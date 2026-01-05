5 tendências de marketing da Geração Z que vão determinar o sucesso ou o fracasso das marcas em 2026

A Geração Z não é mais o público "do futuro". Ela é o motor do crescimento agora. Até 2026, as marcas que conquistarem a Geração Z não estarão apenas comercializando produtos — elas construirão comunidades que moldarão a cultura e o comércio em conjunto. Como CMO que trabalha com marcas voltadas para a Geração Z, tenho observado um padrão consistente: as campanhas ainda podem viralizar, mas as marcas que constroem , crescem de forma mais eficiente e permanecem relevantes por mais tempo. bases de fãs, e não apenas funis de vendas Durante anos, os profissionais de marketing trataram a Geração Z como um quebra-cabeça: encontre o meme certo, o código de desconto certo ou a tendência certa do TikTok e você os conquista. Essa era acabou. A Geração Z agora é uma das principais compradoras, formadoras de opinião e influenciadoras de marcas, especialmente nos setores de beleza, moda, bem-estar e tecnologia de consumo. As marcas que prosperam não são as que gritam mais alto. Elas criam raízes profundas ao incorporar comunidade, cultura e tecnologia em seu DNA. Aqui estão as cinco tendências que os líderes precisam entender. Tendência 1: Da viralidade à descoberta intencional A Geração Z está farta de navegar sem rumo pelas redes sociais. Plataformas como o Pinterest registram uma mudança da imitação para a intenção, em que os jovens consumidores buscam, salvam e selecionam ativamente ideias que refletem quem são e quem querem se tornar. As marcas vencedoras não vão seguir todas as tendências. Elas vão ajudar a Geração Z a moldar seu mundo por meio de coleções, jornadas guiadas e recomendações baseadas na comunidade. O SEO não está morto — está evoluindo. Consultas baseadas na intenção do usuário são agora mais importantes do que nunca, como: “Rotina de cuidados com a pele sustentável e adequada à Geração Z” “Marcas de moda de luxo lenta” “Ideias de decoração para casa pensadas com intenção” As marcas que estruturam conteúdo e comunidade em torno dessas buscas dominam o momento da decisão, e não apenas o momento do entretenimento. Em uma campanha de beleza voltada para a Geração Z que liderei, permitir que a comunidade votasse nas cores dos produtos gerou mais que o dobro do engajamento de qualquer anúncio pago que veiculamos. Exemplo: Tendência 2: As plataformas sociais são os novos mecanismos de busca. Para a Geração Z, a descoberta, a consideração e até mesmo o apoio agora começam no TikTok, YouTube e Instagram. Pesquisas mostram que mais da metade dos consumidores da Geração Z já fizeram uma compra enquanto navegavam nas redes sociais, sinalizando uma mudança fundamental na forma como a busca funciona. As marcas inteligentes já estão se adaptando por meio de: Tratar as sugestões de pesquisa do TikTok e do YouTube como recursos de SEO Criar programas para criadores de conteúdo em torno de consultas que definem categorias, como "melhor desodorante recarregável". Refletindo as perguntas frequentes e a linguagem do produto a partir de comentários reais da comunidade. Análises em vídeo curtas e demonstrações de criadores estão substituindo cada vez mais os resultados de busca tradicionais. Se sua estratégia de mídia social e sua estratégia de busca não estiverem integradas, você se torna invisível para a Geração Z. Tendência 3: Comunidade acima das celebridades Os influenciadores ainda são importantes, mas o verdadeiro poder de compra reside em comunidades unidas: subreddits de cuidados com a pele, servidores do Discord, redes de embaixadores universitários e microcriadores que inspiram confiança genuína. As marcas da Geração Z que estão fazendo sucesso hoje: Transforme os clientes em cocriadores por meio de votações de produtos e programas beta. Construir comunidades pertencentes à marca, onde os membros obtêm acesso, status e capital cultural. Valorize o conteúdo imperfeito e humano gerado pelo usuário em vez de anúncios impecáveis. Em um programa beta liderado pela comunidade que eu assessorei, as taxas de recompra aumentaram 25% em comparação com as campanhas tradicionais com influenciadores. Exemplo: Em 2026, o ativo mais valioso não será o orçamento de publicidade. Será uma comunidade à qual as pessoas queiram pertencer. Tendência 4: Luxo Lento, Sustentabilidade Real e Fluência Cultural A Geração Z não é sensível ao preço, mas sim ao valor. O luxo está se voltando para experiências, histórias e comunidades que parecem autênticas e difíceis de falsificar. Isso aparece como: Lançamentos limitados vinculados a subculturas ou criadores locais. Produtos atemporais com valor de revenda ou reutilização Experiências de varejo e digitais concebidas como espaços culturais Em termos de sustentabilidade, o propósito meramente performático não funciona. A Geração Z espera comprovantes: transparência na cadeia de suprimentos, programas de reparo, ecossistemas de revenda e métricas claras em linguagem acessível. Em um lançamento onde tornamos a cadeia de suprimentos visível para os membros da comunidade, o engajamento aumentou 30% em comparação com lançamentos anteriores. Exemplo: Tendência 5: Marcas nativas em IA com automação transparente A Geração Z é a primeira geração de consumidores verdadeiramente nativa digital. Eles usam IA diariamente, mas rejeitam a automação oculta que simula autenticidade. As marcas de sucesso: Use a IA de forma visível para agregar valor, como ajuste personalizado ou correspondência de cores. Identifique claramente os elementos gerados por IA. Mantenha as pessoas envolvidas para promover a comunidade, compartilhar histórias e oferecer apoio. A IA deve aprimorar a conexão humana, não substituí-la. Marcas que escondem a automação correm o risco de perder a confiança do público. Aquelas que convidam suas comunidades para a conversa sobre IA ganham tanto dados quanto lealdade. Como os líderes conquistarão a Geração Z em 2026 Em conjunto, essas tendências apontam para um novo sistema operacional para as marcas da Geração Z: Projetar para a intencionalidade, não apenas para a atenção. Construa comunidades, não plateias. Trate a cultura como uma competência essencial. Torne a sustentabilidade tangível, não apenas performática. Use a IA de forma transparente para aprofundar a conexão humana. A viralização ainda acontece, mas já não é o objetivo. As marcas que vencerem em 2026 serão definidas por senso de pertencimento, confiança e relevância cultural. Invista na comunidade, priorize a transparência e deixe que a cultura, e não a propaganda, defina sua marca. Para diretores de marketing e fundadores: Perguntas frequentes: Tendências de marketing da Geração Z para 2026 O que diferencia a Geração Z de outros grupos de consumidores? A Geração Z não é apenas um público futuro — são . Eles valorizam a autenticidade, a descoberta intencional e a comunidade acima de tendências passageiras. consumidores ativos, criadores de cultura e influenciadores de marcas Quais marcas estão conseguindo engajar a Geração Z em 2026? Marcas como obtêm sucesso ao incorporar cultura, transparência, engajamento com a comunidade e tecnologia em seu DNA. Glossier, Mejuri, Fenty Skin, Patagonia e Everlane Como a IA pode ser usada de forma transparente com a Geração Z? A IA deve . Exemplos disso incluem recomendações de produtos personalizadas ou correspondência de cores, com rotulagem clara para que os consumidores saibam o que é automatizado. aprimorar a conexão humana, não substituí-la Por que a comunidade é mais importante do que os influenciadores famosos? Microcomunidades, embaixadores da marca e grupos coesos geram do que campanhas com influenciadores isoladamente. Eles promovem lealdade, confiança e relevância cultural. maior engajamento e recompras Como as marcas podem equilibrar sustentabilidade, luxo e cultura para a Geração Z? A Geração Z espera — lançamentos limitados, programas de revenda, cadeias de suprimentos transparentes e narrativas culturais. Gestos performáticos não constroem lealdade ou confiança. autenticidade tangível