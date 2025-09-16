XYO, el Proyecto DePIN con más de 10 millones de nodos, lanza el primer L1 centrado en datos de Blockchain

Londres, Reino Unido, 16 de septiembre de 2025/Chainwire/--Hoy, , el primer proyecto DePIN y blockchain con 10M+ nodos, lanza , una red blockchain diseñada específicamente para las industrias pesadas en datos, como las de la inteligencia artificial (IA), la logística y los servicios en la nube. Xyo XYO Layer Uno Xyo XYO Layer Uno Con este lanzamiento, XYO introduce la primera blockchain construida para manejar grandes volúmenes de datos sin ralentizar el rendimiento, convirtiéndola en la primera red escalable diseñada para los datos. y atrae al 80% de sus usuarios de fuera del espacio cripto. $8.8M en ingresos en 2024 $8.8M en ingresos en 2024 Desde 2018, XYO ha estado trabajando en una variedad de productos blockchain pesados en datos, como la aplicación móvil COIN, donde los usuarios pueden convertir sus datos cotidianos en recompensas del mundo real. Inicialmente centrándose en los datos de ubicación, XYO se ha expandido hoy para albergar un ecosistema de más de 10 millones de nodos, o dispositivos de producción de datos y individuos, en todo el mundo. Los productos de XYO están diseñados para proporcionar datos precisos y validados a terceros y a sus socios, que van desde datos simples en el mundo real como la ubicación y la temperatura, hasta la validación de acciones digitales complejas, como las respuestas de las encuestas individuales y los hábitos de compra. XYO decidió lanzar su propia blockchain después de más de siete años en la industria, cuando ninguna opción existente podría satisfacer la necesidad del proyecto de una red de alta eficiencia, centrada en datos.El crecimiento de otras industrias pesadas en datos, como la IA, los activos del mundo real (RWA) y DePIN también requieren una blockchain diseñada específicamente para este nivel de uso de datos. Por ejemplo, los modelos de IA requieren enormes flujos de datos precisos para evitar los vicios y mejorar los resultados de la formación.En la gestión de la cadena de suministro y los bienes inmuebles, los activos tokenizados dependen de las entradas precisas y verificables que XYO Layer One es capaz de entregar. La capacidad de XYO Layer One para procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real con baja latencia y proporcionar capacidades de validación de datos ofrece una solución valiosa para las industrias emergentes y establecidas. XYO primero migrará sus propios productos a la nueva blockchain XYO Layer One, y será seguido por socios clave. \n \n “Habiendo desarrollado en blockchain durante años, he visto de primera mano donde los sistemas actuales caen en falta.La comunidad está lista para un sistema que pueda manejar tanto grandes volúmenes de datos como mantener la verdadera descentralización.XYO aborda los puntos de dolor que han detenido a desarrolladores y consumidores durante años: hinchazón, ineficiencia y la gentrificación de la participación.XYO proporciona las herramientas que los desarrolladores necesitan para construir, y los medios para que cualquiera pueda participar, independientemente de los recursos.” - Arie Trouw, Co-fundador y CEO de XYO “Habiendo desarrollado en blockchain durante años, he visto de primera mano donde los sistemas actuales caen en falta.La comunidad está lista para un sistema que pueda manejar tanto grandes volúmenes de datos como mantener la verdadera descentralización.XYO aborda los puntos de dolor que han detenido a desarrolladores y consumidores durante años: hinchazón, ineficiencia y la gentrificación de la participación.XYO proporciona las herramientas que los desarrolladores necesitan construir, y los medios para que cualquiera pueda participar, independientemente de los recursos”. Co-fundador y CEO de XYO Arie Trouw Arie Trouw Las nuevas tecnologías en XYO Layer One abordan los procesos más obsoletos en blockchain hoy en día. las cadenas actuales escalan mal, ralentizando las transacciones y causando enormes picos de precios del gas. XYO Layer One introduce nuevas características que evolucionan blockchain en tecnología que puede escalar independientemente de la carga de datos y transacciones. (como las innovaciones Lookback Window, Step Hash y Proof of Perfect de XYO) con su XYO Layer One . Más información sobre estas características Documentación Más información sobre estas características Documentación El modelo ligero de XYO mejora las velocidades de blockchain y minimiza la tensión de hardware para DePIN, RWA, AI y otros proyectos pesados en datos. Nueva cadena, Nueva Tokenomics El nuevo XYO Layer One Blockchain también llega con el debut de un modelo de doble token para XYO, que lanzó su primer y homónimo criptotoken, $XYO, en 2018. El token $XYO funciona como un activo deflacionario con un suministro fijo, y dentro de la Blockchain XYO Layer One, $XYO sirve como el token principal para las recompensas de DePIN, gobernanza, pago, seguridad y roles de apuesta. $XYO está diseñado para asegurar el protocolo y alinear incentivos a largo plazo de forma impecable y continuará haciendo esto durante la vida de XYO. Para manejar las demandas transaccionales continuas de alto volumen de XYO Layer One, XYO está lanzando su segundo token, $ El nuevo token está diseñado para servir como el token nativo de XYO Layer One, alimentando las operaciones diarias de la red, incluyendo el pago de tarifas de gas, procesamiento de transacciones, funciones de blockchain, tarifas de prioridad y recompensas para la operación del nodo. XL1 XL1 $XL1 complementa el token original $XYO al manejar la utilidad, mientras que $XYO sigue siendo el token central del enorme ecosistema de productos de XYO, gobernando la nueva blockchain XYO Layer One y manteniendo el valor a largo plazo del token. $XL1 se gana apostando $XYO, que bloquea el token $XYO en XYO Layer One y crea una relevancia perpetua dentro del ecosistema. Se espera que una parte significativa del suministro circulante de $XYO permanezca bloqueado en XYO Layer One a largo plazo a través de su modelo combinado de apuestas y incentivos. Al apostar $XYO, los participantes ganan $XL1, lo que les permite participar con todas las funciones de la cadena, al tiempo que también asegura la fiabilidad y la eficiencia del ecosistema más amplio. Está disponible la apuesta del sistema, lo que permite a cualquiera apostar $XYO y ganar $XL1. Los participantes tempranos se benefician de mayores emisiones, ya que las recompensas disminuyen gradualmente con el tiempo. El token original $XYO proporciona gobernanza, apuestas y valor a largo plazo para el ecosistema XYO, mientras que $XL1 cubre recompensas y transacciones para su blockchain nativa XYO Layer One. Acerca de Xyo: Fundada en 2018, es el primer DePIN y uno de los más grandes, con más de 10 millones de nodos en todo el mundo. XYO recopila y valida datos, conectando Web3, Web2 y industrias como la IA, los activos del mundo real (RWA) y la geolocalización. XYO Xyo Sus tecnologías únicas Proof of Location y Proof of Origin protegen datos para el seguimiento de activos, aplicaciones DePIN, juegos y una variedad de otras industrias exigentes. XYO creó la aplicación COIN, que introdujo a millones de usuarios a la blockchain al recompensar la participación en la validación de datos. El token XYO está listado en la mayoría de las principales bolsas del mundo, incluyendo Coinbase, Kraken, KuCoin y Bitpanda. Además de establecer la Fundación XYO, XY Labs Inc. se convirtió en la primera compañía de criptomonedas en los Estados Unidos en obtener la aprobación de la SEC para una oferta Reglamento A, abriendo inversiones a inversores acreditados y no acreditados. En 2022, XY Labs tokenizó sus acciones, que se negocian como $XYLB en el tZERO ATS, estableciendo su liderazgo en el espacio RWA.