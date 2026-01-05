Cinco tendencias de marketing de la Generación Z que marcarán el éxito o el fracaso de las marcas en 2026

La Generación Z ya no es el público del futuro. Es el motor del crecimiento actual. Para 2026, las marcas que triunfen con la Generación Z no solo comercializarán productos, sino que construirán comunidades que, en conjunto, moldeen la cultura y el comercio. Como CMO que trabaja con marcas que priorizan la Generación Z, he visto surgir un patrón consistente: las campañas aún pueden volverse virales, pero las marcas que construyen , crecen de manera más eficiente y perduran por más tiempo. fandoms, no embudos Durante años, los profesionales del marketing trataron a la Generación Z como un rompecabezas: encontraban el meme, el código de descuento o la tendencia de TikTok ideal y los descubrían. Esa era terminó. La Generación Z es ahora un comprador principal, creador de cultura y creador de marcas, especialmente en los sectores de belleza, moda, bienestar y tecnología de consumo. Las marcas que prosperan no son las que más se destacan. Echarán raíces profundas al integrar la comunidad, la cultura y la tecnología en su ADN. Aquí están las cinco tendencias que los líderes necesitan comprender. Tendencia 1: De la viralidad al descubrimiento intencional La Generación Z ya no quiere desplazarse sin pensar. Plataformas como Pinterest reportan una transición de la imitación a la intención, donde los jóvenes consumidores buscan, guardan y seleccionan activamente ideas que reflejan quiénes son y en quiénes quieren convertirse. Las marcas ganadoras no seguirán todas las tendencias. Ayudarán a la Generación Z a diseñar su mundo mediante colecciones, recorridos guiados y recomendaciones de la comunidad. El SEO no ha muerto, está evolucionando. Las consultas basadas en la intención ahora son más importantes que nunca, como: “Rutina de cuidado de la piel sostenible y adaptada a la Generación Z” “Marcas de moda de lujo lentas” Ideas de decoración del hogar con un propósito definido Las marcas que estructuran el contenido y la comunidad en torno a estas búsquedas son dueñas del momento de la decisión, no solo del momento del entretenimiento. en una campaña de belleza de la Generación Z que dirigí, permitir que la comunidad votara sobre los tonos de los productos generó más del doble de participación que cualquier anuncio pago que publicáramos. Ejemplo: Tendencia 2: Las plataformas sociales son los nuevos motores de búsqueda Para la Generación Z, el descubrimiento, la consideración e incluso el apoyo ahora comienzan en TikTok, YouTube e Instagram. Las investigaciones muestran que más de la mitad de los compradores de la Generación Z han realizado una compra mientras navegaban en redes sociales, lo que indica un cambio fundamental en el funcionamiento de las búsquedas. Las marcas inteligentes ya se están adaptando mediante: Tratar las sugerencias de búsqueda de TikTok y YouTube como recursos SEO Desarrollar programas de creación en torno a consultas que definen categorías, como "el mejor desodorante recargable". Reflejar las preguntas frecuentes y el lenguaje del producto a partir de los comentarios reales de la comunidad Las reseñas de video cortas y las demostraciones de creadores reemplazan cada vez más los resultados de búsqueda tradicionales. Si tu estrategia en redes sociales y tu estrategia de búsqueda no están integradas, serás invisible para la Generación Z. Tendencia 3: La comunidad por encima de la celebridad Los influencers siguen siendo importantes, pero el verdadero poder adquisitivo reside en comunidades muy unidas: subreddits de cuidado de la piel, servidores de Discord, redes de embajadores universitarios y microcreadores con confianza genuina. Las marcas de la Generación Z que triunfan hoy: Convierta a los clientes en cocreadores a través de votaciones de productos y programas beta. Construir comunidades propias de la marca donde los miembros obtengan acceso, estatus y capital cultural. Celebre el contenido imperfecto y generado por los usuarios humanos en lugar de anuncios pulidos en un programa beta dirigido por la comunidad que asesoré, las tasas de compra repetida aumentaron un 25 % en comparación con las campañas de influencia tradicionales. Ejemplo: En 2026, el activo más valioso no será el presupuesto publicitario. Será una comunidad a la que la gente quiera pertenecer. Tendencia 4: Lujo lento, sostenibilidad real y fluidez cultural La Generación Z no es sensible al precio, sino al valor. El lujo se está orientando hacia experiencias, historias y comunidades que se sienten auténticas y difíciles de falsificar. Esto aparece como: Lanzamientos limitados vinculados a subculturas o creadores locales Productos atemporales con valor de reventa o reutilización Experiencias minoristas y digitales diseñadas como espacios culturales En materia de sostenibilidad, el propósito performativo no funcionará. La Generación Z espera resultados: transparencia en la cadena de suministro, programas de reparación, ecosistemas de reventa y métricas claras en lenguaje sencillo. en un lanzamiento en el que hicimos visible la cadena de suministro para los miembros de la comunidad, la participación aumentó un 30% en comparación con los lanzamientos anteriores. Ejemplo: Tendencia 5: Marcas nativas de IA con automatización transparente La Generación Z es la primera cohorte de consumidores verdaderamente nativa de IA. Usan la IA a diario, pero rechazan la automatización oculta que finge autenticidad. Las marcas que tengan éxito: Utilice la IA de forma visible para agregar valor, como un ajuste personalizado o la combinación de tonos. Etiquetar claramente los elementos generados por IA Mantenga a los humanos informados sobre la comunidad, la narración de historias y el apoyo. La IA debería potenciar la conexión humana, no reemplazarla. Las marcas que ocultan la automatización se arriesgan a perder la confianza. Quienes invitan a sus comunidades a participar en la conversación sobre IA obtienen datos y fidelización. Cómo los líderes triunfan con la Generación Z en 2026 En conjunto, estas tendencias apuntan a un nuevo sistema operativo para las marcas de la Generación Z: Diseño para la intencionalidad, no solo para la atención Construir comunidades, no audiencias Tratar la cultura como una competencia central Hacer que la sostenibilidad sea tangible, no performativa Utilice la IA de forma transparente para profundizar la conexión humana La viralidad sigue existiendo, pero ya no es el objetivo. Las marcas que triunfen en 2026 se definirán por su pertenencia, confianza y relevancia cultural. invertir en la comunidad, priorizar la transparencia y dejar que la cultura, no la publicidad, defina su marca. Conclusión para los CMO y fundadores: Preguntas frecuentes: Tendencias de marketing de la Generación Z 2026 ¿Qué diferencia a la Generación Z de otros grupos de consumidores? La Generación Z no es solo un público del futuro: son . Valoran la autenticidad, el descubrimiento intencional y la comunidad por encima de las tendencias ostentosas. compradores activos, creadores de cultura y líderes de marca ¿Qué marcas están logrando involucrar con éxito a la Generación Z en 2026? Marcas como tienen éxito al combinar cultura, transparencia, compromiso con la comunidad y tecnología en el ADN de su marca. Glossier, Mejuri, Fenty Skin, Patagonia y Everlane ¿Cómo se puede utilizar la IA de forma transparente con la Generación Z? La IA debería . Algunos ejemplos incluyen recomendaciones personalizadas de productos o la combinación de colores, con un etiquetado claro para que los consumidores sepan qué está automatizado. mejorar la conexión humana, no reemplazarla ¿Por qué la comunidad es más importante que las personas influyentes famosas? Las microcomunidades, los embajadores de marca y los grupos muy unidos generan que las campañas de influencers por sí solas. Fomentan la lealtad, la confianza y la relevancia cultural. mayor interacción y compras recurrentes ¿Cómo pueden las marcas equilibrar la sostenibilidad, el lujo y la cultura para la Generación Z? La Generación Z espera : lanzamientos limitados, programas de reventa, cadenas de suministro transparentes y narrativa cultural. Los gestos performativos no generan lealtad ni confianza. autenticidad tangible