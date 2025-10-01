Macova aura nepobjedivosti nestaje dok AI anksioznost uzima korijene, novo istraživanje nalazi

by Moonlock Team Godinama je u svijetu tehnologije plovilo zajedničko uvjerenje: Macovi su prirodno sigurni. Ova ideja digitalne tvrđave, imuna na zlonamjerne programe koji su mučili druge sustave, ponudila je osjećaj sigurnosti mnogim korisnicima. na MacPaw, divizija za kibersigurnost, pratili smo ne samo prijetnje koje ciljaju na macOS, već i kako se korisnici osjećaju o njima. 1000 Mac korisnika u SAD-u kako bi razumjeli svoja trenutna stajališta o sigurnosti, nakon sličnog istraživanja Mit o Macu bez zlonamjernog softvera raspada se, ali umjesto toga, nove tjeskobe uzimaju korijene, osobito oko umjetne inteligencije. Studij od 2023. godine Mit o nedotakljivom Macu nestaje Naša anketa je otkrila da samo 15% Mac korisnika još uvijek vjeruje da je njihov operativni sustav imun na zlonamjerni softver.To je dramatičan pad od 2023., kada je gotovo dvostruko više (28%) držalo to uvjerenje. Ova rastuća svijest nije samo osjećaj, već je utemeljena na iskustvu. 66% Mac korisnika izvijestilo je da se suočava s barem jednom kibernetičkom prijetnjom u posljednjoj godini.Kako ti susreti postaju sve češći, potreba za proaktivnom sigurnošću postaje jasnija. Istraživači u našem laboratoriju Moonlock imaju nekoliko ideja. 

 Do 2024. godine, otkrivanje zlonamjernog softvera na Macovima zaštićenim Moonlock Engineom poraslo je za 20% u usporedbi s 2023. god. Kako je više ljudi doživjelo zlonamjernu programsku opremu iz prve ruke, njihova percepcija sigurnosti Mac-a mogla bi se smanjiti.Mi također vidimo hakere kako se kreću prema ciljanom, sofisticiranom zlonamjernom softveru, ostavljajući adware i PUA kao sitne alate. Mykhailo Pazyniuk, inženjer za istraživanje zlonamjernog softvera u MacPawovoj laboratoriji Moonlock Ova evolucija od uznemiravanja adware financijski razorni infostealers ostavlja mnogo jači dojam. prijetnja više nije samo uznemirujuće; to je industrijaliziran i opasno. AI izaziva novi val zabrinutosti Kako jedno uvjerenje nestaje, nova zabrinutost je došla na svoje mjesto: umjetna inteligencija.Rapid porast generativne AI osvojio je javnu maštu, ali je također potaknuo značajan strah. Iako mnogi integriraju AI u svoj svakodnevni život, više od polovice korisnika koje smo anketirali osjećaju da nemaju kontrolu nad podacima koje dijele s AI alatima.To stvara težak paradoks.Samo 34% vjeruje da se sigurnosni alati zasnovani na AI-u mogu osjećati sigurnije, što sugerira da se za mnoge, AI trenutačno osjeća više kao prijetnja nego kao rješenje. 

 AI ubrzava igru mačke i miša u kojoj se nalazimo. Zlonamjerni akteri ga koriste kako bi povećali performanse svojih napada društvenog inženjeringa i brže ih proširili.S druge strane, sigurnosni timovi sve brže otkrivaju, analiziraju i blokiraju prijetnje uz pomoć AI-a. Kseniia Yamburh, inženjerica za istraživanje zlonamjernog softvera u MacPawovoj laboratoriji Moonlock Moonlock Lab već je identificirao primjere u stvarnom svijetu umjetne inteligencije koje se koristi u zlonamjerne svrhe, uključujući macOS krađu korištenjem ChatGPT-a i koristiti OpenAI API za generiranje personaliziranog phishing sadržaja. Proizvedeno od strane ne-kodera Malware dizajniran Malware, međutim, govori drugačiju priču. Dok je izravno utjecao na gotovo jedan od tri Mac korisnika (31%), on čak i ne rangira među njihovih prvih pet zabrinutosti. Ovaj nedostatak je najvidljiviji u navikama korisnika. Dok je svijest u porastu, rizikovito ponašanje i dalje traje. 64% ispitanika vjeruje da samo pravi softver može ponuditi potpunu zaštitu. Ova prekomjerna ovisnost o tehnologiji kao srebrnom metku je opasna, posebno kada je povezana s lažnim sigurnosnim praksama. Naše je istraživanje pokazalo da 48% korisnika ponavlja lozinke na više računa, a 59% ih pohranjuje izravno u svoje web preglednike, stvarajući primarni cilj za napadače. 

 Infostealeri rastu na Macovima, a način na koji ljudi rukuju svojim lozinkama može odrediti ostaje li šteta manja ili završava u ukupnom preuzimanju računa. Kseniia Yamburh, inženjerica za istraživanje zlonamjernog softvera u MacPawovoj laboratoriji Moonlock Zašto je to važno Promjena percepcije među Mac korisnicima ključan je korak naprijed. Prepoznavanje da nijedan sustav nije nepobjediv je prva linija obrane. Međutim, samo svijest nije dovoljna. To znači prelaziti prekomjernu ovisnost o softveru i izgraditi snažnije, dosljednije sigurnosne navike, posebno oko upravljanja lozinkama. I u doba u kojem se AI brzo mijenja u igri, ostati informiran i tražiti pouzdane smjernice važnije je nego ikad. utvrda je možda bila mit, ali siguran Mac nije.