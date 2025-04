RedotPay kreye patenarya ak StraitsX ak Visa pou transfòme depans dijital yo

**HONG KONG, Hong Kong, 10 fevriye 2025/Chainwire/--**RedotPay, yon founisè dirijan nan solisyon peman kript, kontan anonse l kolaborasyon li ak Visa ak StraitsX pou lanse yon pwogram kat inovatè nan Singapore. Inisyativ sa a gen pou objaktif pou redefini fason itilizatè yo kominike avèk byen dijital yo nan tranzaksyon chak jou lè li konbine teknoloji inovatè RedotPay ak rezo peman mondyal Visa. Kolaborasyon an vin posib grasa sipò esansyèl StraitsX kòm sipòtè BIN pou pwogram kat la.

Nouvo pwogram kat la pral pèmèt itilizatè yo depanse lajan kript yo san efò atravè plizyè milyon machann ki aksepte Visa atravè lemond. Avèk solisyon inovatè sa a, itilizatè yo ka itilize kriptografik yo dirèkteman, gras a teknoloji konvèsyon an tan reyèl RedotPay. Karakteristik sa a konble diferans ki genyen ant byen dijital ak komès tradisyonèl, sa ki fè depans kriptografik yo san pwoblèm tankou lè l sèvi avèk yon kat debi oswa kredi konvansyonèl yo.

RedotPay pran angajman pou l bay itilizatè yo yon platfòm ki an sekirite ak konfyans pou tranzaksyon yo. Patenarya a mete aksan sou mezi sekirite solid pou pwoteje done itilizatè yo ak lajan, ankouraje konfyans nan itilizasyon kriptografik lajan pou acha chak jou.