Hogyan építsünk egy AWS Bedrock felügyelő ügynököt az EC2 és a CloudWatch feladatok automatizálására

Az Amazon Bedrock ügynökök olyanok, mint az intelligens asszisztensek az AWS infrastruktúrájához – érvelhetnek, eldönthetik, hogy mit tegyenek a következő lépésben, és a Lambda funkciók használatával cselekvéseket indíthatnak el. Ebben a cikkben megmutatom, hogyan építettem felügyelő ügynököt, amely több AWS Lambdát szervez: \n \n \n \n \n \n List EC2 instances, \n \n Fetch their CPU metrics from CloudWatch, \n \n \n Combine both results intelligently — all without the agent ever calling AWS APIs directly. By the end, you’ll understand how Bedrock Agents work, how to use action groups, and how to chain Lambdas through a supervisor function — a clean, scalable pattern for multi-step automation. Ellenőrizzük a diagramot és más példákat, hogy mi az ügynök, a jobb láthatóság és a megértés érdekében: A felhasználó felhívja a Bedrock ügynököt (1) valamilyen feladattal, mondjuk, „mennyi TV van a készletben?”. Az ügynök meghatározott utasítással tudja, hogy ha a kérdés a készlet állapotának ellenőrzésével kapcsolatos, akkor meg kell hívnia (2) az „adatbázis” akciócsoportot (3, AG). Az adatbázis AG-ben egy lambda funkciót határoztunk meg használni (4), és ez a lambda ellenőrzi az állapotot a DynamoDB táblázatban (5), megkapja a választ (6,7) és visszaadja a választ a felhasználónak (8). Nézzünk még egy példát: Minden ügynöknek több cselekvési csoportja lehet, például szeretnénk információt kapni néhány AWS erőforrásról, mint például az összes ECS-feladat felsorolása, a logika ugyanaz, mint az előzőnél. Még több példa: Hozzáadtunk még egy AG-t EKS cselekvési csoportokkal. Mint itt láthatja, minden cselekvési csoportnak több lambda funkciója is lehet, amelyhez kéréseket tehet. Az akciócsoport és a lambda funkció bármilyen funkcionalitással rendelkezhet, még akkor is, ha adatokat kell szereznie egy harmadik fél API-jából az időjárási adatok vagy a repülőjegyek rendelkezésre állása érdekében. Remélem, hogy most egy kicsit világos, és térjünk vissza a felügyelő ügynök beállításához: Az AWS konzolon nyissa meg a Bedrock → Ügynökök → Ügynök létrehozása Adjon nevet és hozzon létre Miután létrehozta, megváltoztathatja a modellt, ha akarja, vagy megtarthatja a Claude-t alapértelmezés szerint. Add hozzá az ügynök leírását és utasításait.A következő lépésben létrehozott cselekvési csoport 
 
 
 
 
 
 
 
Ön az AWS fő felügyelő ügynöke. Cél: Segítség az AWS infrastruktúrájának elemzésében. A cselekvési csoportok: 
 
ec2: list_instances → returns instance list + instanceIds A szabályok : 
 
 
Soha ne hívja közvetlenül az AWS API-kat. For EC2:
 
 
 
Call ec2__list_instances Mindig használd a „gondolkodást" a cselekvés előtt. A cselekvési csoportok: \n \n ec2: list_instances → visszaadja az instance listát + instanceIds A szabályok : \n \n \n Soha ne hívja közvetlenül az AWS API-kat. For EC2:\n \n \n \n Call ec2__list_instances Mindig használd a „gondolkodást” a cselekvés előtt. Megjegyzés : ec2 - cselekvési csoport neve list_instances - funkciónév, mint korábban említettem - minden akciócsoporthoz több funkció is tartozhat Kattintson a „Save” És a tetején a „Készítés” gombok.A készítés aktív lesz, ha ment. Csúsztassa le a cselekvési csoportba → Add Cselekvési csoport. felhívás - új lambda funkció létrehozása, ahol azonosnak kell lennie, mint ahogyan az ügynök utasításaiban meghatároztuk list_instances Adja hozzá a cselekvési csoport nevét és leírását, kattintson a létrehozásra, majd ismét a „Mentés” és a „Előkészítés” lehetőségre. Menjen a lambda függvényre, Bedrock létrehozta a függvényt az EC2 előtaggal a nevében, és adja hozzá ezt a kódot: import logging\nfrom typing import Dict, Any\nfrom http import HTTPStatus\nimport boto3\n\nlogger = logging.getLogger()\nlogger.setLevel(logging.INFO)\n\nec2_client = boto3.client('ec2')\n\ndef lambda_handler(event: Dict[str, Any], context: Any) -> Dict[str, Any]:\n """\n AWS Lambda handler for processing Bedrock agent requests related to EC2 instances.\n \n Supports:\n - Listing all EC2 instances\n - Describing a specific instance by ID\n """\n try:\n action_group = event['actionGroup']\n function = event['function']\n message_version = event.get('messageVersion', 1)\n parameters = event.get('parameters', [])\n\n response_text = ""\n\n if function == "list_instances":\n # List all EC2 instances\n instances = ec2_client.describe_instances()\n instance_list = []\n for reservation in instances['Reservations']:\n for instance in reservation['Instances']:\n instance_list.append({\n 'InstanceId': instance.get('InstanceId'),\n 'State': instance.get('State', {}).get('Name'),\n 'InstanceType': instance.get('InstanceType'),\n 'PrivateIpAddress': instance.get('PrivateIpAddress', 'N/A'),\n 'PublicIpAddress': instance.get('PublicIpAddress', 'N/A')\n })\n response_text = f"Found {len(instance_list)} EC2 instance(s): {instance_list}"\n\n elif function == "describe_instance":\n # Expect a parameter with the instance ID\n instance_id_param = next((p for p in parameters if p['name'] == 'instanceId'), None)\n if not instance_id_param:\n raise KeyError("Missing required parameter: instanceId")\n\n instance_id = instance_id_param['value']\n result = ec2_client.describe_instances(InstanceIds=[instance_id])\n instance = result['Reservations'][0]['Instances'][0]\n response_text = (\n f"Instance {instance_id} details: "\n f"State={instance['State']['Name']}, "\n f"Type={instance['InstanceType']}, "\n f"Private IP={instance.get('PrivateIpAddress', 'N/A')}, "\n f"Public IP={instance.get('PublicIpAddress', 'N/A')}"\n )\n\n else:\n response_text = f"Unknown function '{function}' requested."\n\n # Format Bedrock agent response\n response_body = {\n 'TEXT': {\n 'body': response_text\n }\n }\n\n action_response = {\n 'actionGroup': action_group,\n 'function': function,\n 'functionResponse': {\n 'responseBody': response_body\n }\n }\n\n response = {\n 'response': action_response,\n 'messageVersion': message_version\n }\n\n logger.info('Response: %s', response)\n return response\n\n except KeyError as e:\n logger.error('Missing required field: %s', str(e))\n return {\n 'statusCode': HTTPStatus.BAD_REQUEST,\n 'body': f'Error: {str(e)}'\n }\n\n except Exception as e:\n logger.error('Unexpected error: %s', str(e))\n return {\n 'statusCode': HTTPStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR,\n 'body': f'Internal server error: {str(e)}'\n }\n MEGJEGYZÉS: a funkció válaszának Bedrock-specifikus formátumban kell lennie, a részletek megtalálhatók a dokumentációban: https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/agents-lambda.html Miután frissítette a funkciókódot, válassza a Configuration → permissions → role name funkciót, és hozzon létre egy új inline politikát: Mint a JSON: {\n "Version": "2012-10-17",\n "Statement": [\n {\n "Sid": "Statement1",\n "Effect": "Allow",\n "Action": [\n "ec2:DescribeInstances"\n ],\n "Resource": [\n "*"\n ]\n }\n ]\n}\n Most visszatérhetünk az ügynökünkhöz, és kattintson a "Test", írja be a szöveget, hogy ellenőrizze, hogy tényleg működik-e: Az első cselekvési csoport a vártnak megfelelően működik, lehetővé teszi egy további cselekvési csoport hozzáadását a cloudwatch mutatóinak felsorolásához: Az akciócsoport neve - Cloudwatch A funkció neve getMetrics, adjunk hozzá leírást és paramétereket, mivel ennek a lambda-nak ismernie kell a példányt vagy intances-t a paraméterek ellenőrzéséhez. Frissítse az ügynök utasítását, hogy elmagyarázza, hogyan szeretnénk használni az új cselekvési csoportot, majd ismét kattintson a „Ments" és a „Előkészítés" gombra. 
 
 
 
 
 
 
 
Ön az AWS fő felügyelő ügynöke. Cél: Segítség az AWS infrastruktúrájának elemzésében. A cselekvési csoportok: 
 
 
ec2: describeInstances → returns instance list + instanceIds cloudwatch: getMetrics → igényel instance_ids A szabályok : 
 
 
 
Soha ne hívja közvetlenül az AWS API-kat. For EC2 + CPU:
 
 
 
 
 
Call ec2__describeInstances Extract instanceIds Call cloudwatch__getMetrics Az eredmények kombinálása. Mindig használd a „gondolkodást" a cselekvés előtt. For EC2 + CPU:\n \n \n \n \n \n Call ec2__describeInstances Extract instanceIds Call cloudwatch__getMetrics Az eredmények kombinálása. Mindig használd a „gondolkodást” a cselekvés előtt. Most lehetővé teszi, hogy frissítse a cloudwatch funkciók kódját: import boto3\nimport datetime\nimport logging\nimport json\nfrom typing import Dict, Any\nfrom http import HTTPStatus\n\nlogger = logging.getLogger()\nlogger.setLevel(logging.INFO)\n\ndef lambda_handler(event: Dict[str, Any], context: Any) -> Dict[str, Any]:\n try:\n action_group = event["actionGroup"]\n function = event["function"]\n message_version = event.get("messageVersion", 1)\n parameters = event.get("parameters", [])\n\n region = "us-east-1"\n instance_ids = []\n\n # --- Parse parameters ---\n for param in parameters:\n if param.get("name") == "region":\n region = param.get("value")\n elif param.get("name") == "instance_ids":\n raw_value = param.get("value")\n if isinstance(raw_value, str):\n # Clean up stringified list from Bedrock agent\n raw_value = raw_value.strip().replace("[", "").replace("]", "").replace("'", "")\n instance_ids = [x.strip() for x in raw_value.split(",") if x.strip()]\n elif isinstance(raw_value, list):\n instance_ids = raw_value\n\n logger.info(f"Parsed instance IDs: {instance_ids}")\n\n if not instance_ids:\n response_text = f"No instance IDs provided for CloudWatch metrics in {region}."\n else:\n cloudwatch = boto3.client("cloudwatch", region_name=region)\n now = datetime.datetime.utcnow()\n start_time = now - datetime.timedelta(hours=1)\n metrics_output = []\n\n for instance_id in instance_ids:\n try:\n metric = cloudwatch.get_metric_statistics(\n Namespace="AWS/EC2",\n MetricName="CPUUtilization",\n Dimensions=[{"Name": "InstanceId", "Value": instance_id}],\n StartTime=start_time,\n EndTime=now,\n Period=300,\n Statistics=["Average"]\n )\n datapoints = metric.get("Datapoints", [])\n if datapoints:\n datapoints.sort(key=lambda x: x["Timestamp"])\n avg_cpu = round(datapoints[-1]["Average"], 2)\n metrics_output.append(f"{instance_id}: {avg_cpu}% CPU (avg last hour)")\n else:\n metrics_output.append(f"{instance_id}: No recent CPU data")\n except Exception as e:\n logger.error(f"Error fetching metrics for {instance_id}: {e}")\n metrics_output.append(f"{instance_id}: Error fetching metrics")\n\n response_text = (\n f"CPU Utilization (last hour) in {region}:\\n" +\n "\\n".join(metrics_output)\n )\n\n # --- Bedrock Agent response format ---\n response_body = {\n "TEXT": {\n "body": response_text\n }\n }\n\n action_response = {\n "actionGroup": action_group,\n "function": function,\n "functionResponse": {\n "responseBody": response_body\n }\n }\n\n response = {\n "response": action_response,\n "messageVersion": message_version\n }\n\n logger.info("Response: %s", response)\n return response\n\n except Exception as e:\n logger.error(f"Unexpected error: {e}")\n return {\n "statusCode": HTTPStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR,\n "body": f"Internal server error: {str(e)}"\n }\n És frissítse a cloudwatch lambda engedélyeket, mint az ec2 lambda esetében: {\n "Version": "2012-10-17",\n "Statement": [\n {\n "Sid": "Statement1",\n "Effect": "Allow",\n "Action": [\n "cloudwatch:GetMetricStatistics"\n ],\n "Resource": [\n "*"\n ]\n }\n ]\n}\n Próbáld ki újra EC2 és CloudWatch cselekvési csoportjaink vannak, és az ügynök hívhatja őket, hogy megkapja az EC2 példányok és CPU-metrikáik listáját. Ahelyett, hogy az ügynök mind az EC2-t, mind a CloudWatch-ot külön-külön hívná, a felügyelő gondoskodik erről a logikáról.Először az EC2-funkciót hívja, hogy az összes példányt megkapja, majd átadja ezeket a példányazonosítókat a CloudWatch-funkcióra a mutatók megszerzéséhez, és végül mindent egyértelmű eredményre egyesít. Ily módon az ügynöknek csak egy műveletre van szüksége - a felügyelőre -, míg a felügyelő koordinálja az összes lépést a háttérben. Adjon meg egy nevet és leírást Adja meg a funkció nevét és leírását És frissítse az ügynök utasításait, hogy elkerülje az ec2 és a CloudWatch cselekvési csoportok közvetlen hívását: Kattintson a „Megmentés” és a „Előkészítés” gombra. A felügyelő lambda funkciók kódjának frissítése, NOTE: need to update your EC2 and Cloudwatch functions name in the code below: import boto3\nimport json\nimport logging\nimport re\nimport ast\n\nlogger = logging.getLogger()\nlogger.setLevel(logging.INFO)\n\nlambda_client = boto3.client("lambda")\n\ndef lambda_handler(event, context):\n try:\n action_group = event["actionGroup"]\n function = event["function"]\n parameters = event.get("parameters", [])\n message_version = event.get("messageVersion", "1.0")\n\n # Parse parameters\n region = "us-east-1"\n for param in parameters:\n if param.get("name") == "region":\n region = param.get("value")\n\n # Decide routing\n if function == "analyzeInfrastructure":\n logger.info("Supervisor: calling EC2 and CloudWatch")\n\n # Step 1: call EC2 Lambda\n ec2_payload = {\n "actionGroup": "ec2",\n "function": "list_instances",\n "parameters": [{"name": "region", "value": region}],\n "messageVersion": "1.0"\n }\n\n ec2_response = invoke_lambda("ec2-yeikw", ec2_payload) #### CHANGE TO YOUR EC2 FUNCTION NAME\n instances = extract_instance_ids(ec2_response)\n\n # Step 2: call CloudWatch Lambda (if instances found)\n if instances:\n cw_payload = {\n "actionGroup": "cloudwatch",\n "function": "getMetrics",\n "parameters": [\n {"name": "region", "value": region},\n {"name": "instance_ids", "value": instances}\n ],\n "messageVersion": "1.0"\n }\n cw_response = invoke_lambda("cloudwatch-ef6ty", cw_payload) #### CHANGE TO YOUR CLOUDWATCH FUNCTION NAME\n final_text = merge_responses(ec2_response, cw_response)\n else:\n final_text = "No instances found to analyze."\n\n else:\n final_text = f"Unknown function: {function}"\n\n # Construct Bedrock-style response\n response = {\n "messageVersion": message_version,\n "response": {\n "actionGroup": action_group,\n "function": function,\n "functionResponse": {\n "responseBody": {\n "TEXT": {"body": final_text}\n }\n }\n }\n }\n\n logger.info("Supervisor response: %s", response)\n return response\n\n except Exception as e:\n logger.exception("Error in supervisor")\n return {\n "statusCode": 500,\n "body": f"Supervisor error: {str(e)}"\n }\n\n\ndef invoke_lambda(name, payload):\n """Helper to call another Lambda and parse response"""\n response = lambda_client.invoke(\n FunctionName=name,\n InvocationType="RequestResponse",\n Payload=json.dumps(payload),\n )\n result = json.loads(response["Payload"].read())\n return result\n\n\ndef extract_instance_ids(ec2_response):\n """Extract instance IDs from EC2 Lambda response"""\n try:\n body = ec2_response["response"]["functionResponse"]["responseBody"]["TEXT"]["body"]\n\n # Try to extract JSON-like data after "Found X EC2 instance(s):"\n if "Found" in body and "[" in body and "]" in body:\n data_part = body.split(":", 1)[1].strip()\n try:\n instances = ast.literal_eval(data_part) # safely parse the list\n return [i["InstanceId"] for i in instances if "InstanceId" in i]\n except Exception:\n pass\n\n # fallback regex in case of plain text\n return re.findall(r"i-[0-9a-f]+", body)\n except Exception as e:\n logger.error("extract_instance_ids error: %s", e)\n return []\n\n\ndef merge_responses(ec2_resp, cw_resp):\n """Combine EC2 and CloudWatch outputs"""\n ec2_text = ec2_resp["response"]["functionResponse"]["responseBody"]["TEXT"]["body"]\n cw_text = cw_resp["response"]["functionResponse"]["responseBody"]["TEXT"]["body"]\n return f"{ec2_text}\\n\\n{cw_text}"\n Ismét hozzáadjuk a felügyeleti lambda engedélyeket az EC2 és a Cloudwatch funkciókhoz, például: {\n "Version": "2012-10-17",\n "Statement": [\n {\n "Sid": "VisualEditor0",\n "Effect": "Allow",\n "Action": "lambda:InvokeFunction",\n "Resource": [\n "arn:aws:lambda:us-east-1:<account_id>:function:ec2-<id>",\n "arn:aws:lambda:us-east-1:<account_id>:function:cloudwatch-<id>"\n ]\n }\n ]\n}\n Újra teszteljük a funkciót, és meglepő módon nem sikerül Ellenőriztem a Supervisor felügyelő funkció naplóit, és ezt látom Az egyik úgy tűnik, hogy nem mutat semmit hasznos, de nem - a trükk 3000.00ms. az alapértelmezett lambda funkció időtartama, lehetővé teszi, hogy állítsa be. Menj a felügyelő funkció - konfiguráció - általános és szerkessze a Timeout paraméter , megváltoztattam 10 másodperc És ez segített! Ezt a funkciót tovább bővítheti az AWS számlázási elemzés hozzáadásával, hogy megtalálja a legdrágább erőforrásokat vagy a legtöbbet. , és így tovább, és nem kell kizárólag az AWS erőforrásokra korlátozódnia. Drága ec2 példányok futtatása