プロダクトマネージャーのための「Bad Hair Day」

髪の毛の伝説の現象

価値の提案. これを正しく取得し、あなたの製品は素晴らしいスタートです。もちろん、それは簡単ではありませんが、あなたがそれにあなたの髪を切る前に、しばらく休憩してください。

Yes, this post is about that ultimate product — hair. It is natural, ubiquitous and has economics eating out of its hand. Hair offers a fascinating lens through which to explore timeless product principles. Let's dive into the confused world of hair and uncover its secrets to product design mastery. 髪の毛は、自然で、あらゆる場所に存在し、その手から食べる経済を持っています。

自然不自然

髪型はAタンパク質フィルム(主に皮膚から成長するケラチン)フォリカル. 髪は自然です. 誰もが体のさまざまな部分に髪を持っています. それは絶え間なく成長し、重要なことは、比較的痛みなく切り取ることができます. 頭髪はもちろん、さまざまな方法でスタイリングすることができます。

インやるべき仕事話し方、髪は機能的、社会的、感情的な次元を持っています。それは感覚インターフェイスであり、熱規制の役割を果たしています。それは感情的、社会的次元ですが、はるかに重要です。髪は私たちの外観とケアの大きな部分です。髪を持っているか否かは、私たちの外観を大幅に変更し、他の人々は私たちの感覚です。最初の印象のゲームでは、髪は栄光またはアーチネメシスになることができます。社会レベルに留まると、髪はまた、いくつかの文化的、宗教的儀式や処方箋に関与しています。

すでに、貴重な3つの側面を発見することができる:

豊富な供給

収穫しやすい

機能的、社会的、感情的次元を越えた配達

印象的であるにもかかわらず、これらの属性は、髪の毛をブロックバスター、G.O.A.T.製品にするものと比較して比較して比較的プロザイックです。Perpetual dissatisfaction.

私たちは単に髪に満足することはありません. それは常に長く、重い、より美しい、よりまっすぐに何でもできます。

もっと重要なことは、髪の毛は通常、あなたがそれを望まない場所にあり、通常、あなたがそれを望む場所にはありません!

注: I have used the term want* no必要自然の中では、何も無駄なものはありません。私たちは、必要としているところに髪を持っています。問題は、私たちが望むところに髪を持っているかどうかです。

例えば、男性は顔の髪を剃りますが、頭部は輝くボウリングボールに似ているように見え始めます。髪は重要な社会的および感情的な力を持っています。きれいな剃りは、男が鋭く、勇敢に見えるようにすることができますが、薄くする冠はしばしば折りたたみにつながります。状況が逆転した場合 - 頭の髪は永遠に成長しましたが、顔の髪は時間とともに消える可能性があります。

女性も男性も女性も、一つは明らかです。hair desirability is effectively a crusade against natural forces.我々は常に自然の流れに逆らっている。

永遠の不満と欲望 欲望はもちろん、無限これは、製品(髪)の需要が永遠であり、永遠であることを意味します。産業それは大きな金額ですが、おそらく髪のケアを取り巻く広大な隠れた生態系を過小評価します。

循環ビジネス

Introduction. Growth. Maturity. Decline. This is the life cycle of most products. Great products, and those that provide lasting value, avoid this linear life cycle and aim for circular flow. これは、ほとんどの製品のライフサイクルです。

今日、私たちは、The循環型経済生産と消費のモデルは、持続可能な廃棄(そして理想的には再生)の前に、製品をできるだけ長く再利用サイクルに保つ。

毛髪は多くの製品で使用されています 毛髪は明らかな目的地です(技術的には付加価値の製品です)。人間の髪また、生物(バイ)製品であることに加えて、髪は、その自然な形で、また生物分解性があります。もちろん、これは私たちが話している人間の髪だけです。

他の3つの属性が特定された:Mutable. Reusable. Recyclable.

属性

製品と価値の両方の観点から髪を調べると、アイコン製品の持続可能な品質が明らかになります。

豊富な供給

収穫しやすい

機能的、社会的、感情的次元を越えて価値を追加する

永遠の不満を呼び起こす

再利用可能

リサイクル、リサイクル

完全に偶然(本当に!)で、これらの属性は便利に略称を形成します。HAAIRR.

毛髪は素晴らしい製品です。近づく唯一のものはおそらく石油です。 石油には6000の副産物があり、それなしでは私たちの生活は想像できないでしょう。 もちろん、主な違いは、それは非再生可能な源であり、その使用にはかなりの生態学的悪影響があります。

Hairは、持続可能な価値提案を作成するためのマスタークラスを提供します。Product managers will do well to emulate these (HAAIRR) attributes into their designs.彼らはそれらをすべて手に入れることはできません。髪は、ある理由で優れたG.O.A.T.の製品です。しかし、少なくとも、彼らはユートピアがどう見えるか、そして北の星がどこにあるかを知るでしょう。