نئی تاریخ

کیوں جیمنی 3.0 ایک عظیم تعمیر ہے لیکن اب بھی ایک انسان کی ضرورت ہے

by
byGlobalHawk@knightbat2040

I Build Custom AI Stuff

2025/12/04
featured image - کیوں جیمنی 3.0 ایک عظیم تعمیر ہے لیکن اب بھی ایک انسان کی ضرورت ہے
GlobalHawk

About Author

GlobalHawk HackerNoon profile picture
GlobalHawk@knightbat2040

I Build Custom AI Stuff

Read my storiesاورجانیے

تبصرے

avatar

ہینگ ٹیگز

machine-learning#ai#gemini-3.0#generative-engineering#software-development#refactoring#quadruped-pivot#the-flattening-effect#hackernoon-top-story

یہ مضمون اس میں پیش کیا گیا تھا۔

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories