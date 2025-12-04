I spent a few weeks building a Neuro-Symbolic Manufacturing Engine. I proved that AI can design drones that obey physics. I also proved that asking AI to pivot that code to robotics is a one-way ticket to a circular drain. Pandan semèn ki sot pase yo, mwen te dokimante konstriksyon vwayaj mwen an , yon sistèm AI ki kapab tradui entansyon vaguye nan itilizatè nan lojisyèl tès vòl. OpenForge Objektif la te teste kapasite rezonasyon nan Google a Mwen te vle reponn yon kesyon spesifik: Èske yon LLM ka ale plis pase ekri script Python ak reyèlman enjenyè sistèm fizik kote toleranse, voltaj, ak konpatibilite enpòtan? Gemini 3.0 Repons la, li dekouvri, se yon konplike "Ou, men..." Mwen enkli pwojè sa a jodi a. Isit la se post-mortem sou sa ki te travay, sa ki te échoue, ak diferans la kritik ant Kòd ak Sistèm nan Generating Refactoring Konpayi nan Drone_4 Works Premye, bon nouvèl la. Branch la drone_4 nan depo a se yon siksè. Si ou klone repò a ak mande pou yon "Long Range Cinema Drone," sistèm la travay soti nan sèk nan similasyon. \n \n \n \n Li konprann entansyon: Li konnen ke "Cinema" vle di yon vòl san danje ak "Long Range" vle di GPS ak Crossfire pwotokòl. Li respekte fizik la: Motè a konpatibilite avèk siksè rejeye konbinezon motè / batri ki ta dwe overheating oswa eksplode. Li simile reyalite: dosye yo USD ki te kreye pou NVIDIA Isaac Sim reyèlman vole. Mwen pral admet, mwen te gen yo dwe pragmatik. Nan make_fleet.py, mwen te "trete" yon ti kras. Mwen te depann mwens sou LLM a dinamik invente logik la flòt ak plis sou hard-coded Python orchestration. Mwen te dekouvri tèt mwen ke sa a te yon tès nan rezonans nan Gemini 3.0, pa yon konpetisyon yo wè si mwen ka evite ekri yon sèl liy kòd. Kòm yon dokiman nan konsèp pou -ki kote LLM a sove tradiksyon kreyatif, ak Python sove lwa fizik - OpenForge se yon genyen. Neuro-Symbolic AI Kòmanse nan: Quadruped Pivot Jwenn motè a travay sa a ak pivot li. Mwen te vle konvèti Drone Designer nan yon Robot Dog Designer (la Ranch Dog). Mwen manje Gemini 3.0 tout baz la kòd (88k token) ak mande li refactor. Li konfyans fonn nouvo fizik, nouvo ajan sourcing, ak nouvo solvè kinematik. I am officially shelving the Quadruped branch. Li te vin klè ke fason mwen te kòmanse pivot sa a te mennen m 'nan yon kouch kouvèti kouvèti kouvèti kouvèti. Mwen te jwenn tèt mwen nan yon kouvèti kote fikse yon kalkil torque ta bride sourcing envantè a, ak fikse sourcing la ta bride similasyon an. Si mwen vle bati Ranch Dog la, mwen ta dwe ale tounen ak bati li soti nan zèb la, lè l sèvi avèk motè a Drone jis kòm yon modèl referans, pa yon baz yo ekri sou. Lekti a: Efè a Flattening Poukisa motè a Drone te siksè pandan y ap refaksyon Quadruped a te fè mal? Li rive nan yon konpòtman espesifik mwen te observe nan Gemini 3.0 (ak lòt modèl segondè konteks). Lè ou bati soti nan zòn nan tèt la, ou ak AI a bati arsitektur la etap pa etap. Ou mete fondasyon an, Lè sa a, ankadreman an, Lè sa a, plafon an. Sepandan, lè ou mande pou yon LLM yon aplikasyon ki deja egziste, li pa wè istwa a nan kòd la. Li pa wè sèr nan batay la. pivot \n \n \n Kòd la orijinal Drone te ranpli nan etap diferan, lineyè. Li te gen espesifik gòch manyen erè ak estati a ap tann ki sòti nan erè anvan yo. Gemini 3.0, nan yon eseye yo dwe efikas, Li ranplase etap logik diferan nan pwosesis singilè, monolit. Sou sifas la, kòd la te gade pi net ak plis pythonic. Men, nan reyalite, li te retire mòn yo ki gen konstriksyon ki pote chaj ki kenbe aplikasyon an estab. flattened the architecture Li glise sou nuans la. Li asume ke kòd la se yon gid style, pa yon nesesite estrikti. Paradoks la nan kapasite: Gemini 2.5 vs 3.0 Pwojè sa a montre yon reyalite kontra-intuitif: Gemini 2.5 was safer because the code it confidently spit out was truncated pseudo-code. Nan vèsyon anvan yo, pwodiksyon yo te estrikti yo montre ou ki jan ou ta ka ale sou konstriksyon. Ou ta dwe Lè sa a, bati yon plan pou bati enteryè yo nan pwogram la. Pafwa, li te kapab ekri dosye a tout antye. Pafwa, ou te gen yo ale fonksyon pa fonksyon. \n \n \n Gemini 2.5 te obligasyon pou mwen yo dwe Architect la. Mwen te ale pwogram-pa-program, maping eksakteman sa mwen te vle. Mwen te kenbe men an nan AI a. Gemini 3.0 gen vitès la ak rezonans yo fè tout nan yon sèl fwa. Li kreye yon ilizyon kreyab nan yon One-Shot Pivot. Gemini 3.0 kreye kòd ki sanble ap travay imedyatman, men estriktirèlman trete nan l '. Li salpe faz la kouvèti. Verdiks final Si ou ap chèche yo bati yon Generative Manufacturing Engine, oswa nenpòt sistèm konplèks ak LLMs, isit la yo se pratik final mwen soti nan eksperyans la OpenForge: \n \n \n \n Greenfield se Fasil, Brownfield se Difisil: LLMs ekselan nan konstriksyon soti nan zèb la. Yo se terrible nan renove konplèks, estrikti ki egziste san yo pa manm masiv la. Don't Refactor ak Prompts: Si ou vle chanje objektif la nan yon aplikasyon, pa mande AI yo rewrite sa a pou X. Anplis de sa, mape flux la logik nan app a fin vye granmoun, epi mande AI yo bati yon nouvo aplikasyon lè l sèvi avèk kat logik sa a. Arkitektur se toujou King: Ou pa ka wè yon baz kòd kòm yon dokiman fluid ki ka morfye pa yon LLM. Ou dwe respekte estati a. OpenForge te pwouve ke nou ka kouvri kouvèti a ant entansyon vye granmoun itilizatè ak enjenyè fizik. Nou jis pa ka pran moun la soti nan chaj la nan enstriktè ankò. Li te di, Gemini 3.0 se yon gwo peze soti nan 2.5. Yon pati nan sa mwen eksplore isit la se ki jan yo jwenn pi byen soti nan yon nouvo zouti.