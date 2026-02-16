זהב, גאווה ודלת נעולה: פרידה אחרונה של בן

Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories is part of HackerNoon's Book Blog Post series. You can jump to any chapter in this book here. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter II: The Wilfulness of Youth סיפורים מדהימים של סופר-מדע פברואר 2026: המורים והפנים, פרק 1 ( מתוך 3) - פרק II הרצון של הנוער מאת J. H. Riddell Riddell הנרי איבריין היה בקושי מסכים, כשהדלת של הדירה נפתחה באלימות, ונתן כניסה לברון הגאונט גבוה, "סר ארנסט", כפי שהוא נקרא באופן אוניברסלי על ידי כל מי שמכיר אותו. הוא היה דומה, ובכל זאת לא היה דומה, גם לבניו, עם האופציה המהירה, האנרגית של האחד, והביטוי המלאכולי, הבלתי מרוצה של השני; השיער שלו, שהיה פעם שחור כמו של ארנסט, היה עכשיו אפור ורודף; הפנים שלו היו קשוחות, אם כי ככל הנראה יותר מאשר בגיל מבוגר; העיניים שלו היו כהות וחדות, והיו נראים כל הזמן להסתכל במהירות אל פינות הרחוקות בחיפוש אחר מטבע כלשהו, לא משנה כמה חסר חשיבות; הפה שלו, כמו קצף של ארנק, נראה כאילו יש לו נטייה טבעית לפתוח, למעט עם רגע; זרועה חסרת מתיחה נתנה ביטוי רועש, חריף לתכונות שלו; הידיים שלו היו ארו "שוב, הנרי," הוא התחיל, מוציא במהירות את הגלגלים האדומים מהמקומות שלהם ומדליק אותם, כאילו הם היו הולכים להדליק את הבית, "אחר כך שוב, מדבר ומדבר ומבזבז את הדלק; אתה תמות בעבודה עוד, ילד; אתה תבזבז עושר בשבוע. "אתה לא השאיר לי אור מספיק כדי להודיע לך," ענה הצעיר בכעס, מביט לרגע על הוריו דרך החושך, עם מבט שבו התעללות קיבלה בהחלט את השליטה על כבוד ילדי; אבל אז, זוכר 23 כי השואל היה אביו, הוא עשה מאמץ רב, והוסיף, בטון שונה, "אם תגיד לי את שמו של השליח, אני יכול לתת לך פרטים נוספים." "זהו חשבונית שאני לא מתכוון לשלם", אמר סר ארנסט, "מכינים בשם טרנר: חפצים - שמלה; דיטו, חצאית; סכום, חמישה פאונד. "אני בטוח שהוא לא יכול להרשות לעצמו לאבד את זה", אמר הנרי בחום; "הזמנתי את המאמרים האלה, אדוני, כאשר, על פי רצונך, הלכתי אל קולונל פורדיי כדי להציע לו את בתו המפחידה, שהלכה עם לורד רונדפורד לפני שהיה לי זמן לעשות את זה. "אתה יכול לשלם עליהם", הוסיף אביו, "כי לא היית מתחתן עם מיס פורדי". "כי מיס פורדיי לא תתחתן איתי, אתה מתכוון, אדוני," אמר הנרי: "על הכבוד שלי, באותה תקופה הייתי מתחתן עם זנטיפ אם רק הייתה מבטיחה לה להוציא אותי גופנית מ- 24 לינקולנסייר. "או לא צריך למהר", צעק אביו, שהיה לו דעות פרטיות על הנושא. "כן, כפי שאמרתי קודם לכן, אתה יכול לשלם את החשבון." "אם היה לי את האמצעים לעשות את זה, זה לא היה צריך להיות נשלח אליך," אמר הנרי; "כפי שמדובר, אני מקווה, אדוני, אתה תסדר את זה. "כן, האחרון - והאחרון - והאחרון, במשך שנים; לא, לא, הנרי, זה לא יעשה לי עכשיו; אני עייף מהצעקות האלה, אין לי אמונה בהבטחה הזאת. מכיוון שאני לא יכול ללמד אותך להיות כלכלי, אני אמנע מהסוחרים האלה לתת לך אשראי: תן להם ללכת פעם או פעמיים בלי הכסף שלהם, והם יחשבו חצי עשרה פעמים לפני שהם יאמינו לך שוב. "הוא אדם עני, אדוני, ויש לו משפחה גדולה," דחף הנרי; "זה לא יהיה סכום גדול מאוד עבורך לשלם, וזה יהיה אובדן כבד עבורו לשרוד." "ככל שההפסד חמור יותר, כך הוא יזכור את זה עוד זמן רב יותר", אמר הברוננט באכזריות. "הוא יכול להכריח אותך לסדר את החשבון", אמר הבן שלו. “איך אתה מתפלל?” "הוא יכול להתקשר אליך על הסכום; אני מתחת לגיל," הצטרף הנרי שוב, חם. "תנו לו לנסות את זה," צעק הברון, "רק תנו לו לנסות את זה, ואני אלמד אותו שיעור שהוא לעולם לא ישכח: אבל הוא לא ינסה את זה. "אולי חשבתי, ואמרתי, עכשיו, שאוכל לשחרר אתכם מהעומס של תמיכה בי," התחיל בנו, כאשר סר ארנסט היה בסופו של דבר; "אבל נשבעתי עכשיו: עשרים וארבע שעות נוספות, ואעזוב לחפש את אוצריי, או למצוא קבר איפשהו; כי הייתי מעדיף לחפור את הקרקע כמו העובד העני ביותר, מאשר להישאר כאן. שוב פרץ הברוננט לסוג של צחוק רשע, כשנאלץ לשאול את הנרי לאן הוא מתכוון. "לך לעולם, אדוני," ענה הצעיר עצוב, ובטון שונה מאוד ממה ששימש במהלך השיחה שלו עם אחיו; "אשר אני אכפת לי מעט מאוד, בין אם מזרח, מערב, צפון או דרום, כך שזה לוקח אותי די רחוק מהמקום המכוער הזה. "אתה התגשמת בזה," אמר סר ארנסט, מביט בבהירות על מסגרתו של בנו; "אתה לא נראה אומלל, למרות שאתה מדבר על זה כל כך הרבה: כנראה כל הצער שלך מתפוגג במילים. "יש חרטות עמוקות מדי למילים", זועק ארנסט לשמועות, בעוד הנרי הצטרף שוב: "איך ראיתי ודיברתי, אתה יודע; איך אני יודעת.לעיתים קרובות לפני 27 אמרתי שאני הולך לעזוב את הבית, בכוונה למלא את הכוונה הזאת כאשר כל תוכנית תמיכה ברורה הוצגה.אני מחויבת לעזוב עכשיו: אמרת לי לעתים קרובות שאני יכול; כי צעירים צריכים להילחם ולהילחם בעד עצמם.אני אקח את העצה שלך: אני אשתמש בהסכמתך סוף סוף, ולהתחיל מחר". מרגיש "אתה תישאר במשך הרבה ימים", צעקו ההורים שלו. "השמש של השמים לעולם לא תזרק כאן על פני, אלא אם כן, אחרי שנים, אשוב, עשיר ועצמאי, כדי להוכיח מה רצון חזק ומטרה צודקת יכולה להשיג לכל אדם", אמר הנרי. "הנרי!" צעק אחיו במהירות, אבל הברוננט רק צחק ואמר: "תנו לו להמשיך; זה לא פוגע בי, זה לא הופך את גן עדן ליותר יקר, זה לא עולה כסף, זה לא עולה שום דבר מלבד נשימה, והוא יש הרבה מה לחסוך: זה עושה לו טוב, תנו לו להמשיך." "אתה צודק, אדוני," אמר הנרי, בחזקה; "זה עושה לי טוב על זה בערב האחרון של שהותי תחת גג אבי, לדבר פעם אחת לחלוטין ובהירות.אני שונא את המקום הזה; במשך שנים יש לי רק משאלה אחת - להימלט ממנו בכל דרך. “כמה זמן?” שאל הזקן. "אתה מדבר עכשיו, לא כבן ילד לאבא, לא כבן אדם שמקווה או מצפה ממך, לא עכשיו או בכל עת עתידית, אלא כבן אדם אחד שיכול להעביר לאדם אחר, בבירור ובאמת; ואני אומר שהם פשוט סובלים מהרע שהפך אותו למטרות שלהם, והם מדברים כאילו ארנסט ולי היו כל השנים בחיים כדי להיות אסיר תודה, אם רק היינו רוצים להיות מרוצים; הם מעקבים את כל האומללות של ביתנו המרושע הזה, לא עכשיו ולא בכל עת עתידית, אלא כבן אדם אחד שיכול להעביר לאחרים, בבירור ובאמת; הם סובלים רק מהרע שהפך אותו למטרות שלהם, והם אומרים לכם שאנחנו מתלוננים, מתלוננים, מתלוננים על החברה שלנו, ואני אומר "האם עשיתם את זה?" ביקש הברוננט, וכל הסכין שלו זועקת בכעס. "כמעט," אמר הנרי, "אני רק צריך להוסיף 30 כי כמו גן עדן היה מקום של עינויים בשבילי, אני מתכוון להשאיר אותו בתוך כמה שעות קצרות." "אני אאמין בזה כשאתה עוזב: וארנסט -" "מה הוא יעשה אני לא יודע", חזר אחיו הצעיר, "אני מקווה שיבוא איתי, אני סומך עליו שיוביל אותו להחלטה גברית, אבל אם הוא יחליט ללכת לעולם כמו שהוא יכול, או להישאר כאן, זה לא ישנה את המטרה שלי: שום דבר לא יכול להפוך אותי עכשיו." "לך אז," אמר הזקן, בכעס; "אני מצווה לך לצאת לעולם שאתה חושב שיעשה לך חלק עדין יותר מאשר אבא שלך עשה; רחוק מן היחסים אשר עצה אתה מתעלם: לעשות מה שאתה רוצה.אני מוותר עלייך, אני מוותר עלייך; ילד שלי אתה, יורש שלי אתה לעולם לא תהיה: ללכת - לראות מה העולם עשוי; ללמוד את הטבע של בני האדם; לגלות מה מנצח את לבם, מפנה את מטרותיהם, מזיז את גורל האומות, מזיז את האימפריות, מזיז את העולם - ולאחר מכן להתחרט לנצח על שזרק ממך אותו, אשר, למענך, נלחם במשך שנים כדי להשיג את הטליזם היקר, אבל, למענך, לא ילחם יותר." "אני יודע מה יכול להיות זהב ברכה; הרגשתי איזה קללה זה יכול להיות," ענה הצעיר עצוב: "העולם לא יכול ללמד אותי שום דבר על זה, אני לא למדתי כבר. "תמיד אותו דבר", צעק הזקן, "תמיד מדבר, תמיד מתחרט: תמיד מאיים, אף פעם לא עושה; תמיד חולם, אף פעם לא עושה; תמיד מתלונן, אף פעם לא מרוצה; תמיד אטרקטיבי, אף פעם לא משנה; תמיד פוגע, תמיד מתנצל, אבל אף פעם לא משנה; תמיד אותו דבר - תמיד - תמיד - תמיד - עד סוף הזמן." "אני לא מאיים, אני לא חולם עכשיו; אני מתכוון ללכת: לפני שחר עד מחר, אני אהיה קילומטרים מכאן. 32 והנרי, שהיה תמיד קיצוני, בין אם כועס או כועס, הניח יד על זרועו של האיש, אשר, עם פגמים רבים שלו וטובות נמוכות, היה עדיין, ולמרות הכל, אביו. כמה זמן וכמה ברצינות נשארו האחים לאחר שעזב את הדירה המכוערת הזאת, ודיברו ביחד, זה בלתי אפשרי לומר; הם נשארו שם עד שהכוכבים התבוננו והירח התעורר; ואז ארנסט, עייף ועצוב, ביקש מהנרי ללכת לנוח על זה, וללכת לישון על זה. כמה פעמים, אחרי שנים, זכר ארנסט איברן את המילים והמחשבות של הלילה הזיכרון הזה, כאשר, חסר שינה ואומלל, הוא חשב על איזה נתיב ללכת, איזה נתיב הוא היה בוחר; כאשר החופש הבלתי מעוטר והעבדות המוזהבת הוצגו לבחירתו; כאשר הוא ניסה לראות נכון על ידי האור החשוך של הבנה, והוא פעל בצורה שגויה אחרי הכל; כאשר הוא עדיין היה בכוחו לזרוק את המעטפות מהנשמה שלו, אבל רק לקשור אותן חזק יותר סביב זה; כאשר הוא קרא הנרי שחרור וטיפשים ובלתי מובנים, וניסו לחשוב עליו כך; כאשר הוא חשב שהוא, עם בור של בנק הזהב שלו, היה טוב יותר וחשוב יותר, ורגש כשהצבע הצלול ביותר של אפור צבע את השמים המזרחיים, הנרי עמד לצדו של אחיו; הוא החזיק נר בהיר ביד אחת, מזוודה בשנייה. “האם אתה חושב את דעתך?” הוא שאל. “כן” אמר ארנסט. “מה ההחלטה שלך?” ביקש הנרי. 34 התשובה הייתה: "להישאר, מכיוון שאתה לא נשאר לדאוג לאינטרסים שלך, אני אשמור אותם נאמן בשבילך." "שמור את שלך," חזר אחיו במהירות, אבל לא בחוסר חמלה. "אני אומר לך שאני לא רוצה כלום, אני לא מצפה כלום, ואני מתחיל בחיים - לא כבן של סר ארנסט איברן, אלא כאיש ללא שילין או תקווה להשיג אחד, אלא על ידי מאמציו. זכור, ארנסט, שהרצונות של העניים הם לעתים קרובות מסמכים מוזרים: אתה לא בטוח בעושר אחרי שנים של סבלנות: אתה בוחר בעוני מסוים עבור סיכוי פשוט. בטוח "לא", חזר ארנסט, "אני לא אשאיר עושר בלתי מוגבל לאכזריות היחסים שלנו; אני לא אזרק ממני הזדמנות כזאת, כאשר, על ידי סבל קצת יותר, אני יכול להיות חופשי לעצב את הגורל שלי כפי שאני רוצה. "אבל לא בשביל המוות, ארנסט, לא למותו, אמר הנרי בחגיגות. שלו "שום דבר מלבד מותו לא יביא לנו אושר, הנרי", ענה אחיו בתשובה. ארנסט, מעולם לא רציתי שהוא ימות, אף פעם, אפילו לא במצב הכי גרוע שלי". "לעתים קרובות יש לי", הייתה ההודאה הקצרה של הזקן, והסתכל על פניו של אחיו, אחרי שהוא אמר את המילים, הוא ראה אותו הופך לבלוע וחלש, כאילו המשפט הרגיז אותו. "אלוהים יעזור לך מהמחשבות והמעשים החוטאים, ארנסט," הוא צעק, כשהם עזבו את הדירה ביחד, והארנסט ענה, "אמן". הם הלכו לאורך המסדרון כמה מרים בשקט; אבל אז הנרי, עוצר ליד דלת כמעט בקצהו, אמר במהירות: אני לא יכולה לעזוב בלי לראות אותו". חיוך חריף הרים את שפתיו של ארנסט על הרעיון; הוא לא יכול היה להבין את הרגשות החצי-אינסטינקטיביים של אחיו של אהבה לא ברורה ומשתנה כלפי הוריהם.יש לו שנאה קבועה כלפי העני עצמו, והוא לא יכול היה להבין איך הנרי, שסבל כל כך הרבה שהוא זורק מאחוריו כל תקווה של עושר לנצח, מוקדם יותר מאשר לסבול את העתיד, יכול היה לשמוח כל תחושה אחרת מאשר התנגדות קבועה כלפי האיש, אשר, למרות שהוא היה אביהם, חשוך את חייהם, פגע ברצונותיהם, עיוור את עתידם, הרס את הגאווה שלהם לאורך השנים. "הוא לא יודה לך על שהפריע לו ולגרום לכל מיני איומים בראשו, לגבי גנבים ומפתחות שריר", אמר האחים המבוגרים עם צחוק שהוריו אולי היו מקנאים בו; אבל הנרי צלצל בעדינות דרך הדלת הסגורה, שהייתה, כפי שהוא ידע היטב, מבוטלת ומסוגלת בפנים. “אבא, אני רוצה לדבר איתך – רק מילה אחת.” הצודק התעורר ועמד לרגע; עם אצבעות רועדות הוא פתח את החבילות. “מה לא בסדר?” הוא שאל, “מה קרה?” “אני הולך, אדוני,” אמר הנרי. "האם זה הכל?" חזר אביו; "חשבתי, אולי, מישהו התפרק. "אם אני חי, לפני שאני אפור", הייתה התשובה. "תשובה בטוחה - זמן לבוא וללכת: אולי פירושו מחר, או היום, בשביל זה", אמר הזקן. "זה לא אומר היום, או מחר, או למחרת," ענה בנו, "זה אומר שנים, שנים ארוכות, לכן: כאשר עשיתי עושר: כאשר אני כבר לא צעיר, אבל אדם אשר נלחם ונלחם וננצח. אולי נוכחותו של אחיו מונעת ממנו לבקש את ברכתו של הורה על היוזמה שלו; אולי הוא חשה כי מילה כזאת מפי השפתיים הקללות האלה הייתה פחות מאשר בדיחה; אולי רעיון כזה מעולם לא עבר את דעתו: בכל מקרה, הביטוי האנגלי הקצר של פרידה כנה היה כל מה שהוא ביקש, וכל מה שהוא קיבל. "בואי, אז," אמר הזקן, אשר עבר את המקום כאילו זה היה סוג של פרשנות - (במציאות, הוא ראה את זה ככה; הדבר היחיד רציני שהוא פחד מהתפקיד היה דרישה לכסף); "בואי, אז," והוא החזיק יד רזה ארוכה, אשר בנו לקח בצער. כל העבר זרם לפני עיניו: ילדותו, אמו, מותו, הידידות הקצרות שאביו מעניק לו, הביטויים הכועסים והבלתי סבלניים רבים שהשתמש בו כלפי הורה ההוא! הוא הסתכל בחזרה בוהקת אל 38 השנים הקודמות של קיומו, ובמבט הזה כל האירועים, הניסיונות והמטרות, האכזבות והאשמות, עזבו את ביתו, אשר, למרות שחלום, היה עדיין בית; אבא, למרות שהוא איש אנוכי, חסר רגשות, היה ברגע כמעט מפחיד רק הוריו ששרדו; אחיו, אליו הוא התלונן במשך שנים ללא ידיד, או אור, או גפרור, או קומפוס; מקום, אשר, אם כי מוקף בחלומות ובגרות, עדיין היה בית; א עוזב את כולם – בית אומלל, אבא אומלל, אח מלכלך! ללכת לארץ זרה כדי להתמודד עם המוות כחייל רגיל! לעזוב, אולי במשך שנים, אולי לנצח! כל החזון של העבר, ההווה והעתיד זרק במהירות את נשמתו והרתיע אותה; ובאותו רגע, בפעם האחרונה שבה הוא ואביו נפגשו או נפרדו, הצעיר, נשכח או לא משנה את חיוך הקבר של ארנסט, התנשק את ראשו על היד, 39 אשר מעולם לא תפס מעוניין להציל חתיכה של זהב, ונשק אותה. היה משהו במעשה זה, שהשפיע לרגע על נשמת הברזל של העני הזקן, אבל מטיף לעצמו את המילים, "הוא לא יעזוב אחרי הכל; זה הכל דיבור", הוא רק אמר, "בואי, אז, ילד, אתה תחזור בקרוב", ולכן תן לבן שלו לעזוב. סוג של סרט עיוור את עיניו של הנרי כשהוא פנה מהדלת כדי לשבור את כל הקשרים: משפט אחד היה גורם לו להישאר אז - אבל הזקן לא אמר את זה - אם כי מילה אחת עלולה לגרום לו לעזוב למחרת. כשהגיעו לאולם הראשי, קול קולו של סר ארנסט קרא אליהם צלצל בצער דרך המסדרונות הארוכים.הנרי רץ בחזרה אל רגל המדרגות, בלבו פועם כואב. "לא, לא, זה לא אתה שאני רוצה," צעק העני, התכופף על הבניינים כשהוא דיבר, "אבל ארנסט; אני יכול לסמוך עליו, ואתה אף פעם לא זוכר שום דבר. והזקן הסתובב למטה במדרגות ומעבר לאולם, סגר את הדלת הכבדה כבדה על דמותו הצעירה הנולדת, 40 והסתיר בכל שרשרת ובאר עם חרדה, כדי לראות שהכל במקומו, בעוד ארנסט ציין, כשהם הולכים יחד על המרפסת: "הוא היה יכול לישון אם היינו בארגזים שלנו, הנרי, אבל לא אם היה מתעלם מגרד בבית כדי למשוך אותו." הקור נפל על נשמתו של אחיו הצעיר, כששמע את הדלת דופקת מאחוריו באלימות, והזעזוע של השרשראות ושל המנעולים פוגע באוזניו: זה היה פרידה של אביו אליו; זה היה הצליל האחרון שהוא שמע בבית הזה, עד שאחרי שנים של דחייה, הוא חזר למצוא את הוריו מתים, נלקח לעולם אחר שבו זהב או אוצרות ארציים אינם מועילים. הרוח הרטובה של הבוקר לא התפוצצה יותר על פניה מאשר דבריו של העני פגעו בנשמתו; הקרח של החורף מעולם לא היה חמור יותר מאשר משפטו הקצר של אחיו.כך עבר הנרי איברן, לאחר הרבה החלטות ומאבקים רבים, כפי שאמר, "להגיע לעולם;" וסר ארנסט, אביו, ללא מילה מצטערת או רכה, פתח את דלת הבית מאחוריו. במשך חמישה קילומטרים המשיכו האחים בדרך שלהם בשקט; כי הנרי היה חולה מדי בלב וברוח, כדי לומר שפה, וארנסט לא התעניין במאמץ כאשר ניתן היה להימנע ממנו; אבל בקרוב כאשר הם הגיעו לכביש לונדון, וראו באור אפל של בוקר נובמבר, האוטובוס התקדם במהירות לאורך הכביש ישר, שטוח, אינסופי, אמר הצעיר, "עכשיו, ארנסט, סוף סוף תחליט, האם תבוא איתי?" "לא", הייתה התשובה, "אבל האם תחשבו שלוש פעמים ותסתובבו?" "לא עבור עולמות", ענה הנרי, עם חיכוך; ועם זרועו על גזע עתיק של עץ יער שעמד בצד הכביש, הוא הסתכל תחילה, בצער, על האובייקט האפל המתגלגל אליהם, ולאחר מכן על אחיו. הנרי איבריין הלך ללונדון "לחיפוש אחר המזל שלו", ושם גם עלינו להמשיך, אם כי לא כדי ללכת בעקבותיו: לא - הוא הלך לשם כדי להיות חייל; ואנחנו נוסעים לשם כדי להכיר את מר אלפרד ווסטווד, וכמה אנשים אחרים, כדי להשיג את המטרה המדהימה שצריך לסגור את הפרק השני הזה ולהתחיל את השלישי. 