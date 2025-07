Tidak untuk manajer produk

Fenomena rambut yang legendaris

Proposisi nilai. Dapatkan ini dengan benar dan produk Anda adalah off untuk awal yang bagus. Tentu saja, itu tidak mudah untuk dilakukan tetapi sebelum Anda memotong rambut Anda di atasnya, istirahat untuk sesaat.

Ya, posting ini adalah tentang produk akhir - rambut. Ini alami, ada di mana-mana dan memiliki ekonomi makan dari tangannya. rambut menawarkan lensa yang menarik melalui mana untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip produk tanpa waktu. Mari kita menyelam ke dunia yang berantakan rambut dan mengungkap rahasia-rahasia untuk menguasai desain produk.

Secara alami tidak alami

Rambut adalah aFilamen Protein(terutama keratin) yang tumbuh dari kulitfolikelRambut adalah alami. Semua orang memiliki rambut, di berbagai bagian tubuh mereka. Ia tumbuh terus menerus dan penting, dapat dipotong relatif tanpa rasa sakit. Rambut kepala tentu saja juga dapat menjadi gaya dalam berbagai cara.

Dalampekerjaan yang harus dilakukanBerbicara, rambut memiliki dimensi fungsional, sosial dan emosional. Ini adalah antarmuka sensorik dan memainkan peran dalam regulasi termal. Ini adalah dimensi emosional dan sosial namun jauh lebih signifikan. Rambut adalah bagian besar dari penampilan dan penata rambut kita. Memiliki rambut, atau tidak, secara signifikan mengubah penampilan kita, dan, orang lain persepsi kita. Dalam permainan kesan pertama, rambut dapat menjadi kemuliaan mahkota atau nemesis. Tetap pada tingkat masyarakat, rambut juga terlibat dalam beberapa ritual dan resep budaya dan agama.

Kita sudah dapat mengidentifikasi 3 aspek yang sangat berharga:

Pasokan yang banyak

mudah panen

Pengiriman di seluruh dimensi fungsional, sosial dan emosional

Meskipun mengesankan, atribut-atribut ini relatif prosaik dibandingkan dengan apa yang membuat rambut menjadi blockbuster, produk G.O.A.T.:Perpetual dissatisfaction.

Kita tidak pernah puas dengan rambut. selalu bisa lebih panjang, lebih berat, lebih cerah, lebih lurus apa pun.

Lebih penting lagi, rambut biasanya ada di tempat-tempat di mana Anda tidak menginginkannya, dan biasanya tidak di tempat-tempat di mana Anda menginginkannya!

Catatan, saya telah menggunakan istilah ingin* tidakKebutuhanDalam alam, tidak ada yang tidak perlu. kita memiliki rambut di mana kita membutuhkannya. pertanyaan adalah apakah kita memiliki rambut di mana kita menginginkannya!

Misalnya. mereka menggosok rambut wajah tetapi kepala mereka mulai menyerupai bola bowling berkilau, mereka berkelahi untuk obat kebotakan. Rambut memiliki kekuatan sosial dan emosional yang signifikan. Penggosok bersih dapat membuat seorang pria terlihat tajam dan berani, sementara mahkota yang menipis sering menyebabkan goresan. Jika situasi terbalik - rambut kepala tumbuh selamanya, tetapi rambut wajah bisa menghilang seiring waktu, mungkin tidak akan ada banyak keluhan.

Wanita kemungkinan besar akan memiliki kekhawatiran serupa. pria atau wanita, satu hal yang jelas:hair desirability is effectively a crusade against natural forces.Kita terus-menerus bertentangan dengan aliran alam.

Ketidakpuasan dan keinginan yang abadi, tentu saja keinginan adalahtak tertahankanIni berarti bahwa permintaan untuk produk ( rambut) adalah abadi, tak terbatas. secara global, perawatan rambutindustriMeskipun itu adalah jumlah besar, itu kemungkinan besar meremehkan ekosistem latent yang luas yang mengelilingi perawatan rambut.

Bisnis sirkulasi

Pengantar. pertumbuhan. kematangan. penurunan. ini adalah siklus hidup sebagian besar produk. produk besar, dan mereka yang memberikan nilai yang berkelanjutan, menghindari siklus hidup linear ini dan bertujuan untuk aliran sirkuler.

Hari ini kita berbicara tentangEkonomi Lingkungan, model produksi dan konsumsi yang mempertahankan produk dalam siklus make-use-reuse selama mungkin sebelum penghapusan berkelanjutan (dan idealnya regenerasi).

Rambut digunakan dalam banyak produk. wigs adalah tujuan yang jelas (teknis produk nilai tambah).Rambut manusiaSelain itu, menjadi produk biologis, rambut, dalam bentuk alami, juga biodegradable.Tentu saja ini hanya rambut manusia yang kita bicarakan.Ada juga rambut hewan, produk kognitif yang manusia memiliki sejarah panjang menggunakan dengan baik.

Tiga atribut lain yang diidentifikasi:Mutable. Reusable. Recyclable.

atributnya

Memeriksa rambut dari sudut pandang produk dan nilai dapat mengungkapkan kualitas jangka panjang produk ikonik:

Memiliki pasokan yang banyak

Mudah untuk di panen

Menambahkan nilai di seluruh dimensi fungsional, sosial dan emosional

Menjadikan ketidakpuasan yang abadi

Mengembalikan tujuan

dapat digunakan kembali, dapat didaur ulang

Semuanya coincidentally (sebenarnya!), atribut ini dengan mudah membentuk akronimHAAIRR.

Rambut adalah produk yang menakjubkan. satu-satunya hal yang datang dekat mungkin adalah minyak. Petroleum memiliki 6000 produk sampingan, dan tanpa itu hidup kita tidak akan dapat dibayangkan. Perbedaan utama tentu saja adalah bahwa itu adalah sumber non-renewable, yang penggunaan memiliki dampak buruk ekologis yang signifikan.

Rambut menyediakan kelas master dalam menciptakan proposisi nilai yang berkelanjutan.Product managers will do well to emulate these (HAAIRR) attributes into their designs.Mereka tidak akan mendapatkan semuanya. rambut adalah produk G.O.A.T. yang tak tertandingi dengan alasan. tetapi setidaknya, mereka akan tahu seperti apa utopia dan di mana Bintang Utara berada.