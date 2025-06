Plutón lanza PLUS más en base: una nueva era de recompensas de lealtad tokenizadas

**Londres, Reino Unido, 13 de mayo de 2025/Chainwire/-**Plutus se convirtió en un pionero en la financiación integrada en cadena como el primero en tokenizar activos del mundo real (RWA) a través de recompensas de lealtad en cadena con Plutón (PLU) en 2015 Desde su introducción durante la era temprana de la blockchain, PLU ha continuado brindando utilidad en cadena y ha recompensado más de 58 millones de dólares en ahorros en la aplicación durante la última década.





Hoy, Plutus anuncia el go-live de PLUS More, una nueva y atemporal adición para los pilotos de PLU que buscan maximizar los ahorros en sus gastos con la tarjeta de Plutus. Construido en Base, el Ethereum Layer 2 incubado por Coinbase, PLUS More marca un nuevo capítulo en la evolución de las recompensas tradicionales, llevándolos al mundo abierto y sin permiso de la financiación descentralizada.

Más es más que un sistema de recompensas: es un movimiento.

Una que cambia el control de las corporaciones a los consumidores, de los ecosistemas cerrados a la infraestructura abierta, y reemplaza los puntos olvidables con tokens diseñados para un uso práctico.

Cada año, miles de millones de recompensas de lealtad, desde las millas aéreas hasta el reembolso, no se reclaman.Los sistemas de lealtad tradicionales son fragmentados, difíciles de rastrear y casi imposibles de transferir - están rotos.PLUS More redefine la lealtad al transformar estos modelos legados en tokens interoperables, auto-custodiados, usables en la aplicación de Plutón y más allá.





Para empezar, los clientes de Plutus Card en el Reino Unido y la UE podrán tokenizar sus recompensas en la aplicación y solicitar pagos en la red Base, a la espera de la aprobación de la licencia pertinente, que actualmente está en proceso. Una vez que la licencia bajo MiCA y la FCA del Reino Unido esté en vigor, los titulares de tokens PLUS también podrán acceder a un mercado creciente de beneficios de socios, descuentos de viajes y tarjetas de regalo digitales, todo alimentado por contratos inteligentes en Base.





Este ecosistema será respaldado por FUEL, una nueva tarifa de red en cadena (similar a GAS en Ethereum), que se lanzará junto al token PLUS. FUEL está diseñado para mantener el sistema sostenible a lo largo del tiempo reciclando recompensas de vuelta a los clientes en lugar de crear nuevos tokens.

Desde el lanzamiento de las primeras recompensas de lealtad tokenizadas hace una década hasta la construcción de una infraestructura de recompensas escalables en todo el Reino Unido y la UE, Plutón es el jugador más experimentado para innovar y liderar la próxima ola de utilidades en cadena del mundo real.





A través de RaaS, las empresas pueden conectarse a la red PLUS More y lanzar sus propios programas de lealtad de marca, impulsando el crecimiento al tiempo que proporcionan a sus clientes un mayor control y utilidad en el mundo real a partir de recompensas.

Todo se construye sobre una base.





¿Qué es lo siguiente

La red PLUS More está ahora en vivo en Base. Actualmente, las recompensas se emiten como puntos en la aplicación y no están disponibles en la cadena, con tokens no transferibles. La distribución a los titulares de tarjetas Plutus elegibles comenzará una vez se conceda la aprobación de la licencia. Detalles completos .

Sobre Plutón

Plutón Pionero de la tokenización de activos del mundo real (RWA) en 2015 con el lanzamiento de Plutón (PLU), el primer token de recompensas de lealtad en cadena del mundo.Desde entonces, ha reformulado el gasto diario, entregando más de 58 millones de dólares en ahorros y recompensas cripto reales a los clientes.





Hoy, Plutus presenta su mayor salto hacia adelante: PLUS More, un sistema de recompensas en cadena de próxima generación que ofrece un mínimo de 3% de reembolso en los gastos de tarjetas con la tarjeta Plutus, empoderando a los clientes y a los pilares de PLU con ahorros reales, propiedad real y utilidad en cadena.

