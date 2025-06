Comment les gardiens de données du réseau prévoient de saper la grande technologie sans jamais rivaliser avec elle

À une époque où les entreprises construisent des plateformes de médias sociaux et des outils d’intelligence artificielle, il n’est pas rare d’entendre parler d’autres personnes qui travaillent à faire avancer la frontière numérique. Réseau Data Guardians Le D-GN est en construction.





Cependant, les gens de la D-GN voulaient faire quelque chose que les autres ne faisaient pas.Ils visaient à construire quelque chose qui ne défie pas directement les grands monopoles mais qui altérerait leurs trajectoires sans jamais les confronter en tête.

L’utilisation de l’infrastructure, pas des interfaces

Beaucoup de sites Web comptent sur des centaines de milliers, voire des millions d'utilisateurs, pour gagner la course à l'attention des consommateurs.Avec des entités massives de médias sociaux déjà présentes et des sociétés géantes ayant planté leurs racines dans l'économie et ses entreprises, certains pourraient penser que D-GN aurait besoin de cela.





En s’appuyant sur les développeurs et les plates-formes qui font confiance à ses normes de consentement, D-GN aide les entreprises à remodeler leurs trajectoires.

Le Power Grab de la couche moyenne

La plupart des contrôles de données d'aujourd'hui se trouvent dans le «middleware» que personne ne voit.Ceux-ci incluent les SDK, les API tiers et les courtiers de données.Avec la plate-forme de D-GN, une personne peut contourner cette zone en utilisant leur alternative décentralisée d'opt-in, qui pourrait mieux les servir à long terme.

A Slow-Burn Threat to Surveillance Capitalism

Avec tant de risques impliqués – y compris les litiges ou même les coûts de maintien de leurs services –, D-GN est un échec à faible friction qui fonctionne dans un écosystème durable.

Les architectes derrière D-GN

D-GN n'est pas seulement une équipe d'idéalistes. Au lieu de cela, ils sont des penseurs d'infrastructures qui ont construit des systèmes en veine et peuvent trouver similaire. Avec leur vaste expérience dans la technologie et l'intelligence artificielle, l'équipe de D-GN applique maintenant leurs connaissances pour remodeler la façon dont les gens pensent du consentement et de la propriété du contenu dès le début.

Enterprise-Ready et Activist-Built

En offrant quelque chose que les entreprises peuvent adopter sans sacrifier leurs valeurs, D-GN crée des plates-formes que les utilisateurs peuvent se sentir à l’aise d’adopter dans leurs entreprises et leurs pratiques, tout en utilisant des technologies avancées pour alimenter leurs efforts et se propulser vers l’avenir.

The Long Game in Tech

Le paysage technologique évolue en permanence.Au milieu de l'émergence quotidienne de nouveaux systèmes et de la montée de nouvelles plates-formes à partir des vestiges des anciens, D-GN vise à contribuer à l'évolution continue de l'histoire de la technologie.





Ces changements actuellement imperceptibles modifieront fondamentalement l’utilisation future de la technologie, affectant non seulement ses aspects visibles, mais aussi ses couches sous-jacentes, moins évidentes.