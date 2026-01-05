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2026年にブランドの成否を分けるZ世代の5つのマーケティングトレンド

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byLomit Patel@lomitpatel

CMO @ TYB | Author of Lean AI | Scaling Community-Powered Brands

2026/01/05
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business#marketing#branding#genz#community#growth#social-media#ai#ecommerce

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