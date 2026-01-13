CodeRabbit vs Kode Ulasan dalam Kilo: Yang Mana yang Terbaik untuk Anda di 2026

CodeRabbitKiloTypeStandalone alat ulasan kodePlatform rekayasa agen end-to-endPilihan modelSeleksi PenjualPilih secara bebas di antara 500+ model AIPrising$24/seat/bulan (Pro)Prising per token tanpa penanda pada tarif penyediaFitur PlatformCode review hanyaReviews + Coding Agents + Cloud Agents + App Builder + Deploy + MoreIDENoVS Code, JetBrains, CLICodebase indexingYesYesCustom instructionsYesYesDefault Review StylesYesNoes CodeRabbit ProKilo TeamsBiaya bulanan$24/seat$15/seatCode reviewYesYesAI coding agentsNoYesCloud AgentsNoYesApp BuilderNoYesOne-click deployNoYesUsage analyticsBasicAdvanced + AI ROI Alat review kode AI menjanjikan umpan balik yang lebih cepat dan lebih konsisten pada setiap PR, tetapi tidak semua dari mereka terintegrasi dengan cara yang sama ke dalam alur kerja Anda, dan perbedaan tersebut menambah lebih banyak gesekan daripada yang Anda pikirkan. adalah pilihan standalone populer yang telah ada sejak 2023. dalam mengambil pendekatan yang berbeda: itu adalah bagian dari platform rekayasa agen yang lebih luas, dibangun untuk menutup kesenjangan yang telah mengganggu pengembang selama bertahun-tahun. CodeRabbit Kode Revisi Kilo The Problem that AI Code Reviews Solves Masalah yang dipecahkan oleh AI Code Reviews Kita semua telah berada di kedua sisi botol review kode. Sebagai insinyur junior, Anda mendorong PR dan menontonnya duduk selama berhari-hari. reviewer Anda berada di pertemuan. atau produksi pemadam kebakaran. atau hanya terkubur di bawah pekerjaan mereka sendiri. Pada saat umpan balik datang kembali, Anda sudah beralih konteks dua kali dan harus membaca ulang kode Anda sendiri untuk mengingat apa yang Anda pikirkan. Sebagai insinyur senior, Anda melihat sisi lain. Anda memiliki 15 PR yang menunggu untuk perhatian Anda, dan Anda memotong yang lebih kecil hanya untuk melewati barisan. Anda tahu Anda kehilangan hal-hal. semua orang melakukannya. tetapi hanya ada begitu banyak jam dalam sehari. Karena ulasan dapat memakan waktu lama untuk diproses, insinyur akhirnya menambahkan lebih banyak konten ke setiap PR, berharap untuk mendapatkan banyak hal yang ditinjau dalam satu tangkapan bersih. Ulasan kode seharusnya menjadi momen belajar, gerbang kualitas, tempat di mana pengetahuan ditransfer ke seluruh tim. The Agentic Engineering Disconnect Pembuatan Agentic Engineering Disconnect Sebagian besar insinyur menggunakan AI pada titik tertentu dalam alur kerja mereka sekarang. yang telah mencoba alat-alat pengkodean AI menggunakannya setiap hari, dan sekitar 41% dari semua komitmen sekarang didukung oleh AI. 72% dari pengembang Tetapi di sini adalah masalah dengan alur kerja tradisional: Anda membangun di IDE Anda dengan agen pengkodean AI, Anda mendorong, dan kemudian tiba-tiba Anda berada di platform yang sama sekali berbeda. akun yang berbeda. langganan yang berbeda. Anda mengubah konteks dan menunggu manusia untuk menemukan waktu. Fragmensi ini memiliki biaya nyata. Mereka menemukan bahwa insinyur yang menggunakan alat AI sebenarnya 19% lebih lambat untuk menyelesaikan tugas, meskipun mereka percaya mereka 20% lebih cepat. Penelitian 2025 Jika Anda harus beralih platform dan mengelola overhead administrasi hanya untuk mengakses alur kerja penuh, apakah AI benar-benar membantu? atau hanya menciptakan lebih banyak drag? Itulah pertanyaan yang dibangun Code Reviews untuk menjawab. Quick Comparison Perbandingan Cepat CodeRabbitKiloTypeStandalone alat ulasan kodePlatform rekayasa agen end-to-endPilihan modelSeleksi PenjualPilih secara bebas di antara 500+ model AIPrising$24/seat/bulan (Pro)Prising per token tanpa penanda pada tarif penyediaFitur PlatformCode review hanyaReviews + Coding Agents + Cloud Agents + App Builder + Deploy + MoreIDENoVS Code, JetBrains, CLICodebase indexingYesYesCustom instructionsYesYesDefault Review StylesYesNoes CodeRabbit CodeRabbit Kilo Kilo Jenis Jenis Alat Penilaian Kode Standalone Platform Teknik Agen End-to-End Model Seleksi Model Seleksi Penjual terpilih Pilih dari 500+ model AI harga harga $ 24 / tempat duduk / bulan (Pro) Per-token harga tanpa markup pada tarif penyedia Karakteristik Platform Karakteristik Platform Kode Penilaian Hanya Ulasan + Agen Coding + Cloud Agents + App Builder + Deploy + Lebih IDE IDE Tidak Kode VS, JetBrains dan CLI Kode indeksasi Kode indeksasi ya ya ya ya Instruksi Custom Instruksi Custom ya ya ya ya Default review gaya Default review gaya Tidak ya ya The Core Difference Perbedaan inti CodeRabbit adalah produk review kode AI yang didedikasikan. ia terhubung ke repo Anda dan meninjau PR Anda dengan model harga langganan. adalah bagian dari platform rekayasa agen Kilo. ulasan terjadi di tempat yang sama dengan sisa alur kerja pengembangan AI Anda, menggunakan model yang sama, dengan harga yang sama. tidak ada alat terpisah, tidak ada akun terpisah, tidak ada langganan terpisah. Kode Penilaian dalam Kilo Model Flexibility Model Fleksibilitas CodeRabbit memilih model untuk Anda. mereka memutuskan apa yang "baik saja," kapan untuk meng-upgrade, dan Anda bekerja dengan apa pun yang telah mereka konfigurasikan. Mungkin model default mereka berjuang dengan tumpukan Anda.Mungkin Anda membutuhkan umpan balik yang lebih cepat pada PR rutin tetapi alasan yang lebih dalam untuk perubahan kritis keamanan.Mungkin model yang lebih baik jatuh bulan depan, dan Anda terjebak menunggu CodeRabbit untuk menerapkannya. Kilo memungkinkan Anda memilih dari 500+ model dan beralih di antara mereka berdasarkan pekerjaan: Gunakan model ringan seperti MiniMax M2.1. Beralih ke pemikiran yang lebih mendalam dengan Claude Opus 4.5 atau Gemini 3. Ulasan yang sadar biaya tentang repos volume tinggi? Pilih model yang efisien yang sesuai dengan anggaran Anda. Model yang bagus untuk meninjau komponen React mungkin tidak ideal untuk sistem Rust lama. dengan Kilo, Anda tidak perlu berpura-pura satu ukuran cocok untuk semua. Pricing harga CodeRabbit menggunakan harga berbasis kursi tradisional SaaS: Tingkat Gratis: Terbatas pada repos publik, fitur dasar Pro: $ 24 / tempat duduk / bulan (atau $ 19 / bulan dihitung setiap tahun) Perusahaan: Custom pricing Anda membayar per pengembang, terlepas dari berapa banyak ulasan yang sebenarnya mereka jalankan. pengguna berat dan pengguna ringan biaya sama. Kilo menggunakan harga per token pada tarif yang ditetapkan oleh penyedia model. Anda membayar untuk ulasan yang sebenarnya Anda jalankan, tanpa batas harga yang tidak terlihat atau mengganggu. Kilo untuk Teams adalah $ 15 / kursi / bulan dan mencakup akses ke seluruh platform: Platform rekayasa agentik lengkap di IDE atau CLI Anda (dengan mode khusus Code, Ask, Debug, Architect, Orchestrator) Kode Revisi Cloud Agensi Pembuat App Kilo penambahan Analisis Penggunaan dan skor ROI AI Modus agen bersama dan penagihan terpusat Manajemen Tim Prioritas dukungan Semua fitur berbasis penggunaan dikenakan biaya per token, tepat pada biaya penyedia model Platform Teknik Agensi Kode Revisi Cloud Agensi Pembuat App Kilo penambahan Analisis Penggunaan Yang Raja Agen Mode Billing yang terpusat Manajemen Tim CodeRabbit ProKilo TeamsBiaya bulanan$24/seat$15/seatCode reviewYesYesAI coding agentsNoYesCloud AgentsNoYesApp BuilderNoYesOne-click deployNoYesUsage analyticsBasicAdvanced + AI ROI Aplikasi CodeRabbit Pro Aplikasi CodeRabbit Pro Kelompok Kilo Kelompok Kilo Biaya bulanan Biaya bulanan $ 24 / tempat duduk $ 15 / tempat duduk Kode Penilaian Kode Penilaian ya ya ya ya sebagai agen coding sebagai agen coding Tidak ya ya Cloud Agensi Cloud Agensi Tidak ya ya Pembuat App Pembuat App Tidak ya ya One-Click Menggunakan One-Click Menggunakan Tidak ya ya Analisis Penggunaan Analisis Penggunaan dasar Perkembangan + ROI Tim 10 orang membayar $ 240 / bulan untuk CodeRabbit Pro. Tim yang sama membayar $ 150 / bulan untuk Kilo ditambah penggunaan AI mereka pada biaya penyedia model, dan mendapatkan lebih banyak fungsionalitas. Platform Cohesion Platform kohesi CodeRabbit adalah alat independen. ia melakukan satu hal dengan baik, dan semua yang lain dalam alur kerja Anda hidup di tempat lain. Kilo hidup di dalam platform yang sama di mana Anda sudah menulis kode dengan AI. No Tool Switching: Ulasan, pengkodean, debugging, dan implementasi semua terjadi di satu tempat. Sessions Sync Everywhere: Kilo Sessions bertahan di VS Code, JetBrains, CLI, dan Cloud Agents. Mulai tugas di laptop Anda, periksa status ulasan di mobile, selesai di IDE yang berbeda. Ship When It Passes: Kilo Deploy memungkinkan Anda untuk pergi dari PR yang disetujui untuk penyebaran langsung dalam satu klik. The Full Platform: Ulasan Anda terjadi di samping pengkodean agen dengan mode khusus, Cloud Agents, Parallel Agents, App Builder, dan Autocomplete. Review Customization Pertimbangan Customization CodeRabbit memungkinkan Anda mengkonfigurasi ulasan melalui file atau dashboard mereka: meninjau instruksi dan area fokus, filtrasi berbasis jalur, pengaturan spesifik bahasa, dan konfigurasi tingkat tim. .coderabbit.yaml Kilo memberi Anda kontrol melalui dashboard dan instruksi kustom: Review Styles: Strict flag everything for production services and security-critical code. Balanced adalah tempat manis bagi sebagian besar tim, menangkap apa yang penting tanpa membiarkan Anda tenggelam dalam kebisingan. Area fokus: Pilih apa yang diprioritaskan oleh reviewer: kerentanan keamanan, masalah kinerja, deteksi bug, gaya kode, cakupan tes, atau kesenjangan dokumentasi. Instruksi Kustom: Tambahkan aturan Anda sendiri. konvensi tim Anda, pola spesifik domain, kasus tepi yang harus ditangkap oleh peninjau. When to Choose CodeRabbit Cara Memilih CodeRabbit : CodeRabbit makes sense if Anda ingin alat independen dan puas dengan pengaturan pengkodean AI Anda saat ini (atau tidak menggunakan satu). Anda lebih suka menjaga alat AI Anda terpisah. Anda lebih suka harga yang tetap. Anda tidak perlu fleksibilitas model. When to Choose Code Reviews in Kilo Kapan Memilih Kode Ulasan dalam Kilo : Kilo's Code Reviews makes sense if Anda menggunakan berbagai alat pengkodean AI dan ingin mereka dalam satu platform. Anda ingin fleksibilitas model untuk memilih model yang tepat untuk setiap pekerjaan. Anda lebih suka harga berbasis penggunaan yang berskala dengan penggunaan aktual. Anda menghargai open source. (Periksa program OSS Sponsorship kami jika Anda seorang pemelihara open source!) Anda ingin mengkonsolidasikan akun, penagihan, dan penggabungan kredit. The Bigger Picture Gambar yang lebih besar Pilihan antara CodeRabbit dan Kilo's Code Reviews bukan hanya tentang fitur review kode. CodeRabbit cocok dengan model tradisional: alat khusus, masing-masing melakukan satu hal dengan baik, disatukan ke dalam alur kerja. Kilo mewakili realisasi yang lebih baru: bahwa gesekan konteks-beralih antara alat AI biaya lebih dari fleksibilitas yang dirasakan untuk mencampur dan mencocokkan. Getting Started with Code Reviews in Kilo Memulai dengan Ulasan Kode dalam Kilo Code Reviews sekarang tersedia di Mendaftar dengan akun gratis untuk mencobanya hari ini: Jumlah Kilo Dashboard Jumlah Kilo Dashboard Mendaftar/Login ke Kilo Menghubungkan repo Anda melalui tab Integrasi Aktifkan AI Code Review di tab Code Reviews Pilih model Anda, ulas gaya, dan area fokus Pilih repositori mana yang harus menerima ulasan otomatis Mendaftar / Log In Integrasi Tab Kode Penilaian Tab Tentu saja, petugas akan mengurus sisanya. 