Il problema dell'UX in Crypto, o come renderlo più user-friendly

Avete mai provato a “scommettere” i vostri token, adeguare le vostre “costituzioni del gas”, o salvare la vostra “frazia mnemonica”, e vi siete chiesti se avete accidentalmente entrato in una classe di lingua straniera? Benvenuti in criptovaluta, dove anche i nuovi arrivati più entusiasti possono sentire come se stessero risolvendo un enigma solo per inviare qualche dollaro. Non confondere con UI (interfaccia utente), che si riferisce solo a come sembrano gli schermi.Puoi avere un'interfaccia bella ma un'esperienza utente terribile se i passaggi non hanno senso o il linguaggio è difficile da capire. Simply put, UX is how a product feels to use. Is it intuitive, simple, pleasant? Or does it leave you frustrated and confused? UX is about the journey of the user, making sure every step flows naturally. E questo è il cuore del problema: la criptovaluta è piena di tecnologie potenti e promettenti, ma è spesso bloccata dietro menu e jargoni confusi che spaventano le persone. Perché UX conta ovunque – ancora di più in Crypto Potresti pensare un “buono tocco”, come un design fantastico sulla tua tazza di caffè. Ma in realtà, oltre alla reale necessità del prodotto, è ciò che fa che le persone si aggrappino nel mondo digitale. Se un prodotto software è utile e si sente anche facile e piacevole, continueranno a usarlo. UX is just And in crypto, that difference can mean millions of potential users deciding to stay in traditional systems or worse, with none at all. UX è solo Secondo il “Circa i due terzi degli adulti non bancari hanno dichiarato che se avessero aperto un conto presso un’istituzione finanziaria, non avrebbero potuto usarlo senza aiuto”. Banca Mondiale Banca Mondiale Potresti pensare che la criptovaluta possa facilmente vincere su quegli utenti (si ha bisogno solo di Internet), ma c'è ancora il problema della difficoltà di utilizzo.Tutte quelle persone non bancarie potrebbero trovare un'alternativa utile in criptovaluta, ma l'UX è al centro. Immaginate come l’iPhone Prima di ciò, i telefoni erano clunky, e solo gli appassionati di tecnologia esploravano le loro funzionalità avanzate. Apple ha reso l'esperienza liscia, persino deliziosa, per tutti. revolutionized smartphones Gli smartphone rivoluzionari Molte soluzioni sono semplici, ma richiedono ai progettisti di prodotti di concentrarsi più sulle persone normali piuttosto che su insider e sviluppatori. Perché UX si sente rotto in Crypto Quindi, perché la criptovaluta si sente così scomoda da usare oggi? Ci sono alcuni colpevoli comuni. In primo luogo, il jargon. Termini come "rollups", "frasi mnemoniche", "staking" e "slippage" confondono anche gli utenti esperti. Poi, ci sono i molti passi per fare qualcosa di semplice: aprire un portafoglio, acquistare token e trasferirli spesso si sente come imparare la matematica avanzata da zero. Non dimentichiamo gli indirizzi del portafoglio complessi: lunghe catene di lettere e numeri casuali. ti sentiresti sicuro di inviare il tuo denaro a ‘0x5a1F...7bC9’ senza triplicarlo? Ma dovrebbero essere in grado di farlo, poiché questi sistemi stanno facendo ogni sorta di cose con i loro soldi. That’s why the lack of human-readable addresses makes users nervous. They can’t even dream about ‘reading’ smart contracts written in a programming language E gli errori in criptovaluta possono essere permanenti.Se invii le monete all'indirizzo sbagliato o perdi le chiavi, spesso non c'è modo di recuperarle. Anche i nomi più grandi della criptovaluta concordano sul fatto che questo sia un problema.Brian Armstrong, CEO di Coinbase, che le loro piattaforme hanno ancora bisogno di miglioramenti e richiedono una maggiore semplificazione per attirare nuovi utenti. Allo stesso modo, Changpeng Zhao, ex CEO di Binance, ha detto che lo scambio ha sofferto di una cattiva esperienza utente. ammettere ammettere Se hai mai provato a collegare le tue prime monete o a utilizzare i protocolli DeFi, sai cosa significano. Come rendere UX in Crypto migliore Fortunatamente, ci sono molti modi per migliorare UX in criptovaluta. In primo luogo, i fornitori dovrebbero minimizzare il jargon dove possibile. Se devono utilizzare termini tecnici, spiegarli in un linguaggio semplice direttamente nell'app sarebbe una buona idea. Successivamente, l'educazione degli utenti è essenziale. Piccoli suggerimenti in linea, schermi di conferma e indicatori di progresso aiutano a rendere l'esperienza meno stressante. Ad esempio, la pre-selezione di una sicurezza più elevata o la proposta di tasse conservative può aiutare a proteggere gli utenti da se stessi. Avoiding costly mistakes can be done through clearer warnings and descriptions before transactions, and by defaulting to safer settings Un altro principio utile è la divulgazione progressiva: mostrare le opzioni di base e necessarie prima e nascondere le impostazioni avanzate dietro un pulsante "più opzioni". Non tutti parlano inglese, hanno una vista perfetta o sono sotto i 30 anni.Pensare all'accessibilità e alla diversità degli utenti è bene per tutti. Gli sviluppatori non avranno mai la stessa esperienza. Having those same users test the apps and provide feedback is probably the best option I portafogli custodiali (come quelli su scambi centralizzati) sono spesso più facili perché l'azienda gestisce la sicurezza, ma sono meno privati e sicuri. i portafogli non custodiali danno più controllo ma richiedono più conoscenza dai proprietari. Cosa è stato fatto finora? Dobbiamo ammettere che non è sempre stato così.Quando Bitcoin è stato lanciato per la prima volta, non c'erano nemmeno "frasi di semi". (o perso) un file non crittografato della loro chiave privata. scambi decentralizzati (DEX) strumenti più complessi, clunky; oggi, hanno interfacce che assomigliano alle app. Questo progresso mostra quanto può cambiare con un focus sulla usabilità. just kept were once Solo mantenuto Erano una volta Invece di copiare e incollare un indirizzo a 42 caratteri, puoi inviare la criptovaluta a ‘alice.eth’ grazie a servizi come Ethereum Name Service (ENS), Unstoppable Domains e SPACE ID. Tuttavia, il trucco è che questi domini sono disponibili solo per coloro che possono acquistarli e / o Non è esattamente una funzione nativa, libera. They replace intimidating addresses with short, human-readable names. pay for them yearly Paghiamo ogni anno Per la loro parte, portafogli e scambi stanno anche facendo cose per migliorare. Ready Wallet (precedentemente Argent) si concentra su un design mobile-first, supporto amichevole, e la sostituzione di frasi di semi con un " " funzionalità dal cloud per aiutare gli utenti a recuperare l'accesso se perdono i loro dispositivi. per le transazioni pre-simulate e per renderle più efficienti dal punto di vista dei costi. La sua app si rivolge in modo drammatico ai principianti, rimuovendo persino alcune opzioni avanzate fino a quando gli utenti non si sentono pronti. Recupero off-chain Smart Transactions has simplified Recupero off-chain Transazioni intelligenti Ha semplificato Piattaforme come L’obiettivo è quello di presentare azioni contrattuali in inglese semplice in modo che gli utenti possano capire cosa stanno firmando prima di cliccare conferma – simile a quello che esiste già in Obyte dal 2020 (vedi sotto). rendere i contratti intelligenti più facili da usare e leggibili dagli esseri umani. Some chains are experimenting with making smart contracts readable to humans, or have already done that. Rassegna.live Nuovi modi Rassegna.live Nuovi modi Questi sforzi dimostrano che un UX migliore non è solo possibile, sta già accadendo su diverse piattaforme.La sfida ora sta facendo di questi miglioramenti la norma, non l'eccezione. Le iniziative UX di Obyte Obyte ha costruito in silenzio funzionalità criptografiche user-friendly per anni, rendendo molto più facile per chiunque (anche i principianti completi) per inviare e utilizzare denaro digitale. ; semplicemente cliccano su un link o digitano in una semplice frase di 12 parole per rivendicare i fondi. Se nessuno rivendica la textcoin, puoi persino prenderla indietro con un tocco. These are like little wallets over email, chat, or even print on paper. You don’t need the recipient’s crypto address Puoi inviare Puoi inviare Puoi inviare Un'altra caratteristica premurosa è la possibilità di sostituire gli indirizzi lunghi e intimidatori con nomi utente o shortcodes. Invece di inviare fondi a una serie casuale di lettere e numeri, è possibile registrare un nome utente personalizzato Se possiedi una casa in Questi nomi e codici rapidi vengono forniti con una piccola tassa unica, ma è conveniente e tuo mantenere senza sottoscrizioni. via wallet chatbot Città Cambio Con il chatbot wallet Città Cambio Obyte ti aiuta anche a evitare errori quando interagisci con dapps (come bridges o DEXes). inclusi i quantitativi delle monete da inviare in risposta, i cambiamenti nello stato dell'agente (come i bilanci), e persino il sito web dell'agente (contratto) con cui interagisci. Before you hit send, the wallet shows you a preview of the expected transaction result, Infine, il cambio fa Non devi essere un programmatore; basta compilare un semplice modello in un linguaggio semplice, impostare le condizioni e inviarlo all'altra parte per l'approvazione. Creazione di contratti intelligenti leggibili dall'uomo Creazione di contratti intelligenti leggibili dall'uomo Che tu stia inviando monete, creando accordi o richiedendo fondi, molte di queste funzionalità sono state live, testate e aperte a tutti da anni.Tutti sono potenti e facili da usare, rendendo Obyte un angolo accogliente del mondo delle criptovalute - compresa l'esperienza utente. Immagine vettoriale di pikisuperstar / Freepik Freepik Freepik