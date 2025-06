Woxa Corporation Fintech और AI एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग में नवाचार का नेतृत्व जारी रखता है

वॉक्सा कॉर्पोरेशन, एक अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी जो फिनटेक प्लेटफॉर्म और एआई एल्गोरिथिकल ट्रेडिंग में विशेषज्ञता रखती है, डिजिटल अर्थव्यवस्था में अपनी प्रभावशीलता का विस्तार करना जारी रखती है, अपने विकास और नवाचार दोनों में महत्वपूर्ण मीलौल हासिल कर रही है।





लिथुआनिया में मुख्यालय और थाईलैंड में एक मजबूत ऑपरेटिंग उपस्थिति के साथ, वॉक्सा कॉर्पोरेशन ने जल्दी से फिनटेक क्षेत्र में एक नेता के रूप में खुद को स्थापित किया है. कंपनी की लगभग 400 पेशेवरों की वैश्विक टीम उच्च प्रदर्शन फिनटेक प्लेटफॉर्म और एआई-आधारित समाधानों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करती है जो आधुनिक वित्तीय बाजारों की बदलती मांगों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।





Under the leadership of Mr. Takin Jitjanuruk, the founder and CEO of Woxa Corp, the company has made substantial progress in building scalable and adaptable platforms that offer innovative solutions across various sectors, including investment management, payment systems, and real-time data processing. These platforms leverage cutting-edge AI technologies to help clients optimize operations and make data-driven decisions in a fast-paced, digital financial environment.





वॉक्सा कॉर्पोरेशन ने एक कॉर्पोरेट संस्कृति भी बनाई है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विविधता और निरंतर नवाचार को प्राथमिकता देता है. श्री Takin के नेतृत्व ने एक कार्य वातावरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो प्रतिभा के विकास पर जोर देता है और विभिन्न क्षेत्रों में संलग्न टीमों का निर्माण करता है, यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी गतिशील रहती है और अपनी वैश्विक दृष्टि के अनुरूप है।





अपनी तकनीकी उन्नति के अलावा, वॉक्सा कॉर्प वित्त प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा और वेब 3 बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश पर केंद्रित है. ये निवेश कंपनी के दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देने और डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक नेता के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने की दृष्टि के अनुरूप हैं.





प्रौद्योगिकी से परे, वॉक्सा कॉर्प अपनी नवाचारों को जिम्मेदार, नैतिक तरीके से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो सकारात्मक सामाजिक प्रभाव बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है. कंपनी का दृष्टिकोण "जीवन को बदलने वाली मंच" का निर्माण करना है, जिससे वैश्विक बाजारों और समाज दोनों को लाभ पहुंचाएगा।





जैसा कि वॉक्सा कॉर्प अपनी वैश्विक पहुंच और नवाचार क्षमताओं का विस्तार करना जारी रखता है, कंपनी फिनटेक और एआई क्षेत्रों में परिवर्तन का नेतृत्व करने और डिजिटल अर्थव्यवस्था के अग्रणी स्थिति में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध रहती है।