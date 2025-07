Como un estudante construíu software detrás do restaurante Michelin de Chicago

Como alguén que se describiu como sendo un "estudante regular", non se podería esperar que Wes Kim faga un avance no mundo da intelixencia artificial, especialmente non durante o seu último ano na Universidade de Chicago, onde estudaba ciencias da computación.

Non obstante, unha reunión casual cun distribuidor local de cogomelos no mercado dun agricultor cambiaría a súa perspectiva sobre a forma en que os propietarios de empresas xestionan os seus inventarios e, en última instancia, reformularía a súa vida no proceso.

O momento dun agricultor

O seu encontro co distribuidor de cogomelos ocorreu cando estaba vagando polo mercado dun granxeiro, e a súa brillante idea seguiría cando o distribuidor mostrara a Kim a súa instalación, desde a que subministraba a maioría dos mellores restaurantes do centro de Chicago.

"Quedou impresionado por como todo era manual", di Kim. "Pasou horas cada mañá convertendo centos de pedidos de correo electrónico en facturas e rastrexando o inventario nun taboleiro".

A exploración de Kim no mundo da tecnoloxía emerxente coincidiu co lanzamento de ChatGPT. Foi aquí, di Kim, que viu unha oportunidade. El e o distribuidor comezaron a reunirse semanalmente, e finalmente, crearon un sistema que non só automatizou o procesamento de pedidos do distribuidor de cogomelos, senón que tamén o aforrou horas diarias.

"É cando me golpeou", di Kim. "A tecnoloxía non está distribuída uniformemente entre as industrias, especialmente en sectores lonxe da tecnoloxía".

Os retos das industrias tradicionais

Isto é especialmente verdadeiro cando se introduce unha nova tecnoloxía nunha paisaxe onde as empresas operan con sistemas herdados que se utilizan desde hai décadas.

"O avance chegou cando nos decatamos de que precisabamos atopar os primeiros adoptantes -persoas que estaban verdadeiramente frustradas cos seus procesos actuais e abertas a probar algo novo", Kim comparte. "Imos de porta en porta, fixemos innumerables chamadas frías e enfrontámonos a rexeitamento tras rexeitamento ata que atopamos ese primeiro crente que estaba disposto a darnos unha oportunidade".

Esta oportunidade xurdiu como Kim traballou para demostrar que a súa solución podería ser eficaz.Ao mostrar as súas capacidades, a palabra espallou rapidamente a través da industria, inaugurando así unha nova era de tecnoloxía.

O impacto da tecnoloxía invisible

A IA demostrou ser revolucionaria.Non só aforra tempo e reduce o estrés, senón que tamén moitas veces honra o traballo detrás do sistema.

"Esta experiencia abriu os meus ollos para o potencial inexplorado que existe nas industrias tradicionais herdadas", afirma Kim. "Agora, como enxeñeiro fundador dunha empresa que automatiza as denegacións de reclamacións sanitarias para un dos maiores grupos de saúde nos Estados Unidos, sigo construíndo esa brecha entre a tecnoloxía de punta e as industrias que máis a necesitan".

Unha ética, non só un bordo

O traballo de Kim está fundamentado na crenza de que as persoas que dirixen a sociedade non deben quedar atrás na era da tecnoloxía.El demostrou que cada industria merece acceso a solucións modernas que non só transforman as súas operacións, senón que tamén reducen o traballo manual, axudándolles a competir na economía de hoxe.

"Estou probando que algunhas das maiores oportunidades existen nos sectores máis esquecidos onde unha simple ferramenta de automatización pode aforrar horas de traballo diario e mellorar dramaticamente a vida das persoas", di Kim.

Se traballa con pedidos de fungos ou reclamacións hospitalarias, as solucións de IA de Wes Kim non buscan o foco; máis ben, permiten que as empresas brillen utilizando tecnoloxía moderna.