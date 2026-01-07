Kembali ke Dasar: Desain Database sebagai Storytelling

Chris Date, salah satu ayah dari model relasional untuk manajemen data, pernah mengatakan kepada saya bahwa “Semua teori relasional dibangun pada kalkulus predikat.” Semua manusia adalah pencerita dalam satu atau lain cara. kita menyesuaikan ceritanya ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan pekerjaan kita sehari-hari. Jika Anda mendefinisikan tabel database dan tidak dapat menceritakan riwayat data, Anda melakukannya salah. A Look At The Nuts dan Bolts of Storytelling Kisah-kisah yang baik mengikuti aturan. Pixar terkenal mengumpulkan elemen dari sebuah cerita ke dalam rumus yang mereka sebut sebagai tulang belakang cerita: “Sebelumnya pada suatu waktu...” “Dan setiap hari...” “Sampai suatu hari...” “Dan karena itu...” “Dan karena itu...” “Sampai akhirnya...” “Sejak hari itu...” Seseorang bisa memikirkan tulang belakang cerita ini sebagai model untuk ceritanya yang baik. Mengikuti “aturan” ceritanya adalah mengapa kita melihat Woody sebagai pahlawan daripada sampah, Remy sebagai seniman daripada pelanggaran kode kesehatan, dan Nemo sebagai berani, bukan putus asa. Ada banyak kesempatan untuk kreativitas dalam aturan model ini. pencerita yang menginternalisasikan aturan ceritanya yang baik dicari untuk membuat cerita baru dan film baru. Beberapa sutradara, penulis, dan produser mungkin menyimpang dari praktik terbaik cerita ini untuk menceritakan cerita yang tidak sesuai dengan model cerita standar, tetapi film yang tidak memiliki cerita yang jelas akan gagal di kasir setiap kali, bahkan jika mereka ditembak dengan indah. Bagaimana Kita Menganalisis Kisah Dengan Data Di dunia teknologi, seperti di Hollywood, cerita kita tidak hanya dituliskan; mereka ditindaklanjuti. kita menginstruksikan elektron untuk mengukir run ke dalam struktur yang kita definisikan. teknologi lain atau pekerja pengetahuan mungkin merujuk kembali ke apa yang telah kita buat selama bertahun-tahun yang akan datang. Model relasional manajemen data yang dan Pada tahun 1960-an dan 1970-an, SQL Server, Oracle, Snowflake, Redshift, MySQL, Clickhouse, Cockroach DB, DuckDB, dan lainnya tidak akan ada tanpa kerja dua tuan ini. Chris berkencan oleh Ted Codd Berikut adalah contoh tabel yang merujuk dari buku mereka, A Introduction to Database Systems: \n EMP# \n ENAME \n DEPT# \n SALARY E1 Lopez D1 40K E2 Cheng D1 42K E3 Finzi D2 30K E4 Saito D2 35K \n EMP# \n ENAME \n DEPT# \n SALARY E1 Lopez D1 40K E2 Cheng D1 42K E3 Finzi D2 30K E4 Saito D2 35K EMP # Satu Berdiri # Gaji Dalam abstrak, predikat ini didefinisikan sebagai: Employee EMP# disebut ENAME, bekerja di departemen DEPT#, dan mendapatkan gaji SALARY. Secara konkret, kita dapat menafsirkan ini sebagai: “Pekerja E1 bernama Lopez, bekerja di departemen D1, dan mendapatkan gaji 40K.” Sangat mudah untuk menceritakan kisah data yang diwakili tabel ini, yang adalah bagaimana Anda tahu Anda melakukannya dengan benar. Mengapa AI tidak dapat memecahkan masalah kinerja database Anda Saya telah dibawa berulang kali ke situasi di mana kinerja database dianggap buruk, hanya untuk menemukan bahwa struktur data yang dibuat oleh pengembang aplikasi benar-benar mengabaikan dekade aturan praktik terbaik yang didokumentasikan dengan baik yang memastikan menceritakan cerita yang efektif. Jika pengembang aplikasi atau bahkan pengguna bisnis menulis petunjuk yang digunakan alat-alat pemrosesan teks dan generasi teks kami, alat-alat tersebut akan menghasilkan teks yang kemudian harus dimasukkan ke dalam kode kerja yang sebenarnya dan struktur data yang stabil. Kecuali orang-orang yang menerapkan aturan ini mengerti mereka dan alasan mereka, satu-satunya hal yang akan terjadi adalah bahwa struktur data yang berkinerja buruk akan dibuat lebih cepat. Apakah peran Anda adalah arsitek, pengembang, insinyur, pengguna, atau judul lain yang mungkin muncul di masa depan, Anda akhirnya bertanggung jawab atas apa yang bertahan, disimpan, diwakili, dan digunakan untuk memecahkan masalah di masa depan. Kembali ke praktik terbaik ini, yang telah ada selama beberapa dekade, akan membuat Anda menjadi pembangun yang lebih baik, lebih kreatif. Inilah Cara Membuat Tanda Anda Ya, Anda adalah bagian kecil dari sebuah perusahaan. Namun, Anda ingin meninggalkan jejak Anda sendiri di dunia, kan? Whitman mengajukan pertanyaan serupa dalam puisi “O me, O Life!” "What good amid these, O me, O life?" Jawabannya untuk kita semua adalah: "That you are here—that life exists and identity, That the powerful play goes on, and you may contribute a verse." Kisah apa yang akan Anda memutuskan untuk menceritakan? Jika Anda adalah Snowflake Administrator Database atau Data insinyur , DataOps.live dapat membantu. Mulai hari ini — Anda mendapatkan 500 menit gratis setiap bulan! Administrator Database Data insinyur Anda mendapatkan 500 menit gratis setiap bulan!