Si një student ndërtoi softuer pas restorantit me yje Michelin në Çikago

Si dikush që e ka përshkruar veten si një “student i rregullt”, nuk mund të ketë pritur që Wes Kim të bëjë një përparim në botën e inteligjencës artificiale, veçanërisht jo gjatë vitit të tij të fundit në Universitetin e Çikagos, ku ai ishte duke studiuar shkencën kompjuterike.

Megjithatë, një takim i rastësishëm me një shpërndarës lokal të kërpudhave në tregun e një fermer do të ndryshonte perspektivën e tij mbi mënyrën se si pronarët e biznesit menaxhojnë inventaret e tyre – dhe përfundimisht do të riformonte jetën e tij në këtë proces.

Momenti i tregut të fermerëve

Takimi i tij me shpërndarësin e kërpudhave ndodhi kur ai ishte duke ecur nëpër tregun e një fermer, dhe ideja e tij e ndritshme do të vijë kur shpërndarësi i tregoi Kim objektin e tij, nga i cili ai furnizonte shumicën e restoranteve më të mira të qarkut të Çikagos.

“Isha i tronditur nga mënyra se si çdo gjë ishte manuale”, thotë Kim. “Ai kaloi orë çdo mëngjes duke konvertuar qindra urdhra email në faturat dhe duke ndjekur inventarin në një bord të bardhë.”

Eksplorimi i Kim në botën e teknologjisë në zhvillim përkoi me nisjen e ChatGPT. Ishte këtu, thotë Kim, që ai pa një mundësi. ai dhe shpërndarësi do të fillonin të takoheshin çdo javë, dhe në fund, ata krijuan një sistem që jo vetëm automatizoi përpunimin e porosive të shpërndarësit të kërpudhave, por edhe e shpëtoi atë orë në ditë.

“Kjo është kur më goditi”, thotë Kim. “Teknologjia nuk është e shpërndarë në mënyrë të barabartë në industri, veçanërisht në sektorët larg teknologjisë”.

Sfidat e industrive tradicionale

Kjo është veçanërisht e vërtetë kur teknologjia e re prezantohet në një peizazh ku bizneset operojnë në sisteme të vjetra që kanë qenë në përdorim për dekada.

“Përparimi erdhi kur kuptuam se na duhej të gjejmë adoptuesit e hershëm – njerëz që ishin me të vërtetë të frustruar me proceset e tyre aktuale dhe të hapur për të provuar diçka të re,” Kim ndan. “Ne shkuam nga dera në derë, bëmë thirrje të panumërta të ftohta, dhe u përballëm me refuzimin pas refuzimit derisa gjetëm atë besimtarin e parë që ishte i gatshëm të na japë një shans.”

Kjo mundësi u shfaq kur Kim punoi për të provuar se zgjidhja e tij mund të ishte efektive.Me shfaqjen e aftësive të saj, fjala u përhap shpejt nëpër industrinë, duke hyrë në një epokë të re të teknologjisë.

Ndikimi i teknologjisë së padukshme

AI ka treguar se është revolucionare. jo vetëm që kursen kohë dhe zvogëlojnë stresin, por gjithashtu shpesh nderojnë punën prapa sistemit.

“Kjo përvojë më hapi sytë për potencialin e pashfrytëzuar që ekziston në industritë tradicionale të trashëgimisë”, thotë Kim. “Tani, si një inxhinier themelues në një kompani që automatizon mohimin e kërkesave shëndetësore për një nga grupet më të mëdha të kujdesit shëndetësor në SHBA, unë vazhdoj të kapërcej atë hendek midis teknologjisë së fundit dhe industrive që kanë më shumë nevojë për të.”

Një etikë, jo vetëm një Edge

Puna e Kim është e bazuar në besimin se njerëzit që drejtojnë shoqërinë nuk duhet të lënë pas në epokën e teknologjisë. ai ka provuar se çdo industri meriton qasje në zgjidhje moderne që jo vetëm që transformojnë operacionet e tyre, por gjithashtu zvogëlojnë punën manuale, duke i ndihmuar ata të konkurrojnë në ekonominë e sotme.

“Unë po dëshmoj se disa nga mundësitë më të mëdha ekzistojnë në sektorët më të harruar, ku një mjet i thjeshtë automatizimi mund të kursejë orë pune të përditshme dhe të përmirësojë në mënyrë dramatike jetën e njerëzve”, thotë Kim.

Qoftë duke punuar me urdhrat e kërpudhave ose kërkesat e spitaleve, zgjidhjet e AI të Wes Kim nuk kërkojnë dritën e vëmendjes, por lejojnë bizneset të shkëlqejnë duke përdorur teknologjinë moderne.