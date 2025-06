フィンテックプラットフォームとAIアルゴリズム取引を専門とする国際的なテクノロジー企業であるWoxa Corpは、デジタル経済における影響力を拡大し続け、成長とイノベーションの両方で重要なマイルストーンを達成しています。





リトアニアに本社を置き、タイに強力なオペレーティング拠点を有するWoxa Corpは、フィンテック業界のリーダーとして迅速に確立し、近代金融市場の需要を満たすために設計された高性能フィンテックプラットフォームとAI駆動ソリューションの開発に焦点を当てている400人近くの専門家によるグローバルチームです。





Woxa Corpの創設者兼CEOであるTakin Jitjanuruk氏の指導のもと、Woxa Corpは、投資管理、支払いシステム、リアルタイムのデータ処理を含むさまざまなセクターで革新的なソリューションを提供するスケーラブルで適応性の高いプラットフォームを構築する上で大きな進歩を遂げています。





Woxa Corp has also built a corporate culture that prioritizes cross-border collaboration, diversity, and continuous innovation. Mr. Takin's leadership has been instrumental in fostering a work environment that emphasizes the development of talent and the building of cohesive teams across various regions, ensuring the company remains agile and aligned with its global vision.





テクノロジーの進歩に加えて、Woxa Corpは、金融技術、サイバーセキュリティ、Web3インフラなどの分野における戦略的投資に焦点を当てています。





テクノロジーを超えて、Woxa Corpは、ポジティブな社会的影響を生み出すことに焦点を当て、責任ある倫理的な方法で革新を適用することにコミットしています。





Woxa Corpは、グローバルなアクセスを拡大し、イノベーション能力を拡大し続ける一方で、フィンテックおよびAIセクターにおける変化をリードし、デジタル経済の最前線にある地位を強化することにコミットしています。