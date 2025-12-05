Rivoluzionare la pianificazione della supply chain con l'IA: machine learning e quadri agentici

Pensi che tutto vada bene e poi qui arriva questa catena di treni di merci e scaffali sul top e cliente felice e sei quasi libero di respirare, nel caso in cui qualcosa possa andare storto. Questo è ciò che è stato testimoniato nella pianificazione delle catene di approvvigionamento nel corso degli anni. Tuttavia, non è stato così negli ultimi anni. Non è esattamente così flagrante, ma quando accade di essere in esso, allora si arriva a voi. La pianificazione ha cessato di essere l'apparenza del tipo di indovinello - almeno per quanto riguarda i team che si basano su sistemi più recenti con una base di AI e machine learning. No, non è che i magazzini saranno presi in carica dai robot. Smarter, Quicker, and Just a Bit Sneaky Più intelligente, più veloce e solo un po’ snellente I sistemi di intelligenza artificiale più desiderabili non sono disgustosi, e quello che ho notato è che non vengono alla luce dell'articolazione della segnalazione a dashboard o della segnalazione drammatica. Guardano le consegne, gli ordini, le tendenze, i ritardi, i concetti sbagliati delle richieste – tutte quelle piccole ruote in movimento che dovevano essere tracciate dalla maggior parte di quei maestri pianificatori.Quando cominciano a venire le seconde mani o anche gli occhi o entrambi, e quando qualcosa comincia a uscire dall’orologio, ti dicono che i fornitori sciocchi stanno aumentando, o che una tempesta stagionale si sta avvicinando a colpire, lo fanno. What’s Under the Hood Cosa c'è sotto il cappello L’apprendimento automatico è la chiave di tutto questo. Questo è il modo in cui concepisco che questo sistema possa funzionare, anche se non sono un ingegnere. Tuttavia, credo che questo sistema stia tracciando ciò che è già accaduto, ciò che sta accadendo e ciò che dovrebbe accadere dopo. E lo fa, ora dopo ora, giorno dopo giorno, e non sembra essere né stanco del business né fuori umorismo. Non è sempre perfetto.Ma non ha bisogno di essere.Ha solo bisogno di raccogliere i problemi in una fase iniziale, in anticipo di un essere umano - e più spesso che no, lo fa. Nel mio caso, ho avuto un'esperienza in cui il sistema di uno dei rivenditori sapeva che ci fossero piccole discrepanze nelle informazioni di ricerca del prodotto identico online. Nessuno si accorse. Ma il passo proattivo del sistema per correggere la previsione ordinando prodotti aggiuntivi era corretto, e avrebbe portato a nessun stock-out la settimana successiva, a differenza di ciò che è realmente accaduto. Still a Human Game Un gioco umano È una delle cose che si perde nell'hype. Gli esseri umani sono quelli che rimangono nella fase centrale. I grandi piani non sono stabiliti da tali sistemi. Invece, potrebbero essere considerati consulenti, e sono in grado di filtrare attraverso i migliaia di punti dati a loro disposizione e fornirvi la loro versione filtrata. È il loro commento: “Ehi, questo fornitore non sta tenendo il passo con i tempi. Faremo un cambiamento?”O, “Qui, pagheremo alta la prossima settimana a meno che non prenotiamo la spedizione”. È semplicemente questo: che questa volta, non sarete in giro per cercare di riportare le cose sulla rotta. Vivere, non rimanere Il cambiamento più importante è il timing. La pianificazione era pianificata. riunioni settimanali. obiettivi mensili. recensioni trimestrali. ora? è costante. è dal vivo. Il sistema traccerà tutto 24/7 e non aspetterà fino al lunedì mattina per formare un allarme. È - o è stato - il momento di dirti che è. E con tutti collegati – siti di fornitori, applicazioni logistiche, magazzini – in caso di cambiamento, tutti sapranno. Better Prepared, Not Just Faster Meglio preparato, non solo più veloce Ho anche notato che le aziende sono state in grado di mettersi in piedi in ore, non giorni.Non è fortuna.La ragione dietro a questo è che con questi sistemi che vengono sviluppati, la velocità si sta stabilendo, tenendo presente che la resilienza è anche in fase di sviluppo. Non solo ti fanno viaggiare a un ritmo più veloce, ma ti fanno diventare più intelligente. E in background, ti aiutano anche a raschiare il grasso, spedire più economicamente e selezionare i fornitori con un'impronta ridotta.No, non perché qualcuno le abbia detto. Peeking Ahead Peeking in avanti La gente chiede sempre cosa succederà dopo.Dirò che lo so tutto?No. Ma per quanto riguarda il mio caso, il futuro porta avanti gli aiutanti invisibili.Mecanismi che prevedono la comparsa di effetti. Intelligenza artificiale, in cui la parola non è necessaria – in un sistema di camion installato sul camion, o un sensore installato in un magazzino. Ci sono robot che parlano e hanno risolto i tuoi problemi prima che tu abbia sentito parlare di ciò che ti stava accadendo. Nessun fanfare. nessun grande evento di lancio. solo operazioni più lisce. migliori margini. meno mal di testa. Bottom Line Linea di fondo Questo accade a essere una vita difficile da sostenere quando si continua con le cifre dell’anno precedente e si spera che nulla possa andare storto. Tuttavia, non è che tu abbia paura di usare questi più moderni strumenti alimentati da AI. Un po' meno di combattimento antincendio. Un po' più di controllo. Il sistema non ti ha rivettato le spalle nell'ideale - ma piuttosto soddisfacente - per cambiare il gioco. È quello di cui non parlano abbastanza a voce alta, non un titolo, decisioni più sagge, giorno dopo giorno. \n \n Questa storia è stata distribuita come un rilascio da Sanya Kapoor nell'ambito di HackerNoon's Business Blogging Program. 