La cerveza 2.0: la moneda meme que está brindando algo más grande en Solana

Victoria, Seychelles, 20 de mayo de 2025/Chainwire/--La cerveza 2.0 tiene como objetivo ser más que un nudo nostálgico para su predecesor. Es un derramamiento fresco de cultura meme, poder de la comunidad y utilidad real - sirvió frío en Solana. Basado en el ascenso viral de Beercoin (que alcanzó un impresionante 35x), esta segunda iteración tiene como objetivo convertir ese momento en algo duradero.

En menos de 48 horas desde el anuncio oficial, más de 10.000 personas han registrado su interés en la venta anticipada de la cerveza 2.0 a través de la página web oficial.Esta fuerte respuesta destaca un nivel de anticipación que supera el típico hype de monedas de meme, lo que sugiere una notable tracción a medida que los enfoques de venta anticipada.

El original Beercoin fue un estudio de caso de cómo la simplicidad y la comunidad pueden impulsar el crecimiento exponencial. Pero Beer 2.0 no está contento con solo buenos vibraciones y ganancias. El objetivo es evolucionar el modelo de moneda meme con integraciones en NFTs, juegos y futuros DApps, trayendo casos de uso tangibles a la mesa - al tiempo que mantiene el humor.

El proyecto abarca la transparencia tanto en la estructura de la visión como en la tokenomics.El suministro total está limitado a 888,8 mil millones de tokens, con un 20% asignado al público a través de una venta previa que se ejecutará durante 48 horas a partir del 21 de mayo de 2025, a las 7:00 PM CEST.

Asignaciones clave: 35% al creador principal 30% a la liquidez 20% a la venta pública 10% a la comercialización 4% para asesores y partidarios 6% dividido entre dos grupos afiliados Esta distribución de token subraya el enfoque del equipo tanto en la sostenibilidad como en la recompensa de la comunidad, con suficiente liquidez e incentivos para impulsar el crecimiento a largo plazo.

Los primeros 30 minutos de la venta previa vienen con bonos nivelados para recompensar a los seguidores tempranos, aunque los porcentajes exactos son sensibles al tiempo. La participación es de primera mano, de primera mano, por lo que el tiempo y la preparación son importantes. Los participantes interesados deben: Configurar una cartera Solana (por ejemplo, Phantom) Comprar SOL a través de grandes intercambios como Binance o KuCoin Comprobar el sitio web y los canales oficiales de redes sociales al lanzamiento de la venta previa para la dirección de venta verificada Enviar SOL a la dirección dentro de la ventana de 48 horas Recibir tokens BEER 2.0 post-sale - rastreable a través de Solscan

Beer 2.0 está derramando una visión a largo plazo en el vidrio, respaldado por una implementación gradual diseñada para mezclar cultura, interacción en el mundo real y expansión de Web3.

Phase 1: Setting the Table

Phase 2: Strengthening Infrastructure

Las asociaciones estratégicas de Web3 permiten a Beer 2.0 ampliar su alcance: integraciones, collabs y activaciones intercomunitarias con otros protocolos o proyectos de NFT.

Phase 3: Real-World Use Cases Meet Culture

Real-world $BEER payments in bars are being explored. Because what better utility for a beer-themed token than buying an actual pint?

A merch drop helps transform Beer 2.0 from a coin into a cultural symbol, with community members repping the brand IRL.

Exclusive prizes for holders keep the traction going and reward long-term commitment.

Phase 4: Global Takeover (With a Side of Chaos)

More listings and expanded adoption campaigns help Beer 2.0 move beyond niche communities into the broader crypto space.

Meme partnerships — collaborations with creators and communities that shape crypto culture — to fuel another wave of social virality.