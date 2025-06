How Data Guardians Network Plans to Undermine Big Tech Without Ever Competing With It データガーディアンネットワークがビッグテクノロジーを破壊する方法

企業がソーシャルメディアプラットフォームや人工知能ツールを構築している時代、デジタル界線を前進させるために働いている他の人々について聞くことは珍しくありません。 データガーディアンネットワーク (DGN)が建設中です。





しかし、D-GNの人々は、他の人々がそうでないことをしたいと思っていた。彼らは、主要なモノポリスに直接挑戦するのではなく、それらに直面することなく、彼らの軌道を変えるようなものを構築することを目指していました。

インフラではなくインターフェースの利用

多くのウェブサイトは、数十万、あるいは数百万のユーザーに依存し、消費者の注目を集めるレースを勝ち取る。すでに存在している大規模なソーシャルメディア企業と、巨大企業が経済とそのビジネスに根を植えたので、D-GNがこれを必要としていると考える人もいます。





D-GN は、認可基準を信頼する開発者やプラットフォームに依存することによって、D-GN は企業の軌道を再構築するのに役立ちます。

『The Middle Layer Power Grab』

今日のデータコントロールの大半は、誰も見ていない「ミドルウェア」にあります これらには、SDK、サードパーティのAPI、およびデータブローカーが含まれます。

A Slow-Burn Threat to Surveillance Capitalism

D-GN のソフトウェアの真の賭けは、集中的なデータ抽出の危険性にあります。訴訟やサービスを維持するためのコストを含む多くのリスクが伴い、D-GN は持続可能なエコシステム内で動作する低摩擦の落とし穴です。

「The Architects Behind D-GN」

D-GN は単なる理想主義者のチームではありません。代わりに、彼らはインフラストラクチャーの思想家であり、システムを常に構築し、同様のものを見つけることができます。 テクノロジーと人工知能の幅広い経験を持ち、D-GN のチームは現在、コンテンツの同意と所有権について人々の考え方を再構築するために知識を適用しています。

「Enterprise-Ready, Activist-Built」

D-GNは、企業が価値を犠牲にすることなく採用できるものを提供することによって、D-GNは、ユーザーがビジネスや実践に快適に採用できるプラットフォームを作り出し、先進技術を活用して努力を推し進めます。

The Long Game in Tech

新しいシステムの日々の出現と、古いプラットフォームの残骸から新たなプラットフォームの出現の間に、D-GNは、技術史の継続的な進化に貢献することを目指しています。





テクノロジーの持続可能な変革は、基本的なプロトコルレベルで頻繁に起こり、これらの現時点では目に見えない変化は、テクノロジーの将来の利用を根本的に変え、その見える側面だけでなく、その底にある、より明らかな層にも影響を与えるでしょう。