GitGuardian 2025 को मजबूत उद्यम गति के साथ समाप्त करता है, दुनिया भर में लाखों डेवलपर्स की रक्षा करता है

न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, 14 जनवरी, 2026/CyberNewsWire/--प्रमुख रहस्य सुरक्षा प्लेटफॉर्म फोरंट 500 में तेजी से अपनाया जाता है, 60 प्रतिशत नए ग्राहक बहु-वर्षीय प्रतिबद्धताओं का चयन करते हैं। , प्रमुख रहस्यों और गैर-मानव पहचान सुरक्षा प्लेटफॉर्म, आज घोषणा की , कोड, सहयोग उपकरणों और क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर की रक्षा के लिए उद्यम मानक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए खुला रहस्यों और प्रमाणपत्रों से। गार्डन आरआर में रिकॉर्ड वृद्धि और 2025 तक ग्राहक विस्तार गार्डन आरआर में रिकॉर्ड वृद्धि और 2025 तक ग्राहक विस्तार अपने आय का 70% संयुक्त राज्य अमेरिका से आता है, GitGuardian के उत्तरी अमेरिका में गति 2025 में तेजी से बढ़ने के लिए जारी रखा, क्योंकि क्षेत्र नए ARR के 80% से अधिक का हिस्सा था। Enterprise Trust & Adoption के बारे में राय GitGuardian की गति को वैश्विक उद्यम ग्राहकों के बीच गहराई से अपनाने के लिए प्रेरित किया गया था, जिसमें शामिल हैं: जेटली टेलीकॉम बेफ एक अग्रणी उद्यम क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रदाता 25,000+ कर्मचारियों के साथ दुनिया भर में संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्यालय एक प्रमुख प्रौद्योगिकी सक्षम गतिशीलता और वितरण मंच, दुनिया भर में 30,000 से अधिक कर्मचारियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्यालय एक वैश्विक दवा और जैव प्रौद्योगिकी कंपनी 90,000+ कर्मचारियों के साथ, यूरोप में मुख्यालय 110,000+ कर्मचारियों के साथ एक प्रमुख उद्यम सॉफ्टवेयर विक्रेता उत्तर अमेरिका में 55,000+ कर्मचारियों के साथ अग्रणी वित्तीय सेवा सहयोगी GitGuardian के दीर्घकालिक मूल्य में विश्वास दिखाते हुए, +60% नए उद्यम ग्राहकों ने 2025 में बहुवर्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्लेटफॉर्म स्केल & कवरेज GitGuardian के रहस्य सुरक्षा प्लेटफॉर्म अब संरक्षित करता है: दुनिया भर में 115K से अधिक एंटरप्राइज़ क्लाइंट डेवलपर्स। 610 हजार से अधिक उद्यमों के रिकॉर्डर को गुप्त जानकारी के लिए लगातार निगरानी की गई है। 210K से अधिक कनेक्टेड सहयोग उपकरण स्रोत, जिसमें Slack, Jira, Confluence और प्रमुख क्लाउड प्लेटफॉर्म शामिल हैं, यह 2024 की संख्या का 7 गुना है। 16 मिलियन से अधिक मुफ्त उपयोगकर्ता भंडारण, 2024 की तुलना में 40% अधिक। प्लेटफॉर्म ने केवल 2025 में 350,000 नए संभावित गुप्त जोखिमों को पता लगाने और ठीक करने में मदद की, इससे पहले कि वे ग्राहकों को प्रभावित कर सकें, सुरक्षा घटनाओं को रोकने में मदद की। मजबूत वैश्विक और क्षेत्र विकास कंपनी ने अपने प्रमुख और सबसे परिपक्व बाजार प्रौद्योगिकी और दूरसंचार में अपनी नेतृत्व स्थिति को मजबूत किया है, जबकि वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य देखभाल और बीमा सहित अत्यधिक विनियमित उद्योगों में गहराई से अपनाया गया है, जहां सख्त सुरक्षा और अनुपालन आवश्यकताएं मंच मूल्य को बढ़ावा देती हैं। GitGuardian का ग्राहक आधार मजबूत उद्योग विविधता को भी दर्शाता है, जो ऊर्जा, विनिर्माण, मीडिया, खुदरा और पेशेवर सेवा क्षेत्रों को कवर करता है। ग्राहक सफलता और प्रतिधारण GitGuardian ने उद्योग के अग्रणी ग्राहक रखरखाव बनाए रखा, साथ ही ग्राहकों ने मंच की क्षमताओं का उपयोग बढ़ाया, जिसमें शामिल हैं: डिजिटल महासागर ऑरेंज "GitGuardian प्लेटफॉर्म ने सुरक्षा टीम के लिए महत्वपूर्ण समय बचाने में मदद की है, जिससे विकास टीमों को खोजने और उजागर किए गए रहस्यों पर उनके साथ काम करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि इनमें से कई को अब सक्रिय रूप से संबोधित किया जाता है। एक बड़े उद्यम के पैमाने पर, हम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि हमारे गुप्तता प्रबंधन दृष्टिकोण भविष्य की आवश्यकताओं से पहले नियामक मानकों को पूरा करेगा" ग्रेगोरी मैट्रालाइन, ऑरेंज बिजनेस में समाधान आर्किटेक्ट आगे देखना "इंटरप्राइज़ सुरक्षा टीमों को एहसास हो रहा है कि रहस्य उनके पूरे विकास पारिस्थितिकी तंत्र में फैल रहे हैं - कोड रिकॉर्डिंग से लेकर सहयोग उपकरणों से लेकर एआई कोडिंग सहायकों तक, "जीटगार्डीन के सीईओ एरिक फॉरेयर ने कहा। GitGuardian के बारे में यह एक अंत-उत्तर एनएचआई सुरक्षा प्लेटफॉर्म है जो सॉफ्टवेयर-आधारित संगठनों को अपने गैर-मानव पहचान (एनएचआई) को सुरक्षित करने और उद्योग मानकों का अनुपालन करने में सक्षम बनाता है. हमलावरों ने सेवा खातों और अनुप्रयोगों जैसे एनएचआई को तेजी से लक्षित किया है, GitGuardian गुप्त सुरक्षा और एनएचआई सरकार को एकीकृत करता है. गार्डन गार्डन यह दोहरी दृष्टिकोण आपके डेवलपर्स वातावरणों में संदिग्ध रहस्यों का पता लगाने की अनुमति देता है, जबकि गैर-मानव पहचानों और उनके रहस्यों के जीवन चक्र का प्रबंधन भी करता है. प्लेटफ़ॉर्म दुनिया में सबसे अधिक स्थापित GitHub एप्लिकेशन है और 550+ प्रकार के रहस्यों का समर्थन करता है, रिसाव डेटा के लिए सार्वजनिक निगरानी प्रदान करता है, और अतिरिक्त रक्षा के लिए honeytokens तैनात करता है. 600,000 से अधिक डेवलपर्स द्वारा विश्वसनीय, GitGuardian सख्त रहस्य संरक्षण के लिए Snowflake, ING, BASF और Bouygues Telecom जैसे अग्रणी संगठनों का चयन है।