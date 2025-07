Empresa internacional de arte-tecnoloxíaArtCollecting, especializada en tecnoloxías de autenticación de arte, dedicou os seus recursos á análise de preto de 100 obras da colección de Nina Moleva.ArquitecturaEditarDirectoríaMariña Nadeira, en colaboración con desenvolvedores que anteriormente traballaron na integración blockchain para a empresa.





A colección de Nina Moleva é de especial interese porque a propia propietariavalued it at $2 billion and named the Russian president as the heir in her willPero máis importante, esta é a primeira vez que os expertos atopan unha colección con tal orixe enigmática.Segundo Moleva, a esposa do artista nonconformista Ely Belyutin, as súas posesións inclúen:works by Leonardo da Vinci, Michelangelo, Titian, Van Dyck, Monet, and even Natalia GoncharovaSe fose verdade, esta sería a maior colección privada de obras mestras de clase mundial. A autenticación mesmo dunha parte destas obras podería ter repercusións significativas para o mundo da arte.

Agora, os investigadores teñen a oportunidade de desvelar o misterio.Mariña Nadeira, un experto en patrimonio cultural, examinou parte da colección usando a IA innovadora de ArtCollecting xunto a métodos tradicionais de análise de arte, incluíndo análise comparativa, avaliación estilística e exame técnico.Mariña NadeiraConcéntrase enworks by Ely Belyutin, 16th–19th-century icons, and paintings and graphic works attributed to Claude Monet, Édouard Manet, and Natalia GoncharovaO algoritmo analizou non só características visuais, senón tamén microstructure de pintura, signos de envellecemento e mesmo capas ocultas - detalles que poderían escapar do ollo humano.

“É un caso sen precedentes”dixoMariña Nadeira. ."A tecnoloxía nunca antes atopou tantas obras mestras potenciais á vez.Se se verifica unha única obra, podería reformular a nosa comprensión das coleccións privadas do século XX".

Exemplos de investigación





Os expertos de ArtCollecting lograron avances significativos no estudo da iconografía rusa provincial a través do seu exame impulsado por IA de "O milagre de Cristo en Latome", unha icona da colección privada da historiadora de arte Nina Moleva.

Expertos en Patrimonio CulturalMariña Nadeiracompletou unha análise exhaustiva do icono usando tecnoloxía AI desenvolvida porArtCollectingEste proxecto marca un novo capítulo no estudo da pintura de iconos provinciais rusas, un campo que desde hai tempo está sub-investigado.

How AI Unlocked the Icon’s Secrets

Un algoritmo personalizado foi creado especificamente para este estudo, capaz de procesar e referenciar vastos conxuntos de datos. O sistema analizou información de máis de 100.000 iconas (séculos 15 e 19) producidas en talleres provinciais, a partir de catálogos de museos, arquivos de antigüidades, rexistros históricos e coleccións privadas obscuras.

A IA non só reconstruíu a aparencia orixinal do icono, senón que tamén identificou obras con características estilísticas e técnicas similares, unha contribución especialmente valiosa, dado que a iconografía provincial segue a ser un "punto branco" na historia da arte.

Why This Is a Major Breakthrough

Tradicionalmente, tales investigacións requiriron anos de traballo por parte de historiadores de arte, restauradores e analistas químicos.Agora, a IA acelera o proceso de forma dramática, analizando enormes conxuntos de datos en días.

"Non estamos só escaneando imaxes; estamos ensinando ao sistema a recoñecer trazos estilísticos, métodos técnicos, incluso marcas de restauración", explica.Mariña Nadeira"Por exemplo, o noso algoritmo pode identificar as características dun taller específico ou mesmo dun pintor de iconos individual comparando detalles mínimos - o cepillo dos destaques, a renderización de dobres de tecido ou o uso de pigmentos particulares".

Discoveries About “The Miracle of Christ in Latome“

Ademais da análise estilística, realizouse un exame técnico completo.Os investigadores determinaron o período aproximado de creación da icona, identificaron pigmentos e materiais de unión, e clarificaron a súa tradición artística.

Como a iconografía segue regras estritas de composición, os motivos recorrentes permitiron ao algoritmo comparar as áreas danadas con miles de análogos, propoñendo a composición orixinal máis probable.

Why This Matters for Art History

A iconografía rusa non está limitada a escolas famosas como Moscova, Novgorod ou Palekh. Centos de mestres provinciais sen nome crearon obras de igual significado -aínda que sen estudo sistemático, moitos destes iconos son rexeitados como "ordinarios" ou mesmo etiquetados como falsificacións.

Authenticating a Work Attributed to Édouard Manet





Os expertos comezaron a verificar a autenticidade dunha pintura atribuída a Édouard Manet usando intelixencia artificial.Un algoritmo especializado analiza o peiteado do artista comparándoo con obras mestras verificadas.Musée d'Orsay, the Musée Marmottan Monet in Paris, and the National Gallery of Art in WashingtonOs investigadores están agora refinando a análise estudando os debuxos de Manet e as acuarelas a detalles de referencia cruzada. Ao mesmo tempo, o algoritmo está a ser axustado para identificar outros autores potenciais se a atribución a Manet resultase incorrecta.

A análise técnica microscópica axudou a estreitar o prazo probable de creación da pintura.Ademais, a investigación de arquivos en bibliotecas rusas -incluíndo publicacións francesas que entraron na Rusia Imperial e máis tarde na URSS- foi completada.

AI Helps Date the “Transfiguration” Icon

Un algoritmo personalizado desenvolvido polo equipo de ArtCollecting permitiu unha análise exhaustiva da obra de arte.O sistema procesou máis de 100.000 mostras de iconografía do século XV e XIX de talleres provinciais rusos, así como coleccións gregas, búlgaras e turcas.

O algoritmo foi especialmente adestrado para recoñecer evolucións estilísticas na letra ao longo de cinco séculos (século XV a principios do XX), incorporando todos os alfabetos coñecidos, fontes e o seu uso na iconografía.

Exames técnicos paralelos, incluíndo análises de pigmento e medios de unión, corroboraron os achados da IA a través da microscopía, creando unha comprensión multilayered das orixes do icono.

About the Technology in Development

ArtCollecting está a pionear o primeiro sistema de IA do mundo especialmente adestrado para a atribución e autenticación de obras de arte.A diferenza dos métodos tradicionais que requiren meses de meticulosas análises, o seu algoritmo avalía o estilo, a técnica e os materiais en horas mediante a referencia cruzada de datos fronte a 10 millóns de mostras de referencia verificadas.

Aínda que actualmente só se probou nun terzo da colección, mesmo os resultados preliminares poderían revolucionar as tecnoloxías do mercado de arte.Se a IA confirmase obras mestras auténticas, probaría que tesouros perdidos estivesen escondidos durante décadas nun apartamento ordinario de Moscova.

Unha cousa xa está clara: a tecnoloxía de ArtCollecting proporciona a primeira ferramenta viable para resolver tales misterios históricos de arte.

Nota: "Moleva List" consérvase como un apodo apropiado referenciando a natureza controvertida da colección, similar a termos como "Gurlitt Trove".