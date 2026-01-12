Բարձր cryptocurrency հնարավորությունը այս ամիսը: BTC Whales Rotate- ը այս գեղեցիկ cryptocurrency- ում, քանի որ protocol launch- ը մոտ է

Bitcoins- ի վերջին փոխանակումներ են բաղադրել առեւտրի միջեւ փոխանակման. BTC- ը ցույց է տալիս, որ հզոր է բազմաթիվ altcoins- ի հետ, բայց վերահսկողությունը կառուցվել է մոտ հիմնական մակարդակներում: Այսպիսով, որոշ մեծ բաղադրիչները սկսում են փոխանակել բաղադրիչները ցածր գների բաղադրիչների համար, որոնք նրանք կարծում են, որ կարող են առաջարկել ավելի ուժեղ վերահսկողության հնարավորություն շուկայի հաջորդ փուլում: Մեկը գեղեցիկ թվային անուններ, որոնք ստանում են ուշադրություն, Mutuum Finance (MUTM) է, նոր ծրագրը, որը կառուցում է առջեւի բեռնել պտուտակը, որը առաջատար է, ինչը շատ մարդիկ ասում են, որ կարող է լինել վերլուծություն: Bitcoins (BTC) բովանդակությունը Bitcoin- ը (BTC) դեռ է մեծագույն cryptocurrency- ը շուկայական քանակով եւ հաճախ տեսվում է որպես լայնագույն cryptocurrency- ի շուկայական շուկայական շուկայական շուկայական շուկայական շուկայական շուկայական շուկայական շուկայական. Վերջին շաբաթերի ընթացքում, գինը գործառույթը արել է վերականգնում է հիմնական տարածքները, որոնք կանգնած են ավելի բարձր. Crypto charts ցույց են տալիս, որ BTC- ը փորձարկվել է այդ մակարդակները մի քանի անգամ, բայց դեռ չի կատարել ճշգրիտ թռիչք: The crypto fear and greed index reflects a market in flow, where traders are cautious about placing new large directional bets. Mutuum Finance (MUTM) Վիքիպահեստում Mutuum Finance- ը (MUTM) կառուցում է Ethereum- ում decentralized loan protocol, որը աջակցում է Peer-to-Contract (P2C) եւ Peer-to-Peer (P2P) շուկանները: Երկու շուկանները թույլ են տալիս բեռնել եւ բեռնել, բայց նրանք տարբեր են համատեղելի տեսակը եւ լայնությունը: Այս mtTokens- ը ներառում է բաղադրույքներ եւ բաղադրույքներ, որոնք բաղադրույքները բաղադրույքները բաղադրույքները բաղադրույքները բաղադրույքները բաղադրույքները բաղադրույքները բաղադրույքները բաղադրույքները բաղադրույքները բաղադրույքները բաղադրույքները բաղադրույքները բաղադրույքները բաղադրույքները բաղադրույքները բաղադրույքները բաղադրույքները բաղադրույքները բաղադրույքները բաղադրույքները բաղադրույքները բաղադրույքները բաղադրույքները բաղադրույքները բաղադրույքները բաղադրույքները բաղադրույքները բաղադրույք P2P շուկայում նաեւ աջակցում է բեռնել եւ բեռնել, բայց ուղղակի օգտվողի համեմատության միջոցով: Բեռնելները ապահովում են բեռնելները բեռնելով եւ ընտրել են տարբեր բեռնելների մոդելների եւ բեռնելների տեսակի միջեւ: LTV- ի (Lend-to-Value) արժեքը որոշում է, թե ինչպես է բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջջային բջջային բջջային բջջային բջջջային բջջային բջջջային բջջային բջջային բջջային բջջջային բջջային բջջջային բջջային բջջային բջջային բջջջային բջջային բ Տեղինակային տեղեկություններ եւ անվտանգության մեթոդներ Mutuum Finance- ի token- ը, MUTM- ը, այժմ աշխատում է առաջադեմ առաքում, որը առաջադեմ է մի քանի մակարդակներում: Նախադեմ առաքում ունի կատկված token- ի գները եւ կատկված առաքումներ յուրաքանչյուր մակարդակի համար: Նախադեմ առաքումները օգտվել են ցածր գներով, եւ tokens- ը շարունակվում է վաճառել կատկած առաքում: Նախադեմ առաքումը սկսվել է 2025 թ. առաջին մակարդակում $0.01- ում, եւ այժմ առաքում է $0.04- ի մոտ, 7- ում, որը նշանակում է, որ սկսած մակարդակից մոտ 300% -ի գույքը: MUTM- ի ամբողջ մատակարարությունը 4 միլիոն տոմս է, 45% -ը առաջ վաճառքի համար: Այժմ 825 միլիոն MUTM- ները վաճառվել են, եւ մատակարարների քանակը բարձրացել է 18,800-ից: Բարձրացվել է $ 19.7M-ը, որը հասանելի է առեւտրային եւ ինտերնետային գնումների համար: Mutuum Finance- ը աջակցում է քարտի վճարումներ, որը լայնեցնում է մատակարարների հասանելիությունը, ովքեր ցանկանում են ավելի ուղղակի առեւտրային փոխանցման համար օգտագործել արտաքին փոխանցման համար: Հասկանում են, որ այս հարմարավետությունը կարող է օգնել մատակարարների լայնագույն բազանը եւ diversify ինտերնետային բազանը: Բրիտանիայի հետազոտությունների կենտրոնը, որը վերցնում է Mutuum Finance- ը The review covered contract logic, բեռնել եւ բեռնել մոդելներ, վկայական կառավարման, եւ բեռնել ճանապարհներ. Halborn անվտանգությունը Halborn անվտանգությունը Հիմնական հոդված՝ Stablecoin- ը Mutuum Finance- ի զարգացման Roadmap-ը փակվում է The team- ը հայտարարել է, որ V1- ը Ethereum- ի Sepolia testnet- ում debuts է, նախքան մատակարարման mainnet- ի համար: V1 protocol launch V1 պրոֆեսիոնալ բեռնել Երբ սկսվել է, պտուտակը կարող է ապահովել Live-on-Chain բեռնել եւ բեռնել շուկաները, ինչպես նաեւ պտուտակային պայմանները, բեռնել մեխանիկությունը եւ բեռնել բեռնել բեռնելը: Սա շատ թարգմանողները տեսնում են այս պտուտակի առաջին արտադրանքի սխալը: Որոշ մասնագետները հավատում են, որ եթե V1- ը խնամում է խնամողների պահանջը եւ Stability Forms- ը առաջին ամիսների ընթացքում, MUTM- ը կարող է վերադառնալ $0.28- ից $0.34- ում: Արդյոք, այն կարող է նշանակել, որ շուկայի գրասենյակները բացահայտել են, որ այդ տեսանյութերը հիմնված են արժույթների վերահսկողության վրա, որտեղ մանրամասները եւ օգտագործումը սկսում են ազդել տոմսի գինը, ոչ միայն շուկայի արագությունը: Mutuum Finance- ը պլանավորում է տեղադրել stablecoin- ի աջակցությունը: Stablecoins- ը աշխատում է որպես կարեւոր մետաղական բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջջային բջջային բջջջային բջջջային բջջային բջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջ Mutuum Finance- ի (MUTM) մասին ավելի շատ տեղեկատվություն ստանալը ներքեւում: Գլխավոր էջ : https://www.mutuum.com https://www.mutuum.com Բրիտանիա : <https://linktr.ee/mutuumfinance](https://linktr.ee/mutuumfinance) \n \n Այս պատմությունը Posted as a press release by Btcwire under HackerNoon's Business Blogging Program. Այս պատմությունը Posted as a press release by Btcwire under HackerNoon's Business Blogging Program. Գնեք ձեր սեփական հետազոտություն, նախքան ստանալ ցանկացած ֆինանսական որոշումը.