Hvordan Data Guardians Network planlægger at underminere Big Tech uden nogensinde at konkurrere med det

På et tidspunkt, hvor virksomheder bygger sociale medieplatforme og kunstige intelligensværktøjer, er det ikke ualmindeligt at høre om andre, der arbejder for at fremme den digitale grænse. Data Guardians netværk (D-GN) er i færd med at bygge.





Men folk på D-GN ønskede at gøre noget, som andre ikke var. De havde til formål at opbygge noget, der ikke udfordrede store monopoler direkte, men ville ændre deres baner uden nogensinde at konfrontere dem i øjnene.

Brug af infrastruktur, ikke grænseflader

Mange hjemmesider er afhængige af hundredtusinder, eller endda millioner af brugere, for at vinde forbrugernes opmærksomhed.Med massive sociale medieenheder allerede til stede og gigantiske virksomheder, der har plantet deres rødder i økonomien og dens virksomheder, kan nogle tænke, at D-GN ville have brug for dette.





Ved at stole på udviklere og platforme, der stoler på deres godkendelsesstandarder, hjælper D-GN virksomheder med at omforme deres baner.

Det meste af datakontrollen i dag er i "middleware", som ingen ser. Disse omfatter SDK'er, tredjeparts-API'er og datamæglere.Med D-GN's platform kan en person omgå denne zone ved at bruge deres decentraliserede opt-in-alternativ, som kan tjene dem bedre i det lange løb.

A Slow-Burn Threat to Surveillance Capitalism

Med så mange risici involveret – herunder retssager eller endda omkostninger til at opretholde deres tjenester – er D-GN en lavfriktionsfælde, der fungerer inden for et bæredygtigt økosystem.

Arkitekterne bag D-GN

D-GN er ikke bare et team af idealister. I stedet er de infrastrukturtænkere, der har bygget systemer i ånden og kan finde lignende. Med deres omfattende erfaring inden for teknologi og kunstig intelligens anvender teamet på D-GN nu deres viden til at omforme den måde, folk tænker på samtykke og ejerskab af indhold fra bunden.

Enterprise-Ready og Activist-Built

Ved at tilbyde noget, som virksomhederne kan vedtage uden at ofre deres værdier, skaber D-GN platforme, som brugerne kan føle sig trygge ved at vedtage i deres forretninger og praksis, samtidig med at de bruger avanceret teknologi til at drive deres bestræbelser og skubbe sig fremad.

The Long Game in Tech

Med den daglige fremkomst af nye systemer og fremkomsten af nye platforme fra resterne af ældre, har D-GN til formål at bidrage til den igangværende udvikling af teknologihistorien.





Disse i øjeblikket umærkelige skift vil fundamentalt ændre den fremtidige udnyttelse af teknologi, påvirker ikke kun dens synlige aspekter, men også dens underliggende, mindre indlysende lag.