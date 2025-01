Refactoring 019 - Ինչպես վերականգնել էլփոստի հասցեները

Ասա մեկ և միայն մեկ անգամ

TL;DR. Խուսափեք էլփոստի կրկնօրինակ վավերացումներից:

Խնդիրները հասցեագրված

Code Smell 20 - Վաղաժամ օպտիմիզացում

Քայլեր

Բացահայտեք, թե որտեղ է էլփոստի վավերացման տրամաբանությունը կրկնօրինակված:

Ստեղծեք Email Address դաս՝ վավերացման կանոնները ամփոփելու համար:

Refactor կոդը՝ չմշակված տողերի փոխարեն Email Address դասը օգտագործելու համար:

Նմուշ կոդ

Նախկինում

public class Person { private String emailAddress; // Primitive Obsession public void setEmailAddress(String emailAddress) { // Duplicated code if (!emailAddress.matches( "^[\\w.%+-]+@[\\w.-]+\\.[a-zA-Z]{2,}$")) { throw new IllegalArgumentException( "Invalid email address format"); } this.emailAddress = emailAddress; } } public class JobApplication { private String applicantEmailAddress; public void setApplicantEmailAddress(String emailAddress) { // Duplicated code if (!emailAddress.matches( "^[\\w.%+-]+@[\\w.-]+\\.[a-zA-Z]{2,}$")) { throw new IllegalArgumentException( "Invalid email address format"); } this.applicantEmailAddress = emailAddress; } }

հետո

public class EmailAddress { // 2. Create an `EmailAddress` class to encapsulate validation rules. private final String value; public EmailAddress(String value) { // The rules are in a single place // And all objects are created valid if (!value.matches("^[\\w.%+-]+@[\\w.-]+\\.[a-zA-Z]{2,}$")) { throw new IllegalArgumentException( "Invalid email address format"); } this.value = value; } } public class Person { private final EmailAddress emailAddress; public Person(EmailAddress emailAddress) { // 1. Identify where email validation logic is duplicated. // 3. Refactor code to use the `Email Address` // class instead of raw strings. // No validation is required this.emailAddress = emailAddress; } } public class JobApplication { private EmailAddress applicantEmailAddress; public JobApplication(EmailAddress applicantEmailAddress) { this.applicantEmailAddress = applicantEmailAddress; } }

Տեսակ

[x] Կիսաավտոմատ

Անվտանգություն

Այս վերամշակումն ապահով է, եթե չմշակված էլփոստի տողերի բոլոր երևույթները փոխարինեք «EmailAddress» դասով և ապահովեք, որ բոլոր թեստերն անցնեն:

Ինչու է կոդը ավելի լավ:

Դուք հետևողական եք դարձնում էլփոստի վավերացումը ձեր դիմումում:





Քանի որ վավերացման կանոնները կենտրոնացված են մեկ տեղում, կոդը ավելի հեշտ է դառնում պահպանելը:





Դուք նաև նվազեցնում եք անհամապատասխան տրամաբանության հետևանքով առաջացած սխալների ռիսկը:





Իրական աշխարհում Email Addresses փոքր օբյեկտներ են, որոնք գոյություն ունեն և տողեր չեն:





Վերամշակված կոդը ավելի մոտ է իրական աշխարհի MAPPER- ին:





Ուշադրություն դարձրեք, որ բիեկցիոն անունները կարևոր են: Դա կօգնի ստեղծել EmailAddress , ոչ թե Email , քանի որ էլփոստը պետք է համապատասխանի իրական հաղորդագրությանը:





Թույլ մի տվեք, որ վաղաժամ օպտիմիզատորները ձեզ ասեն, որ այս լուծումն ունի կատարողականի տույժ:





Նրանք երբեք իրական չափորոշիչներ չեն անում իրական աշխարհի տվյալների հետ:

Refactor հետ AI

