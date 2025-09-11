Կարդալ, թե ինչ է 2045 թ. առաջին մահի պատճառը:

«Ես 1988 թ., այն ժամանակ, երբ էլեկտրոնային հեռախոսներ ունեն սխալներ, եւ սխալը անհրաժեշտ էր. Դուք ցանկանում եք խոսել մեկին: Գնացրեք հեռախոսը, լսեք հեռախոսային տոնը, մոռացրեք սխալը, եւ հույս ունեք, որ դուք չեք սխալում: Այս ժամանակի տեխնոլոգիաների կոշիկը պողպատել է պողպատային հեռախոսի փոխանակման համար, կամ մոռացրեք հագուստը. Ես հիշում եմ, որ կյանքը տեւել է համակարգիչների եւ բջջային հեռախոսների առաջ, ոչ, բայց ես: Այն ժամանակը, երբ հարմարավետությունը նշանակում էր, որ գիտեք ձեր ամուսնորդը, պահեք թվային քարտեզ տեւողության կոճակը, կամ վերցրեք խոշոր թվային թվային հեռախոսների գրքերում: Դա արագ է, անսահմանափակ է, տղամարդկանց. Բարձր արագ, մի dekad է, եւ բջջային հեռախոսները հայտնաբերվել են. Մեծ, մետաղական տեսակի գեղեցիկներ, որոնք մի քանի անգամ զգում է կյանքը փոքրիկ, արագ, եւ, ճշգրիտապես, մի քանի վախենում է: Այնուհետեւ ստացել է սմարթֆոններ, ծրագրեր, հաղորդագրություններ, եւ անսահմանափակ ping կապը. Այժմ հարմարավետությունը նշանակում է սեղմել էկրանը: Ապրանքներ տեւում, ուղղություններ վերահսկվում է իրական ժամանակում, պատասխանները լույսի ճշգրիտից, մինչեւ դուք նույնիսկ ավարտել հարցը: «Ես սիրում եմ այն, ես օգտագործում եմ այն, ես խթանում եմ այն, իմ աշխատանքը ներառում է տեխնոլոգիաների վրա, եւ ես ստանում եմ նոր գործիքներ եւ թվային գործիքներ: Հիմնականապես ամեն բիզնեսը - առողջապահության եւ խանութների համար - հիմնված է համակարգերի վրա, որոնք օգնում են ինձ սովորել սիրել: Ես ոչ միայն հաճախորդ եմ: Ես մի մասը մեքենայի: Այնուհետեւ, որքան ավելի եմ խթանում այն, այն ամենը ավելի բարիք է: Բայց վերջին անգամ, այն սկսել է զգալ տարբեր. ավելի սխալ է: Որպես գեղեցիկ, բայց սխալ սենյակային ընկերը, ով վերահսկում է ձեր սենյակները, երբ դուք փնտրում եք: Չնայած նորարարությունը եւ ավելի շատ, ինչպիսիք են վերահսկողությունը, որը կախված է առաջադեմով: Բոլոր ծրագրերը, բոլոր սարքավորումներ, բոլոր «պասկածում են terms- ում»- ը ոչ միայն կյանքը հեշտացնում են: այն մասին է, որ մեր սխալները, մեր շարժումները, մեր հարաբերություններ, մեր ցանկությունները: Հեղինակը այն է, ինչպիսիք են: Հեղինակը այն է, ինչպիսիք են: Հեղինակը այն է, ինչպիսիք են: Իհարկե, որքան ավելի հպարտ եմ cryptocurrency- ի, decentralized finance- ի եւ governance- ի հետ, այնքան ավելի հեշտ է տեսնել այն: Tech- ը ոչ միայն հիդրավլիկ ինտրաֆորմացիա է: Այն ձեւավորում է ուժը, ձեւավորում է ընկերությունը, ձեւավորում է այն, ինչ նույնիսկ նշանակում է լինել ազատ: Եվ առեւտրը, որը մենք ստեղծում ենք հարմարավետության համար, ավելի մեծ է, քան շատ մարդիկ հասկանում են: «Ես կարծում եմ, որ ես կարող եմ լինել ճշգրտական սերտիֆիկները, որոնք կասկածեն: Մեկ օր, ապագա մարդերը կասկածեն ապագա, եւ կասկածեն: «Ո՞րն է այդ ամեն ինչը: Դուք չեք տեսնում, թե ինչ է այս կասկածում»: Մենք կասկածել ենք, կառուցել ենք թվային, եւ սիրել ենք այնքան, որ մենք կասկածել ենք սխալները: խուսափությունը, ինտեգրիտությունը, ինտեգրիտությունը, կասկածողությունը, մի քանի անգամ «պասկած եւ կարծում» ժամանակը: Երկու, երկու տարի այս ճանապարհով, թե ինչ է կյանքը տեսնում: Հիմա, մենք չենք մեր սարքավորումներներին: Հիմա, մենք չենք մեր սարքավորումներներին: Հիմա, մենք կարող ենք մոռանալ, թե ինչպես աշխատել, առանց կապի: Հիմա, algorithms- ը չի առաջարկում միայն այն, ինչ մենք տեսնում ենք կամ գնում ենք, բայց սեղմում է, թե ինչպես մենք կարծում ենք, թե ով ենք հավատում, եւ թե ինչ մենք հավատում ենք: Հեշտություն կունենա սեղմություն: Հիմա, որ սեղմություն կունենա սեղմություն: Ահա, թե ինչն է ինձ անում. Երեխաները, ովքեր աճում են հիմա, երբեք չի գիտեն, թե ինչ է այն, որ չի հասանելի: Դա տեւում է տեւում տեւում շատ երկար, որպեսզի մի բան ստեղծել: Դա լուծել է մի խնդիրը, առանց Google- ի: Դու ունեք ինտերնետը, որը չի պահանջվում: Նրանք բաղադրիչները - հզորությունը, հզորությունը, վախենությունը - արագ ծխում են, երբ բոլոր պահանջները անմիջապես պատասխանվում են: Ես սիրում եմ տեխնոլոգիան, ես պետք է. Ես կառուցում եմ այն հետ, բայց ես նաեւ զգում եմ, որ բռչունները կանգնած են, կանգնած են բաղկացած նորարարություններների եւ անսահմանափակ ինտեգրմանների համար: Ես օգտագործում եմ ամեն գործիք, ամեն աշխատանքային թռչուն, ամեն հարմարավետությունը, որը ես երջանիկ եմ: Դա դեռ ոչ մի թռչուն: Դա անսահմանափակ կանգնած է: Ապրիշի հագուստը հագուստ է: Ես կանգնած եմ տեխնոլոգիան, ես աշխատում եմ այն հետ, ես անսահմանափակ եմ այն հետ, բայց երբեմն կանգնեմ, որ կարող եմ զգալ, որ այն կանգնած է ինձ, ինչպիսիք են: «Ապրիշ...» Մենք գնում ենք մի թվային կոճի մեջ, եւ ամենամեծ մասը այն է, թե ինչպես հարմար է այն ներսում: Տվային կոճը չգտնում է: Այն այստեղ է, մեկ սեղմելի ինտեգրումը մեկ անգամ: Եվ երաժշտությունը - կամ նույնիսկ երաժշտությունը - այն է, որ ես օգնում եմ կառուցել այն, կարող է, երբ կոճում եմ մի մմում, որ մի այլ մարդ է ներսում: Հիմնական հարցը այն չէ, որ տեխնոլոգիան պետք է որոշել հաջորդ 20 տարի, այն պետք է: Հիմնական հարցը այն է, որ մենք պետք է գիտենք, թե այն ժամանակ, երբ դա կատարվում է: