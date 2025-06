Plutón lanza máis en base: unha nova era de recompensas de lealdade tokenizadas

**Londres, Reino Unido, 13 de maio de 2025/Chainwire/-**Plutus converteuse nun pioneiro en finanzas integradas en cadea como o primeiro en tokenizar activos do mundo real (RWA) a través de recompensas de fidelidade en cadea con Plutón (PLU) en 2015 Desde a súa introdución durante a era inicial da blockchain, PLU continuou a proporcionar utilidade en cadea e recompensou máis de $ 58M en aforros en aplicacións na última década.





Hoxe, Plutus anuncia o go-live de PLUS More, unha nova adición intemporal para os stackers de PLU que buscan maximizar os aforros nos seus gastos coa tarxeta Plutus. Construído en Base, o Ethereum Layer 2 incubado por Coinbase, PLUS More marca un novo capítulo na evolución das recompensas tradicionais, levándoas ao mundo aberto e sen permiso das finanzas descentralizadas.

Máis é máis que un sistema de recompensas - é un movemento.

Un que move o control das corporacións aos consumidores, dos ecosistemas pechados ás infraestruturas abertas, e substitúe os puntos esquecidos por tokens deseñados para uso práctico.

Todos os anos, miles de millóns de recompensas de fidelidade, desde millas aéreas a reembolsos, non se reclaman.Os sistemas de fidelidade tradicionais son fragmentados, difíciles de rastrexar e case imposibles de transferir - están rotos. PLUS More redefine a fidelidade ao transformar estes modelos legados en tokens interoperables e auto-custodiados, usables en toda a aplicación de Plutón e máis aló.





Para comezar, os clientes de Plutus Card no Reino Unido e na UE poderán tokenizar as súas recompensas dentro da aplicación e solicitar pagos na rede Base, agardando a aprobación da licenza pertinente, que actualmente está en curso. Unha vez que a licenza baixo MiCA e a FCA do Reino Unido estea en vigor, os titulares de tokens PLUS tamén poderán acceder a un mercado crecente de beneficios de socios, descontos de viaxes e tarxetas de agasallo dixitais, todo alimentado por contratos intelixentes en Base.





Este ecosistema será apoiado por FUEL, unha nova taxa de rede en cadea (similar a GAS en Ethereum), que se lanza xunto ao token PLUS. FUEL está deseñado para manter o sistema sustentable ao longo do tempo reciclando recompensas de volta aos clientes en lugar de xerar novos tokens.

Para ver todos os detalles: PLUS More





https://www.youtube.com/embed/IbR49AlmX7c









Desde o lanzamento das primeiras recompensas de fidelidade tokenizadas hai unha década ata a construción dunha infraestrutura de recompensas escalable en todo o Reino Unido e a UE, Plutón é o xogador máis experimentado para innovar e liderar a próxima onda de utilidade en cadea do mundo real.





A través de RaaS, as empresas poden conectarse á rede PLUS More e lanzar os seus propios programas de fidelidade de marca, impulsando o crecemento ao tempo que ofrecen aos seus clientes un maior control e utilidade do mundo real a partir de recompensas.

Todo está construído sobre unha base.





dúas Ler máis de Fundador e CEO, Danial Daychopan:

__ __

Que é o seguinte

A rede PLUS More está agora en directo na Base. Actualmente, as recompensas emítense como puntos na aplicación e non están dispoñibles na cadea, sendo os tokens non transferibles. A distribución aos titulares de tarxetas Plutus elixibles comezará unha vez que se conceda a aprobación da licenza. Detalles completos .

Sobre Plutón

Plutón Pioneira na tokenización de activos do mundo real (RWA) en 2015 co lanzamento de Plutón (PLU), o primeiro token de recompensas de fidelidade en cadea do mundo.





Hoxe, Plutus presenta o seu maior salto adiante: PLUS More, un sistema de recompensas en cadea de próxima xeración que ofrece un mínimo de 3% de reembolso nos gastos de tarxeta coa tarxeta Plutus, capacitando aos clientes e aos acumuladores de PLU con aforros reais, propiedade real e utilidade en cadea.

Para consultas de medios, asociacións ou integracións de ecosistemas, os usuarios poden contactar con:

[email protected]

[email protected]

www.plutus.it

Contacto

Plutón Social

[email protected] Páxina

Esta historia foi distribuída como un lanzamento por Chainwire baixo HackerNoon's Business Blogging Program.

Esta historia foi distribuída como un lanzamento por Chainwire baixo o Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. here