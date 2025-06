O rally silencioso de Bitcoin: as verdadeiras razóns detrás do seu impulso de rexistro

Bitcoin está de novo flertando cos seus máximos de todos os tempos alcanzando $ 112,000 no momento da escritura, provocando interese renovado, pero notablemente a emoción reducida en comparación coas manifestacións pasadas. A diferenza das correntes de touros anteriores impulsadas predominantemente pola especulación polo comercio polo miúdo e o hype das redes sociais, esta vez ao redor, a subida da criptomoeda parece profundamente enraizada en cambios substanciais na política económica, o compromiso institucional e un ecosistema de activos dixitais que maduran rapidamente.





A recente acción de prezos sitúa a Bitcoin a unha distancia impresionante do seu récord de novembro de 2021, impulsado significativamente por unha relaxación das tensións comerciais entre os Estados Unidos e China e aliviando as incertezas regulatorias dos Estados Unidos en torno ás criptomoedas.





Shady El Damaty, cofundador deHolónimos, salienta como a reacción do mercado de cripto destaca unha madurez recentemente atopada. el sinala que, a pesar da aproximación de máximos históricos, a comunidade cripto máis ampla parece relativamente inmóbil, subliñando unha transformación estrutural máis profunda en curso.





"O mercado criptográfico máis amplo parece estar desensibilizado para outro Bitcoin máis alto de todos os tempos", dixo El Damaty. engade, con todo, que baixo este exterior tranquilo, "están a ser postas fortes bases para unha nova industria que está facendo ganancias estables nas finanzas tradicionais, tecnoloxía e sectores civís."





"Isto sinala o cambio de paradigma cara á internet do valor está ben en marcha, aínda que apenas comezou.Os próximos anos serán testemuñas de explosións de innovación e adopción máis profunda de infraestruturas criptográficas, lideradas pola crecente confianza en Bitcoin como un medio revolucionario de coordinación financeira humana".

"Isto sinala o cambio de paradigma cara á internet do valor está ben en marcha, aínda que apenas comezou.Os próximos anos serán testemuñas de explosións de innovación e adopción máis profunda de infraestruturas criptográficas, lideradas pola crecente confianza en Bitcoin como un medio revolucionario de coordinación financeira humana".





Máis apoiando o recente ascenso de Bitcoin é o crecemento do recoñecemento institucional do seu papel como un activo financeiro, comparable en función a hedges tradicionais como ouro ou bonos gobernamentais. John Wang, Xefe de Crecemento Ecolóxico en Neo, atribúe o impulso Bitcoin sostido a factores orientados por políticas, especialmente dentro dos Estados Unidos.





"Bitcoin agora actúa como unha cobertura contra os riscos potenciais no mercado do Tesouro debido á súa estrutura descentralizada e á oferta limitada", explicou Wang.

"Stablecoins complementa isto creando novos pools de liquidez para o Tesouro dos Estados Unidos, que están ligados ao dólar e apoiados por investimentos en activos de baixo risco, como bonos do goberno".

"Stablecoins complementa isto creando novos pools de liquidez para o Tesouro dos Estados Unidos, que están ligados ao dólar e apoiados por investimentos en activos de baixo risco, como bonos do goberno".





Wang tamén prevé unha próxima fase transformadora para Bitcoin, proxectando a súa elevación dun activo especulativo a un activo de reserva clave para as institucións financeiras a nivel mundial nos próximos dous a tres anos.

"A medida que a adopción institucional se profundiza, Bitcoin é probable que se mova máis aló dos ciclos de semidesintegración típicos, entrando nunha fase de crecemento sostido impulsado por forzas macroeconómicas máis amplas", dixo Wang.





"Non obstante, porque as participacións institucionais aínda están a emerxer, a volatilidade a curto prazo persistirá.Dada a cota de mercado de Bitcoin en relación ao ouro, unha valoración futura que alcance $ 500.000 por Bitcoin é unha posibilidade realista".

"Non obstante, porque as participacións institucionais aínda están a emerxer, a volatilidade a curto prazo persistirá.Dada a cota de mercado de Bitcoin en relación ao ouro, unha valoración futura que alcance $ 500.000 por Bitcoin é unha posibilidade realista".





Segundo Glassnode, os enderezos de carteira activos de Bitcoin alcanzaron 1,2 millóns por día a principios de maio de 2025, achegándose a picos históricos.Concorrentemente, as posesións de Bitcoin por parte de investidores institucionais, reflectidas no Bitcoin Trust de Grayscale (GBTC) e outros grandes fondos, creceron substancialmente, agora representando máis do 10% da oferta circulante.





Ademais, unha recente enquisa Fidelity Digital Assets revelou que o 78% dos investidores institucionais globalmente expresaron interese en activos dixitais, con case 36% xa investidos en Bitcoin directamente ou a través de produtos derivados.

Pensamentos finais

O rally de Bitcoin de hoxe parece significativamente diferente dos picos do mercado do pasado. Non está impulsado polo fervor especulativo, senón por cambios económicos significativos, interese institucional xeneralizado e infraestrutura de mercado madura. Estes factores, combinados co recoñecemento crecente de Bitcoin como unha cobertura viable contra a inestabilidade macroeconómica, suxiren que a criptomoeda está entrando nunha nova fase robusta de crecemento a longo prazo.





A medida que Bitcoin volve achegarse aos máximos históricos, os observadores deben notar os cambios estruturais máis amplos que acompañan a esta manifestación, cambios que probablemente redefinirán o papel de Bitcoin nas finanzas globais de forma permanente.

Non esquezas gustar e compartir a túa historia!