ყველაზე რთული რამ, რომ შექმნათ კომპანიას," აცხადებს Hanna. "სავარაუდოდ, თქვენ შეგიძლიათ გაქირავოთ ტექნიკური უნარები, მაგრამ შეესაბამება, თუ რა ღირს შექმნათ? ეს უფრო რთული არის წარმოება. ჩვენ გვყავს წლების მეგობარი და მრავალჯერადი საათის კონტაქტი, რომ გააკეთოთ ეს." Beyond Warhammer Warhammer ზედაპირზე დასაწყისში Warhammer, დაარსებლები ვხედავთ უფრო დიდი შესაძლებლობა. "შესანობით niche სასიამოვნები ფანტასტიკური საზოგადოება, რომელიც ღირს უკეთესი პლატფორმაები," ამბობს Hanna. "მომდელი მატარებლები, საბაჟო ფანტასტიკური ფანტასტიკური ფანტასტიკები, მექანიკური keyboards. ნებისმიერ ადგილას, სადაც თქვენ იპოვებთ შეუზღუდავი სასიამოვნები, ჩვენ შეგვიძლია შექმნათ რაღაც ღირს." მიმოხილვა გააგრძელებს ბაზარზე კომისიის სისტემები, ცოდნა გაზიარება პლატფორმაები, და საზოგადოების ფუნქციები. " ჩვენ არა მხოლოდ აშენებთ ბაზარზე, ჩვენ აშენებთ ინფრასტრუქტურა, რათა niche Creative საზოგადოებები გაზრდის." The Contrarian Bet კონტაქტი Bet მსოფლიოში, სადაც AI- ის წარმოებული slop ინტეგრირებული ინტერნეტში, Miniswap აჩვენებს რაღაც განსხვავებული. " ჩვენ არ ვართ ანტი AI- ს," გაითვალისწინებს Hanna. " ჩვენ გამოიყენებთ საუკეთესო ინსტრუმენტები ხელმისაწვდომია, მათ შორის LLMs. მაგრამ ჩვენ არ გსურთ, რომ ინსტრუმენტი ხელს უწყობს პროდუქტის მიმართულებას. ჩვენ არ გსურთ ხარისხის აღიარებას ეფექტურობისთვის." ეს არის ფსიქოლოგია, რომელიც შექმნილია იგივე ფართო ადგილებში, სადაც ტურინგი შეინახა კომპიუტერული რევოლუციას. ფსიქოლოგია, რომელიც ითვლება ინდიუსტრიული mainstream- ზე, მკაცრად გაიმუშავებული ავტომატური, ადამიანის algorithmic- ზე. ამ მსოფლიოში, რომელიც შეუზღუდავი AI, Will Hanna და Zak Singh ვალდებულება რაღაც უფრო ძლიერი: გზა, საზოგადოება, და ადამიანის craftsmanship. მათი ინვესტორები მხოლოდ $ 3,5 მილიონი ვარსკვლავი, რომ ისინი უფლება არიან. This story was published by Steve Beyatte under HackerNoon's Business Blogging პროგრამა . ეს ისტორია გამოქვეყნდა Steve Beyatte ქვეშ HackerNoon's Business Blogging პროგრამა Business Blogging პროგრამა .