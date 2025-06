Cervexa 2.0: A moeda meme que está a producir algo máis grande en Solana

Victoria, Seychelles, 20 de maio de 2025/Chainwire/--Beer 2.0 ten como obxectivo ser máis que un toque nostálxico para o seu predecesor. É un refresco de cultura meme, poder comunitario e utilidade real - servido frío en Solana. Construíndo o ascenso viral de Beercoin (que alcanzou un impresionante 35x), esta segunda iteración ten como obxectivo transformar ese momento en algo duradeiro.

En menos de 48 horas desde o anuncio oficial, máis de 10.000 persoas rexistraron o seu interese na pre-venda de cervexa 2.0 a través do sitio web oficial.Esta forte resposta destaca un nivel de anticipación que supera o típico hype de moedas de meme, o que suxire unha notable tracción como os enfoques de pre-venda.

O orixinal Beercoin foi un estudo de caso de como a simplicidade e a comunidade poden impulsar o crecemento exponencial. Pero a cervexa 2.0 non está contenta con só boas vibracións e ganancias. Ten como obxectivo evolucionar o modelo de moeda meme con integracións en NFTs, xogos e futuros DApps, traendo casos de uso tangibles á mesa - mantendo o humor.

O proxecto abrangue a transparencia tanto na visión como na estrutura de tokenomics.O suministro total está limitado a 888,8 millóns de tokens, con 20% asignado ao público a través dunha venda previa en marcha durante 48 horas a partir do 21 de maio de 2025, ás 7:00 PM CEST.

Asignacións clave: 35% ao creador principal 30% á liquidez 20% á pre-venda pública 10% á comercialización 4% para asesores e apoiadores 6% repartido entre dous grupos afiliados Esta distribución de tokens subliña o foco do equipo tanto na sustentabilidade como na recompensa da comunidade, con suficiente liquidez e incentivos para alimentar o crecemento a longo prazo.

Os primeiros 30 minutos da pre-venda veñen con bonos nivelados para recompensar aos primeiros seguidores - aínda que as porcentaxes exactas son sensibles ao tempo. A participación é de primeira chegada, primeiro servida, polo que o momento e a preparación son importantes. Os participantes interesados deben: Configurar unha carteira Solana (por exemplo, Phantom) Compra SOL a través de grandes intercambios como Binance ou KuCoin Comproba o sitio web e os canles oficiais de redes sociais no lanzamento da pre-venda para o enderezo de pre-venda verificado Enviar SOL ao enderezo dentro da xanela de 48 horas Recibir tokens BEER 2.0 post-venda - rastrexable a través de Solscan

Beer 2.0 está derramando unha visión a longo prazo no vidro, apoiado por unha implantación gradual deseñada para mesturar cultura, interacción do mundo real e expansión de Web3.

Phase 1: Setting the Table

Phase 2: Strengthening Infrastructure

As asociacións estratéxicas Web3 permiten que Beer 2.0 amplíe o seu alcance: integracións, colabos e activacións intercomunitarias con outros protocolos ou proxectos NFT.

Phase 3: Real-World Use Cases Meet Culture

Real-world $BEER payments in bars are being explored. Because what better utility for a beer-themed token than buying an actual pint?

A merch drop helps transform Beer 2.0 from a coin into a cultural symbol, with community members repping the brand IRL.

Exclusive prizes for holders keep the traction going and reward long-term commitment.

Phase 4: Global Takeover (With a Side of Chaos)

More listings and expanded adoption campaigns help Beer 2.0 move beyond niche communities into the broader crypto space.

Meme partnerships — collaborations with creators and communities that shape crypto culture — to fuel another wave of social virality.