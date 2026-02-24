A pila de construtores de IA: Linear, Cursor, Vercel e QA.tech

Cando se introducen novas funcións, a proba segue sendo a maior barreira. Normalmente, o fluxo de traballo vai algo así: construír unha característica, crear un PR, empuxar a CI, escanear algunhas capturas de pantalla e esperar que nada interrompa a produción cando o usuario bate. Agora, non me equivoces, enviar novas funcións rapidamente é grande, pero a proba manual simplemente non pode seguir adiante.E aínda que as ferramentas para a proba existen, non se integran co resto do teu fluxo de traballo. O que me leva a outro punto: planificamos nunha ferramenta, construímola noutra, revisámola noutra e implementámola noutra. Afortunadamente, hai un xeito. Linear, Cursor, Vercel e QA.tech forman unha pila de ferramentas que funcionan xuntas, xestionan cada tarefa automaticamente e permiten que se concentre na construción. Xuntos, substitúen os fluxos de traballo de proba manual coa automatización de probas de IA que se executa en cada PR. Neste artigo, vou camiñar por construír unha aplicación de fluxo de checkout demo usando estas ferramentas. Verás como funcionan xuntos e como che axudan a enviar máis rápido sen romper as cousas. Imos comezar. Construír un fluxo de checkout que realmente funciona Para demostrar este fluxo de traballo, construiremos un fluxo de checkout de 4 pasos: \n \n \n \n \n Cartos de revisión Información de navegación Detalles de pagamento Páxina de confirmación A resposta é sinxela: é un proceso de negocio básico que vén con múltiples casos de vantaxe como carrinhos baleiros, cancelación de pagamento, sesións expiradas, etc. Se algo rompe aquí, perdes a túa renda. Esta é a peza que imos usar: \n \n \n \n \n Lineal para un traballo claro e rastrexable Cursor para a construción á velocidade do raio Vercel para implementacións de previsión instantánea QA.tech para unha proba de fin a fin (E2E) X. Tecnoloxía Comecemos pola ferramenta de planificación. Planificalo en liña, construílo en cursor Planificación lineal Dividirei a aplicación de fluxo de caixa en tarefas sinxelas e rastrexables. O foco principal deste artigo será en engadir a funcionalidade de códigos de cupón á fase de revisión do carrito do seu proceso de checkout. Primeiro, imos crear un billete lineal. Pode ser algo como "Función: Construír fluxo de checkout con validación de cupóns". Por mor desta demostración, imos introducir un bug na validación do lado do cliente do recurso Código de cupón. E para picalo, non será un erro brillante. Será un erro complicado que só aparece baixo certas condicións. Construír rápido con cursor O código completo para a nosa aplicación demo está no GitHub . repositorio Cando abra Cursor, crea un novo directorio para comezar a construír a aplicación. Digamos que desexa crear un compoñente de carrito na aplicación de fluxo de pagamento de 4 pasos. Podería dar a Cursor un aviso como: "Construír un compoñente de carrito para a miña aplicación para listar elementos con prezos e cantidades". Creará unha e Tamén tamén Ficheiro de cartón Un paso de pagamento Notas como Cursor xestiona a estrutura dos compoñentes, os tipos de prop, a instalación e a importación de paquetes e moito máis?A túa tarefa agora é centrarse na lóxica empresarial, como "Canto desconto se debe aplicar cando ¿Están a ser utilizados os cupóns? SAVE10 Pasemos á fase de implantación usando Vercel. Deploy para Vercel en segundos A implantación hoxe en día é tan sinxela como a construción con Cursor. Non escribes comandos para enviar o teu código. É como un clic no dashboard: selecciona o teu repositorio GitHub e dállelo a Vercel para a súa implantación. Unha vez que o código está feito, só o empuxamos a GitHub. É todo o que se necesita; desde alí, Vercel xestiona todo para a implantación automaticamente. Pero por que Vercel? Simplemente porque permite ver as implementacións de antemán antes de que o seu código se estorbe na produción. Por que Preview Deployments Matter para CI / CD? As implementacións de previsión cambian a forma en que traballamos.Con ferramentas como o DX de Vercel, cada PR recibe a súa propia URL, como , xunto cun ambiente plenamente funcional e evergreen. checkout-app-pr-987.vercel.app Cando o desenvolvedor empurra o código que implementa o noso novo proceso de checkout, así como o bug do cupón oculto, aquí está o que ocorre automaticamente a través de Vercel: \n \n \n \n O código máis recente é recuperado de GitHub; A propia aplicación está construída; A aplicación está implantada nunha URL de previsión única que é compartida (por exemplo, checkout-app-pr-987.vercel.app). Esta implantación individual asegura a velocidade. Os erros son fixados sen interferir ou retardar ningún outro proxecto. Non máis "funciona na miña máquina". A aplicación de checkout xa está en directo e dispoñible para probas. Let QA.tech Handle the Tests Que QA.tech xestione as probas Aquí vén a parte interesante: probas automatizadas impulsadas por IA. é unha ferramenta de proba de IA que substitúe o QA manual con axentes de IA que navegan pola túa aplicación. en lugar de pasar horas probando a túa ferramenta manualmente ou escribindo e mantendo scripts de Playwright ou Cypress, describes casos de proba en inglés sinxelo e o axente xestiona o resto. X. Tecnoloxía Engada o teu proxecto a QA.tech e apunta ao teu URL implementado por Vercel. QA.tech escaneará a túa aplicación web e aprenderá a estrutura mediante a construción dun gráfico de coñecemento. Imos crear algunhas probas para a nosa aplicación. Abre o chat e describe o que quere probar. Por exemplo, "Crear 3-4 probas iniciais para a miña aplicación". De alí, QA.tech xerará os pasos de proba automaticamente. Lembre, xa sabe todo sobre a súa aplicación, como onde está o carrito, como encher formularios de envío, onde vive o botón de pagamento e a páxina de confirmación. Podes crear este caso de proba manualmente a través do botón "Engadir caso de proba" ou xeralo no chat, pedindo algo como, "Teste a mensaxe de confirmación do código de cupón para pantallas móbiles no paso 3". QA.tech xerará automaticamente as probas baseadas na túa entrada e executalas directamente contra a túa aplicación en directo. O bug que foi deixado por Cursor durante a construción da aplicación foi capturado por QA.tech, causando o fracaso da proba. Tamén nos proporcionou todos os pasos relevantes, xunto cos rexistros, detalles da rede e resultados de probas. Estes son exactamente os coñecementos que necesitamos para debugar o problema de forma eficiente. X. Tecnoloxía En primeiro lugar, conectar o Ir a Configuracións → Integracións → GitHub App. Seleccione o repositorio relevante aquí e permita a opción "Executar en PRs" da proba de solicitude de retirada. Aplicacións GitHub A continuación, conecta Linear, para que os nosos erros poidan fluír directamente á nosa ferramenta de xestión de proxectos. Para iso, vaia a Configuración → Conexións da organización → Conexión lineal. A continuación, na sección Configuración do proxecto → Integracións → Lineal, seleccione o seu equipo dende a descarga e garde-lo. Agora crearemos billetes de emisión en Linear directamente de QA.tech. Observe como QA.tech xa listou o noso caso de proba fallido baixo a sección de problemas, dándolle unha opción para exportar este bug directamente á súa conta Linear? Simplemente faga clic en "Crear problema en lineal" no dashboard. O seu panel de control lineal mostrará agora o problema creado por con detalles como tipo, primeira vista, descrición e unha ligazón á proba. X. Tecnoloxía Imos corrixir este bug e ver como as ferramentas funcionan xuntas. Fix, Push, Repeat (O fluxo de traballo actual) Volver a Cursor. Fixaremos o problema identificando onde ocorreu o bug. en O problema era que tiñamos que usar na clase de mensaxe de confirmación, causando que non se mostre en pantallas móbiles. PaymentStep.jsx hidden <div className="bg-indigo-50/60 p-4 rounded-2xl border border-indigo-200 border-dashed">\n <p className="text-sm font-semibold text-indigo-700">Have a coupon?</p>\n <div className="sm:flex-row flex flex-col gap-3 mt-3">\n <input\n type="text"\n value={couponInput}\n onChange={(event) => onCouponInputChange(event.target.value)}\n placeholder="SAVE10"\n className="text-slate-900 focus:border-indigo-500 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-indigo-100 px-4 py-3 w-full text-base bg-white rounded-xl border border-indigo-200 shadow-inner"\n />\n <button\n type="button"\n onClick={onApplyCoupon}\n className="hover:bg-indigo-500 px-6 py-3 text-base font-semibold text-white bg-indigo-600 rounded-xl transition"\n >\n Apply\n </button>\n </div>\n {couponStatus === "applied" && (\n <p className="sm:block pt-3 text-sm font-medium text-emerald-600">\n SAVE10 applied — enjoying 10% off the subtotal.\n </p>\n )}\n {couponStatus === "invalid" && (\n <p className="sm:block hidden pt-3 text-sm font-medium text-rose-600">\n That code is not active. Try SAVE10 for this order.\n </p>\n )}\n</div>\n Unha vez feito isto, empurra os cambios máis recentes e crea un PR cunha nova rama. Agora, a aplicación GitHub de QA.tech detecta o PR. Analiza os seus cambios e selecciona as probas relevantes, como as probas de validación de cupóns que creamos anteriormente. Executa esas probas contra a URL de previsión de Vercel: sen intervención manual, sen clicar na propia aplicación. o bot de QA.tech executará as probas e comentará no PR para darlle ao usuario actualizacións en tempo real. No noso dashboard QA.tech, todas as probas pasaron e a mensaxe de validación agora aparece correctamente no móbil. O bot QA.tech aproba o PR e os comentarios sobre o seu PR co resumo completo da proba. O proceso completo (actualizar o código, fusionar, implantar e probar) levou uns 5-8 minutos sen intervención manual. Cada futura solicitude de arrastre (PR) seguirá o mesmo proceso: facer cambios, empuxar e deixar que as probas se executen automaticamente. Envólvese enriba Cada ferramenta neste novo construtor de IA sobresae nunha cousa. Linear proporciona o foco necesario para a planificación rápida e o seguimento de problemas, Cursor acelera o fluxo de traballo de desenvolvemento de produtos, Vercel dános URLs de previsión de implementación instantánea e QA.tech xestiona as probas automaticamente. Xuntos, crean un fluxo de traballo que permite que os equipos envíen máis rápido sen comprometer a calidade. A pesar da importancia de cada paso no proceso, a proba é moitas veces a cousa na que os equipos gastan menos tempo. con todo, este artigo mostrou que non necesitas un equipo maior; só necesitas ferramentas máis intelixentes que funcionen ben xuntos. E a mellor parte é que non ten que manter os scripts de proba. Engadir unha característica e QA.tech creará novas probas. Cambiar un fluxo de UI e as probas actualizaranse automaticamente. 