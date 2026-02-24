La pila de constructores de IA: Linear, Cursor, Vercel y QA.tech

Cuando se lanzan nuevas características, el ensayo sigue siendo el mayor obstáculo. Por lo general, el flujo de trabajo va algo así: construir una característica, crear un PR, presionar a CI, escanear algunas capturas de pantalla y esperar que nada interrumpa la producción cuando el usuario toca. Ahora, no me equivoque, el envío de nuevas características rápidamente es genial, pero las pruebas manuales simplemente no pueden seguir adelante.Y aunque las herramientas para las pruebas existen, no se integran con el resto de su flujo de trabajo. Lo que me lleva a otro punto: planificamos en una herramienta, construimos en otra, revisamos en otro lugar y implementamos en otro. Afortunadamente, hay una manera. Linear, Cursor, Vercel y QA.tech forman una pila de herramientas que trabajan juntas, manejan cada tarea automáticamente y te permiten permanecer centrado en la construcción. Juntos, reemplazan los flujos de trabajo de prueba manual con la automatización de pruebas de IA que se ejecuta en cada PR. En este artículo, te guiaré a través de la construcción de una aplicación de flujo de checkout demo usando estas herramientas. Verás cómo trabajan juntos y cómo te ayudan a enviar más rápido sin romper las cosas. Construir un flujo de checkout que realmente funciona Para demostrar este flujo de trabajo, construiremos un flujo de checkout de 4 pasos: \n \n \n \n \n Carrera de revisión Información de Navegación Detalles de pago Página de confirmación La respuesta es simple: es un proceso de negocio básico que viene con múltiples casos de ventaja como carros vacíos, cancelación de pagos, sesiones caducadas, etc. Si algo se rompe aquí, pierdes tus ingresos. Esta es la pila que vamos a utilizar: \n \n \n \n \n Lineal para un trabajo claro y rastreable Cursor para la construcción a la velocidad del rayo Vercel para Instant Preview QA.tech para una prueba de fin a fin (E2E) C. Tecnología Empecemos por la herramienta de planificación. Planificar en lineal, construir en cursor Planificación lineal Dividiré la aplicación de flujo de checkout en tareas simples y rastreables. El foco principal de este artículo estará en la adición de la funcionalidad de códigos de cupón a la fase de revisión del carrito de su proceso de checkout. Primero, vamos a crear un billete lineal. Puede ser algo como “Función: Construir flujo de checkout con validación de cupones”. Por el bien de esta demostración, vamos a introducir un bug en la validación del lado cliente de la característica del Código de cupón. Y para especificarlo, no será un error brillante. Será un error que solo surge bajo ciertas condiciones. En otras palabras, el que pasa por las revisiones humanas y las pruebas de guión. Construir rápido con el cursor El código completo de nuestra aplicación demo está en GitHub . repositorio Cuando abra Cursor, crea un nuevo directorio para comenzar a construir la aplicación. Supongamos que desea crear un componente de carrito en la aplicación de flujo de pago de 4 pasos.Podría darle a Cursor un mensaje como: "Construye un componente de carrito para mi aplicación para listar artículos con precios y cantidades". Esto creará una y Y también archivo cart Un paso de pago ¿Nota cómo Cursor maneja la estructura de componentes, los tipos de prop, la instalación e importación de paquetes, y mucho más? Su trabajo ahora es centrarse en la lógica empresarial, como “Cuánto descuento se debe aplicar cuando ¿Se ha utilizado el cupón?” SAVE10 Pasemos a la fase de implementación usando Vercel. Deploy a Vercel en segundos La implementación de hoy en día es tan fácil como construir con Cursor.No escribes comandos para enviar tu código.Es como hacer clic en un dashboard: selecciona tu repositorio de GitHub y lo entrega a Vercel para su implementación. Una vez que el código está hecho, simplemente lo empujamos a GitHub. Eso es todo lo que se necesita; desde allí, Vercel maneja todo para la implementación automáticamente. Pero ¿por qué Vercel? Simplemente porque te permite ver las implementaciones antes de que tu código se rompa en la producción. ¿Por qué Preview Deployments Matter para CI/CD? Las implementaciones de previsión cambian la forma en que trabajamos.Con herramientas como Vercel’s DX, cada PR obtiene su propia URL, como , junto con un entorno plenamente funcional y ecológico. checkout-app-pr-987.vercel.app Cuando el desarrollador presiona el código que implementa nuestro nuevo proceso de checkout, así como el bug de cupón oculto, aquí está lo que ocurre automáticamente a través de Vercel: \n \n \n \n El código más reciente se obtiene de GitHub; La propia aplicación se construye; La aplicación se implementa en una URL de vista previa única que es compartible (por ejemplo, checkout-app-pr-987.vercel.app). Este despliegue individual asegura la velocidad.Los errores se solucionan sin interferir ni ralentizar ningún otro proyecto.No más "funciona en mi máquina".No más rodando los dígitos en el escenario. La aplicación de checkout ya está en vivo y disponible para pruebas. Let QA.tech Handle the Tests Deja que QA.tech maneje las pruebas Aquí viene la parte interesante: pruebas automatizadas alimentadas por IA. En lugar de pasar horas probando su herramienta manualmente o escribiendo y manteniendo scripts de Playwright o Cypress, describe casos de prueba en inglés simple y el agente maneja el resto. C. Tecnología Agregue su proyecto a QA.tech y apunte a su URL implementado por Vercel. QA.tech luego escaneará su aplicación web y aprenderá la estructura mediante la construcción de un gráfico de conocimiento. Crearemos algunas pruebas para nuestra aplicación. Abrir el chat y describir lo que desea probar. Por ejemplo, “Crear 3-4 pruebas iniciales para mi aplicación”. Desde allí, QA.tech generará los pasos de prueba automáticamente. Recuerde, ya sabe todo sobre su aplicación, como dónde está el carrito, cómo rellenar los formularios de envío, dónde vive el botón de pago y la página de confirmación. Puede crear este caso de prueba manualmente a través del botón “Añadir caso de prueba” o generarlo en el chat, al instar algo como, “Prueba el mensaje de confirmación de código de cupón para pantallas móviles en el paso 3”. QA.tech generará automáticamente las pruebas basadas en su entrada y las ejecutará directamente contra su aplicación en vivo. El bug que fue dejado por Cursor durante la construcción de la aplicación fue capturado por QA.tech, causando el fracaso de la prueba. También nos proporcionó todos los pasos pertinentes, junto con los registros, los detalles de la red y los resultados de las pruebas. Estos son exactamente los insights que necesitamos para debugar el problema de manera eficiente. C. Tecnología En primer lugar, conectar el Vaya a Configuraciones → Integraciones → GitHub App. Seleccione el repositorio pertinente aquí y permita la opción “Run on PRs” en la Pull Request Testing. Aplicaciones GitHub A continuación, conecte Linear, para que nuestros errores puedan fluir directamente a nuestra herramienta de gestión de proyectos. Para ello, vaya a Configuración → Conexiones de organización → Conexión lineal. Luego, en la sección Configuración del proyecto → Integraciones → Lineal, seleccione su equipo desde la caja abajo y guardarlo. Ahora vamos a crear billetes de emisión en Linear directamente de QA.tech. Nota cómo QA.tech ya ha listado nuestro caso de prueba fallido en la sección de problemas, dándole la opción de exportar este error directamente a su cuenta Linear? Simplemente haga clic en "Crear problema en lineal" en el dashboard. Su dashboard lineal ahora mostrará el problema creado por con detalles como tipo, primera vista, descripción y un enlace a la prueba. C. Tecnología Vamos a corregir este bug y ver cómo las herramientas trabajan juntas. Fix, Push, Repeat (El flujo de trabajo actual) Volver a Cursor. Corregiremos el problema identificando dónde ocurrió el bug. en El problema es que estamos utilizando en la clase de mensaje de confirmación, lo que hace que no aparezca en pantallas móviles. PaymentStep.jsx hidden <div className="bg-indigo-50/60 p-4 rounded-2xl border border-indigo-200 border-dashed">\n <p className="text-sm font-semibold text-indigo-700">Have a coupon?</p>\n <div className="sm:flex-row flex flex-col gap-3 mt-3">\n <input\n type="text"\n value={couponInput}\n onChange={(event) => onCouponInputChange(event.target.value)}\n placeholder="SAVE10"\n className="text-slate-900 focus:border-indigo-500 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-indigo-100 px-4 py-3 w-full text-base bg-white rounded-xl border border-indigo-200 shadow-inner"\n />\n <button\n type="button"\n onClick={onApplyCoupon}\n className="hover:bg-indigo-500 px-6 py-3 text-base font-semibold text-white bg-indigo-600 rounded-xl transition"\n >\n Apply\n </button>\n </div>\n {couponStatus === "applied" && (\n <p className="sm:block pt-3 text-sm font-medium text-emerald-600">\n SAVE10 applied — enjoying 10% off the subtotal.\n </p>\n )}\n {couponStatus === "invalid" && (\n <p className="sm:block hidden pt-3 text-sm font-medium text-rose-600">\n That code is not active. Try SAVE10 for this order.\n </p>\n )}\n</div>\n Una vez que esto se haga, presione los cambios más recientes y crea un PR con una nueva rama. Ahora, la aplicación GitHub de QA.tech detecta el PR. Analiza sus cambios y selecciona las pruebas relevantes, como las pruebas de validación de cupones que hemos creado anteriormente. Ejecuta esas pruebas contra la URL de vista previa de Vercel: sin intervención manual, sin hacer clic a través de la aplicación. el bot de QA.tech ejecutará las pruebas y comentará en el PR para dar al usuario actualizaciones en tiempo real. En nuestro dashboard QA.tech, todas las pruebas han pasado, y el mensaje de validación ahora aparece correctamente en el móvil. El bot QA.tech aprueba el PR y comenta sobre su PR con el resumen completo de la prueba. El proceso completo (actualizar el código, fusionar, desplegar y probar) tomó aproximadamente 5-8 minutos sin intervención manual. Cada futura solicitud de arrastre (PR) seguirá el mismo proceso: hacer cambios, empujar y dejar que las pruebas se ejecuten automáticamente. Envuelve lo Cada herramienta en este nuevo constructor de IA sobresale en una cosa. Linear proporciona el enfoque necesario para la planificación rápida y el seguimiento de problemas, Cursor acelera el flujo de trabajo de desarrollo de productos, Vercel nos da URLs de vista previa de implementación instantánea, y QA.tech maneja las pruebas automáticamente. A pesar de la importancia de cada paso en el proceso, la prueba es a menudo la cosa en la que los equipos gastan menos tiempo. sin embargo, este artículo ha demostrado que no necesita un equipo más grande; sólo necesita herramientas más inteligentes que funcionen bien juntos. Y la mejor parte es que no tienes que mantener scripts de prueba.Añade una característica y QA.tech creará nuevas pruebas.Cambiar un flujo de UI y las pruebas se actualizarán automáticamente.Sólo te enfocas en la construcción y deja que la IA maneje la prueba. \n \n ¿Estás listo para dejar de escribir, mantener y borrar pruebas de E2E frágiles? obtenga una demostración hoy y vea cómo QA.tech transforma su flujo de trabajo de pruebas. ¿Estás listo para dejar de escribir, mantener y borrar pruebas de E2E frágiles? obtenga una demostración hoy y vea cómo QA.tech transforma su flujo de trabajo de pruebas.