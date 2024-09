Toutes les émissions de télévision Marvel Phase 5 annoncées

Avec la fin de la phase 4 de Marvel, il est temps de regarder vers l'avenir. Au Comic-Con de San Diego en 2022, Marvel a annoncé une multitude de projets pour les phases 5 et 6. La phase 5 commence l'année prochaine, alors regardons ce que les fans peuvent attendre avec impatience.





Des personnages plus récents comme Echo, Ironheart et Agatha seront mis à l'honneur avec leurs propres émissions, et des personnages établis comme Loki et Daredevil gagneront de nouvelles saisons. Cela dit, voici toutes les émissions de télévision Marvel Phase 5. Attention : il y aura des spoilers tout au long de l'article.





Émissions de télévision de la phase 5 de Marvel

Et qu'est-ce qui se passerait si…? Invasion secrète Écho Loki Coeur de pierre Agatha : Coven du Chaos Daredevil : né de nouveau





1. Et si… ? Saison 2





What If est une émission qui se penche sur des scénarios « et si ». Nous savons ce qui se passe dans l'univers cinématographique principal de Marvel, mais ce spectacle laisse libre cours à la créativité. rien n'est sacré. Et si Black Panther devenait Star-Lord ? Et si Peggy Carter recevait le sérum Super Soldier au lieu de Steve Rogers ? What If répond à ces questions et plus encore ; l'émission vous donne des questions et des réponses que vous ne saviez même pas que vous cherchiez.





Selon Variety , What If obtiendra non seulement une deuxième saison mais aussi une troisième saison. La publication indique que What If devrait arriver début 2023. Mais que pouvons-nous attendre de la deuxième saison ? Comment les choses peuvent-elles devenir encore plus farfelues ? Eh bien, Variety explique que l'un des épisodes se déroulera au 17ème siècle. Donc, il semble que les choses vont devenir assez folles.





2. Invasion secrète





Mettant en vedette l'incroyable Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury, Secret Invasion est une émission qui amènera les téléspectateurs à se demander qui est réellement qui. C'est parce qu'il se concentrera sur les Skrulls, une race extraterrestre qui a la capacité de se métamorphoser. Marvel.com dit que "la série présente une faction de Skrulls métamorphosés qui infiltrent la Terre depuis des années".





Le site Web de Marvel nous a également donné un aperçu des autres acteurs auxquels nous pouvons nous attendre dans cette émission de télévision who's who. Ben Mendelsohn, Emilia Clarke et Olivia Colman rejoignent également Samuel L. Jackson. Secret Invasion ne sortira pas avant le printemps 2023 , donc jusque-là, vous devrez continuer à vous demander qui est un extraterrestre métamorphe et qui ne l'est pas.





3. Écho





Fraîchement sur les talons de Hawkeye, Echo aura sa propre émission de télévision. Anciennement chef de la mafia des survêtements, la vie d'Echo a changé après ses rencontres avec Hawkeye. Désormais, les téléspectateurs suivront le personnage titulaire dans son nouveau voyage. Bien que nous ayons réussi à avoir un aperçu de sa trame de fond dans Hawkeye, il semble que cette émission télévisée donnera aux téléspectateurs un aperçu plus clair de sa vie.





Car selon Marvel.com :





"Elle doit faire face à son passé, renouer avec ses racines amérindiennes et embrasser le sens de la famille et de la communauté si elle espère un jour aller de l'avant."





Les fans d'Echo devront attendre l' été 2023 pour revoir le personnage en action.





4. Loki Saison 2





La première saison de Loki s'est terminée par un gigantesque bang. Les spoilers majeurs sont sur le point d'être abandonnés en ce moment, alors ne lisez pas le paragraphe suivant si vous n'avez pas regardé ou terminé la saison 1.





À la fin de la saison, Sylvie a tué Celui qui reste, ce qui conduit à l'expansion incontrôlée du multivers. Pourquoi le multivers a-t-il été coupé en premier lieu ? Eh bien, c'est parce que Kang et tous ses homologues ont commencé une guerre multiverselle les uns contre les autres.





Maintenant, Loki devra faire face aux ramifications de ce que cela signifie. Dans la toute dernière scène de la saison 1, on peut déjà voir que les choses ont radicalement changé. Ainsi, dans la saison 2, les fans peuvent s'attendre à encore plus de sauvagerie.





Depuis que les phases 4, 5 et 6 ont été surnommées "The Multiverse Saga" , et depuis que la saison 1 de Loki l'a essentiellement lancée, cela fait de la saison 2 un incontournable. La saison 2 de Loki devrait sortir à l'été 2023 , et de tous les spectacles de la phase 5 de Marvel, c'est l'un des plus attendus.





5. Cœur de Fer





Au moment d'écrire ces lignes, ce personnage n'a pas encore fait son apparition dans le MCU. Cependant, cela va changer très bientôt. Riri Williams, mieux connue sous le nom de Ironheart, devrait faire ses débuts dans Black Panther : Wakanda Forever. Après cela, elle jouera dans son émission éponyme Disney Plus. Mais qui est Riri Williams ? Et pourquoi s'appelle-t-elle Ironheart ?





Marvel.com dit qu'elle est une "inventrice de génie". Reprenant après Iron Man, Williams crée son propre costume. Bien qu'elle ait beaucoup d'histoires dans les bandes dessinées, on ne sait pas grand-chose de la version de Williams du MCU. Pour mieux la connaître, les fans devront regarder la suite de Black Panther. Ironheart devrait sortir à l' automne 2023 .





6. Agatha : Coven du Chaos





C'est un personnage que nous avons déjà vu dans le MCU, en fait, elle était la méchante de WandaVision. Agatha Harkness, jouée par l'incroyable Kathryn Hahn, aura son propre spectacle à l' hiver 2023 . Cependant, on ne sait pas grand-chose à ce sujet, pas même quels personnages en feront partie, ni de quoi il s'agira.





Quoi qu'il en soit, Harkness a laissé une impression durable sur WandaVision, et les fans ont hâte de voir dans quel type de problème elle se retrouvera dans Coven of Chaos.





7. Daredevil : né de nouveau





De toutes les émissions de télévision Marvel Phase 5, c'est peut-être celle que les fans sont les plus impatients de voir. Ils réclament depuis longtemps le retour de l'acteur Charlie Cox dans le rôle de Daredevil et le retour de son émission de télévision. Eh bien, leurs rêves se sont enfin réalisés.





L'émission originale de Daredevil a duré trois saisons sur Netflix avant de se terminer. Cependant, il reste à voir si Born Again sera une continuation de cela, ou s'il s'agira d'un redémarrage quelconque. Nous aurons la réponse à cette question et bien d'autres, car la série télévisée comptera 18 épisodes . Cette émission ne sera pas diffusée avant 2024, mais les fans sont heureux de savoir qu'ils verront plus de Man Without Fear.

