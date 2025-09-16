XYO, o proxecto DePIN con 10M + nodos, lanza o primeiro L1 centrado en datos de Blockchain

Londres, Reino Unido, 16 de setembro de 2025/Chainwire/--Hoxe, , o primeiro proxecto DePIN e blockchain con 10M + nodos, lanza , unha rede blockchain deseñada especificamente para industrias pesadas en datos, como as de intelixencia artificial (IA), loxística e servizos en nube. Xogo Xiro Layer One Xogo Xiro Layer One Con este lanzamento, XYO introduce o primeiro blockchain construído para xestionar grandes volumes de datos sen diminuír o rendemento, converténdose na primeira rede escalable deseñada para os datos. e atraendo o 80% dos seus usuarios de fóra do espazo cripto. $8.8M in revenue in 2024 $ 8.8M en ingresos en 2024 Desde 2018, XYO está a traballar nunha variedade de produtos blockchain pesados en datos, como a aplicación móbil COIN, onde os usuarios poden converter os seus datos cotiáns en recompensas do mundo real. Inicialmente centrado en datos de localización, XYO expandiuse hoxe para albergar un ecosistema de máis de 10 millóns de nodos, ou dispositivos de produción de datos e individuos, en todo o mundo. Os produtos de XYO están deseñados para proporcionar datos precisos e validados a terceiros e aos seus socios, que van desde datos simples do mundo real como a localización e a temperatura, ata a validación de accións dixitais complexas, como as respostas individuais ás enquisas e os hábitos de compra. XYO decidiu lanzar a súa propia blockchain despois de máis de sete anos na industria, cando ningunha opción existente podería satisfacer a necesidade do proxecto dunha rede altamente eficiente e centrada en datos. Por exemplo, os modelos de IA requiren enormes fluxos de datos precisos para evitar prexuízos e mellorar os resultados de adestramento.Na xestión de inmobles e cadea de subministración, os activos tokenizados dependen de entradas precisas e verificables que XYO Layer One é capaz de entregar. A capacidade de XYO Layer One de procesar grandes volumes de datos en tempo real con baixa latencia e proporcionar capacidades de validación de datos ofrece unha solución valiosa para as industrias emerxentes e establecidas. XYO primeiro migrará os seus propios produtos á nova blockchain XYO Layer One, e será seguido por socios clave. \n \n A comunidade está preparada para un sistema que pode xestionar tanto grandes volumes de datos como manter a verdadeira descentralización. XYO aborda os puntos de dor que detiveron a desenvolvedores e consumidores durante anos: inundación, ineficiencia e gentrificación da participación. A comunidade está preparada para un sistema que pode xestionar tanto grandes volumes de datos como manter a verdadeira descentralización. XYO aborda os puntos de dor que detiveron a desenvolvedores e consumidores durante anos: inundación, ineficiencia e gentrificación da participación. XYO proporciona as ferramentas que os desenvolvedores necesitan para construír e os medios para que calquera poida participar, independentemente dos recursos. "- Arie Trouw, cofundador e CEO de XYO Rianxo trouxo As novas tecnoloxías en XYO Layer One abordan os procesos máis desactualizados na blockchain hoxe en día. as cadeas actuais escalan mal, retardando as transaccións e causando enormes picos de prezo do gas. XYO Layer One introduce novas características que evolucionan a blockchain nunha tecnoloxía que pode escalar independentemente da carga de datos e transaccións. (como as innovacións Lookback Window, Step Hash e Proof of Perfect de XYO) coa súa XYO Layer One . Máis información sobre estas características Documentación Máis información sobre estas características Documentación O modelo lixeiro de XYO mellora as velocidades de blockchain e minimiza a tensión de hardware para DePIN, RWA, AI e outros proxectos pesados en datos. Nova cadea, Nova Tokenomics O novo XYO Layer One Blockchain tamén chega co debut dun modelo de token dual para XYO, que lanzou o seu primeiro e equivalente criptotoken, $XYO, en 2018.Hoxe, o token XYO está listado na maioría das principais bolsas do mundo, incluíndo Coinbase, Kraken, Kucoin e Bitpanda con máis anuncios nas próximas semanas. O token $XYO funciona como un activo deflacionario cunha oferta fixa, e dentro da XYO Layer One Blockchain, $XYO serve como o token primario para recompensas DePIN, gobernanza, pagamento, seguridade e roles de aposta. $XYO está deseñado para asegurar o protocolo e aliñar incentivos a longo prazo sen erros e continuará a facelo durante a vida de XYO. Para xestionar as demandas transaccionais continuas de alto volume de XYO Layer One, XYO está a lanzar o seu segundo token, $ O novo token está deseñado para servir como o token nativo de XYO Layer One, alimentando as operacións diarias da rede, incluíndo o pagamento de taxas de gas, procesamento de transaccións, funcións de blockchain, taxas de prioridade e recompensas para a operación do nodo. xl1 xl1 $XL1 complementa o token orixinal $XYO ao manexar a utilidade, mentres que $XYO permanece o token principal do enorme ecosistema de produtos de XYO, gobernando a nova blockchain XYO Layer One e mantendo o valor a longo prazo do token. $XL1 gaña apostando $XYO, que bloquea o token $XYO en XYO Layer One e crea relevancia perpetua dentro do ecosistema. Espérase que unha parte significativa da oferta circulante de $XYO permaneza bloqueada dentro de XYO Layer One a longo prazo a través do seu modelo combinado de aposta e incentivo. Ao apostar $XYO, os participantes gañan $XL1, o que lles permite participar con todas as funcións da cadea, ao mesmo tempo que asegura a fiabilidade e eficiencia do ecosistema máis amplo. Está dispoñible a aposta do sistema, o que permite a calquera apostar $XYO e gañar $XL1. O token orixinal $XYO proporciona gobernanza, aposta e valor a longo prazo para o ecosistema XYO, mentres que $XL1 cobre recompensas e transaccións para a súa blockchain nativa XYO Layer One. Sobre o Xogo: Fundado en 2018, XYO recolle e valida datos, conectando Web3, Web2 e industrias como AI, activos do mundo real (RWA) e xeolocalización. Xogo Xogo As súas tecnoloxías únicas Proof of Location e Proof of Origin protexen datos para o seguimento de activos, aplicacións DePIN, xogos e unha variedade doutras industrias esixentes. XYO creou a aplicación COIN, que introduciu a millóns de usuarios á blockchain recompensando a participación na validación de datos. O token XYO está listado na maioría das principais bolsas do mundo, incluíndo Coinbase, Kraken, KuCoin e Bitpanda.Ademais de establecer a Fundación XYO, XY Labs Inc. converteuse na primeira empresa de criptografía nos Estados Unidos en obter a aprobación da SEC para unha oferta Regulamento A, abrindo investimentos a investidores acreditados e non acreditados. En 2022, XY Labs tokenizou as súas accións, que se negocian como $XYLB no tZERO ATS, establecendo o seu liderado no espazo RWA.