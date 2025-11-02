Új történelem

Hogyan építsünk egy AWS Bedrock felügyelő ügynököt az EC2 és a CloudWatch feladatok automatizálására

by
byTokarev Artem@tokarevartem

DevOps Engineer

2025/11/02
featured image - Hogyan építsünk egy AWS Bedrock felügyelő ügynököt az EC2 és a CloudWatch feladatok automatizálására
Tokarev Artem

About Author

Tokarev Artem HackerNoon profile picture
Tokarev Artem@tokarevartem

DevOps Engineer

Read my storiesTudj meg többet

HOZZÁSZÓLÁSOK

avatar

HANG TAGOK

cloud#amazon-bedrock#cloudwatch#aws-automation#ai-agent#lambda-functions#ec2-monitoring#aws-bedrock-tutorial#hackernoon-top-story

EZT A CIKKET BEMUTATTA

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories