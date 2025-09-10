JuCoin Evolves To Ju.com - Where Point, Click, Trade Meets Infinite Possibility

דובאי, 10 בספטמבר 2025 – JuCoin, אחת המערכות הפעילות הארוכה ביותר בתעשיית הקריפטוורנט, שהוקמה בשנת 2013, מכריזה היום על האבולוציה שלה ל- Ju.com. המותג המקיף הזה מייצג את השינוי של הפלטפורמה ממחלקה קריפטוורנט לאקולוגיה גלובלית המתמקדת בהפוך את המסחר בקריפטו לאינטואיטיבי כמו אינטראקציות מחשב בסיסיות. From Regional Exchange to Global Ecosystem מאז שהמנהיגות החדשה לקחה את השלטון בשנת 2024, הפלטפורמה עברה טרנספורמציה מדהימה, שהשיגה 50 מיליון משתמשים רשומים במעל 100 מדינות, נפח המסחר היומי של 5 מיליארד דולר ו-26 מיליון חברים בקהילה העולמית. \n \n "ההחלפה לשם Ju.com משקפת את האמונה הבסיסית שלנו כי הטכנולוגיה צריכה להיעלם לתוך אינטראקציות פשוטות", אמר סמי לי, מנכ"ל ושותף המייסד של Ju.com. "בשנה האחרונה הוכחנו כי פלטפורמות קריפטוגרפיות יכולות להעדיף הצלחה של משתמשים על פני מורכבות טכנית. "ההחלפה לשם Ju.com משקפת את האמונה הבסיסית שלנו כי הטכנולוגיה צריכה להיעלם לתוך אינטראקציות פשוטות", אמר סמי לי, מנכ"ל ושותף המייסד של Ju.com. "בשנה האחרונה הוכחנו כי פלטפורמות קריפטוגרפיות יכולות להעדיף הצלחה של משתמשים על פני מורכבות טכנית. Revolutionary Visual Identity System המותג החדש של Ju.com מתמקד בסמל J חדשני המשמש הן לוגו והן ככלי טרנספורמציה.העיצוב הגיאומטרי משמש כנקודה קוממה, אפוסטרופיה או נקודת חיבור, והופך את המילה "IMPOSSIBLE" למילה "I'M POSSIBLE" באמצעות תגית הקמפיין "Rewrite I[J]mpossible". פילוסופיה חזותית זו מתרחשת לאורך הגישה של הפלטפורמה "Point. Click. Trade", מה שהופך את המסחר הקריפטוגרפי למוכר כמו פעולות מחשב בסיסיות. Breakthrough Features Aligned with User-First Philosophy פשוטה : Ju.com announces several revolutionary features that embody its commitment to making complex crypto interactions תוכנית ההגנה על הפסדים עתידיים כבר פעילה, מערכת זו מחליפה באופן אוטומטי הפסדים מסחר עתידיים העולים על 500 USDT עם כוח מחשוב JU, ומדגישה את ההצלחה של הפלטפורמה בהתאם להצלחת המשתמש. גבולות ההשקעה הנמוכים מאפשרים לכל אחד לסחור במניות ארה"ב והונג קונג האמיתיות תוך ליהנות במלואם מהזכויות הדיבידנדים ומניעי הימורים. גישה מוקדמת למניות באיכות גבוהה יוצרת הזדמנויות השקעה חדשות תוך סיוע לחברות להבטיח מימון יעיל. Proven Platform Foundation המותג מתבסס על מדדי הצלחה מוכחים המאשרים את הגישה הראשונה של המשתמש: \n \n \n \n \n סולם: 50 מיליון משתמשים רשומים, נפח המסחר היומי של 5 מיליארד דולר, נפח המסחר המצטבר של 50 מיליארד דולר חדשנות: צמיחת טוקיו של JU מ- $0.10 ל- $20+ המייצגת הכנסה של 20,000% עבור תומכים מוקדמים טכנולוגיה: blockchain JuChain Layer 1 מספק זמן בלוק של 1 שניה עם 1M+ כתובות בשרשרת תאימות: רישיון MSB בארה"ב, רישיון חילופי תאילנד, רישיונות חילופי קוריאה ו-stablecoin, עם VARA ו- EU MiCA framework application in progress אינטגרציה אקולוגית מקיפה Ju.com פועלת כמערכת אקולוגית מאוחדת המחברת מוצרים מרובים באמצעות חווית משתמש עקבית: \n \n \n \n \n \n \n Ju.com Exchange: פלטפורמת מסחר מרכזית עם אינטגרציה CeDeFi עבור גישה אלחוטית בשרשרת JuChain: תשתית blockchain בעלת ביצועים גבוהים לתמוך ביישומים אקולוגיים xBrokers: Global RWA brokerage and liquidity network (רשת הסוחרים והמיזוג הגלובלית של RWA) JuCard: פתרונות תשלום הגשר בין קריפטוגרפיה והוצאות מסורתיות תשלומים JumpFi: גשר TradFi ו- Web3 עם תשתית PayFi אלגנטית Ju Labs: קרן חדשנות של 100 מיליון דולר תומכת ב-50+ פרויקטים של AI ו- blockchain Ju.com חילופי JuChain XBrokers XBrokers יוגורט תשלום JumpFi ביבי Labs Global Expansion and Regulatory Leadership המותג החדש תומך בהרחבה הבינלאומית המתמשכת עם תאימות לתקנות במוסד שלה.Ju.com שומרת על פעילויות ביותר מ-30 מדינות עם יותר מ-500 חברי צוות, וממוקמת לצמיחה נוספת ככל שמסדרי הרגולציה מתבגרים ברחבי העולם. \n \n "אנחנו בונים תשתית לעתיד הקריפטום", הסביר סמי, מנכ"ל ושותף המייסד של Ju.com, "כל תכונה שאנחנו מפתחים מסירה מחסומים בין המשתמשים והזדמנויות blockchain. "אנחנו בונים תשתית לעתיד הקריפטום", הסביר סמי, מנכ"ל ושותף המייסד של Ju.com, "כל תכונה שאנחנו מפתחים מסירה מחסומים בין המשתמשים והזדמנויות blockchain. Mission and Vision המשימה: להפוך את המסחר הקריפטוגרפי לאינטואיטיבי כמו באמצעות כל ממשק מחשב על ידי הסרת מחסומים טכניים, כך שכל אחד יכול לגשת לכל מערכת האקולוגיה הקריפטוגרפית באמצעות פעולות פשוטות. חזון: עולם שבו טכנולוגיית blockchain הופכת לתשתית בלתי נראית, המאפשרת גישה חלקה הזדמנויות פיננסיות. כל נקודת מגע צריכה להרגיש מוכרת וללא מאמץ, ללא קשר לתשתית blockchain מתוחכמת שעובדת מאחורי הקלעים. About Ju.com נוסדה בשנת 2013, Ju.com (לשעבר JuCoin) התפתחה למערכת אקולוגית קריפטוגרפית מונעת שירות מקיפה המשתמשת ביותר מ -100 מדינות עם יותר מ -50 מיליון משתמשים. הפלטפורמה משלבת שירותי חילופי עם תשתית blockchain JuChain, xBrokers RWA brokerage, מערכת JuCard, תשלום JumpFi, ותכונות חדשניות שמסיר את המכשולים המסורתיים בין פיננסים מרכזיים ומרוכזים. האקולוגיה האינטגרטיבית של Ju.com משקפת את הפילוסופיה המונעת שירות שלה, שנועדה להסיר חיכוך ולספק למשתמשים חוויות קריפטוגרפיות נקיות, מאובטחות ומתגמשות בכל נקודות המגע. Media Contacts Name: Antonio Wu Title: CMO Email: marketing@jucoin.com \n \n סיפור זה פורסם כהודעה לעיתונות על ידי Btcwire תחת HackerNoon's Business Blogging Program. סיפור זה פורסם כהודעה לעיתונות על ידי Btcwire תחת HackerNoon's Business Blogging Program. תכנית תכנית