114 čitanja

Korištenje Smart Home Analytics za poboljšanje životnih iskustava i održivosti

by
byKashvi Pandey@kashvipandey

Kashvi Pandey Press Releases

2025/09/09
featured image - Korištenje Smart Home Analytics za poboljšanje životnih iskustava i održivosti
Kashvi Pandey

About Author

Kashvi Pandey HackerNoon profile picture
Kashvi Pandey@kashvipandey

Kashvi Pandey Press Releases

Read my storiesSaznajte više

KOMENTARI

avatar

VIJESI OZNAKE

data-science#proptech-smart-home-analytics#simran-sethi-proptech#iot-energy-monitoring-platform#predictive-maintenance#proptech#kpi-governance#smart-infrastructure#good-company

OVAJ ČLANAK JE PREDSTAVLJEN U

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories