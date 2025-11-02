Indlela yokwakha i-AWS Bedrock Supervisor Agent ukuvelisa i-EC2 kunye ne-CloudWatch Tasks

I-Amazon Bedrock Agents iinkonzo ze-smart ye-infrastructure yakho ye-AWS - zinokufundisa, ukhethe into elandelayo kunye nokukhuthaza imisebenzi usebenzisa i-Lambda function. Kule nqaku, ndiya kubonisa njani i-Supervisor Agent eyenza i-AWS Lambdas ezininzi ukuze: \n \n \n \n \n \n List EC2 instances, \n \n Fetch their CPU metrics from CloudWatch, \n \n \n Combine both results intelligently — all without the agent ever calling AWS APIs directly. By the end, you’ll understand how Bedrock Agents work, how to use action groups, and how to chain Lambdas through a supervisor function — a clean, scalable pattern for multi-step automation. Sishayele kwi-diagram kunye nezinye iingxelo yokuba i-agent, ukuze ufumane kunye nokunxibelelana kakuhle: Umdlali uqhagamshelane ne-Agent ye-Bedrock (1) kunye nemisebenzi, umzekelo, "ngaba uninzi le-TV emangalisayo?" I-Agent uyazi ngexesha elidlulileyo ukuba ukuba umxholo uqhagamshelane ne-check-stock status, kufuneka uqhagamshelane (2) kwi-action group ye-"database" (3, AG). Kwi-database AG, sisebenzisa i-lambda function (4), kwaye le lambda uqhagamshelane ne-status kwi-DynamoDB table (5), ufumane isibhozo (6,7) kwaye uqhagamshelane isibhozo kwi-user (8). Nceda siphinde enye isibonelo: Wonke i-agent ingaba iindidi ezininzi zokusebenza, umzekelo, siya ufuna ukufumana ulwazi malunga neengxaki ze-AWS, njenge-listing zonke iingxaki ze-ECS, i-logic yinto efanayo kunye neengxaki ezidlulileyo. Ukucacisa i-agent e-AG ukuba uqhagamshele - kufuneka usebenzisa i-prompt. Kwakhona umzekelo: I-AG ye-EKS yeengxaki zokusebenza ezininzi. Njengoko ufumana apha, ngamnye iengxaki ingaba i-lambda engaphezulu kweengxaki. Kule isibonelo, iingxaki zihlanganisa kunye nokunciphisa izixeko ezininzi zeengxaki ze-K8S ezikhoyo. I-action group kunye ne-lambda function ingaba nayiphi na umsebenzi, nangona ufuna ukufumana idatha kwi-API ye-third-party ukufumana idatha ye-weather okanye i-flight ticket availability. Ndingathanda ukuba i-clarity yinto elula ngoku, kwaye siyafumane kwi-supervisor agent setup yethu: Kwi-Console ye-AWS, ufake i-Bedrock → Agents → Yenza i-agent Yenza i-imeyile kwaye Yenza Emva kokufumana, unako ukuguqulwa imodeli ukuba ufuna okanye ukugcina Claude ngokufanelekileyo. Ndicinga Nova Premier 1.0 Ukongeza umzekelo kunye neengxelo ye-Agent. Iqela le-action siya kuvelisa ngexesha elandelayo \n \n \n \n \n \n \n \n Ngaba unomdla we-AWS Supervisor. Indawo: Ukuncedisa i-infrastructure ye-AWS. Iingxowa zokusebenza: \n \n ec2: list_instances → ivumela i-instance list + instanceIds Ukucaciswa: \n \n \n Uya kuthetha kwi-AWS APIs ngqo. For EC2:\n \n \n \n Call ec2__list_instances Ukusetyenziswa njalo kwi-"Thinking" ngaphambi kokusebenza. Ngaba unomdla we-AWS Supervisor. Ngena kwi-function yakho ye-lambda, i-Bedrock yenza i-function kunye ne-EC2 ye-prefix kwi-imeyili kunye nokongeza ikhowudi elandelayo: import logging\nfrom typing import Dict, Any\nfrom http import HTTPStatus\nimport boto3\n\nlogger = logging.getLogger()\nlogger.setLevel(logging.INFO)\n\nec2_client = boto3.client('ec2')\n\ndef lambda_handler(event: Dict[str, Any], context: Any) -> Dict[str, Any]:\n """\n AWS Lambda handler for processing Bedrock agent requests related to EC2 instances.\n \n Supports:\n - Listing all EC2 instances\n - Describing a specific instance by ID\n """\n try:\n action_group = event['actionGroup']\n function = event['function']\n message_version = event.get('messageVersion', 1)\n parameters = event.get('parameters', [])\n\n response_text = ""\n\n if function == "list_instances":\n # List all EC2 instances\n instances = ec2_client.describe_instances()\n instance_list = []\n for reservation in instances['Reservations']:\n for instance in reservation['Instances']:\n instance_list.append({\n 'InstanceId': instance.get('InstanceId'),\n 'State': instance.get('State', {}).get('Name'),\n 'InstanceType': instance.get('InstanceType'),\n 'PrivateIpAddress': instance.get('PrivateIpAddress', 'N/A'),\n 'PublicIpAddress': instance.get('PublicIpAddress', 'N/A')\n })\n response_text = f"Found {len(instance_list)} EC2 instance(s): {instance_list}"\n\n elif function == "describe_instance":\n # Expect a parameter with the instance ID\n instance_id_param = next((p for p in parameters if p['name'] == 'instanceId'), None)\n if not instance_id_param:\n raise KeyError("Missing required parameter: instanceId")\n\n instance_id = instance_id_param['value']\n result = ec2_client.describe_instances(InstanceIds=[instance_id])\n instance = result['Reservations'][0]['Instances'][0]\n response_text = (\n f"Instance {instance_id} details: "\n f"State={instance['State']['Name']}, "\n f"Type={instance['InstanceType']}, "\n f"Private IP={instance.get('PrivateIpAddress', 'N/A')}, "\n f"Public IP={instance.get('PublicIpAddress', 'N/A')}"\n )\n\n else:\n response_text = f"Unknown function '{function}' requested."\n\n # Format Bedrock agent response\n response_body = {\n 'TEXT': {\n 'body': response_text\n }\n }\n\n action_response = {\n 'actionGroup': action_group,\n 'function': function,\n 'functionResponse': {\n 'responseBody': response_body\n }\n }\n\n response = {\n 'response': action_response,\n 'messageVersion': message_version\n }\n\n logger.info('Response: %s', response)\n return response\n\n except KeyError as e:\n logger.error('Missing required field: %s', str(e))\n return {\n 'statusCode': HTTPStatus.BAD_REQUEST,\n 'body': f'Error: {str(e)}'\n }\n\n except Exception as e:\n logger.error('Unexpected error: %s', str(e))\n return {\n 'statusCode': HTTPStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR,\n 'body': f'Internal server error: {str(e)}'\n }\n Qaphela: Ukusabela umsebenzi kufuneka kwi-Bedrock-specific format, iinkcukacha ziyafumaneka kwi-documentation: https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/agents-lambda.html Emva kokuba uhlaziywa ikhowudi yakho ye-function - ufike kwi-Configuration → permissions → role name ukwenza i-inline policy entsha: Njengoko JSON: {\n "Version": "2012-10-17",\n "Statement": [\n {\n "Sid": "Statement1",\n "Effect": "Allow",\n "Action": [\n "ec2:DescribeInstances"\n ],\n "Resource": [\n "*"\n ]\n }\n ]\n}\n Ngoku kunokufika kwi-agent yethu kwaye nqakraza "Test", ubeka i-text ukuze zibonise ukuba isebenza ngokwenene: Cool! Iqela leqela leqela lokuqala isebenza njenge-anticipated, ukongeza iqela elinye leqela ukuyifaka i-cloudwatch: Igama le-action group - i-cloudwatch Igama le-function yi-getMetrics, ukongezela isifundo kunye neengxaki, njengoko le lambda kufuneka uyazi i-instance okanye i-intances ukuyifaka i-metric ye-Lambda. Ukuhlaziywa kwe-agent yokubonisa indlela yokusebenzisa i-action group entsha, kwaye nqakraza "Save" kunye ne-"Prepare" kwakhona \n \n \n \n \n \n \n \n Ngaba unomdla we-AWS Supervisor. Indawo: Ukuncedisa i-infrastructure ye-AWS. Iingxowa zokusebenza: \n \n \n ec2: describeInstances → ivumela umxokozelo umxokozelo + instanceIds i-cloudwatch: getMetrics → iimfuno ye-instance_ids Ukucaciswa: \n \n \n \n Never call AWS APIs directly. For EC2 + CPU:\n \n \n \n \n \n Call ec2__describeInstances Extract instanceIds Call cloudwatch__getMetrics Ukudibanisa imiphumela. Ukusetyenziswa njalo kwi-"Thinking" ngaphambi kokusebenza. Ngaba unomdla we-AWS Supervisor. Ngaba ufake ikhowudi yethu ye-cloudwatch: import boto3\nimport datetime\nimport logging\nimport json\nfrom typing import Dict, Any\nfrom http import HTTPStatus\n\nlogger = logging.getLogger()\nlogger.setLevel(logging.INFO)\n\ndef lambda_handler(event: Dict[str, Any], context: Any) -> Dict[str, Any]:\n try:\n action_group = event["actionGroup"]\n function = event["function"]\n message_version = event.get("messageVersion", 1)\n parameters = event.get("parameters", [])\n\n region = "us-east-1"\n instance_ids = []\n\n # --- Parse parameters ---\n for param in parameters:\n if param.get("name") == "region":\n region = param.get("value")\n elif param.get("name") == "instance_ids":\n raw_value = param.get("value")\n if isinstance(raw_value, str):\n # Clean up stringified list from Bedrock agent\n raw_value = raw_value.strip().replace("[", "").replace("]", "").replace("'", "")\n instance_ids = [x.strip() for x in raw_value.split(",") if x.strip()]\n elif isinstance(raw_value, list):\n instance_ids = raw_value\n\n logger.info(f"Parsed instance IDs: {instance_ids}")\n\n if not instance_ids:\n response_text = f"No instance IDs provided for CloudWatch metrics in {region}."\n else:\n cloudwatch = boto3.client("cloudwatch", region_name=region)\n now = datetime.datetime.utcnow()\n start_time = now - datetime.timedelta(hours=1)\n metrics_output = []\n\n for instance_id in instance_ids:\n try:\n metric = cloudwatch.get_metric_statistics(\n Namespace="AWS/EC2",\n MetricName="CPUUtilization",\n Dimensions=[{"Name": "InstanceId", "Value": instance_id}],\n StartTime=start_time,\n EndTime=now,\n Period=300,\n Statistics=["Average"]\n )\n datapoints = metric.get("Datapoints", [])\n if datapoints:\n datapoints.sort(key=lambda x: x["Timestamp"])\n avg_cpu = round(datapoints[-1]["Average"], 2)\n metrics_output.append(f"{instance_id}: {avg_cpu}% CPU (avg last hour)")\n else:\n metrics_output.append(f"{instance_id}: No recent CPU data")\n except Exception as e:\n logger.error(f"Error fetching metrics for {instance_id}: {e}")\n metrics_output.append(f"{instance_id}: Error fetching metrics")\n\n response_text = (\n f"CPU Utilization (last hour) in {region}:\\n" +\n "\\n".join(metrics_output)\n )\n\n # --- Bedrock Agent response format ---\n response_body = {\n "TEXT": {\n "body": response_text\n }\n }\n\n action_response = {\n "actionGroup": action_group,\n "function": function,\n "functionResponse": {\n "responseBody": response_body\n }\n }\n\n response = {\n "response": action_response,\n "messageVersion": message_version\n }\n\n logger.info("Response: %s", response)\n return response\n\n except Exception as e:\n logger.error(f"Unexpected error: {e}")\n return {\n "statusCode": HTTPStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR,\n "body": f"Internal server error: {str(e)}"\n }\n Kwaye ukuguqula iingcebiso ze-cloudwatch ze-lambda efana ne-ec2 lambda: {\n "Version": "2012-10-17",\n "Statement": [\n {\n "Sid": "Statement1",\n "Effect": "Allow",\n "Action": [\n "cloudwatch:GetMetricStatistics"\n ],\n "Resource": [\n "*"\n ]\n }\n ]\n}\n Ukubuyekeza kwakhona Thina i-EC2 kunye ne-CloudWatch action groups, kwaye ziya kubhalwe kwi-agent ukuze ufumane i-instances ye-EC2 kunye ne-CPU ye-metric zayo. Ngoku, siza ukongezelela i-Supervisor yokwenza le nkqubo emangalisayo kunye ne-efficient. Kwimeko ye-agent yokufaka i-EC2 kunye ne-CloudWatch ngokufanelekileyo, i-Supervisor ithatha i-logic yayo. Okokuqala ithetha i-EC2 yokufaka zonke iingxaki, ke i-ID yeengxaki zithunyelwe kwi-CloudWatch yokufaka ama-metric, kwaye ekugqibeleni iye yenza yonke into efanayo. Ngokwenza oku, umlawuli kufuneka uqhagamshelane nje umsebenzi - umlawuli - kwaye umlawuli uqhagamshelane zonke iingxaki kwi-background. I-Clean, i-Faster, kunye ne-Maintenance elula. Yenza igama kunye ne-description Faka igama le function kunye ne-description Kwakhona ukuguqulwa izicelo ze-agent ukuze ukunceda ukuhanjiswa ngqo kwi-ec2 kunye ne-CloudWatch action groups: Nqakraza “Save” kunye “Prepare”. Ukuhlaziywa kwe-supervisor lambda function code, NOTE: need to update your EC2 and Cloudwatch functions name in the code below: import boto3\nimport json\nimport logging\nimport re\nimport ast\n\nlogger = logging.getLogger()\nlogger.setLevel(logging.INFO)\n\nlambda_client = boto3.client("lambda")\n\ndef lambda_handler(event, context):\n try:\n action_group = event["actionGroup"]\n function = event["function"]\n parameters = event.get("parameters", [])\n message_version = event.get("messageVersion", "1.0")\n\n # Parse parameters\n region = "us-east-1"\n for param in parameters:\n if param.get("name") == "region":\n region = param.get("value")\n\n # Decide routing\n if function == "analyzeInfrastructure":\n logger.info("Supervisor: calling EC2 and CloudWatch")\n\n # Step 1: call EC2 Lambda\n ec2_payload = {\n "actionGroup": "ec2",\n "function": "list_instances",\n "parameters": [{"name": "region", "value": region}],\n "messageVersion": "1.0"\n }\n\n ec2_response = invoke_lambda("ec2-yeikw", ec2_payload) #### CHANGE TO YOUR EC2 FUNCTION NAME\n instances = extract_instance_ids(ec2_response)\n\n # Step 2: call CloudWatch Lambda (if instances found)\n if instances:\n cw_payload = {\n "actionGroup": "cloudwatch",\n "function": "getMetrics",\n "parameters": [\n {"name": "region", "value": region},\n {"name": "instance_ids", "value": instances}\n ],\n "messageVersion": "1.0"\n }\n cw_response = invoke_lambda("cloudwatch-ef6ty", cw_payload) #### CHANGE TO YOUR CLOUDWATCH FUNCTION NAME\n final_text = merge_responses(ec2_response, cw_response)\n else:\n final_text = "No instances found to analyze."\n\n else:\n final_text = f"Unknown function: {function}"\n\n # Construct Bedrock-style response\n response = {\n "messageVersion": message_version,\n "response": {\n "actionGroup": action_group,\n "function": function,\n "functionResponse": {\n "responseBody": {\n "TEXT": {"body": final_text}\n }\n }\n }\n }\n\n logger.info("Supervisor response: %s", response)\n return response\n\n except Exception as e:\n logger.exception("Error in supervisor")\n return {\n "statusCode": 500,\n "body": f"Supervisor error: {str(e)}"\n }\n\n\ndef invoke_lambda(name, payload):\n """Helper to call another Lambda and parse response"""\n response = lambda_client.invoke(\n FunctionName=name,\n InvocationType="RequestResponse",\n Payload=json.dumps(payload),\n )\n result = json.loads(response["Payload"].read())\n return result\n\n\ndef extract_instance_ids(ec2_response):\n """Extract instance IDs from EC2 Lambda response"""\n try:\n body = ec2_response["response"]["functionResponse"]["responseBody"]["TEXT"]["body"]\n\n # Try to extract JSON-like data after "Found X EC2 instance(s):"\n if "Found" in body and "[" in body and "]" in body:\n data_part = body.split(":", 1)[1].strip()\n try:\n instances = ast.literal_eval(data_part) # safely parse the list\n return [i["InstanceId"] for i in instances if "InstanceId" in i]\n except Exception:\n pass\n\n # fallback regex in case of plain text\n return re.findall(r"i-[0-9a-f]+", body)\n except Exception as e:\n logger.error("extract_instance_ids error: %s", e)\n return []\n\n\ndef merge_responses(ec2_resp, cw_resp):\n """Combine EC2 and CloudWatch outputs"""\n ec2_text = ec2_resp["response"]["functionResponse"]["responseBody"]["TEXT"]["body"]\n cw_text = cw_resp["response"]["functionResponse"]["responseBody"]["TEXT"]["body"]\n return f"{ec2_text}\\n\\n{cw_text}"\n Kwakhona, ukongeza izicelo ze-supervisor lambda ukufumana iinkqubo zethu ze-EC2 kunye ne-Cloudwatch, umzekelo: {\n "Version": "2012-10-17",\n "Statement": [\n {\n "Sid": "VisualEditor0",\n "Effect": "Allow",\n "Action": "lambda:InvokeFunction",\n "Resource": [\n "arn:aws:lambda:us-east-1:<account_id>:function:ec2-<id>",\n "arn:aws:lambda:us-east-1:<account_id>:function:cloudwatch-<id>"\n ]\n }\n ]\n}\n Lets ukuhlola umsebenzi kwakhona, kwaye ngokucacileyo ibonakali Ndicinga i-superusor supervisor i-function logs yaye ndingathanda oku Enye kuziwa ukuba akubonisa akukho nto elithakazelisayo, kodwa akukho - i-hint 3000.00ms. i-default lambda function timeout, ivumela ukucacisa. Go to supervisor function - configuration - general and edit Timeout parameter , Ndicala kwi-10 iiveki Ndiya kukunceda! Uyakwazi ukuvelisa oku kwimfuneko ngokongeza i-AWS Billing Analysis ukufumana iimveliso ezininzi ezininzi okanye ezininzi , njl. yaye ungenza ukuba ungenza kuphela iimveliso ze-AWS. Nceda uqhagamshelane ukuba ungenza iimveliso ze-external. iindidi ezininzi ze-ec2 eziqhutywa