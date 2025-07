¿Día del cabello malo? no para los gerentes de productos

El legendario fenómeno del cabello

Propuestas de valor. Obtenga esto justo y su producto está en un gran comienzo. Naturalmente, no es fácil de hacer, pero antes de rasgar su cabello sobre él, pausa por un momento.

Sí, este post se trata de ese producto final – cabello. Es natural, omnipresente y tiene la economía de comer fuera de su mano. Cabello ofrece una lente fascinante a través de la cual explorar principios de producto atemporal. Vamos a sumergirse en el mundo confuso del cabello y descubrir sus secretos para dominar el diseño del producto.

Naturalmente desnatural

El cabello es unFilamentos de proteínas(principalmente queratina) que crece de la pielLos folliculosEl cabello es natural.Todo el mundo tiene cabello, en diferentes partes de su cuerpo. Crece continuamente e importante, se puede cortar relativamente sin dolor.

enTrabajos a hacerEl cabello tiene una dimensión funcional, social y emocional. Es una interfaz sensorial y juega un papel en la regulación térmica. Es las dimensiones emocionales y sociales, sin embargo, son mucho más significativas. El cabello es una gran parte de nuestra apariencia y cuidado. Tener el cabello, o no, cambia significativamente nuestra apariencia, y, otras percepción de nosotros. En el juego de las primeras impresiones, el cabello puede ser una gloria coronada o arco nemesis. Permanecer en un nivel social, el cabello también está involucrado en varios rituales y recetas culturales y religiosas.

Ya podemos detectar tres aspectos de gran valor:

Abundancia de suministro

Fácil cosecha

Entrega a través de las dimensiones funcional, social y emocional

Aunque impresionantes, estos atributos son relativamente prosaicos en comparación con lo que hace que el cabello sea el producto de mayor éxito, G.O.A.T.:Perpetual dissatisfaction.

Nosotros simplemente nunca estamos satisfechos con el cabello.Siempre puede ser más largo, más pesado, más brillante, más recto lo que sea.

Más importante aún, el cabello suele estar en los lugares donde no lo quieres, y por lo general no en los lugares donde lo quieres!

Nota, he utilizado el término “desear” noNecesidadEn la naturaleza, nada es nunca superfluo.Tenemos cabello donde lo necesitamos.La pregunta es si tenemos cabello donde lo queremos.

Tomemos a los hombres por ejemplo. Se afeitan el cabello facial pero su cabeza comienza a parecer una bola de bowling brillante, se pelean por remedios para la calvicie. El cabello posee un poder social y emocional significativo. Un afeitar limpio puede hacer que un hombre parezca agudo y atrevido, mientras que una corona delgada a menudo conduce a una fricción. Si la situación fue revertida - el cabello de la cabeza creció para siempre, pero el cabello facial podría desaparecer con el tiempo, probablemente no habría muchas quejas.

Las mujeres probablemente tendrán preocupaciones similares. hombres o mujeres, una cosa es clara:hair desirability is effectively a crusade against natural forces.Estamos constantemente en contra del flujo natural.

Perpetuo deseo y insatisfacción, por supuesto, el deseo esIncoherenteEsto significa que la demanda por el producto (cabello) es eterna, eterna.IndustriaAunque es una gran cantidad, es probable que subvalore el vasto ecosistema latente que rodea el cuidado del cabello.

Negocios circulares

Introducción. crecimiento. madurez. declive. Este es el ciclo de vida de la mayoría de los productos. Productos grandes, y aquellos que proporcionan valor duradero, evitan este ciclo de vida lineal y buscan un flujo circular.

Hoy hablamos de laEconomía Circular, un modelo de producción y consumo que mantiene un producto en el ciclo de fabricación-reutilización durante el mayor tiempo posible antes de la eliminación sostenible (y idealmente la regeneración).

El cabello se utiliza en muchos productos. las cejas son destinos obvios (técnicamente un producto de valor añadido).cabello humanoAdemás de ser un producto biológico (por)producto, el cabello, en su forma natural, también es biodegradable.Por supuesto, esto es sólo cabello humano de lo que estamos hablando.También hay cabello animal, un producto cognitivo que los humanos tienen una larga historia de poner a buen uso.

Otros tres atributos identificados:Mutable. Reusable. Recyclable.

atributos

Examinar el cabello desde el punto de vista del producto y del valor puede revelar las cualidades duraderas de los productos icónicos:

Tiene abundancia de suministro

Es fácil de cosechar

Añadir valor a través de las dimensiones funcional, social y emocional

La insatisfacción perpetua

Reutilizable

Reutilizable y reciclable

Completamente coincidentalmente (en realidad!), estos atributos forman convenientemente el acrónimoHAAIRR.

El petróleo tiene 6000 subproductos, y sin él nuestra vida no sería imaginable.La diferencia clave, por supuesto, es que es una fuente no renovable, cuyo uso tiene considerables efectos nocivos ecológicos.

El cabello proporciona una maestría en la creación de propuestas de valor duraderas.Product managers will do well to emulate these (HAAIRR) attributes into their designs.El cabello es el producto insuperable de G.O.A.T. por una razón. pero al menos, sabrán qué utopía parece y dónde está la Estrella del Norte.