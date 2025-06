OpenAI- ը ցանկանում է նախագծել, թե ինչպես դուք ապրում եք AI- ի հետ

OpenAI- ը ավելի հայտնի է ChatGPT- ի համար, որը գործիք է, որը մարդիկ տպագրում են: Այժմ ընկերությունը ցանկանում է վերահսկել այն, ինչ դուք տպագրում եք եւ խոսում եք, սեղմեք, տպագրեք, կամ նույնիսկ տպագրեք:





Մայիսին, OpenAI- ը բացել է Jony Ive- ի AI սարքավորումների սարքավորումների բեռնելը, IO- ը, $ 6.5 մլն է: Ավելի քան 55 ինժեներներ եւ դիզայններ, որոնք շատ են Apple- ի առաջատար աշխատակիցները, միացան են OpenAI- ի հետ: Ive- ի դիզայնային ընկերությունը, LoveFrom- ը, պետք է վերահսկել OpenAI- ի առաջին սարքավորումների արտադրանքի զարգացման:





The deal signals a shift in OpenAI's strategy: From backend software provider to full-stack AI experience company. Քանի որ, երբ դուք ունեք platform, դուք ունեք փորձը.





Ավելի շատ հարցեր տպագրում է այս գործը.Ի՞նչ սարքավորումներ է OpenAI- ը պատրաստում ստեղծել: Ինչու պետք է վտանգավորվել, որ սարքավորումներ կանգնածեն հիմա: Ի՞նչ է կատարվում, երբ AI ընկերությունը սկսում է մտածել, թե ինչպես է պլատֆորմացիա:Այսն է, թե ինչ է անում եւ թե ինչ է նշանակում.





From AI Engine to AI Ecosystem

Այսպիսինքն, OpenAI-ը խաղացել է ինտրաթելացիայի գործառույթը: Նրա մոդելները օգտագործում են Microsoft Copilot- ը, աջակցում են արտադրողներին API- ի միջոցով, եւ աշխատում են app- ում եւ վեբ բլոգերներում: Բայց շատ պլատֆորմները, որտեղ օգտագործողները հասկանում են այդ գործիքները, ինչպիսիք են Microsoft- ի էլեկտրոնային համակարգը, Apple- ի սարքերը եւ բլոգերները, ինչպիսիք են Google Chrome- ը, վերահսկվում են այլ մարդիկ: OpenAI- ը կառուցում է ինտրաթելացիությունը, բայց այդ ինտրաթելացիայի տարածքը հաճախ միասնական է:





Այս վերցնելը այն մասին է, որ փոխվում է: OpenAI- ը սարքավորումների սեփականության միջոցով ստանում է վերահսկողությունը ամբողջ ինտերնետային ռեժիմի վրա: Այն ավելի էլ չի պետք է ներգրավվել այլ մարդի ինտերնետում: Այն կարող է դիզայնել փորձը end-to-end- ի համար: Դա հնարավորություն է: OpenAI- ը ցանկանում է ստեղծել նոր տեսակի սարքավորումներ, որը կառուցվել է AI- ի վրա. ոչ մի հեռախոսը chatbot- ի ծրագրի հետ: ինչ-որ բան ամբողջապես վերահսկվել է այն աշխարհում, որտեղ AI- ը է սկսելի վայրը, ոչ add-on- ը:





The Potential Upside: Experience, Data, and Revenue

Ապրանքանիշը ապահովում է OpenAI- ի ազատությունը, որը ներառում է խոսքի առաջին ինտերնետներ, հաստոցային հիմնված վերահսկողություններ, կամ միջավայրի համակարգչային առանձնահատկություններ, որոնք ավելի շատ են, քան սերունդներ եւ սեղմիչներ: OpenAI- ը կարող է որոշել, թե ինչպես արագ է մոդելը պատասխանել, թե ինչ տեսակի ինտերֆեյս վերահսկողում է այն, եւ թե ինչպես անձնական կամ հստակ է գործիչը:





Երբ OpenAI- ը մատակարարում է սարքը, այն ստանում է առաջին մատակարարի մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակարարման մատակ





Այսօր OpenAI- ը բիզնես APIs- ի եւ ChatGPT Plus- ի սարքավորումների միջոցով գնում է գումար: մի սարքավորումը բացում է ավելի շատ ծառայություններ, ինչպիսիք են premium ծառայություններ, AI- ի հզոր ծրագրեր եւ կարող է նույնիսկ մի նոր տեսակի app store- ը, որը կենտրոնանում է ավտոմատ գործիչների վրա:





Այսպիսինե, դա արտադրանքի մասին է, բայց դա նաեւ խողովակների եւ բիզնես մոդելների մասին է:

The Risks: Hardware Is a High-Stakes Game

Բացի այդ ամենը, շատ ծրագրային ընկերություններ չեն արտադրում սարքավորումներ: Hardware- ը ծախսեր է, հեշտ է զարգացման եւ դժվար է ծախսել: Բարձրագույն գույքները ցածր են: Լոգեժիա ավելի խոշոր է: Բարձր սխալը: Amazon- ի Fire Phone- ը սխալ է: Meta- ը դեռ փնտրում է Quest- ի միջոցով:





OpenAI- ը ոչ մի փորձ է այս տարածքում: Բարձրացված սարքավորումների կառուցումը նշանակում է մեռնել մատակարարման ցանցերը, հաճախորդների աջակցություն եւ սարքավորումների խնդիրները, որոնք չեն ճշգրտաբար հարմարվում prompt- ի ինժեներինգի հետ: Այնուհետեւ, այն է ռեժիմային վտանգը: Մի սխալ մեռնել կարող է սխալել OpenAI- ի բրենդը: Մի հաջող մեռնել, որը սխալ մեռնում է օգտվողների տվյալները, կարող է մեռնել վերահսկողություն կամ վերահսկողություն հաճախորդների կողմից: Այսպիսով, դա ոչ մի ցածր վտանգի խաղը: Դա մի կախված թռչակ է մի ամբողջական նոր տոմսում:





The Role of Design: Framing the Future of AI

OpenAI- ը կարող է պատրաստ լինել սարքավորումների մեջ թռչել, քանի որ այն ստանում է դիզայնի առաջատարությունը: Jony Ive եւ իր թիմը հայտնի են գեղեցիկ արտադրանքի ստեղծման համար, եւ նրանք հայտնի են տեխնոլոգիաների թռչելու համար: Նրանք iPhone- ի եւ Apple Watch- ի հետ աշխատել են միասին դիզայնելու համար, որը այնքան բնական է, որ նրանք վերլուծել են գործառույթը չափազանց:





Արդյոք այն կարեւոր է, քանի որ այսօր AI- ը դեռ զգում է, ինչպիսիք են ծրագրային ապահովման: մոդելային, ռեակտիկ, եւ սովորաբար սխալ է: Դուք կանգնեք այն, այն պատասխանում է: Դա հզոր է, բայց այն չի հասանելի: Որ լավ նախագծված AI սարքավորումը կարող է վերցնել այն դինամիկությունը, որը նվազեցնում է սխալը: Հիմնական նպատակը չէ, որ AI- ը տեսանելի է, բայց ապրում է:





Այսպիսին է, որտեղ արտադրանքի դիզայնը եւ օգտագործողի փորձը դիզայնը միասին են: Դա այն մասին, թե ինչպես աշխատում է այն, երբ դուք օգտագործում եք այն: Լավ դիզայնը ստեղծում է affordances, կամ մանրամասներ, որոնք օգնում են Ձեզ հասկանալ, թե ինչ կարող եք անել մի սարքի հետ: Մի կոճակը առաջարկում է Ձեզ սեղմել այն: Լուսային պլսը նշում է, որ համակարգը լսում է: Մի քիչ քաշը թույլ է տալիս Ձեզ իմանալ, որ նա լսել է ձեզ:





Նրանք ձեւավորում են, թե՞ AI- ը զգում է որպես օգնական ընկեր կամ սխալային ինտերֆեյս: Եթե OpenAI- ը ստանում է այդ սխալները ճիշտ, իր սարքավորումներ կարող են անել AI- ի հետ աշխատելու անջատ եւ բնական: Եթե այն ստանում է այն ճիշտ, տեխնոլոգիանը զգում է անջատական, ոչ թե այն, թե ինչպես հեշտ է մոդելը ներսում:





OpenAI-ի բաղադրիչը այն է, որ հաջորդ թռչունը կունենա ոչ միայն մոդելային դիզայնից: Այն կունենա ճիշտ բաղադրիչների ստեղծման միջոցով (ֆիզիկական, տեսական եւ բուժական) այնպես, որ AI- ը կարող է դարձնել օրինակային կյանքի մասը, ոչ թե պահանջում է ուշադրություն: Այն պահանջում է հստակ գիտություն gesture, motion, feedback եւ rhythm- ի մասին: Այն պահանջում է իմանալ, թե ինչպես օգտագործողները շարժվում են, վախենում են եւ որոշում են:





Սա է դիզայնի արժեքը այս մակարդակում: համակարգչային դիզայնը օգտագործվում է մարդային գործառույթին եւ AI- ի ժամանակին, այդ տեսակի դիզայնը նշանակում է, թե ինչ է փորձը:

The Data Question: More Than a Side Effect

Արդյոք, ցանկացած խոսքը AI-ի մասին պետք է բաղկացած է ինտերնետային բաղկացածությունը: Երբ OpenAI- ը ստեղծում է իր սեփական սարքի, այն չի պարզապես իմանալ ավելի շատ մասին, թե ինչպես մարդիկ օգտագործում են AI-ը: Դա պետք է ավելի հզոր լինել, որպեսզի իմանալ.





Բարձրագույն մոդելների դասընթացը ավելի դժվար է, քանի որ տվյալների սահմանափակումներ կանգնած են: Բարձրագույն մոդելների դասընթացը կանգնած է: Բարձրագույն մոդելների դասընթացը կանգնած է: Բարձրագույն մոդելների դասընթացը կանգնած է: Հիմնական մոդելների դասընթացը կանգնած է: Դա թույլ է տալիս OpenAI-ը ստեղծել իր սեփական տվյալների սարքավորումը օգտագործողների հավելվածության միջոցով, վերահսկված միջավայրում, ավելի բարձր որակի մոդելների հետ: Այսպիսով ընկերությունը կարող է տրամադրել ավելի բարձր որակի մոդելների դասընթաց:





Բայց դա նաեւ տպագրում է OpenAI- ի համար, որ այդ տվյալները պատասխանատվություն է գործել: Ոչ ոք իմանալ է, թե ինչ է վերադառնալ, կամ նույնիսկ անսահմանափակություն, կարող է տպագրել մեծ ճշգրիտությունը: Transparency, control, and opt-in defaults will be essential.





Why Now? And What Comes Next?

Արդյոք, թե ինչու պետք է դա անել այժմ? Կրթ պատասխանը այն է, որ ժամանակն է: AI- ը մի նոր փուլում է: The hype- ը ծածկվել է պլատֆորմացիայի շփման մեջ: Google- ը մատակարարում է AI- ի հետազոտությունները եւ օգնություններ: Apple- ը GenAI- ի համար iOS- ում փակում է: Meta- ը Llama- ի մատակարարում է իր էլեկտրոնային համակարգում: Բոլորը շփում են ինտերֆորմացիայի սեփականության համար:





OpenAI- ի հզորագույն սերտիֆիկ սերտիֆիկ սերտիֆիկ սերտիֆիկ սերտիֆիկ սերտիֆիկ սերտիֆիկ սերտիֆիկ սերտիֆիկ սերտիֆիկ սերտիֆիկ սերտիֆիկ սերտիֆիկ սերտիֆիկ սերտիֆիկ սերտիֆիկ սերտիֆիկ սերտիֆիկ սերտիֆիկ սերտիֆիկ





The Big Picture

Այս գործառույթը այն մասին է, որտեղ AI- ը տանում է այստեղ: Դա сигнал է, որ OpenAI- ը տեսնում է դիզայնը, փորձը եւ հավասարությունը, ինչպիսիք են մոդելային կատարումը: Որ AI-ի հաջորդ գոտի կցանկանանան լինել контекст, ինչպես նաեւ հզորությունը:





Ընկերությունը խաղում է, որ AI- ի مستقبلը պետք է ապրում է այն գործի վրա, որը դուք մնում եք, սխալը, որը դուք խոսում եք, եւ ժամանակը, երբ դուք հասկանում եք օգնության համար: Դա ցանկանում է լինել այն, ով կառուցել է այն ժամանակը:





Արդյոք դա աշխատում է: Դա շատ արագ է խոսել, բայց բաղադրիչը հուսալի է: Եթե AI- ի مستقبلը տեղադրվում է օրական, անձնական ինտերնետում, OpenAI- ը ցանկանում է դիզայնել այն مستقبلը: Եվ այժմ, առաջին անգամ, այն ունի թիմը եւ տեսքը, որը կարող է փորձել: